15:17 22 мая

Указом Президента России в Вооруженных Силах установлен новый профессиональный праздник – День службы военных сообщений

В Вооруженных Сил России появился новый праздник – День службы военных сообщений.

Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День службы военных сообщений и отмечать его 18 июня
— сказано в Указе главы российского государства № 222 от 21 мая 2017 года, сообщает Минобороны РФ

Служба военных сообщений — одна из старейших в Российской армии.


Указом Президента России в Вооруженных Силах установлен новый профессиональный праздник – День службы военных сообщений


В Уставе воинском 1716 года, утвержденном Петром I, указывалось, что в полевом управлении армии доставка войск и воинских грузов, использование дорог в военных целях, их ремонт и содержание находятся в ведении особого учреждения, возглавляемого генерал-вагенмейстером.

Пути сообщения, используемые в интересах войск, в сочетании со специальным армейским транспортом стали называться военными сообщениями.

В настоящее время служба военных сообщений решает важные для боевой готовности Вооруженных Сил задачи мирного и военного времени: обеспечивает транспортные потребности войск и флота и осуществляет контроль за подготовкой железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения в их интересах.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 11

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:08
    Емкое, но увы, неконкретное название данного рода вспомогательной службы. Нужно более развернутое и информотивное для нее название.
    Изгоняющий либероидов
    1. Александр романов Сегодня, 14:12
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Емкое, но увы, неконкретное название данного рода вспомогательной службы

      А ты думал речь идет о СМС сообщениях от солдат домои wassat
      Александр романов
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:16
        Цитата: Александр романов
        А ты думал речь идет о СМС сообщениях от солдат домои

        да можно уже "до кучи"...одним праздником больше-другим меньше... ещё день мойщика "взлётки" учредить,и-порядок! дурдом... Дня защитника не хватает на ВСЕХ? laughing
        андрей юрьевич
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:19
        Александр романов -смс это к военной почте wassat
        Изгоняющий либероидов
    2. Хорт Сегодня, 15:16
      на как вспомогательной... стратегический тыл
      Хорт
  2. sds87 Сегодня, 14:14
    Хорошая новость. Даже удивлен, что такой праздник ввели только 3 века спустя появления в России такого рода службы. День военного логиста - так наверно - логичнее.))
    sds87
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:17
      Цитата: sds87
      Хорошая новость. Даже удивлен, что такой праздник ввели только 3 века спустя появления в России такого рода службы. День военного логиста - так наверно - логичнее.))

      день военного менеджера ещё... yes
      андрей юрьевич
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:20
        День военного дворника отсутствует wassat
        Изгоняющий либероидов
    2. Чёрный Сегодня, 14:18
      Цитата: sds87
      День военного логиста - так наверно - логичнее.))

      request ...а шо логичного...есть день ЖДВ, военного автомобидлиста и т.д.......впрочем, ещё один повод для кого-то ... smile
      Чёрный
      1. sds87 Сегодня, 14:26
        Цитата: Чёрный
        ...а шо логичного...есть день ЖДВ, военного автомобидлиста и т.д.......впочем, ещё один повод ...

        Логичнее про название праздника, а то "День службы военных сообщений" у меня ассоциируется с СМСками или почтовыми письмами, которыми обмениваются исключительно военные. А так я согласен с Андреем Юрьевичем
        Дня защитника не хватает на ВСЕХ?
        Хотя жизнь военного пусть будет разнообразна праздниками, а не только верной службой на благо отечества.
        sds87
  3. славсерб Сегодня, 15:06
    Мужики, а вам не кажется странным, что у нас на календаре уже КАЖДЫЙ ДЕНЬ по 2-3 праздника? Это уже психически ненормально, а вы привыкли (окно Овертона!) жевать одну и ту же жвачку...а выплюнуть её в рожу тому, кто впаривает, не догадываетесь!
    славсерб
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