Балтфлот в текущем году ожидает поставку ракетного корабля и истребителей Су-30СМ
До конца 2017 года Балтийский флот должен получить очередной новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ, передает РИА Новости сообщение Командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова.
Он напомнил, что в этом в состав флота включен новый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов».
Командующий сообщил также, что «в составе береговой ракетной бригады под Калининградом сформированы дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", еще одно другое ракетное соединение Балтфота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы».
До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации,рассказал Носатов в интервью издания «Красная звезда».
Он напомнил, что в этом в состав флота включен новый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов».
Командующий сообщил также, что «в составе береговой ракетной бригады под Калининградом сформированы дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", еще одно другое ракетное соединение Балтфота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы».
Использованы фотографии: http://warfiles.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти