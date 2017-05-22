Указом Президента России в Вооруженных Силах установлен новый профессиональный праздник – День службы военных сообщений
В Вооруженных Сил России появился новый праздник – День службы военных сообщений.
Служба военных сообщений — одна из старейших в Российской армии.
В Уставе воинском 1716 года, утвержденном Петром I, указывалось, что в полевом управлении армии доставка войск и воинских грузов, использование дорог в военных целях, их ремонт и содержание находятся в ведении особого учреждения, возглавляемого генерал-вагенмейстером.
Пути сообщения, используемые в интересах войск, в сочетании со специальным армейским транспортом стали называться военными сообщениями.
В настоящее время служба военных сообщений решает важные для боевой готовности Вооруженных Сил задачи мирного и военного времени: обеспечивает транспортные потребности войск и флота и осуществляет контроль за подготовкой железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения в их интересах.
Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День службы военных сообщений и отмечать его 18 июня— сказано в Указе главы российского государства № 222 от 21 мая 2017 года, сообщает Минобороны РФ
Служба военных сообщений — одна из старейших в Российской армии.
В Уставе воинском 1716 года, утвержденном Петром I, указывалось, что в полевом управлении армии доставка войск и воинских грузов, использование дорог в военных целях, их ремонт и содержание находятся в ведении особого учреждения, возглавляемого генерал-вагенмейстером.
Пути сообщения, используемые в интересах войск, в сочетании со специальным армейским транспортом стали называться военными сообщениями.
В настоящее время служба военных сообщений решает важные для боевой готовности Вооруженных Сил задачи мирного и военного времени: обеспечивает транспортные потребности войск и флота и осуществляет контроль за подготовкой железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения в их интересах.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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