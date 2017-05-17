Балтфлот в текущем году ожидает поставку ракетного корабля и истребителей Су-30СМ

До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации,

До конца 2017 года Балтийский флот должен получить очередной новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ, передает РИА Новости сообщение Командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова.рассказал Носатов в интервью издания «Красная звезда».Он напомнил, что в этом в состав флота включен новый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов».Командующий сообщил также, что «в составе береговой ракетной бригады под Калининградом сформированы дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", еще одно другое ракетное соединение Балтфота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы».