17:11 17 мая

МО РФ: особый интерес у кандидатов на службу вызывают ВДВ и Северный флот

В Сибири и на Дальнем Востоке конкурс среди кандидатов на службу по контракту достигает 6-ти человек на место, особый интерес вызывает служба в ВДВ и на Северном флоте, передает ТАСС сообщение начальника начальник 4-го управления Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майора Руслана Васильева.

МО РФ: особый интерес у кандидатов на службу вызывают ВДВ и Северный флот


В ряде регионов России конкурс на службу по контракту составляет шесть человек на место. В частности, это Сибирский федеральный округ и Дальний восток,
сказал Васильев журналистам.


По его словам, «особый интерес у кандидатов вызывает служба в Воздушно-десантных войсках и на Северном флоте».

Сообщается, что сегодня стартовали двухдневные сборы, на которых руководители органов военного управления и начальники пунктов отбора обсудят перспективы и методы набора военнослужащих по контракту.

Запланированные мероприятия пройдут в Москве и в парке «Патриот». В ходе конференции будут также осуждены нормативно-правовые акты, регламентирующие организация комплектования Вооруженных сил России.

Использованы фотографии: http://burmistrovsky.ru
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 16:04
    Да всё бы хорошо,если бы..На гражданке нет работы с такими зарплатами..
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 16:06
      Цитата: 210окв
      Да всё бы хорошо,если бы..На гражданке нет работы с такими зарплатами..

      Ну да ,а зарплата в ВДВ и Сев.флоте повыше будет чем в остальных частях.
      Pirogov
    2. midivan Сегодня, 16:17
      Цитата: 210окв
      Да всё бы хорошо,если бы..На гражданке нет работы с такими зарплатами..

      А как еще в Армию заставить идти? Повысьте зарплаты так опять косарей будет wassat Вот за Сибиряков и Дальний Восток не сомневаюсь, а в Москве по клубам отлавливать еле теплых надо и в вагон сразу минуя военкомат, а разбираться уже в тысяче км от столицы куда кого. yes bully
      midivan
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:26
        Цитата: midivan
        Вот за Сибиряков и Дальний Восток не сомневаюсь,

        А Урал забыли почему ? Вот мой земляк с детства мечтал стать военным и готовился к этому и о Подвиге мечтал, что в последствии и совершил ! soldier

        И таких много у нас, которые не за погоны и деньги идут служить..
        ОТДЕЛ
        1. midivan Сегодня, 16:31
          Цитата: ОТДЕЛ
          А Урал забыли почему ?

          Виталий я про Урал не забуду ни когда, Ивдель 4, служил там, просто он в статье не упоминался.
          P.S Можно и на ты уже, если только слова о либерасте назад заберешь crying yes bully
          midivan
    3. рич Сегодня, 16:21
      Сейчас вообще трудно найти работу
      рич
  2. kebeskin Сегодня, 16:04
    Хм, что верно то верно. А еще говорят в стройбате вообще звери служат. Им даже автоматы боятся дать. А как они орудуют саперными лопатками. Зашинкуют вероятного противника.
    kebeskin
  3. brdm Сегодня, 16:09
    Бывало и побольше... Да только врачи мудрили заразы...по всяким мелочам. "Шутка" winked
    brdm
  4. faterdom Сегодня, 16:11
    Ну, в ВДВ всегда желающие были, а за Северный Флот рад. Это одна из серьезных опор нашего военного могущества, и желательно, чтобы люди там были отборные.
    faterdom
    1. Владимирец Сегодня, 16:55
      Цитата: faterdom
      Ну, в ВДВ всегда желающие были, а за Северный Флот рад.

      Всегда желающие были в ВДВ, флот и ПВ. yes
      Владимирец
  5. Mareco Сегодня, 16:16
    Кроме армии некуда податься просто.
    Mareco
    1. faterdom Сегодня, 16:24
      Ну , да, уже несколько тысяч лет именно так и обстоит: самым здоровым и честолюбивым из молодежи кроме армии и флота податься просто некуда!
      Вот только почему-то плохо становится, когда в армию идти не хотят. Так что все нормально.
      faterdom
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 16:50
    Кандидаты друг другу рознь.Много-за денюшку.Малость-за Страну и Отечество.Хату получить,льготы-халява однако.Побегать на полигоне-тоже не слишком накладно.В реально боевых-как и в недавних войнах,останутся единицы действительно патриотов.Как те 16.Или как тот парень в Чечне,который крестик не снял.Не обесудте.В Армии сейчас всё очень хорошо.Вот когда-тогда будет.Офигеть.Командир на срочника голос повысить не могёт!У срочника прав больше чем у комвзвода.Писец полный!
    ВЕРЕСК
    1. Владимирец Сегодня, 16:57
      Цитата: ВЕРЕСК
      Много-за денюшку.

      А Вы думаете у заклятых друзей сплошь одни романтики?
      Владимирец
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:02
        А я думаю.что у заклятых друзей платят поболее и льготы нечита нашим.Те парни Которые воюют реально/-имеют для себя что?Хрущь в деградированом микрорайоне,может иномарку годов 90-х.Кредиты,дети.Наши политики никогда не ценили спецов.Только кидали их на войну,чтобы их самих не скинули.
        ВЕРЕСК
        1. Владимирец Сегодня, 17:05
          Цитата: ВЕРЕСК
          что у заклятых друзей платят поболее и льготы нечита нашим.

          Всё познается в сравнении.
          Цитата: ВЕРЕСК
          Те парни\\\.оторые воюют реально/-имеют для себя что?

          Сейчас не знаю, а в начале 00-х многие за боевые подняли.
          Цитата: ВЕРЕСК
          Хрущь в деградированом микрорайоне,может иномарку годов 90-х.

          Вы, видать, военных давно не видели. smile
          Цитата: ВЕРЕСК
          дети.

          Вы, прямо, про них, как про конец света написали.
          Владимирец
Картина дня