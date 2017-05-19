Десантные корабли ЧФ выполнили стрельбы в районе полигона Опук
Большие десантные корабли Черноморского флота «Азов» и «Николай Фильченков» выполнили практические стрельбы в районе морского десантного полигона Опук в Крыму, сообщает пресс-служба Южного округа.
Задачи по уничтожению укрепленных береговых позиций условного противника были отработаны в рамках зачетного тактического учения с бригадой десантных кораблей ЧФ.
Сообщается , что в море экипажи кораблей «отработали также задачи по организации противовоздушной обороны, провели тренировки по связи и борьбе за живучесть».
Еще одно учение проведено сегодня с ракетными кораблями Каспийской флотилии и боевыми расчётами постов радиотехнической службы.
«Учение проводилось в целях отработки взаимодействия загоризонтной РЛС «Подсолнух» с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия», – говориться в сообщении.
Задачи по уничтожению укрепленных береговых позиций условного противника были отработаны в рамках зачетного тактического учения с бригадой десантных кораблей ЧФ.
Для подавления укрепленных береговых позиций условного противника в назначенном районе экипажи больших десантных кораблей "Азов" и "Николай Фильченков" применили корабельную артиллерию и комплексы неуправляемых реактивных снарядов,рассказали в пресс-службе.
Сообщается , что в море экипажи кораблей «отработали также задачи по организации противовоздушной обороны, провели тренировки по связи и борьбе за живучесть».
Еще одно учение проведено сегодня с ракетными кораблями Каспийской флотилии и боевыми расчётами постов радиотехнической службы.
«Учение проводилось в целях отработки взаимодействия загоризонтной РЛС «Подсолнух» с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия», – говориться в сообщении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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