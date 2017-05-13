«Мы выиграли войну ранеными»

Судьба моей матери – одна из миллионов судеб женщин того славного поколения России, великим трудом, мужеством, патриотизмом и любовью которого в ХХ веке была построена и защищена от смертельных врагов наша великая держава. Это – поколение победителей. Они чисты перед Родиной и Богом. В преддверии очередной годовщины Великой Победы хотелось бы рассказать и о жизненном пути Ольги Федоровны Никольской (1899-1985) - майора медицинской службы, участницы обороны Сталинградской и Курской битв, освобождения Белоруссии и Польши.Она родилась в православной крестьянской семье Фёдора Антоновича и Татьяны Игнатьевны Карабановых в деревне Медведёвка, в сорока километрах от города Карачева Орловской губернии. Недалеко, в селе Герасимово, была церковь, в которой Олю крестили. Она была шестой из восьми детей. Жили трудно. Своего хлеба хватало до февраля. Потом занимали у соседа мешок ржи, чтобы «дотянуть до травы». За это Оля с 8 лет, её братики и сестрички летом пололи огород, пасли скотину, нянчили соседских детей. Многодетной семье помогла соседняя помещица - княгиня из рода Чичериных, она устроила брата Павла в школу юнг в Кронштадте, а Олю – в учительскую семинарию в Орле.По-разному сложились судьбы братьев и сестер Ольги Федоровны. Павел – матрос Балтийского флота – погиб в Первую мировую войну. Старший брат Иван закончил семилетнюю школу, учительскую семинарию, учительствовал. В Первую мировую войну был призван в армию, служил сапёром. В 1919 году мобилизован в Красную армию, командир инженерной роты. Домой вернулся в 1921 году, работал учителем в сельской школе. Глубоко верующий человек, он через несколько лет был рукоположен в сан священника.В июне 1941 года его сыновья Сергей и Николай добровольцами ушли на фронт...Сёстры Наталья и Анна в советское время стали заслуженными учителями РСФСР. Трагично сложилась судьба старшей сестры Полины, которая работала портнихой у помещицы. Эмигрировав в 1919 году во Францию, помещица увезла девушку с собой. После войны её удалось найти по переписке. От Полины пришло лишь одно горькое письмо: она, одинокая, работает портнихой в ателье у француженки. Вскоре та написала о кончине Полины Карабановой. На просьбу прислать на память что-либо из вещей умершей (крестик, колечко) француженка ответила, что умершая русская осталась у нее в долгу, поэтому выслать ничего не может…В 1921 г. Ольгу – школьную учительницу – вместе с несколькими подругами направляют учиться в Воронежский медицинский институт: в стране не хватало врачей. У трёх подруг студенток была всего одна пара сапог, на лекции ходили по очереди, пока не помог профсоюз. Она успешно заканчивает институт и ординатуру по детским болезням. В 1928 году Ольга Карабанова начинает свою врачебную деятельность в казачьей станице под Воронежем. В 1932 году она переводится в город Карачев, на родину своего супруга – Константина Ивановича Никольского, преподавателя русского языка и литературы, выпускника Киевской духовной академии, кандидата богословия, автора книги «История Орловской Николаевской женской гимназии», опубликованной в 1912 г. (в то время это, конечно, не афишировалось). Она работает в городской больнице, организует фельдшерско-акушерские пункты и ясли в деревнях и сёлах района, становится опытным и уважаемым, за душевное отношение к людям, детским врачом. Её мать Татьяна Игнатьевна кручинится: тебе, Олечка, не приходится ходить в церковь, вот беда! (церкви города тогда были закрыты). И слышит ответ: «Не волнуйся, мама, я служу Богу через служение людям».В конце 1939 года О.Ф. Никольской поручают организовать отделение больницы для бойцов Красной армии, получивших ранения или обморожения на финской войне. Ряд врачей, в их числе Никольскую, ставят на воинский учёт.22 июня 1941 г., в день гитлеровского нападения на СССР, через час после обращения В.М. Молотова к народу, уже в военной форме майора медицинской службы она получает приказ о формировании госпиталя, начальником которого её назначают. Через 5 дней госпиталь уже размещён в здании сельхозтехникума и готов к приёму раненых. Первый из них - обгоревший лётчик, сбитый в воздушном бою, умирает. Все женщины – врачи, медсёстры, санитарки – плачут. Потом плакать становится некогда...В конце сентября 1941 г. – приказ: передислоцировать госпиталь к Воронежу. Госпитальный эшелон проходит станцию Орёл за несколько часов до того, как в город утром 3 октября ворвались немецкие танки. Поезд с семьями персонала пройти уже не мог.Зимой 1941-го госпиталь № 1155 под Ельцом принимает раненых с южного фланга Московской битвы. Летом 1942 г. госпиталь перебрасывают под Сталинград. Майор Никольская ведёт медсестёр и санитарок госпиталя пешком – двух машин хватило только для хирургов, пожилых врачей, инструментария. Над дорогами правобережья Волги то и дело проносятся вражеские самолёты, от огня которых надо успеть укрыться. Жара. Кто-то падает от усталости – не может идти, врач лаской убеждает девушку собраться с силами – ведь недалеко село, там отдохнём. Но иногда приходится говорить иначе: «Встать! Там истекают кровью твои братья, а ты разлеглась на травке!». И люди вставали и шли к фронту. За трое суток отряд прошел более 150 километров, потом подошли машины.Под Сталинградом, на левом берегу Волги, в крестьянских избах раненые лежали на трёхэтажных нарах, под гипсом – вши. Но первые слова солдат вошедшему врачу не про свои страдания. Первый вопрос другой: «Как там, в городе? Держатся наши?».Медики работают круглосуточно. Начальник медицинской части госпиталя О.Ф. Никольская показывает пример, которому не могут не следовать младшие. К боку ремнём притянута грелка – побаливает печень.Второго февраля 1943 г. последняя группировка окруженных фашистов капитулирует. Госпиталю приказано принять 300 раненых и обмороженных немецких военнопленных. Установлена суточная норма жиров для них – 27,5 грамма – больше, чем для своих раненых, получающих 25 г. Это неожиданное обидное указание, и в пищеблоке раздаётся команда: «Давать всем поровну!». Через полчаса Никольскую вызывают к уполномоченному особого отдела. Военврач слышит: «Товарищ майор! Вы отдали указание, нарушающее нормы, установленные Главным санитарным управлением фронта. Немедленно отмените ваше указание!».Капитан-особист терпеливо выслушивает взрыв негодования: «Я не могу кормить этих убийц лучше, чем своих раненых! У меня каждый день от их рук умирают наши ребята! Мои дети остались в оккупации, и я не знаю, живы ли они! Немцы разорили полстраны! Вы же видите, сколько страданий…». Но ответ особиста твёрд: «Я понимаю вас. Но сейчас вы пойдёте в пищеблок и отмените ваше указание. Указания Главного санитарного управления фронта должны выполняться. Второго разговора у нас с вами не будет».Умирающий от тяжёлой раны молодой боец просит дать солёного огурчика. В госпитале его нет, деревня пуста: все выселены. Ночь. Ольга Фёдоровна зовёт самую бойкую медсестру Нину Ефремову: «Ниночка, хоть из-под земли достань хоть один огурец!». Нине удалось отыскать одну не попавшую под эвакуацию старушку, и теряющий силы боец прошептал: «Спасибо вам…».Медаль «За оборону Сталинграда» была самой любимой наградой врача.После Сталинграда госпиталь № 1155 самолётами перебрасывают на южный фас Курской дуги. Госпитальные палатки развёрнуты на окраине села, в роще, у дороги, километрах в десяти от передовой. С первых дней немецкого наступления в июле 1943 года госпиталь принимает раненых. Их оперируют и отправляют в тыл. В палатках почти 400 человек, когда мотоциклист доставляет приказ – немедленно эвакуировать госпиталь ввиду прорыва вражеских танков. Свои автомашины в разъездах. Спасение может прийти только свыше. И тут показывается колонна автомашин, идущая в тыл – доставляли боеприпасы. Никольская выбегает на дорогу, требует забрать раненых. Начальник колонны отказывается: «У меня на хвосте немецкие танки!», и достаёт пистолет. Военврач ложится под колёса первого грузовика, другие врачи тоже блокируют машины. Остальные несут, ведут, грузят в кузова раненых. На помощь бросаются шофёры. Одна за одной отходят машины с ранеными.