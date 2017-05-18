Россия на перуанской выставке вооружений SITDEF-2017
Как сообщает РИА Новости , в столице Перу Лима в период с 18 по 21 мая пройдет международный салон оборонных технологий SITDEF-2017, в котором активное участие принимает Россия.
Выставка организована в целях демонстрации продукции военного назначения, предназначенной для сухопутных войск, флота и авиации. Особое место, по словам организаторов, займут технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами и киберпространством.
О своем участии заявили не менее 27 государств, в частности США, Израиль, Южная Корея, Испания, Германия, Канада, Китай, Франция. Впервые будут экспонироваться Великобритания, Чили, Эквадор, Венесуэла, Иордания, Турция и Литва. Свою продукцию продемонстрируют около 80 компаний.
Рособоронэкспорт представит информацию о более чем 250 образцах вооружений, многие из которых использовались ВКС в ходе военной операции в Сирии.
Из авиационной техники будут показаны учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, самолет Су-30МК. Ожидается повышенное внимание потенциальных покупателей к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, боевому вертолету Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолету Ми-35М, из сухопутной техники – к танку Т-90С и бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А, из систем ПВО – зенитные ракетные комплексы "Тор М2КМ" и "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500".
В ходе второй части выставки – "ЭКСПО Кибербезопасность", посвященной информационным технологиям – Россия продемонстрирует кибертехнологии.
Как сообщает заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, РФ готова к сотрудничеству с латиноамериканскими странами в широчайшем диапазоне: от поставок готовой российской продукции военного назначения до различных форм технологического партнерства, включая совместную разработку вооружения и военной техники.
Холдинг "Вертолеты России" планирует обсудить вопросы сервисного обслуживания отечественных машин, состоящих на вооружении стран региона, продвижение вертолетов Ми-26Т2 и "Ансат-У". Со стороны компании будут представлены военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и модели Ми-171Ш и Ми-26.
Выставка организована в целях демонстрации продукции военного назначения, предназначенной для сухопутных войск, флота и авиации. Особое место, по словам организаторов, займут технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами и киберпространством.
О своем участии заявили не менее 27 государств, в частности США, Израиль, Южная Корея, Испания, Германия, Канада, Китай, Франция. Впервые будут экспонироваться Великобритания, Чили, Эквадор, Венесуэла, Иордания, Турция и Литва. Свою продукцию продемонстрируют около 80 компаний.
Рособоронэкспорт представит информацию о более чем 250 образцах вооружений, многие из которых использовались ВКС в ходе военной операции в Сирии.
Из авиационной техники будут показаны учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, самолет Су-30МК. Ожидается повышенное внимание потенциальных покупателей к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, боевому вертолету Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолету Ми-35М, из сухопутной техники – к танку Т-90С и бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А, из систем ПВО – зенитные ракетные комплексы "Тор М2КМ" и "Бук-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С", зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500".
В ходе второй части выставки – "ЭКСПО Кибербезопасность", посвященной информационным технологиям – Россия продемонстрирует кибертехнологии.
Как сообщает заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, РФ готова к сотрудничеству с латиноамериканскими странами в широчайшем диапазоне: от поставок готовой российской продукции военного назначения до различных форм технологического партнерства, включая совместную разработку вооружения и военной техники.
Холдинг "Вертолеты России" планирует обсудить вопросы сервисного обслуживания отечественных машин, состоящих на вооружении стран региона, продвижение вертолетов Ми-26Т2 и "Ансат-У". Со стороны компании будут представлены военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и модели Ми-171Ш и Ми-26.
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