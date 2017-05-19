11:50 19 мая

Новая ГПВ делает упор на ядерной триаде. Авианосец и эсминец откладываются

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », 18 мая под руководством Президента РФ Владимира Путина состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы развития воздушно-космических сил, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

Основное внимание на встрече было уделено развитию ВКС, ВМФ и РВСН в контексте формирования ГПВ на 2018–2025 года. Со слов Президента, по итогам 2016 года в состав ВМФ вошли 24 новых корабля и суда обеспечения (включая фрегаты и субмарины, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр»). РВСН постепенно перевооружаются на комплексы РС-24 «Ярс» мобильного и шахтного базирования.

В рамках ГПВ на 2011–2020 годы на ВКС, ВМФ и РВСН выделялось более половины от 19 трлн руб., направленных из бюджета на перевооружение. В ВКС должны были поступить более 600 самолетов и 1000 вертолетов, в ВМФ — около 100 кораблей, в том числе 20 подводных лодок, 35 корветов и 15 фрегатов, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Борей». В РВСН поступают «Ярсы», жидкостные ракеты морского базирования «Синева» и «Лайнер», твердотопливные «Булава». Проводилась разработка новых комплексов: наземных твердотопливных РС-26 «Рубеж» и жидкостных РС-28 «Сармат» в целях замены устаревающих МБР РС-20 и РС-18, железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».


Как утверждается, расходы в новой ГПВ на новое вооружение останутся такими же значительными. Со слов высокопоставленного источника в военном ведомстве, ВКС, ВМФ и РВСН сохранят приоритетные позиции именно под знаком развития «ядерной триады» (крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты подводных лодок и наземные межконтинентальные носители).

Новая ГПВ делает упор на ядерной триаде. Авианосец и эсминец откладываются


Планируется, что в течение 2018–2025 годов на вооружение будут приняты «Рубеж» и «Сармат», к 2019 году военные определятся окончательно с обликом «Баргузина». Как поясняет издание, несколько месяцев назад в Плесецке были проведены пробные испытания изделия: осуществлен развод линий электропередачи, установка опор железнодорожного комплекса и пробный пуск массогабаритного макета.

По всей видимости, в части авиации новая ГПВ будет делать упор на приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34 (как полагают эксперты, в несколько меньших объемах). Будут осуществляться поставки малых партий Т-50 и истребителей МиГ-35, проводиться научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Основной фронт работ будет связан со стратегическим ракетоносцем Ту-160М2, первый экземпляр которого должен подняться в воздух в 2019 году, а серийное производство на Казанском авиазаводе должно начаться с 2021 года.

По информации «Коммерсанта», в части флота принято решение отказаться от создания нового авианосца и эсминца с ядерной энергоустановкой. Программа будет сосредоточена на приобретении дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.


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Комментарии 63

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  1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
    По информации «Коммерсанта», в части флота принято решение отказаться от создания нового авианосца и эсминца с ядерной энергоустановкой.

    Совсем отказаться ? Или отложить ? belay Что-то "Коммерсант" темнит . В любом случае - это не есть хорошо ... no
    bouncyhunter
    1. Zibelew Сегодня, 09:47
      Привет Павел hi Планы на 35 корветов и 15 фрегатов в период с 2011–2020 годы конечно впечатляют. А реально из фрегатов имеем 3 буревестника 11356, полтора 22350. С корветами повеселее, 4 в строю + 8 строится. Так что рассчитывать на авианосцы и эсминцы не приходится crying
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
        Тагирьян , доброго дня hi Невесёлая обстановка с ВМФ , прямо скажу .
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 10:17
          Первым делом самолеты, а эсминцы видимо потом...На фото похоже ТУ-160 из задела создают.
          Zibelew
          1. bulvas Сегодня, 10:59
            А по-моему, новая ГПВ с отказом от наступательных вооружений - сигнал Западу, что мы не агрессоры, но тронуть нас - ой-ой

            bulvas
          2. krot Сегодня, 11:08
            Правильно поступили, что отказались от столь затратного проекта, как авианосец! Затратно и в строительсте и в обслуживании. И вообще это оружие колонистов. Оно нам надо? Акцент нужно делать на развитие ракет, разных.. С лучшими в мире ракетами любой стране по носу надаем, в т.ч. и матрасам..
            krot
        2. PSih2097 Сегодня, 10:41
          Цитата: bouncyhunter
          Тагирьян , доброго дня hi Невесёлая обстановка с ВМФ , прямо скажу .

