Минобороны Польши представит оборонную концепцию республики
Министр обороны Польши Антони Мацеревич в среду представит оборонную концепцию страны, передает РИА Новости .
Предполагается, что значительная часть документа будет посвящена войскам территориальной обороны.
Закон о создании в Польше нового (пятого) вида войск вступил в силу 1 января текущего года. По замыслу Минобороны, к 2019 году численность этих войск должна достичь 50 тысяч человек.
Согласно документу, в течение нескольких лет на территории всех польских воеводств будут созданы 17 бригад территориальной обороны. Предполагается, что военнослужащие будут «взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер».
Ранее Бюро национальной безопасности Польши представило концепцию морской безопасности страны с учетом «угроз», исходящих со стороны России.
Авторы стратегии рекомендуют создать в Польше ВМФ средней численности, «способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами». Отмечается, что ВМС должны быть современными, отвечающими требованиям союзников по НАТО.
«Предлагаемая модель флота требует, в том числе, получения многоцелевых фрегатов, способных обеспечить противовоздушную оборону, изменения структуры и активизации флота в союзнических операциях. Только так Польша способна нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие, в том числе, от России, а также продемонстрировать союзническую солидарность», – говорится в документе.
В числе основных угроз в регионе Балтийского моря в документе указываются «милитаризация, связанная прежде всего с развитием российского военного потенциала, в частности, возможность сдерживания (А2/AD) в Калининградской области, что приводит к росту значимости вооруженных сил как инструмента, используемого в международных отношениях в регионе».
Стратегия также включает в себя сценарий вероятного конфликта в регионе Балтики с участием РФ.
«В условиях конфликта в связи с невыгодными для нее географическими условиями на Балтике, РФ попытается использовать, прежде всего, возможности нападения с воздуха для воздействия на страны НАТО, а также Швецию и Финляндию – без необходимости использования в первую очередь сил ВМФ и проведения десантной операции» – предполагают авторы концепции.
По их мнению, в случае такого конфликта со стратегической точки зрения большую роль играют выходы из российских портов, которые находятся в северо-восточной части Балтики.
«В случае сотрудничества с силами НАТО, или, по крайней мере, с финским и шведскими, эти выходы могут быть легко перекрыты ВМФ РФ в содействии с воздушными силами, способными уничтожать корабли», – подчеркивается в документе.
В качестве ответа «стратеги» рекомендуют добиваться «локального преимущества на море в четырех областях: в воздухе, на поверхности моря, на глубине и в сфере кибербезопасности». Отмечается, что «вероятность конфликта с высокой интенсивностью на Балтике исключить нельзя», поэтому Польша должна получить «морские платформы, которые наилучшим образом подходят для содействия ВМС (в том числе ракетных единиц) с компонентами ВВС».
Предполагается, что значительная часть документа будет посвящена войскам территориальной обороны.
Закон о создании в Польше нового (пятого) вида войск вступил в силу 1 января текущего года. По замыслу Минобороны, к 2019 году численность этих войск должна достичь 50 тысяч человек.
Согласно документу, в течение нескольких лет на территории всех польских воеводств будут созданы 17 бригад территориальной обороны. Предполагается, что военнослужащие будут «взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер».
Ранее Бюро национальной безопасности Польши представило концепцию морской безопасности страны с учетом «угроз», исходящих со стороны России.
Авторы стратегии рекомендуют создать в Польше ВМФ средней численности, «способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами». Отмечается, что ВМС должны быть современными, отвечающими требованиям союзников по НАТО.
«Предлагаемая модель флота требует, в том числе, получения многоцелевых фрегатов, способных обеспечить противовоздушную оборону, изменения структуры и активизации флота в союзнических операциях. Только так Польша способна нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие, в том числе, от России, а также продемонстрировать союзническую солидарность», – говорится в документе.
В числе основных угроз в регионе Балтийского моря в документе указываются «милитаризация, связанная прежде всего с развитием российского военного потенциала, в частности, возможность сдерживания (А2/AD) в Калининградской области, что приводит к росту значимости вооруженных сил как инструмента, используемого в международных отношениях в регионе».
Стратегия также включает в себя сценарий вероятного конфликта в регионе Балтики с участием РФ.
«В условиях конфликта в связи с невыгодными для нее географическими условиями на Балтике, РФ попытается использовать, прежде всего, возможности нападения с воздуха для воздействия на страны НАТО, а также Швецию и Финляндию – без необходимости использования в первую очередь сил ВМФ и проведения десантной операции» – предполагают авторы концепции.
По их мнению, в случае такого конфликта со стратегической точки зрения большую роль играют выходы из российских портов, которые находятся в северо-восточной части Балтики.
«В случае сотрудничества с силами НАТО, или, по крайней мере, с финским и шведскими, эти выходы могут быть легко перекрыты ВМФ РФ в содействии с воздушными силами, способными уничтожать корабли», – подчеркивается в документе.
В качестве ответа «стратеги» рекомендуют добиваться «локального преимущества на море в четырех областях: в воздухе, на поверхности моря, на глубине и в сфере кибербезопасности». Отмечается, что «вероятность конфликта с высокой интенсивностью на Балтике исключить нельзя», поэтому Польша должна получить «морские платформы, которые наилучшим образом подходят для содействия ВМС (в том числе ракетных единиц) с компонентами ВВС».
Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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