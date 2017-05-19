17:06 19 мая

Десантные корабли ЧФ выполнили стрельбы в районе полигона Опук

Большие десантные корабли Черноморского флота «Азов» и «Николай Фильченков» выполнили практические стрельбы в районе морского десантного полигона Опук в Крыму, сообщает пресс-служба Южного округа.

Десантные корабли ЧФ выполнили стрельбы в районе полигона Опук


Задачи по уничтожению укрепленных береговых позиций условного противника были отработаны в рамках зачетного тактического учения с бригадой десантных кораблей ЧФ.


Для подавления укрепленных береговых позиций условного противника в назначенном районе экипажи больших десантных кораблей "Азов" и "Николай Фильченков" применили корабельную артиллерию и комплексы неуправляемых реактивных снарядов,
рассказали в пресс-службе.

Сообщается , что в море экипажи кораблей «отработали также задачи по организации противовоздушной обороны, провели тренировки по связи и борьбе за живучесть».

Еще одно учение проведено сегодня с ракетными кораблями Каспийской флотилии и боевыми расчётами постов радиотехнической службы.

«Учение проводилось в целях отработки взаимодействия загоризонтной РЛС «Подсолнух» с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия», – говориться в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:17
    Укроина счет за использование полигона, или ноту про это winked как его recourse а про тесто, или тестя recourse еще не прислала lol ?
    Изгоняющий либероидов
  2. А1845 Сегодня, 16:18
    «Учение проводилось в целях отработки взаимодействия загоризонтной РЛС «Подсолнух» с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия»

    опять новости левой ногой пишут, двоечники
    Задачи по уничтожению укрепленных береговых позиций условного противника были отработаны в рамках зачетного тактического учения
    А1845
    1. хрыч Сегодня, 16:53
      Цитата: А1845
      опять новости

      Бог радаров покинул нас. Скончался Владимир Таганцев, один из главных конструкторов НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (НИИП). На счету института создание радиолокационных систем управления вооружением для истребителей Су-27, Су-30МК2, Су-30МКИ/СМ, Су-35С, МиГ-31, ПАК ФА. Также в НИИП разработаны зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Бук».
      https://lenta.ru/news/2017/05/19/tagantsev/
      хрыч
      1. рич Сегодня, 17:00
        ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ТАГАНЦЕВ

        В возрасте 71 года скончался Владимир Таганцев, один из главных конструкторов НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (НИИП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
        Владимир Анатольевич Таганцев окончил Казанский авиационный институт в 1970 году. Сразу после этого он был распределен в НИИП, где и проработал всю жизнь. Его специальность — математическое обеспечение радиолокационных систем авиации и зенитных комплексов.
        С 2000 года Таганцев возглавлял разработку и модернизацию радиолокационных систем управления для истребителей Су-27СМ и Су-30МК2, а с 2015 года назначен главным конструктором радара Н035 «Ирбис», устанавливаемого на самолет Су-35С. Руководил 7-м научно-исследовательским отделением НИИП.
        НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») — один из ведущих разработчиков радиолокационной техники в стране. На счету института создание радиолокационных систем управления вооружением для истребителей Су-27, Су-30МК2, Су-30МКИ/СМ, Су-35С, МиГ-31, ПАК ФА. Также в НИИП разработаны зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Бук».
        рич
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