ТОФ в ближайшем будущем пополнится тремя новыми корветами
В состав Тихоокеанского флота в ближайшем будущем войдут три новых корвета, передает РИА Новости сообщение Минобороны.
В воскресенье отмечается День Тихоокеанского флота.
В пресс-службе напомнили, что «в последние годы в состав флота вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием».
Кроме того, береговые части флота получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса противовоздушной обороны С-300 пришла ракетная система С-400 "Триумф". Отмечается также, что «морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолетами Ил-38Н и корабельными вертолетами Ка-29», а «в отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов».
«Летний период обучения, который начинается 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в мировом океане», – говорится в сообщении Минобороны.
В воскресенье отмечается День Тихоокеанского флота.
На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов",говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что «в последние годы в состав флота вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием».
Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так, в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года,рассказали в военном ведомстве.
Кроме того, береговые части флота получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса противовоздушной обороны С-300 пришла ракетная система С-400 "Триумф". Отмечается также, что «морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолетами Ил-38Н и корабельными вертолетами Ка-29», а «в отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов».
«Летний период обучения, который начинается 1 июня, станет для флота не менее напряженным. Личному составу предстоит показать свою выучку в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных, а также продолжить выполнять задачи боевых служб в мировом океане», – говорится в сообщении Минобороны.
Использованы фотографии: официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти