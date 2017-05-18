16:38 18 мая

"Говорящая каска": У Путина новый опасный план по Украине...

Украинский информационный портал Апостроф приводит очередное заявление о России, сделанное так называемой «говорящей каской» Дмитрием Тымчуком. Тымчук, представляющий группу «Информационное сопротивление», курируемую западными спецслужбами, рассуждает о «новом плане Путина по Украине». По словам «говорящей каски», проект «Новороссия» «провалился, и теперь в Кремле приступили к реализации новых планов».

Тымчук:
Сейчас активно поднимают голову вчерашние регионалы, раскручивается "Оппозиционный блок". Судя по ресурсам, которые расходуются на пиар, их электоральное поле растет, в частности на востоке и юге Украины. У Кремля и его сторонников в Украине открылось окно возможностей на фоне крайне негативной социально-экономической ситуации в Украине, а также дискредитации нынешней власти.

А есть... кого дискредитировать?


По словам Тымчука, «Путин готов использовать пророссийские силы на новых выборах в Раду».

"Говорящая каска": У Путина новый опасный план по Украине...


Из заявления того, кто в своё время был поставлен в качестве главного редактора сайта «Флот2017.com», на котором вёлся отчёт оставшихся дней до «вывода» российского Черноморского флота с баз в Крыму:
Следующие выборы в Раду могут стать точкой отсчёта, когда парламент Украины будет уже набит пророссийскими элементами и агентурой. Потом можно попытаться навязать и президента, который был бы более лоялен к России.


Интересно, а какой «агентурой», как выражается Тымчук, Рада набита сегодня? Свежие кадры с новой дракой в ВРУ приводит «УНИАН» ( ссылка ). Нардеп от яценюковско-аваковского «Народного фронта» Гаврилюк сцепился с украинским блогером Крутчаком. Итог: разбит телефон, порвана рубашка. Это Европа...

Использованы фотографии: Хвиля
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Комментарии 28

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  1. Тралл Сегодня, 15:06
    Никаких новых планов. Пока "Шатун" не выполним smile
    Тралл
    1. iConst Сегодня, 15:09
      Цитата: Тралл
      Никаких новых планов. Пока "Шатун" не выполним smile

      У них есть контр-план: "Сосун" и запасной "Лизун". laughing
      iConst
      1. iConst Сегодня, 15:13
        .... на фоне крайне негативной социально-экономической ситуации в Украине...

        Я не понимаю термин "социально-экономическая ситуация". Понимаю "социальная" ситуация и понимаю "экономическая" ситуация.
        iConst
        1. роман66 Сегодня, 15:31
          полная опа в экономическом плане вызывает напряженность в социалке, куда дым - туда и ветер
          роман66
      2. 210окв Сегодня, 15:24
        Это не к нам,а к заштатникам....А вообще "план" понятие растяжимое и даже смешное.. wassat
        Цитата: iConst
        Цитата: Тралл
        Никаких новых планов. Пока "Шатун" не выполним smile

        У них есть контр-план: "Сосун" и запасной "Лизун". laughing
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:32
          Цитата: 210окв
          А вообще "план" понятие растяжимое и даже смешное.. wassat

          Вот кому что , Дима ...
          bouncyhunter
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:18
      Цитата: Тралл
      Никаких новых планов. Пока "Шатун" не выполним

      Это понятно . Непонятно что в 404-ой их так "ушатывает" ? request
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:32
        Собственная неграмотность , не знание истории и желание халявы.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:35
          Цитата: cniza
          желание халявы.

          Это понятно . И всё-таки что же у них там такое забористое (не в смысле "под забором") растёт ... Или присылают ? Или синтезируют ?
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 15:42
            На Украине много "пенькозаводов" , а пенька делается из конопли , дальше объяснять ? lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
              Не надо , Витя , понял ...
              bouncyhunter
      2. Svarog51 Сегодня, 15:35
        Обильное возлияние горилки на фоне тотального мракобесия. belay
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:59
          Болеют , что ли ? wink
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 16:05
            Вроде в медицине это называется - паранойя, а в миру - юродивые. lol drinks
            Svarog51
      3. Тралл Сегодня, 15:42
        Цитата: bouncyhunter
        Непонятно что в 404-ой их так "ушатывает" ?