          интересно, а кто новую ракету для "Хаски" делать будет, Макеевцы или опять МИТ влезет не в свою нишу...
          PSih2097
          1. Dart2027 Сегодня, 11:20
            Цитата: PSih2097
            а кто новую ракету для "Хаски" делать будет

            Вообще-то Хаска это не стратег, а многоцелевая, так для неё никто.
            Dart2027
      2. Вадим237 Сегодня, 09:57
        У нас нет лишнего триллиона рублей на создание эсминца и авианосца, до наших наверное дошло, что развитие инфраструктуры в стране должно находится на уровне обороноспособности, вот част средств на ГПВ и сократили.
        Вадим237
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:03
          Цитата: Вадим237
          У нас нет лишнего триллиона рублей на создание эсминца и авианосца,

          зато названия не нужно придумывать...
          андрей юрьевич
          1. Вадим237 Сегодня, 10:14
            Лучше название для авианосца, которого не построят, "Сбережливый"
            Вадим237
        2. zivXP Сегодня, 11:03
          Нет не только денег, но и свободных мощностей и рабочих рук.
          zivXP
    2. Slon_on Сегодня, 09:50
      Так коммерсанту верить можно с оглядкой. Да еще аббревиатура "ГПВ" в статье выбешивает.
      Slon_on
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
        Цитата: Slon_on
        Так коммерсанту верить можно с оглядкой.

        Потому и сомневаюсь .
        bouncyhunter
      2. Vz.58 Сегодня, 10:33
        Поучите незнающих! Каким Российским газетам, журналам и ТВ можно верить без оглядки?
        Vz.58
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:42
          Цитата: Vz.58
          Поучите незнающих! Каким Российским газетам, журналам и ТВ можно верить без оглядки?

          а вашим? what
          андрей юрьевич
        2. Васян1971 Сегодня, 11:37
          Цитата: Vz.58
          Поучите незнающих! Каким Российским газетам, журналам и ТВ можно верить без оглядки?

          Не, мы безоглядно верим только мериканским "фейкньюс".
          Васян1971
    3. Кот Всапогах Сегодня, 09:52
      всё правильно - авианосцы не есть приоритет , нам ещё гиперзвук освоить нормально , а уже потом, когда после перевооружения высвободятся некоторые средства , можно и авианосец построить! wink
      Кот Всапогах
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
        Дай-то Бог , чтобы Вы оказались правы . hi
        bouncyhunter
    4. Капитан Пушкин Сегодня, 10:14
      Если строить авианосцы и большие эсминцы, при наших доходах, нужно будет сворачивать производство ракет для РВСН, самолетов и ещё много чего.
      Американцев авианосцы и эсминцы не испугают и не сдержат. А вот ядерная триада способна и напугать и сдержать кого угодно.
      Капитан Пушкин
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:16
        Если строить авианосцы и большие эсминцы, при наших доходах, нужно будет сворачивать производство ракет для РВСН, самолетов и ещё много чего
        .да ну! у сечина с миллером в карманах посмотреть...-хватит.
        андрей юрьевич
        1. Васян1971 Сегодня, 11:38
          Цитата: андрей юрьевич
          да ну! у сечина с миллером в карманах посмотреть...-хватит.

