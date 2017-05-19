14:33 19 мая

Москва предложила Кубе помощь в модернизации вооружений

Россия предлагает Кубе модернизировать стоящую на вооружении технику и помочь в укреплении флота, передает Интерфакс-АВН сообщение замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолия Пунчука.

Москва предложила Кубе помощь в модернизации вооружений


Мы предлагаем проведение модернизации имеющейся у кубинских партнеров продукции российского (советского) производства,
сказал Пунчук в ходе проходящей в Перу военной выставки «СИТДЕФ-2017».


По его словам, Куба, кроме того, заинтересована в укреплении своих ВМС.

Мы готовы оказать им все необходимое содействие в этом вопрос,
отметил заместитель директора ФСВТС.

Он сообщил также, что «в настоящее время продолжается реализация программы технологического сотрудничества до 2020 года», которая была подписана с кубинскими партнерами в декабре 2016 года.

Ранее Пунчук пояснял, что указанная программа предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.

Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 31

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  1. Александр романов Сегодня, 12:34
    Мы им простили 30 лярдов зелени кредитов,что бы дать снова?
    Александр романов
    1. 100502 Сегодня, 13:03
      Ну в РФ народ щедрый ещё новый налог в ведут
      100502
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:15
        "Ударим налогом на бездетность по технической отсталости свободной Кубы!"
        Cuba ao vivo!
        Соломон Кейн
        1. NIKNN Сегодня, 13:40
          Другое задело..
          и помочь в укреплении флота,
          ...
          Себе то когда поможем...???
          NIKNN
          1. karish Сегодня, 14:17
            Цитата: NIKNN
            Он сообщил также, что «в настоящее время продолжается реализация программы технологического сотрудничества до 2020 года», которая была подписана с кубинскими партнерами в декабре 2016 года.

            Он сообщил также, что «в настоящее время продолжается реализация программы технологического сотрудничества до 2020 года», которая была подписана с кубинскими партнерами в декабре 2016 года.

            После-2020 -го.
            karish
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:09
      А Вы думаете простили? Такое ощущение, что простили - 15, а другие 15 легли в офшор на Кайманах, благо рядом ~500 км. по прямой. Пора счета обновить. Вот и "мутят" с перевооружением.
      Соломон Кейн
    3. RASKAT Сегодня, 14:11
      Продайте им Искандеров пусть Америкосов кандрат хватит laughing
      Типа взяли на модернизацию БРДМ доработали его напильником получился ОТРК Искандер, все в рамках модернизации.
      RASKAT
  2. Копчёный Сегодня, 12:35
    А нафига им? Жуй кокосы ешь бананы и к чему тратить деньги на игрушки для военных. Вон у них старое советское кондовое, ещё столько же прослужит.
    Копчёный
  3. svp67 Сегодня, 12:35
    Россия предлагает Кубе модернизировать стоящую на вооружении технику и помочь в укреплении флота,
    А так как платить Куба за это пока не может, то в качестве оплаты взять в аренду одну морскую и одну воздушную базы.... wink Вот радости то американцам прибудет tongue
    svp67
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:38
      Цитата: svp67
      Россия предлагает Кубе модернизировать стоящую на вооружении технику и помочь в укреплении флота,
      А так как платить Куба за это пока не может, то в качестве оплаты взять в аренду одну морскую и одну воздушную базы.... wink Вот радости то американцам прибудет tongue

      если Такой расклад,то ладно...хотя бы станцию слежения восстановить.
      андрей юрьевич
      1. Копчёный Сегодня, 12:39
        Если наши хакеры со слов американцев, из Москвы управляют их страной, то на кой хрен целая станция с персоналом на Кубе?
        Копчёный
        1. svp67 Сегодня, 12:41
          Цитата: Копчёный
          Если наши хакеры со слов американцев, из Москвы управляют их страной, то на кой хрен целая станция с персоналом на Кубе?
          Что бы отслеживать сомалийских пиратов.... А Вы для чего подумали?
          svp67
          1. Ren Сегодня, 12:45
            А ещё надо собирать пробы воздуха, грунта и воды - а то вон как Мексиканский залив загадили! lol
            Ren
            1. svp67 Сегодня, 12:50
              Цитата: Ren
              А ещё надо собирать пробы воздуха, грунта и воды - а то вон как Мексиканский залив загадили!

              Мало... Надо там организовать возмущенную группу интузиастов, что бы начали блокировать работу их платформ нефтедобычи...
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
                Цитата: svp67
                что бы начали блокировать работу их платформ нефтедобычи...

                А "Гринписи" куда смотрят ?
                bouncyhunter
                1. DenZ Сегодня, 13:43
                  Цитата: bouncyhunter
                  А "Гринписи" куда смотрят ?

