В Италии заложен новейший сторожевой корабль
На верфи итальянской судостроительной компании Fincantieri состоялась церемония закладки первого многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны класса PPA, сообщает FlotProm .
Это первый фрегат в серии из 7-ми кораблей.
Согласно информации, первый корабль планируется передать ВМС в 2021 году и далее – в год по одному кораблю. Таким образом, седьмой фрегат должен войти в состав итальянского флота в 2026 году.
Сообщается также, что помимо сторожевых кораблей планируется строительство десантного корабля типа LHD и корабля поддержки типа LSS.
Фрегат предназначен для морского патрулирования, может быть задействован в спасательных операциях. Его длина 143 м, ширина – 16,5 м, водоизмещение – 4,9 тыс. т. Максимальная скорость 33 узла, экипаж – 171 человек. Предусмотрено базирование 2-х вертолетов типа NH90.
Это первый фрегат в серии из 7-ми кораблей.
Согласно информации, первый корабль планируется передать ВМС в 2021 году и далее – в год по одному кораблю. Таким образом, седьмой фрегат должен войти в состав итальянского флота в 2026 году.
Сообщается также, что помимо сторожевых кораблей планируется строительство десантного корабля типа LHD и корабля поддержки типа LSS.
Фрегат предназначен для морского патрулирования, может быть задействован в спасательных операциях. Его длина 143 м, ширина – 16,5 м, водоизмещение – 4,9 тыс. т. Максимальная скорость 33 узла, экипаж – 171 человек. Предусмотрено базирование 2-х вертолетов типа NH90.
Использованы фотографии: Photobucket.com
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