          Премьерминистр наш тоже не промАх!
          Васян1971
    5. К0щей Сегодня, 10:19
      эх, бабла на все не хватает. а жаль.
      К0щей
    6. сибиралт Сегодня, 10:52
      Если ГПВ 2018-2015 с ВМФ, РВСН ВКС, с МБР РС-26, РС-14, Т-14, Т-50, Б-10 без МБР РС-20 и РС-18, но с Су-35, Су- 30СМ, Т-50 и Ту-160М" и "Баргузином", то это хорошо! belay
      сибиралт
    7. игорка357 Сегодня, 11:29
      Если авик и эсм не идут в ущерб СЯС то плохо что отказываются,а если идут в ущерб то хорошо что отказались,ибо нам обычными вооружениями нату не вывезти 100%!!!
      игорка357
  2. Вадим237 Сегодня, 09:50
    Ну значит будут развивать москитный флот. А для Т 50 песенка походу закончилась - слишком дорогой для наших ВВС, но у него будут большие перспективы, на международном рынке вооружения.
    Вадим237
    1. venik Сегодня, 10:14
      Цитата: Вадим237
      А для Т 50 песенка походу закончилась

      ======
      Вы статью то внимательно читали?? Там ведь четко написано: "...Будут осуществляться поставки малых партий Т-50 и истребителей МиГ-35..."
      Правда, не уточняется, что есть "малые партии" - то ли 30, то ли 50, то ли 100.....
      venik
      1. Вадим237 Сегодня, 10:19
        Малая партия Т 50 это штук 10 максимум, да и то наверное, так как самолёт ещё не доделан, скорее всего в 2025 уже шестое поколение появится и закупка Т 50 отпадёт сама собой, до этого будут закупать Су 35 и Миг 35.
        Вадим237
  3. pvv113 Сегодня, 09:56
    Основной фронт работ будет связан со стратегическим ракетоносцем Ту-160М2, первый экземпляр которого должен подняться в воздух в 2019 году, а серийное производство на Казанском авиазаводе должно начаться с 2021 года.

    Я все-таки надеюсь увидеть судебный процесс над Горбачевым и Ельциным, благодаря которым производство кораблей Дальней авиации приходится начинать с нуля
    pvv113
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:17
      Цитата: pvv113
      Я все-таки надеюсь увидеть судебный процесс над Горбачевым и Ельциным

      поезжайте в "ельцын-центр" в Екб,садитесь и ждите...
      андрей юрьевич
      1. pvv113 Сегодня, 10:38
        От того планктона, что в ельцинг-центре, можно только какую-нибудь либеральную заразу подцепить
        pvv113
  4. Alexey-74 Сегодня, 09:57
    Интересно линейку "Арматы" и "Курганца" мы увидим вообще?
    Alexey-74
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:04
      Цитата: Alexey-74
      Интересно линейку "Арматы" и "Курганца" мы увидим вообще?

      конвейер на УВЗ-готов.
      андрей юрьевич
  5. Altona Сегодня, 09:57
    Цитата: bouncyhunter
    Совсем отказаться ?

    --------------------------
    Да роскошь неимоверная просто.Хотя, что то мне подсказывает, что "Зенит-Арена" по стоимости равна авианосцу.
    Altona
    1. Вадим237 Сегодня, 09:59
      Авианосец от 300 миллиардов будет стоить.
      Вадим237
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:05
        Цитата: Вадим237
        Авианосец от 300 миллиардов будет стоить.

        к ТОМУ времени-неизвестно сколько...
        андрей юрьевич
      2. yehat Сегодня, 10:42
        думаю, вы недооцениваете его стоимость.
        там одних НИОКРов на оборудование будет не меряно - катапульты, финишеры, подъемники и многое другое и все ради одного корабля? (серию экономика просто не потянет)
        yehat
    2. Кот Всапогах Сегодня, 10:01
      вот докопалась вся Россия до "Зенит-Арены", хоть те же "Лужники" возьмите - за последние годы при нескольких реконструкциях на них потрачено не меньше (ещё тех рублей), а то и больше !!!
      Кот Всапогах
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:08
        денег нет говорите....думаю не в этом дело...
        Министерство внутренних дел России объявило тендер на поставку гражданского пассажирского самолета Ту-204-300 за 1,7 млрд руб. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/no
        tice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100
        012517000175
        андрей юрьевич
      2. yehat Сегодня, 10:43
        что-то мне в это не верится. Лужники все-таки делали не по таким амбициозным проектам
        и проекты с застройщиками чехардой так не менялись.
        yehat
        1. Кот Всапогах Сегодня, 10:47
          за последние 15 лет их три или четыре раза реконструировали были и перепланировки, и каждый раз по несколько млрд. ещё тех рублей!! drinks
          Кот Всапогах
      3. Стирбьорн Сегодня, 10:49
        Цитата: Кот Всапогах
        вот докопалась вся Россия до "Зенит-Арены", хоть те же "Лужники" возьмите - за последние годы при нескольких реконструкциях на них потрачено не меньше (ещё тех рублей), а то и больше !!!

