МО РФ: особый интерес у кандидатов на службу вызывают ВДВ и Северный флот

В ряде регионов России конкурс на службу по контракту составляет шесть человек на место. В частности, это Сибирский федеральный округ и Дальний восток,

В Сибири и на Дальнем Востоке конкурс среди кандидатов на службу по контракту достигает 6-ти человек на место, особый интерес вызывает служба в ВДВ и на Северном флоте, передает ТАСС сообщение начальника начальник 4-го управления Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майора Руслана Васильева.сказал Васильев журналистам.По его словам, «особый интерес у кандидатов вызывает служба в Воздушно-десантных войсках и на Северном флоте».Сообщается, что сегодня стартовали двухдневные сборы, на которых руководители органов военного управления и начальники пунктов отбора обсудят перспективы и методы набора военнослужащих по контракту.Запланированные мероприятия пройдут в Москве и в парке «Патриот». В ходе конференции будут также осуждены нормативно-правовые акты, регламентирующие организация комплектования Вооруженных сил России.