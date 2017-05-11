18:37 11 мая

В Италии заложен новейший сторожевой корабль

На верфи итальянской судостроительной компании Fincantieri состоялась церемония закладки первого многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны класса PPA, сообщает FlotProm .

Проект сторожевого корабля (фрегата) класса PPA

Это первый фрегат в серии из 7-ми кораблей.


Согласно информации, первый корабль планируется передать ВМС в 2021 году и далее – в год по одному кораблю. Таким образом, седьмой фрегат должен войти в состав итальянского флота в 2026 году.

Сообщается также, что помимо сторожевых кораблей планируется строительство десантного корабля типа LHD и корабля поддержки типа LSS.

Фрегат предназначен для морского патрулирования, может быть задействован в спасательных операциях. Его длина 143 м, ширина – 16,5 м, водоизмещение – 4,9 тыс. т. Максимальная скорость 33 узла, экипаж – 171 человек. Предусмотрено базирование 2-х вертолетов типа NH90.

Использованы фотографии: Photobucket.com
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Комментарии 16

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  1. Pirogov Сегодня, 16:37
    Красивые корабли у итальянцев ,и военный флот приличный ?
    Pirogov
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:40
      Цитата: Pirogov
      Красивые корабли у итальянцев ,и военный флот приличный ?

      А что то Италия в последнее время притихла в мире, кто что за кого ..А ведь государство в напряженном регионе существует и флот у них на уровне .
      ОТДЕЛ
    2. 210окв Сегодня, 16:42
      Действительно итальянцы умеют строить корабли..Вот только воевать на них как то не получалось..
      Цитата: Pirogov
      Красивые корабли у итальянцев ,и военный флот приличный ?
      210окв
      1. Тринадцатый Сегодня, 16:45
        Цитата: 210окв
        Действительно итальянцы умеют строить корабли..Вот только воевать на них как то не получалось..



        Подразумеваю, что кораблик "не для воевать", а в основном для того чтоб не пускать беженцев из демократизированных стран в "цивилизованную" Европу.
        Тринадцатый
        1. 210окв Сегодня, 16:47
          Гонять или загонять?Для этого и катера сгодятся..
          Цитата: Тринадцатый
          Цитата: 210окв
          Действительно итальянцы умеют строить корабли..Вот только воевать на них как то не получалось..

          Подразумеваю, что кораблик "не для воевать", а в основном для того чтоб гонять беженцев из демократизированных в "цивилизованную" Европу.
          210окв
          1. Тринадцатый Сегодня, 16:52
            Цитата: 210окв
            Для этого и катера сгодятся..


            Сторожевик для этого дела тоже вполне подойдёт.
            Тринадцатый
      2. yehat Сегодня, 17:37
        не было топлива, флот не виноват.
        единственное, где облажались - оказалось тупиком их стремление к скорострельности
        и защита важных баз оказалась слаба.
        yehat
      3. opus Сегодня, 17:44
        Цитата: 210окв
        Действительно итальянцы умеют строить корабли.

        Эскадренные миноносцы типа «Маэстрале»

        основа нашей "7"

        Лёгкие крейсера типа «Раймондо Монтекукколи»->Крейсера проекта 26
        opus
    3. opus Сегодня, 17:59
      Цитата: Pirogov
      и военный флот приличный ?

      приличный

      даже крейсер авианосец есть( до 23 года по моему)

      opus
    4. рич Сегодня, 18:10
      Проект сторожевого корабля (фрегата) класса PPA

      рич
  2. hirurg Сегодня, 16:38
    Еще немного, и будет заложен... в ломбард.
    Это мое личное мнение.
    hirurg
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:22
    Блин!Нафиг.Клепают не по детски.Танцуй Россия!
    ВЕРЕСК
  4. yehat Сегодня, 17:35
    че-то я не понял, что на верху рубки корабля
    такое впечатление, что какой-то прозрачный пузырь, прикрывающий сенсоры.
    yehat
    1. Громобой Сегодня, 18:10
      Радиопрозрачное укрытие .
      Радиопрозрачные укрытия предназначены для защиты антенных радиолокационных систем от внешних воздействующих факторов:
      механических ударов,
      повышенных и пониженных температур,
      солнечного излучения,
      атмосферных осадков, в том числе в виде росы или инея, снеговой нагрузки,
      повышенной влажности воздуха,
      морского соляного тумана,
      плесневых грибов,
      пылевой и дождевой эрозий,
      других факторов по требованию заказчика.
      Громобой
  5. APASUS Сегодня, 18:14
    У каждой нации свои понятия красоты кораблей,хотя для Италии очень странный проект .В Италии полно дизайн студий где разрабатывают все,от дизайна расчески до дизайна круизных кораблей
    APASUS
  6. Галеон Сегодня, 18:21
    При длине 143м ширина всего лишь 16,5м - будет показывать отличную скорость, либо высокую экономичность хода, в зависимости от мощности ГЭУ. Корабль красив. Итальянцы - неподражаемые архитекторы и художники того, что плавает.
    Галеон
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