        Цифры в студию - и еще Зенит-Арена, фактически, до сих пор не готов
        Стирбьорн
        1. Кот Всапогах Сегодня, 10:52
          полных цифер вам даже счётная палата не даст , как по "Зенит- Арене", так и по любому дорогостоящему объекту, вот у нас "КАД" лет так несколько десятков строился- кто знает, во сколько он обошёлся?
          Кот Всапогах
  6. Altona Сегодня, 10:03
    Цитата: Slon_on
    Да еще аббревиатура "ГПВ" в статье выбешивает.

    -----------------------
    Государственная программа вооружений.
    Altona
  7. ваняватный Сегодня, 10:07
    в условиях , когда денег нет , но нужно держаться , наши правители умеют правильно расставлять приоритеты ... если не ошибаюсь этот стадиончик обошелся , как провалившаяся программа станкостроения , а уж весь чемпионат...
    ваняватный
    1. Вадим237 Сегодня, 10:12
      Этот стадион со временем окупится, а вот эсминцы с авианосцами нет.
      Вадим237
      1. ваняватный Сегодня, 10:14
        окупится? как?вещевой рынок на нем откроют?
        ваняватный
        1. Вадим237 Сегодня, 10:21
          Футболом окупится и там ещё много чего можно показывать.
          Вадим237
          1. ваняватный Сегодня, 10:31
            я скорее поверю ,что это чудо навечно обрекло бюджеты всех уровней на бесконечные вливания в ремонты и модернизации , кои , вкупе с ценой на кривоногих игроков , с лихвой перекрыли бы потребности многих отраслей экономики
            ваняватный
            1. Вадим237 Сегодня, 11:33
              А может в будущем произойдёт чудо и наши научатся играть в футбол достойно.
              Вадим237
          2. yehat Сегодня, 10:38
            это когда у нас футбол окупался? что-то я такого не припомню.
            yehat
        2. Кот Всапогах Сегодня, 10:24
          а на "Отклытие" тоже рынок собираются открывать? wink
          Кот Всапогах
          1. yehat Сегодня, 10:45
            бессмысленный стеб. там парк, и место значительно отдалено от потоков покупателей. никаких рынков быть не может.
            yehat
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:50
      Цитата: ваняватный
      если не ошибаюсь этот стадиончик обошелся , как провалившаяся программа станкостроения , а уж весь чемпионат.
      вся беда что стадиончик еще дальше будет сосать деньги с бюджета!
      площадка вокруг стадиона на Крестовском острове может превратиться в болото Далее: https://news.rambler.ru/sport/36909379/?utm_conte
      nt=news&utm_medium=read_more&utm_source=c
      opylink
      Стирбьорн
  8. Iline Сегодня, 10:10
    исходя из экономических реалий и реального расклада сил всё правильно делают.
    Ну не можем мы сравнятся с НАТО ни по количеству кораблей, ни по количеству самолётов, ни по количеству бойцов сухопутных войск в силу ограниченности населения нашей страны.
    А поэтому надо делать упор на ядерный удар. Хоть этим как-то можно уровнять шансы.
    Iline
  9. Андрей Панов Сегодня, 10:36
    Зачем нам этот авианосец?!? Вы что, собрались нападать на США? Дурдом! Для этого одного мало будет. Демонстрировать своё присутствие? Деньги на ветер! Свою бы территорию защитить, чтоб не схавали. Предки от всей широты души развернулись! laughing
    Андрей Панов
  10. yehat Сегодня, 10:36
    атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой)

