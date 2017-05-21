10:12 21 мая

ТОФ в ближайшем будущем пополнится тремя новыми корветами

В состав Тихоокеанского флота в ближайшем будущем войдут три новых корвета, передает РИА Новости сообщение Минобороны.



В воскресенье отмечается День Тихоокеанского флота.


На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов",
говорится в релизе.

В пресс-службе напомнили, что «в последние годы в состав флота вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием».

Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так, в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года,
рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, береговые части флота получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса противовоздушной обороны С-300 пришла ракетная система С-400 "Триумф". Отмечается также, что «морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолетами Ил-38Н и корабельными вертолетами Ка-29», а «в отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов».

«Летний период обучения, который начинается 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в мировом океане», – говорится в сообщении Минобороны.


Использованы фотографии: официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
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Комментарии 18

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  1. МПК105 Сегодня, 09:14
    К Празднику подгадали Вам,Братишки... hi drinks soldier
    МПК105
    1. oleg-gr Сегодня, 09:22
      Боевой корабль прибрежной зоны. Большое внимание уделяется обороне.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
        Так ведь главком и говорил про оборонную доктрину . hi
        bouncyhunter
    2. NIKNN Сегодня, 09:24
      Цитата: МПК105
      К Празднику подгадали Вам,Братишки...

      Удачи парни и счастья...!!! drinks
      NIKNN
    3. новичок Сегодня, 09:41
      присоединяюсь к поздравлениям. теплится маячок в душе, что как нибудь к очередному празднику наших флотов, им подгадают атомный крейсер, атомный авианосец.
      новичок
    4. RASKAT Сегодня, 09:48
      Ну наконец то, уже лет пять тянут. Надеюсь это не показуха и корабли поступят на флот полностью боеготовые. И с первых дней начнут боевую работу. Например в Средиземное море сходят.
      Все равно новость приятная, всем судостроителям спасибо.
      RASKAT
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 10:04
      ТОФ нас мало, но мы в тельняшках! С Праздником морячки.. drinks
      ОТДЕЛ
  2. НЕКСУС Сегодня, 09:21
    Корвет проекта 20380 не плох,но жаль что с Ураном,а не с Калибром ...
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
      Привет , Андрей ! hi drinks Согласен с тобой .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 09:45
        Стоять,бояться!И молчит такой-энто чё у тебя там за новость,Братэлла?А за что тебе Адмирала присвоили,Мне-то за нытьё контр дали... wink Поздравляю сердечно-
        Правда-РАД за тебя,как люди ценят тебя,Брат лихой- good drinks drinks drinks
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
          Спасибо , Лёха ! drinks drinks drinks Ты же знаешь мою привязанность к флоту . А медали и ордена - дело приходящее/уходящее . Человеком главное оставаться в этой жизни ... soldier
          bouncyhunter
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:23
    Тихоокеанцев с Праздником drinks soldier !!Только бы еще и обозначили сроки этого "ближайшего будущего "!
    Изгоняющий либероидов
  4. мичман Сегодня, 09:26
    С праздником Тихоокеанцы !!!
    Для Вашего Флота создавал цепочки РСДН "Маршрут". Первый раз, когда прибыл во Владивосток в бухте насчитал более 400 вымпелов. Вот какой флот был, а это было в 1986 году. Неоднократно пришлось быть на Курилах и Камчатке. Прекрасные края. На Чукотке местные жители угощали рыбой, которую откопали из земли. А попробуй отказаться, сопровождающие меня генералы сказали: "Ешь и запей водкой. А то обидешь. Убьют". С Маршалом Е.Я. Савицким (под его руководством) гоняли американские самолеты. И они прекратили нарушать границу, боялись его и наших МиГ-31П.
    Отец жены бил японцев в 1945 году, морская пехота. Мой дед по линии матери в 1905 году воевал с японцами, был тяжело ранен. Честь имею.
    мичман
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
      Юрий Григорьевич , всегда с интересом читаю Ваши комментарии . soldier
      bouncyhunter
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:30
    Поздравляю от всей души !
    Странную особенность заметил в военно-историческом плане.Никогда Россия не церемонилась с Дальневосточными соседями.Лупашила в хвост и гриву. Цусима была.Но таких войн как с Наполеоном и Гитлером нет.У русских(пока 1 чел на кв км того региона) олимпийское спокойствие к толпам наших соседей.Видимо боятся "резиновую" русскую бомбу" feel laughing
    Наблюдатель2014
  6. loginovich Сегодня, 09:40
    В пресс-службе напомнили, что «в последние годы в состав флота вошли

    A кто то статистику обновления флота Китая ведет ?
    loginovich
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:46
      loginovich hi
      A кто то статистику обновления флота Китая ведет ?
      Накой вам это?
      У китайцев что четыре флота как у России???!! Да и вообще оставте китайцев в покое.Они и так свои грунтовые РВСН прячут за географией границ России.И под прикрие нашего ПРО.Всё будет хорошо.И никакие китайцы не угроза нам.А туфту эту вражины раздувают спецом.
      У китайцев что четыре флота как у России??
      Пардон! А Каспийская флотилия! Забыл!У неё мощи если что, больше чем всего итальянского флота например.
      Наблюдатель2014
      1. donavi49 Сегодня, 10:08
        У Китая 3 флота:
        Северный флот - Циндао, основной, в него входят первые эсминцы 052D, а также Ляолинь.
        Южный флот - Гуанду
        Восточный флот - Нингбу

        Насчет каспийская флотилия, мощнее Marina Militare - поржал. Напомню, несмотря на потешность, Италия имеет:
        4 новейших лодки с ВНЭУ.
        2 авианосца, Гарибальди прошел последний ремонт и до 22-24 года будет жить (потом его заменит новейший Триест под Ф35 - заложенный в 2015) и многофункциональный Кавур (который походит на Америку, сильная авиагруппа + полноценные десантные возожности, но без док-камеры).
        2 тяжелых эсминца Горизонт - с объектовой ПВО/ПРО на Астер30
        6 тяжелых фрегатов ФРЕММ - с объектовой ПВО/ПРО на Астер30

        Ну, а так, да если равнять по канонеркам река-море, то возможно. Или по Калибрам - на Италия строит флот в единую структуру, поэтому Топоров им подкинут прямо с носителями, если что. Для их задач Телас (новый Отомат) - в варианте по наземным целям, вполне закрывает кстати потребность.
        donavi49
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