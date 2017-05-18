12:59 18 мая

Восьмой «Грачонок» сдан досрочно Балтфлоту

Согласно информации новостного портала flotprom , генеральный директор Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов сообщил об отправке 17 мая в Санкт-Петербург противодиверсионного катера проекта 21980 в распоряжение Балтийского флота.

Это уже восьмой катер типа "Грачонок", построенный на нашем заводе. Мы закончили его с опережением графика на четыре месяца. Девятый и десятый катера тоже строятся быстрее, чем планировалось.


Восьмой «Грачонок» сдан досрочно Балтфлоту



Как он утверждает, повышенное внимание к «Грачонку» проявляет Росгвардия, оценивающая варианты его применения для реализации стоящих перед ней задач, в частности охраны моста через Керченский пролив.

«Грачонок» представляет собой высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер многоцелевого назначения. Предназначен для борьбы с террористическими силами и средствами при защите акваторий ВМБ и пунктов базирования ВМФ России. Кроме того, оснащение и технические характеристики катера позволяют использовать его в интересах антитеррористической безопасности при подготовке и проведении крупных мероприятий, а также для содействия Пограничной службе РФ в охране и защите государственной границы России. Разрабатывался с 2005 года специалистами ОАО «КБ «Вымпел» (г. Нижний Новгород) и серийно производится на мощностях ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» с 2007 г.

Водоизмещение - около 140 т,
Главные размерения: длина - 30 м, ширина - 7,3 м, осадка - 1,8 м
Скорость полного хода - 23 узла
Дальность плавания - 200 миль
Автономность - 5 суток
Экипаж - 6 человек
Вооружение:
одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ,
один противодиверсионный гранатомет ДП-64,
один противодиверсионный гранатомет ДП-65.
четыре ПЗРК типа "Игла".
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС "Кальмар", ОГАС "Анапа".


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Комментарии 19

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  1. Александр романов Сегодня, 09:13
    Росгвардия, оценивающая варианты его применения для реализации стоящих перед ней задач, в частности охраны моста через Керченский пролив.
    А говорили,что Росгвардия бунты в России должна подавлять.Опять обманули
    Александр романов
    1. рич Сегодня, 09:19
      Прежде чем кого-то винить, лучше посмотреть источники. Кстати они в свободном доступе
      рич
      1. Владыка Ситх Сегодня, 10:52
        Короткий видео обзор
        Владыка Ситх
  2. Кот Всапогах Сегодня, 09:16
    чё то как то 23 узла , не слабовато ли будет?
    Кот Всапогах
    1. donavi49 Сегодня, 09:21
      А зачем ему больше? Его задача вообще базу/объект сторожить. Гоняться за кем то не его задача.
      donavi49
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:24
        такой объект ,как "Керченский мост" довольно длинный по протяжённости , и быстрое перемещение с одной точки до другой - вынужденная необходимость!
        Кот Всапогах
        1. Zibelew Сегодня, 09:30
          И заметьте, двигатели настоящий Китай, а не какая то там сомнительная Германия с MTU fellow
          дизельные двигатели производства китайской компании Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd (HND, находится в Цзяньси́ городского округа Лоян провинции Хэнань, входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации Сhina Shipbuilding Industry Corporation - CSIC). В состав каждого судокомплекта входили по два главных двигателя TBD620V12, два реверс-редуктора и две эластичные муфты для подсоединения к маховику двигателя. Двигателя TBD620V12 представляют собой четырехтактный 12-цилиндровый V-образный дизель с турбонаддувом и водяным охлаждением. Мощность двигателя составляет 1630 кВт при 1860 об/мин.
          Zibelew
          1. Кот Всапогах Сегодня, 09:32
            если это правда , то это сильно удручает! в статье этого не нашёл!
            Кот Всапогах
            1. Zibelew Сегодня, 09:38
              Цитата: Кот Всапогах
              если это правда , то это сильно удручает! в статье этого не нашёл!
              Почитайте по ссылке
              https://defence.ru/editors-choice/kitaiskie-dizel
              i-dlya-katerov-grachonok-slomalis-na-pervikh-zhe-
              ispitaniyakh/
              Zibelew
              1. Кот Всапогах Сегодня, 09:46
                сами то не можем, вот и приходится импортозамещать wassat
                Кот Всапогах
        2. donavi49 Сегодня, 09:35
          Он 23 узла не успеет набрать на всем протяжении моста, это же не быстроходный катер. Это раз.

          Два - это вообще не его задача. Он создавался для охраны акваторий баз и стоянок флота.

          Три, гонять разных нарушителей должны Мангусты там, возможно Светляк прикомандированный. Но не Грачонок.


          Грачонок простукивать своим поисковым комплексом район, подходить к аномалиям, опускать управляемый аппарат/Анапу (и то, и другое имеет малый радиус). Собственно, этим он и занимается сейчас на флоте.
          donavi49
  3. bouncyhunter Сегодня, 09:19
    Восьмой «Грачонок» сдан досрочно Балтфлоту

    Отличный подарок к празднику ! good
    bouncyhunter
  4. eleronn Сегодня, 09:25
    23 узла - это высокоскоростной?! Смешно...
    eleronn
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:29
      вот и я о том же. на моей памяти допотопный "Шмель" быстрее бегал!!
      Кот Всапогах
    2. Santa Bear Сегодня, 09:39
      23 узла маловато особенно если правда Керченский мост охранять от нарушителей. Там переможные украинские вмф, попутно заливая видео своих героических подвигов на ютуб, на своих катерах мужественно отступают с гораздо большей скоростью.
      Santa Bear
      1. zivXP Сегодня, 09:49
        Пуля догонит
        zivXP
  5. Галеон Сегодня, 09:58
    Уважаемые модераторы,
    пожалуйста, не публикуйте новости об укреплении флотов новыми рейдовыми катерами, буксирами и водолазными ботами- это рутина и это не боевые единицы. Боевые единицы - это ракетные и торпедные катера.Иначе скоро мы дойдем до новостей о комплектации кораблей и судов шлюпками, баркасами и спасательными плотиками.
    Галеон
    1. evge-malyshev Сегодня, 10:35
      Цитата: Галеон
      Уважаемые модераторы,
      пожалуйста, не публикуйте новости об укреплении флотов новыми рейдовыми катерами, буксирами и водолазными ботами- это рутина и это не боевые единицы

      Чем богаты, тому и рады, к сожалению.
      evge-malyshev
    2. zivXP Сегодня, 10:38
      Хотите сказать, что Граченок не боевая единица? Одно вооружение чего стоит.
      zivXP
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