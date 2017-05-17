19:45 17 мая

Австралия объявила о крупнейшем перевооружении ВМС

Минобороны Австралии объявило о начале крупнейшего в истории страны перевооружения Военно-Морских Сил. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл дал официальный старт программе Naval Shipbuilding Plan, рассчитанной на 35 лет, передает "Warspot" сообщение портала defensenews.com

Разработка плана Naval Shipbuilding стартовала в 2015 году, а вчера было официально объявлено о начале его реализации. По словам Тернбулла, программа обновления ВМС Австралии потребует четырех ключевых компонентов: модернизации судостроительной инфраструктуры, обучения кадров, создания конкурентоспособной промышленной базы, а также правительственного содействия программе «национального сотрудничества» (national collaborative approach – программа направлена на создание производства замкнутого цикла внутри страны).

Австралия объявила о крупнейшем перевооружении ВМС

Инфографика плана строительства кораблей согласно Naval Shipbuilding Plan



На модернизацию судостроительных заводов в бюджете заложено 1,3 млрд австралийских долларов ($965 млн), а подготовка кадров потребует дополнительного обучения и трудоустройства 15 000 человек. В военном ведомстве считают, что столь масштабные инвестиции позволяет Австралии до 2050 года построить 12 субмарин (проект Project Sea 1000), 9 фрегатов (проект Project Sea 5000), а также вести непрерывную сборку более мелких кораблей, катеров и вспомогательных судов.

Всего на перевооружение флота в Австралии планируют потратить 89 млрд австралийских долларов ($66,12 млрд). При этом $37 млрд из них будет потрачено на производство субмарин DCNS Shortfin Barracuda 1A, еще $26 млрд – на фрегаты. В военном ведомстве указывают, что это крупнейшая программа перевооружения в истории Австралии.

Использованы фотографии: defense-aerospace.com
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Комментарии 14

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:16
    Не понял.Астралия на Россию войной потопает?Флот-неплохо.Однако вопрос.Их-то какие дела в северном полушарии.Если чего-заработают вечный геморой.И что самое интересное-ни с кем не воюет.Они дурики по жизни или по рождению?.Сидели-бы на своём острове-матёрике спокойно.Нет Надо выпендрица.А Австралия-БЫЛА ничё себе.
    ВЕРЕСК
    1. МПК105 Сегодня, 18:22
      Австралия-Верный друг США...Старший Брат скажет-и попрут,никуда не денутся... hi Я,кстати,это дело очень хорошо понимаю,поскольку сам-младший в Семье-куда ВСЕ,туда и я....... wink
      МПК105
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:32
        куда ВСЕ,туда и яВ смысле с "Чёрной Жемчужиной"?
        ВЕРЕСК
    2. рич Сегодня, 18:24
      Это ответная реакция. Хакеры обнародовали китайскую программу строительства насыпных островов до Австралии. Теперь началась гонка. Кто быстрей китайцы или австралийцы smile
      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:43
        Цитата: рич
        Это ответная реакция. Хакеры обнародовали китайскую программу строительства насыпных островов до Австралии. Теперь началась гонка. Кто быстрей китайцы или австралийцы smile

        У Австралии нет территориальных споров и она слишком далека от Китая! А вот почему то на Россию они очень злые (что мы им сделали..?) Там хотят собрать всех бандитов мировых , в случае войны , чтобы отсиделись
        ОТДЕЛ
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не понял.Астралия на Россию войной потопает?

      Думаю собираются выжить , в случае глобальной мировой войны! Там у них бункера строят для млрдеров...(ну и Антарктида близко..) Деньги туда рекой потекли видать, вот и все!
      ОТДЕЛ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:30
        Михан!Моё подчение. hi Если кто-то собирается выжить-то я на пингвинов ставлю.
        ВЕРЕСК
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:38
          Цитата: ВЕРЕСК
          Михан!Моё подчение. hi Если кто-то собирается выжить-то я на пингвинов ставлю.

          Ну в Австралии правда больше шансов выжить в случае бойни...Это же англосакская колония !
          И деньги они вкладывают именно в эвакуационные суда и подлодки...
          Можете меня пинать, но Израиль явно зафрахтовал значительное количество ... wassat
          drinks
          Инфа давно про это ходит в СМИ...
          ОТДЕЛ
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:48
            Можете меня пинать, Да я сам старый пень.Если только нежно laughing А Австралия-скурвится скоро.Десяток лет подождём.И деньги они вкладывают именно в эвакуационные суда К нам,чёль собираются?Нафиг мне такие соседи.
            ВЕРЕСК
  2. сибиралт Сегодня, 18:17
    Хорошо, что объявила, а то бы никто об этом не узнал. Они уже давно говорили, что их военный флот сгнил.
    сибиралт
    1. Zibelew Сегодня, 18:25
      Цитата: сибиралт
      ни уже давно говорили, что их военный флот сгнил.

      У нас к сожалению тоже много чего гниет...А обновляется крайне медленно.
      На месте швартовки атомного крейсера «Адмирал Лазарев» утонул ветхий причал. Экипаж остался на борту судна и оказался отрезан от земли. В результате аварии прекращено электроснабжение крейсера с материком

      http://www.dv.kp.ru/online/news/2635185/
      Zibelew
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:34
        Не дави на мозоль.И так хреново.
        ВЕРЕСК
  3. faterdom Сегодня, 18:41
    Поздно. Китай уже включил их в зону своих жизненно важных интересов.
    faterdom
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:30
      Цитата: faterdom
      Поздно. Китай уже включил их в зону своих жизненно важных интересов.

      У Китая в казначейских билетах США трлн баксов лежит! Вот их выбить задача , а Австралия никогда не была стратегическим объектом..(для зоологов,биологов да интересная страна..) каторжников туды ссылали англосаксы!
      ОТДЕЛ
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