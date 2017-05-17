14:16 17 мая

Балтфлот в текущем году ожидает поставку ракетного корабля и истребителей Су-30СМ

До конца 2017 года Балтийский флот должен получить очередной новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ, передает РИА Новости сообщение Командующего флотом вице-адмирала Александра Носатова.

Балтфлот в текущем году ожидает поставку ракетного корабля и истребителей Су-30СМ


До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации,
рассказал Носатов в интервью издания «Красная звезда».


Он напомнил, что в этом в состав флота включен новый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов».

Командующий сообщил также, что «в составе береговой ракетной бригады под Калининградом сформированы дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", еще одно другое ракетное соединение Балтфота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы».

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 13

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  1. МПК105 Сегодня, 13:18
    good Вот это приятная новость к Празднику Нашему!!!!!!!!!!!! hi Нас мало,но мы в тельняшках!!!Балтейцы-с Наступающим,Братишки!!!!! drinks
    МПК105
  2. Alexey-74 Сегодня, 13:20
    Все правильно, медленно, потихоньку, но укрепляемся, особенно радует дополнительные дивизионы "Бастионов" и "Бал".
    Alexey-74
  3. роман66 Сегодня, 13:22
    ну и нафига им новые корабли, если появление какого-то там эсминца вынуждает отменить парад?
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 13:36
      Цитата: роман66
      ну и нафига им новые корабли, если появление какого-то там эсминца вынуждает отменить парад?

      Ну как тебе сказать, Рома? А шоб було!! laughing А если серьёзно, то наличие какого-то эсминца, каких-то танков и каких-то самолётов у границ Родины, всегда на людей, с лампасами и пауками на плечах, наводит тоску и вселяет сумления в их головы - что в принципе очень нормальное явление.
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 13:38
        как-то все это смахивает на робость девичью, которая морякам военным противопоказана
        роман66
        1. Paranoid50 Сегодня, 14:01
          Цитата: роман66
          как-то все это смахивает на робость девичью

          Ну,тут Вы хватили... Робость - когда приглашаешь девушку на танец,а она стоит "глазки в пол" и молча краснеет . Если же ,наоборот, выскакивает тебе навстречу "в круг", с готовностью "зажечь танцпол", то вечер перестаёт быть скучным... А то и вовсе мысли посетят : "А,может,ну её нафиг, такую девушку? Ведь от "букетов" никто не застрахован. " yes
          Paranoid50
  4. faiver Сегодня, 13:26
    маловато будет ....
    faiver
  5. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:36
    МРК с Калибрами сегодня это евростратегическое оружие! С ябч 8 калибров сотрут с лица земли какую нибудь Голландию
    Сумрачный стрелок
    1. роман66 Сегодня, 13:44
      да Голландия-то вам чем помешала, курит себе в сторонке.....
      роман66
      1. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:50
        Так пускай сбитый боинг нормально расследуют
        Сумрачный стрелок
        1. роман66 Сегодня, 13:53
          они не могут, они курят laughing
          роман66
  6. Serg65 Сегодня, 13:43
    Цитата: роман66
    как-то все это смахивает на робость девичью, которая морякам военным противопоказана

    lol Когда Леонид Ильич отошёл в мир иной, мы 3-е суток спали в одежде на свёрнутых матрасах готовые к эвакуации в места рассредоточения.
    Serg65
    1. роман66 Сегодня, 13:55
      ну так, масштаб события-то сравни!! то Леонид Ильич, а то кораблишко, они все время там шныряют, что ж теперь каждый раз во фрунт вытягиваться?
      роман66
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