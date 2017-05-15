Россия активизировала создание аналогов иностранной продукции
Российская «оборонка» в условиях западных санкций стала активнее создавать отечественные аналоги иностранной высокотехнологичной продукции, передает ТАСС заявление замсекретаря Совбеза РФ Михаила Попова.
Затронув тему реализации документов стратегического планирования и решений Совбеза в сфере развития стратегических ядерных сил, Попов напомнил, что «продолжается перевооружение РВСН, в том числе на новые комплексы "Ярс", флот получает подводные лодки стратегического назначения типа "Борей", также идет модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС».
По его словам, получила качественное развитие и беспилотная авиация: «сформировано 36 специализированных воинских частей и подразделений, на вооружении которых находится порядка 2 тысяч современных беспилотных летательных систем».
Попов отметил, что оснащение военных современным вооружением и техникой продолжается «в заданных темпах. По итогам 2016 года оснащенность армии новым вооружением составила 58,3%, напомнил он.
В условиях введения рядом стран Запада санкций против Российской Федерации активизирована работа организаций оборонно-промышленного комплекса по созданию отечественных аналогов высокотехнологичной продукции зарубежного производства. Для разработки новых и перспективных образцов, комплексов и систем вооружения, военной и специальной техники, развития инновационных технологий созданы институты генеральных конструкторов, а также руководителей приоритетных технологических направлений,рассказал Попов.
Затронув тему реализации документов стратегического планирования и решений Совбеза в сфере развития стратегических ядерных сил, Попов напомнил, что «продолжается перевооружение РВСН, в том числе на новые комплексы "Ярс", флот получает подводные лодки стратегического назначения типа "Борей", также идет модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС».
Боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск повышаются за счет поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведен до 42. Потенциал Военно-морского флота повысился за счет ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения,подчеркнул Попов.
По его словам, получила качественное развитие и беспилотная авиация: «сформировано 36 специализированных воинских частей и подразделений, на вооружении которых находится порядка 2 тысяч современных беспилотных летательных систем».
Попов отметил, что оснащение военных современным вооружением и техникой продолжается «в заданных темпах. По итогам 2016 года оснащенность армии новым вооружением составила 58,3%, напомнил он.
Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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