Фашисты разбиты в Курской битве, и отступают оставляя за собой выжженную землю. В августе 1943 г. Орловщина освобождена. Никольской дают автомашину – найти оставшихся в оккупации детей. Но Карачев полностью сожжён, взорваны все до одного каменные дома. Уцелевшие люди угнаны куда-то на запад. Родная деревня и все окружающие сёла сожжены, церковь в селе Герасимово немцами взорвана. Немногие уцелевшие односельчане рассказывают, как зажигательными пулями поджигали соломенные крыши хат, как, стреляя из автоматов над головами, угоняли на запад людей и на месте расстреливали тех, кого угонять не успевали. О детях, семье ничего не известно. Она возвращается в госпиталь. Оперировать, работать не может – трясутся руки...Но опять приходит неожиданная помощь. С инспекцией в госпиталь приезжает начальник Санитарного управления фронта генерал медицинской службы Арсений Яковлевич Барабанов. Ему сообщают, что начальник медслужбы не нашла детей, работать не может. В ответ: «Вызовите её ко мне». Его первыми словами были: «Ольга Фёдоровна, ваши дети живы! Они в Белоруссии, мы скоро её освободим, найдём их. Через две надели – фронтовое совещание по методам лечения ранений верхних конечностей. Надо объехать такие-то госпитали, собрать материал. Вам поручается основной доклад. Успеете подготовить?». Ответ: «Успею, товарищ генерал. Всё будет сделано. Спасибо вам». И майор Никольская снова в работе, в строю. Её родные и ныне благодарны этому генералу, который был не только выдающимся руководителем военной медицины, но и прекрасным человеком.Летом 1944 г. операцией «Багратион» освобождена Белоруссия. Никольская находит под Витебском своего потерявшегося три года назад 12-летнего сынишку, спасённого крестьянками белорусской деревни Гальки. Она благодарит Бога, и становится на колени перед женщинами, спасавшими её сына наравне со своими детьми. Ей разрешают взять сына с собой, но переводят в эвакогоспиталь №1721. Такие госпитали располагались несколько дальше от фронта.Позже в городе Барановичи находятся другие члены семьи: муж с восьмилетней дочерью, пятидесятилетней сестрой Зинаидой Ивановной, восьмидесятилетней матерью Ларисой Ивановной.В городе Вельке местные жители – поляки проходят в госпиталь: просят врача принять роды. Она тут же откликается на просьбу, и, взяв санитарную сумку, идёт с ними. На обратном пути её встречает старая полька в модной шляпе, приподнимает вуаль и… плюёт в лицо подошедшей к ней усталой женщине в шинели, с погонами майора медицинской службы. Ольга Фёдоровна утирает лицо рукавом ...В белорусском городе Слоним эвакогоспиталь № 1721 каждую ночь принимает с поездов – «санитарных летучек» – сотни раненых: идут жестокие бои на Сандомирском плацдарме. Врачи сутками не отходят от операционных столов. Никольская руководит разгрузкой вагонов, приёмом раненых, которых на руках выносят из вагонов медсёстры и санитарки госпиталя. Врач осматривает каждого из тех, кого уже отложили в сторону, как мёртвого, и нередко слышится: «Он жив! Срочно укол! Немедленно в операционную!». Несчастье постигает соседний госпиталь № 1723: банда польских националистов – «АКовцев» ночью перехватывает обоз с ранеными. Возницы застрелены, более двадцати раненых бойцов, которых везли в госпиталь в крестьянских санях, зарезаны ножами…Неожиданно приходит тяжелое известие: в Барановичах органами НКВД арестован муж в связи с тем, что в конце 1943 года обратился в управу и устроился работать учителем в школе. Три беспомощных человека голодают. Никольскую отпускают в Барановичи – Слоним недалеко. Она находит следователей, которые говорят ей, что проверке подлежат все, кто при немцах работал в учреждениях, и добавляют: «Майор, зачем вам этот старик, не вмешивайтесь». И слышат ответ: «Я своего мужа, отца моих детей не брошу. Он работал, чтобы прокормить ребёнка, сестру, старуху – мать. Работал по своей специальности – учителем. Я буду жаловаться на вас и, если будет нужно, дойду до товарища Сталина».