                  В то место и смотрят.
                  DenZ
      2. Соломон Кейн Сегодня, 13:21
        ....или поставить в районе Гуантанамо, и в/ч и "Губа" и пляж - рядом.
        Соломон Кейн
  4. Подрезчик Сегодня, 12:40
    А может и военную базочку примастрячить бод боком у америкосов? Серьезный был бы аргумент...
    Подрезчик
  5. parusnik Сегодня, 12:41
    В принципе надо кубинцев перевооружить, не перевооружим мы , перевооружат другие..но попозже..Но чем отдавать кубинцы будут..?..Надеюсь здесь все взаимовыгодно.. и данное действие не благотворительная акция..
    parusnik
    1. Кот Всапогах Сегодня, 12:44
      сигарами wink ,сигаретами и сахаром как в 80-х
      Кот Всапогах
      1. мордвин 3 Сегодня, 13:16
        Цитата: Кот Всапогах
        сигарами

        Помню. лежали эти сигары в магазинах, только не помню, что бы их кто то покупал.
        мордвин 3
    2. Мур Сегодня, 13:18
      Цитата: parusnik
      Но чем отдавать кубинцы будут..?..

      Ну, общечеловеки из трибалтов делают первый эшелон. А мы чем хуже?
      Полагаю, заплатят ожидаемой от них политикой и размещением чего-нибудь этакого заковыристого.
      Перевооружать их, конечно, надо. А то вот на этом как-то уже стыдновато:
      Мур
    3. Pancer Сегодня, 13:52
      Цитата: parusnik
      Но чем отдавать кубинцы будут..

      Меркантильный интерес ...Так скажем-безопасность нашей страны чем оценить?Если иметь Лурдес,иметь базу ВМФ там же и иметь там же курорты для россиян?Медицина на Кубе на высочайшем уровне.Как оценивать будем?
      Кроме того.никель и тот же сахарный тростник,сигары и прочие тропические фрукты-почему нет?Хуже нам будет что ли?
      Так как оценивать будем безопасность в первую очередь своего Отечества?Через призму помощи союзникам.в целях обеспечения оной или в жабьих шкурках
      .мало отличаясь тогда от янки?
      Pancer
  6. Б.Т.В. Сегодня, 12:44
    " Куба берёт курс на радужный марксизм." " Колокол России", 18.05.2017
    Б.Т.В.
  7. Lester7777 Сегодня, 12:59
    Спасибо за сахар.
    Lester7777
  8. Молот 75 Сегодня, 13:21
    Всегда можно найти выгоду для усиления союзника, тем более такого близкого к потенциальному противнику! В качестве противовеса Прибалтике например... итд, я про хамское поведение распоясавшейся матрасии. А Куба единственное государство из бывшего соц., лагеря, которое не переметнулось. Делайте выводы, или хотя бы учитесь.
    Молот 75
    1. Постороннний Сегодня, 13:32
      Верно! Не думаю, что какой-либо экономической выгоды Россия здесь поимеет. А вот стратегическая необходимость имеется. И Кубинские порты для наших военных кораблей оченно полезны.
      Постороннний
  9. злой партизан Сегодня, 13:27
    Во-во. И, главное, "Грады" надо домодернизировать до последней версии "Искандеров". yes
    злой партизан
  10. yuriy55 Сегодня, 13:33
    По большому счёту Россия сделала правильное предложение. Восстановить хорошую военную базу под носом у США многого стоит. И счёт здесь пойдёт не на миллиарды долларов, а не гарантию безопасности оставшихся 145 млн. россиян. Сахар, табак, никель, кобальт...Если хотите - туризм...
    Если послушать разных-всяких из телефонной будки, то в Сирию вообще нечего было заходить... belay
    Если есть возможность делать, надо делать, тем более обновление может пойти из не совсем новых С-500, Т-14, Т-50 stop простая, соответствующая требованиям времени замена...
    yuriy55
  11. Шуманит Сегодня, 13:33
    Цитата: svp67
    Россия предлагает Кубе модернизировать стоящую на вооружении технику и помочь в укреплении флота,
    А так как платить Куба за это пока не может, то в качестве оплаты взять в аренду одну морскую и одну воздушную базы.... wink Вот радости то американцам прибудет tongue

    Да уж не времена СССР сейчас... Думаете наши не забздят?
    Шуманит
  12. Шуманит Сегодня, 13:40
    Цитата: Мур
    Цитата: parusnik
    Но чем отдавать кубинцы будут..?..

    Ну, общечеловеки из трибалтов делают первый эшелон. А мы чем хуже?
    Полагаю, заплатят ожидаемой от них политикой и размещением чего-нибудь этакого заковыристого.
    Перевооружать их, конечно, надо. А то вот на этом как-то уже стыдновато:

    А если как обычно,после помощи- черная неблагодарность и русофобская истерия? Санкции введем? 126-е карбюраторы поставлять не будем? Здесь ухо востро надо держать! Почему сразу военный союз не заключить? Мучает этот вопрос... Это бы гарантия покрепче была... Но....
    Шуманит
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