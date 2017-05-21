ТОФ в ближайшем будущем пополнится тремя новыми корветами

На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов",

Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. Так, в настоящее время завершается подготовка ко второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года,