Наверное, повлияли решимость, ордена, Сталинградская медаль. Тон изменился: «Мы можем сделать для вас одно – этапировать его на Брянщину, там его лучше знают». Ответ: «Согласна, там его знают как прекрасного учителя и патриота, там немцы расстреляли его брата и сожгли его дом. Кстати, там в оккупации школы не работали». К.И. Никольский был переправлен в Карачев, и там освобождён.В последние месяцы войны раненых становилось меньше. На комиссии начальник медчасти говорит солдату, которого выписывают из госпиталя: «Мы выписываем вас и направляем в батальон выздоравливающих». Но часто слышит в ответ: «Да что там… Я не согласен. Выписывайте меня лучше в часть, всё равно фашистов добивать надо». О.Ф. Никольская говорила, что у фронтовых врачей были все основания преклоняться перед подвигом русского солдата. Такого же преклонения заслуживают наши военные медики.В День Победы она вытащила из чемодана своё штатное оружие – пролежавший там всю войну пистолет, чтобы поучаствовать в победном салюте – в небо стреляли все вокруг. Но раздумала, и попросила три раза выстрелить своего коллегу.После Победы и демобилизации летом 1945 года Ольга Федоровна возвращается в родной город. Семья собралась, живут в землянке. Но фронтовикам государство выдаёт по десять тысяч рублей и бесплатно (!) лес для строительства дома. К зиме на месте сожжённого дома построен новый пятистенок под № 24 на улице К. Маркса. Позже, в 60-х годах О.Ф. Никольская участвует во встрече ветеранов войны с делегацией участников народно-освободительной антиколониальной борьбы в одной из азиатских стран.Её назначают заведующей отделом здравоохранения в администрации разрушенного города и сожженных окрестных деревень – исполкоме райсовета.Заведывание детской больницей, которую надо было создавать, она тоже взяла на себя. Дома она только ночевала. Свои дети пошли в школу, было кому за ними присмотреть.Всё создавалось почти с нуля. Комплектование врачебных коллективов, добывание лекарств, питание больных – всё требовало большого напряжения сил. Времени не хватало. В деревнях заново создавались медпункты и ясли. Никольская организовала восстановление нескольких взорванных одноэтажных каменных домов, разместила там врачебный кабинет, детские больничные койки. Она на конной повозке объезжала деревни, где люди ютились в землянках, осматривала истощённых детишек, забирала больных в больницу (иногда брала в поездку меня, подросшего сына, чтобы помогал и видел, как живут люди). Часто, возвращаясь из этих поездок, она вспоминала строки её любимого поэта – Н.А. Некрасова: «Доля ты, русская долюшка женская, вряд ли труднее сыскать …». Коек для больных детей не хватало, нужны поликлиника, аптека.Она умела своим примером, сердечным словом сплотить коллективы медиков для самоотверженного служения людям. Воспитанные её примером врачи младших поколений Т.А. Борисова, Р.Ф. Черноусова, Н.Н. Трегубова и многие другие тоже снискали заслуженную народную благодарность. Работа облегчалась тем, что пережившие военные страдания люди, и рядовые труженики, и руководители были чуткими к нуждам других людей, проходили на помощь, не замыкались в своей скорлупе.В это время заканчивалось восстановление двухэтажного здания, в котором намечалось разместить административные службы города, ютившиеся в домиках, разбросанных по всем улицам. Заведующая отделом здравоохранения О.Ф. Никольская потребовала отдать это здание под детскую больницу. В горсовете ей отказали, пообещав построить здание для детской больницы в следующем году. Они не учли фронтовой закалки врача. В воскресный день, перед днём вселения в построенное здание служащих отделов горсовета с их столами, произошло следующее. Собранные Никольской медики, персонал больницы, другие женщины города рано утром открыли дверь новостройки и за час – другой перетащили туда больных детей вместе с их кроватками, горшочками, медицинским оборудованием и т.д.Когда прибежал встревоженный председатель горсовета, в кабинетах уже стояли кроватки с больными детишками, медсёстры делали уколы, раздавался детский плач и голоса матерей, которых размещали вместе с грудными и тяжелобольными детьми. Здание так и осталось за детской больницей на многие десятилетия. Правда, О.