        Собственное заблуждение. Они считают Украину страной smile
        Тралл
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:00
          Да , как доктор могу отметить что случай тяжёлый , почти клинический ...
          bouncyhunter
  2. Бензорез Сегодня, 15:07
    А вот это хорошо. Комитет спасения Украины надобно ещё задействовать на всю катушку.
    Бензорез
    1. salat Сегодня, 15:28
      А ведь этот комитет может попасть как агент "Кремля")))))))))))))
      salat
  3. salat Сегодня, 15:08
    Я устал от ежедневных перемох и зрад укроидиотокртиновысеров !!!
    salat
  4. Грэг Миллер Сегодня, 15:12
    Да какая разница, есть план или его нет? "Потерь нема" и всё тут...
    Грэг Миллер
  5. Семенов Сегодня, 15:14
    Вроде человек, но галоперидол уже не помогает. Боже, спаси Украину. Аминь.
    Семенов
  6. Aleks713 Сегодня, 15:19
    1. Самое интересное (клиническое с точки зрения диагноза) сайт Тымчука продолжает отсчитывать дни до "вывода ЧФ из Крым". Когда срок пройдет, начнет отсчитывать минус день, минус 100 дней и так до бесконечности.
    2. Проект "Новороссия" отнюдь не "провалился". Его реализация просто немного сдвинута - на период будущего развала нынешней Украины. А время это придет: Господни жернова мелют без спешки., но основательно...
    3. Следующие выборы действительно могут многое изменить. Если считать "пророссийскими" будущих просто здравомыслящих депутатов, которые сменят нынешних клинических ид...ов, то Тымчук в общем-то правильно прогнозирует один из вариантов развития ситуации.
    Aleks713
    1. Ren Сегодня, 15:30
      Цитата: Aleks713
      Самое интересное (клиническое с точки зрения диагноза) сайт Тымчука продолжает отсчитывать дни до "вывода ЧФ из Крым"

      Ага, не знал, сейчас зашёл - "До вывод осталось 11 день" laughing
      На день защиты детей ещё раз зайду, по прикалываюсь! tongue
      Ren
  7. KondratKo Сегодня, 15:23
    "очередное заявление о России, сделанное так называемой «говорящей каской» Дмитрием Тымчуком"
    Это теперь так называется? )))
    Когда вижу в телеящике всякого рода *чуков, *сюков, *овтунов в голове только одно сравнение - Говорящая #oпа...
    KondratKo
  8. vezunchik Сегодня, 15:33
    плохому танцору все мешает
    vezunchik
  9. Самогонщик Сегодня, 16:03
    чёго волнуемся? в укропии всё идёт по лану богоизбранных. стравливается братья.ровняются извилины в головах молодого поколения гоев. усё путём .жидобандеры рулят. даже на этом сайте от них проходу нет.бабки полученные отрабатывают.
    Самогонщик
  10. Горный стрелок Сегодня, 16:11
    Да какой план? Прикрыть котел крышкой, привалить камнем. Когда закипит - снять пену. И выбросить. Пену. Планы должны быть ПРОСТЫМИ.
    Горный стрелок
  11. Влад5307 Сегодня, 16:38
    Цитата: Тралл
    Цитата: bouncyhunter
    Непонятно что в 404-ой их так "ушатывает" ?

    Собственное заблуждение. Они считают Украину страной smile

    Они также считают что смогут сделать новую национальность "бандеровец". Поэтому с таким упоением гонят молодых на АТО, воспитывая ненависть к иначе думающим, чем они ! fool
    Влад5307
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