    я так понимаю, прощай Булава, будет пускать Синеву?
    yehat
  11. DenZ Сегодня, 10:39
    " атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой)" - Новость конечно хорошая но очень интересная. У нас Бореи вроде как еще устареть не успели (еще и не все доделали) а уже новый тип хотят делать да еще и снова с жидкостной ракетой (Макеевцам опять поработать придется видимо). Имхо с Бореями и Булавой все- же не все так гладко (если так быстро им готовят замену) Булаву много ругали и раньше но сами лодки вроде как вполне ничего. В общем мутное какое-то дело.
    DenZ
  12. Шуманит Сегодня, 10:49
    Цитата: pvv113
    Основной фронт работ будет связан со стратегическим ракетоносцем Ту-160М2, первый экземпляр которого должен подняться в воздух в 2019 году, а серийное производство на Казанском авиазаводе должно начаться с 2021 года.

    Я все-таки надеюсь увидеть судебный процесс над Горбачевым и Ельциным, благодаря которым производство кораблей Дальней авиации приходится начинать с нуля

    При нынешнем руководстве- не дождетесь! И не во Владимирыче дело,а в его окружении... И не может он вот так - раз! И рубануть сплеча... Рыжего потопить сколько лет не могут,почему?
    Торгаши,с джинсов начинающие в правительстве есть? Как Х.опонина увижу, так до зубовного скрежета...
    Копающие недра наши общие и имеющие гешефт с этого нормально себя чувствуют?
    Да чего там, Златовласый... Лёшу Орального не могут заткнуть... Почему? Санкций опасаются дополнительных за недемократичность! Плюнули бы уже на клоунадных гомиков из Еврогейского Союза и СШАстии, да воткнули его на строгий режим, с доп.инструкциями начальнику колонии по поводу дальнейшей судьбы урода...
    Шуманит
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:27
      Многие думают, что Россией управляет один Путин. А, что если это абсолютно не так? А что если власть в стране поделена между несколькими людьми и каждый рулит своей "вотчиной"? Лично мне кажется, что так оно и есть.
      Monster_Fat
    2. Постороннний Сегодня, 11:44
      Ни финансово, ни экономически, ни в военном плане, Россия пока не может просто вот так "плюнуть" на еврогеев прочую шушеру. Не пришло время и нет достаточного повода. Вся ельцинская ещё у кормушки потому, что их пока нет смысла убирать. Что им сказали и что пообещали - ни кто не знает. Но думается мне - не малая часть средств на восстановление армии и флота берётся из "черной кассы" куда попадают и средства былых политических и экономических "героев" девяностых. Или те бюджетные копейки, что контролируются центробанком, а значит - штатовским МВФ, достаточны для уже произошедших и планируемых перемен в вооруженных силах? Повальная коррупция, взрощенная ельцинской командой и так осуждаемая представителями этой команды сейчас, на мой затуманенный путинской пропагандой взгляд - уже давно используется как альтернативный источник финансирования некоторых проектов, которые не должны попадать под финансовый контроль ЦБ (читай - США)
      Постороннний
  13. tchoni Сегодня, 10:58
    В области судостроения здравый смысл возобладал над амбициями. Осталось уразуметь, что назначение фрегата (основное) это обеспечение ПВО района, и будет порядок в американских войсках.
    По новым истребителям - все то непонятно. Главный цимес т50 - его брэо - а его и на су-35 ставят. Миг35 вообще машина немного непонятная... Так что все нормально - будут выяснять в ходе опытной эксплуатации.
    tchoni
  14. А1845 Сегодня, 11:03
    к 2019 году военные определятся окончательно с обликом «Баргузина»
    нравятся мне такие "программы" laughing
    А1845
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:10
    Очень взвешенная позиция. Это гегемон с печатным станком наперевес может содержать 10 авианосцев и кучу крейсеров. А мы - скромненько - каждому авианосцу - по "Калибру" (ну ладно, по десятку), или по "Циркону" с СБЧ, и пусть плавают. Пока am
    Горный стрелок
Картина дня