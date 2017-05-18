Восьмой «Грачонок» сдан досрочно Балтфлоту

Это уже восьмой катер типа "Грачонок", построенный на нашем заводе. Мы закончили его с опережением графика на четыре месяца. Девятый и десятый катера тоже строятся быстрее, чем планировалось.

Согласно информации новостного портала flotprom , генеральный директор Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов сообщил об отправке 17 мая в Санкт-Петербург противодиверсионного катера проекта 21980 в распоряжение Балтийского флота.Как он утверждает, повышенное внимание к «Грачонку» проявляет Росгвардия, оценивающая варианты его применения для реализации стоящих перед ней задач, в частности охраны моста через Керченский пролив.«Грачонок» представляет собой высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер многоцелевого назначения. Предназначен для борьбы с террористическими силами и средствами при защите акваторий ВМБ и пунктов базирования ВМФ России. Кроме того, оснащение и технические характеристики катера позволяют использовать его в интересах антитеррористической безопасности при подготовке и проведении крупных мероприятий, а также для содействия Пограничной службе РФ в охране и защите государственной границы России. Разрабатывался с 2005 года специалистами ОАО «КБ «Вымпел» (г. Нижний Новгород) и серийно производится на мощностях ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» с 2007 г.Водоизмещение - около 140 т,Главные размерения: длина - 30 м, ширина - 7,3 м, осадка - 1,8 мСкорость полного хода - 23 узлаДальность плавания - 200 мильАвтономность - 5 сутокЭкипаж - 6 человекВооружение:одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ,один противодиверсионный гранатомет ДП-64,один противодиверсионный гранатомет ДП-65.четыре ПЗРК типа "Игла".Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС "Кальмар", ОГАС "Анапа".