"Говорящая каска": У Путина новый опасный план по Украине...
Украинский информационный портал Апостроф приводит очередное заявление о России, сделанное так называемой «говорящей каской» Дмитрием Тымчуком. Тымчук, представляющий группу «Информационное сопротивление», курируемую западными спецслужбами, рассуждает о «новом плане Путина по Украине». По словам «говорящей каски», проект «Новороссия» «провалился, и теперь в Кремле приступили к реализации новых планов».
Тымчук:
А есть... кого дискредитировать?
По словам Тымчука, «Путин готов использовать пророссийские силы на новых выборах в Раду».
Из заявления того, кто в своё время был поставлен в качестве главного редактора сайта «Флот2017.com», на котором вёлся отчёт оставшихся дней до «вывода» российского Черноморского флота с баз в Крыму:
Интересно, а какой «агентурой», как выражается Тымчук, Рада набита сегодня? Свежие кадры с новой дракой в ВРУ приводит «УНИАН» ( ссылка ). Нардеп от яценюковско-аваковского «Народного фронта» Гаврилюк сцепился с украинским блогером Крутчаком. Итог: разбит телефон, порвана рубашка. Это Европа...
Тымчук:
Сейчас активно поднимают голову вчерашние регионалы, раскручивается "Оппозиционный блок". Судя по ресурсам, которые расходуются на пиар, их электоральное поле растет, в частности на востоке и юге Украины. У Кремля и его сторонников в Украине открылось окно возможностей на фоне крайне негативной социально-экономической ситуации в Украине, а также дискредитации нынешней власти.
А есть... кого дискредитировать?
По словам Тымчука, «Путин готов использовать пророссийские силы на новых выборах в Раду».
Из заявления того, кто в своё время был поставлен в качестве главного редактора сайта «Флот2017.com», на котором вёлся отчёт оставшихся дней до «вывода» российского Черноморского флота с баз в Крыму:
Следующие выборы в Раду могут стать точкой отсчёта, когда парламент Украины будет уже набит пророссийскими элементами и агентурой. Потом можно попытаться навязать и президента, который был бы более лоялен к России.
Интересно, а какой «агентурой», как выражается Тымчук, Рада набита сегодня? Свежие кадры с новой дракой в ВРУ приводит «УНИАН» ( ссылка ). Нардеп от яценюковско-аваковского «Народного фронта» Гаврилюк сцепился с украинским блогером Крутчаком. Итог: разбит телефон, порвана рубашка. Это Европа...
Использованы фотографии: Хвиля
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