Ф. Никольской «поставили на вид» по партийной линии за недисциплинированность, но отбирать у больных детей здание не стали – у руководства городом тоже стояли простые советские люди, пережившие войну. На этом здании ныне мемориальная доска памяти О.Ф. Никольской.Нет молока для детей, и она просит завхоза больницы И.В. Чмыхова раздобыть несколько трофейных коров (их гнали гуртами с запада и раздавали колхозам). Вскладчину собрали денег. Фронтовик привел из Белоруссии двух коров. Заработала детская молочная кухня.На многолюдном городском собрании в день столетия со дня рождения О.Ф. Никольской врач Н.Н. Трегубова рассказала об эпизоде, когда для детской больницы требовались дополнительные строительные работы, а руководство города откладывало их сроки. На письменные обращения из областных организаций пришли такие же ответы. О.Ф. Никольская записывается на приём к первому секретарю обкома партии М.К. Крахмалёву, который пользовался авторитетом делового и внимательного к людям руководителя. Требовалось получить его положительную резолюцию на письме с обоснованием необходимости работ. О.Ф. Никольская с боевыми орденами и медалями на груди входит в кабинет первого секретаря. Её спутницу оставляют в приёмной. Вскоре на столе секретаря-машинистки загорается красная лампочка – сигнал вызова дежурного врача, который появляется и вбегает в кабинет. Н.Н. Трегубова в тревоге за Ольгу Фёдоровну (ведь ей уже за 60!) тоже бросается туда, но сталкивается с ней, выходящей из кабинета с положительной резолюцией на письме. Никольская никому не рассказала о том, как шел разговор, который завершился вызовом доктора к первому секретарю обкома. На расспросы отвечала: «Да слава Богу! Всё обошлось хорошо».Самоотверженность в работе, в борьбе за жизнь и здоровье детей была для нее нерушимым жизненным принципом, святым долгом перед Богом и людьми.Если не удавалось одолеть болезнь, поставить ребёнка на ноги, она лично, даже в пожилом возрасте, везла ребёнка в Москву, где было немало ее сотоварищей по институту, по фронту, по работе, в их числе земляк, известный невролог академик Е.В. Шмидт. Она организовывала консультации в Научно-исследовательских институтах нужного профиля и добивалась выздоровления. С помощью подруги по Воронежскому мединституту Марии Дмитриевны Ковригиной, ставшей министром здравоохранения СССР в послевоенные годы, удалось получить для карачевской больницы две санитарные автомашины.К военным наградам О.Ф. Никольской прибавился орден Ленина за самую низкую в регионе детскую смертность, звание «Заслуженный врач РСФСР» и «Почётный гражданин города». К завершению её службы в родном городе чуть ли не все горожане и их дети побывали её пациентами. Её знал весь город.Последние годы мамы прошли в семьях дочери Наталии в Воронеже и моей в Коломне, но её переписка со множеством сроднившихся с нею людей продолжалась. Она скончалась в Коломне в возрасте 86 лет. Похоронена в Карачеве.Наследники выросли по её примеру умеющими и любящими работать людьми. Николай и Наталия – стали кандидатами, соответственно, технических и педагогических наук, мне довелось работать начальником конструкторского бюро, Главным конструктором машиностроительного завода. Внучка Наталия пошла по стопам бабушки, закончила медицинский факультет Университета дружбы народов, стала врачом, кандидатом медицинских наук. Внучка Екатерина – физик, кандидат физико-математических наук. Внук Андрей – выпускник Московского физико-технического института – православный священник, пошел по стопам своего деда и прадеда. Внучка Татьяна окончила Московский химико-технологический институт, воспитывает трёх правнуков Ольги Фёдоровны. Уже растут и праправнуки.Сегодня ветеранов труда называют «Детьми войны», но было бы вернее сказать, что они «Дети победителей», наследники тех, кто одержал Великую Победу над фашизмом в 1945 году. Россия будет жить вечно, если дети, внуки, правнуки и праправнуки победителей будут достойны памяти своих отцов, дедов и прадедов, беззаветно служивших своему народу, своей Родине.