Россия активизировала создание аналогов иностранной продукции

В условиях введения рядом стран Запада санкций против Российской Федерации активизирована работа организаций оборонно-промышленного комплекса по созданию отечественных аналогов высокотехнологичной продукции зарубежного производства. Для разработки новых и перспективных образцов, комплексов и систем вооружения, военной и специальной техники, развития инновационных технологий созданы институты генеральных конструкторов, а также руководителей приоритетных технологических направлений,

Боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск повышаются за счет поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведен до 42. Потенциал Военно-морского флота повысился за счет ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения,