Москва предложила Кубе помощь в модернизации вооружений
Россия предлагает Кубе модернизировать стоящую на вооружении технику и помочь в укреплении флота, передает Интерфакс-АВН сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолия Пунчука.
По его словам, Куба, кроме того, заинтересована в укреплении своих ВМС.
Он сообщил также, что «в настоящее время продолжается реализация программы технологического сотрудничества до 2020 года», которая была подписана с кубинскими партнерами в декабре 2016 года.
Ранее Пунчук пояснял, что указанная программа предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.
Мы предлагаем проведение модернизации имеющейся у кубинских партнеров продукции российского (советского) производства,сказал Пунчук в ходе проходящей в Перу военной выставки «СИТДЕФ-2017».
По его словам, Куба, кроме того, заинтересована в укреплении своих ВМС.
Мы готовы оказать им все необходимое содействие в этом вопрос,отметил заместитель директора ФСВТС.
Он сообщил также, что «в настоящее время продолжается реализация программы технологического сотрудничества до 2020 года», которая была подписана с кубинскими партнерами в декабре 2016 года.
Ранее Пунчук пояснял, что указанная программа предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.
Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com
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