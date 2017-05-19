Новая ГПВ делает упор на ядерной триаде. Авианосец и эсминец откладываются
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », 18 мая под руководством Президента РФ Владимира Путина состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы развития воздушно-космических сил, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.
Основное внимание на встрече было уделено развитию ВКС, ВМФ и РВСН в контексте формирования ГПВ на 2018–2025 года. Со слов Президента, по итогам 2016 года в состав ВМФ вошли 24 новых корабля и суда обеспечения (включая фрегаты и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр»). РВСН постепенно перевооружаются на комплексы РС-24 «Ярс» мобильного и шахтного базирования.
В рамках ГПВ на 2011–2020 годы на ВКС, ВМФ и РВСН выделялось более половины от 19 трлн руб., направленных из бюджета на перевооружение. В ВКС должны были поступить более 600 самолетов и 1000 вертолетов, в ВМФ — около 100 кораблей, в том числе 20 подводных лодок, 35 корветов и 15 фрегатов, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Борей». В РВСН поступают «Ярсы», жидкостные ракеты морского базирования «Синева» и «Лайнер», твердотопливные «Булава». Проводилась разработка новых комплексов: наземных твердотопливных РС-26 «Рубеж» и жидкостных РС-28 «Сармат» в целях замены устаревающих МБР РС-20 и РС-18, железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».
Как утверждается, расходы в новой ГПВ на новое вооружение останутся такими же значительными. Со слов высокопоставленного источника в военном ведомстве, ВКС, ВМФ и РВСН сохранят приоритетные позиции именно под знаком развития «ядерной триады» (крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты подводных лодок и наземные межконтинентальные носители).
Планируется, что в течение 2018–2025 годов на вооружение будут приняты «Рубеж» и «Сармат», к 2019 году военные определятся окончательно с обликом «Баргузина». Как поясняет издание, несколько месяцев назад в Плесецке были проведены пробные испытания изделия: осуществлен развод линий электропередачи, установка опор железнодорожного комплекса и пробный пуск массогабаритного макета.
По всей видимости, в части авиации новая ГПВ будет делать упор на приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34 (как полагают эксперты, в несколько меньших объемах). Будут осуществляться поставки малых партий Т-50 и истребителей МиГ-35, проводиться научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Основной фронт работ будет связан со стратегическим ракетоносцем Ту-160М2, первый экземпляр которого должен подняться в воздух в 2019 году, а серийное производство на Казанском авиазаводе должно начаться с 2021 года.
По информации «Коммерсанта», в части флота принято решение отказаться от создания нового авианосца и эсминца с ядерной энергоустановкой. Программа будет сосредоточена на приобретении дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.
Основное внимание на встрече было уделено развитию ВКС, ВМФ и РВСН в контексте формирования ГПВ на 2018–2025 года. Со слов Президента, по итогам 2016 года в состав ВМФ вошли 24 новых корабля и суда обеспечения (включая фрегаты и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр»). РВСН постепенно перевооружаются на комплексы РС-24 «Ярс» мобильного и шахтного базирования.
В рамках ГПВ на 2011–2020 годы на ВКС, ВМФ и РВСН выделялось более половины от 19 трлн руб., направленных из бюджета на перевооружение. В ВКС должны были поступить более 600 самолетов и 1000 вертолетов, в ВМФ — около 100 кораблей, в том числе 20 подводных лодок, 35 корветов и 15 фрегатов, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Борей». В РВСН поступают «Ярсы», жидкостные ракеты морского базирования «Синева» и «Лайнер», твердотопливные «Булава». Проводилась разработка новых комплексов: наземных твердотопливных РС-26 «Рубеж» и жидкостных РС-28 «Сармат» в целях замены устаревающих МБР РС-20 и РС-18, железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».
Как утверждается, расходы в новой ГПВ на новое вооружение останутся такими же значительными. Со слов высокопоставленного источника в военном ведомстве, ВКС, ВМФ и РВСН сохранят приоритетные позиции именно под знаком развития «ядерной триады» (крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты подводных лодок и наземные межконтинентальные носители).
Планируется, что в течение 2018–2025 годов на вооружение будут приняты «Рубеж» и «Сармат», к 2019 году военные определятся окончательно с обликом «Баргузина». Как поясняет издание, несколько месяцев назад в Плесецке были проведены пробные испытания изделия: осуществлен развод линий электропередачи, установка опор железнодорожного комплекса и пробный пуск массогабаритного макета.
По всей видимости, в части авиации новая ГПВ будет делать упор на приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34 (как полагают эксперты, в несколько меньших объемах). Будут осуществляться поставки малых партий Т-50 и истребителей МиГ-35, проводиться научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Основной фронт работ будет связан со стратегическим ракетоносцем Ту-160М2, первый экземпляр которого должен подняться в воздух в 2019 году, а серийное производство на Казанском авиазаводе должно начаться с 2021 года.
По информации «Коммерсанта», в части флота принято решение отказаться от создания нового авианосца и эсминца с ядерной энергоустановкой. Программа будет сосредоточена на приобретении дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.
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