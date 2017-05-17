Австралия объявила о крупнейшем перевооружении ВМС
Минобороны Австралии объявило о начале крупнейшего в истории страны перевооружения Военно-Морских Сил. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл дал официальный старт программе Naval Shipbuilding Plan, рассчитанной на 35 лет, передает "Warspot" сообщение портала defensenews.com
Разработка плана Naval Shipbuilding стартовала в 2015 году, а вчера было официально объявлено о начале его реализации. По словам Тернбулла, программа обновления ВМС Австралии потребует четырех ключевых компонентов: модернизации судостроительной инфраструктуры, обучения кадров, создания конкурентоспособной промышленной базы, а также правительственного содействия программе «национального сотрудничества» (national collaborative approach – программа направлена на создание производства замкнутого цикла внутри страны).
На модернизацию судостроительных заводов в бюджете заложено 1,3 млрд австралийских долларов ($965 млн), а подготовка кадров потребует дополнительного обучения и трудоустройства 15 000 человек. В военном ведомстве считают, что столь масштабные инвестиции позволяет Австралии до 2050 года построить 12 субмарин (проект Project Sea 1000), 9 фрегатов (проект Project Sea 5000), а также вести непрерывную сборку более мелких кораблей, катеров и вспомогательных судов.
Всего на перевооружение флота в Австралии планируют потратить 89 млрд австралийских долларов ($66,12 млрд). При этом $37 млрд из них будет потрачено на производство субмарин DCNS Shortfin Barracuda 1A, еще $26 млрд – на фрегаты. В военном ведомстве указывают, что это крупнейшая программа перевооружения в истории Австралии.
Разработка плана Naval Shipbuilding стартовала в 2015 году, а вчера было официально объявлено о начале его реализации. По словам Тернбулла, программа обновления ВМС Австралии потребует четырех ключевых компонентов: модернизации судостроительной инфраструктуры, обучения кадров, создания конкурентоспособной промышленной базы, а также правительственного содействия программе «национального сотрудничества» (national collaborative approach – программа направлена на создание производства замкнутого цикла внутри страны).
Инфографика плана строительства кораблей согласно Naval Shipbuilding Plan
На модернизацию судостроительных заводов в бюджете заложено 1,3 млрд австралийских долларов ($965 млн), а подготовка кадров потребует дополнительного обучения и трудоустройства 15 000 человек. В военном ведомстве считают, что столь масштабные инвестиции позволяет Австралии до 2050 года построить 12 субмарин (проект Project Sea 1000), 9 фрегатов (проект Project Sea 5000), а также вести непрерывную сборку более мелких кораблей, катеров и вспомогательных судов.
Всего на перевооружение флота в Австралии планируют потратить 89 млрд австралийских долларов ($66,12 млрд). При этом $37 млрд из них будет потрачено на производство субмарин DCNS Shortfin Barracuda 1A, еще $26 млрд – на фрегаты. В военном ведомстве указывают, что это крупнейшая программа перевооружения в истории Австралии.
Использованы фотографии: defense-aerospace.com
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