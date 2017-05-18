"Говорящая каска": У Путина новый опасный план по Украине...

Сейчас активно поднимают голову вчерашние регионалы, раскручивается "Оппозиционный блок". Судя по ресурсам, которые расходуются на пиар, их электоральное поле растет, в частности на востоке и юге Украины. У Кремля и его сторонников в Украине открылось окно возможностей на фоне крайне негативной социально-экономической ситуации в Украине, а также дискредитации нынешней власти.

Следующие выборы в Раду могут стать точкой отсчёта, когда парламент Украины будет уже набит пророссийскими элементами и агентурой. Потом можно попытаться навязать и президента, который был бы более лоялен к России.