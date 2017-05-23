12:36 23 мая

Минобороны Польши представит оборонную концепцию республики

Министр обороны Польши Антони Мацеревич в среду представит оборонную концепцию страны, передает РИА Новости .

Минобороны Польши представит оборонную концепцию республики


Предполагается, что значительная часть документа будет посвящена войскам территориальной обороны.


Закон о создании в Польше нового (пятого) вида войск вступил в силу 1 января текущего года. По замыслу Минобороны, к 2019 году численность этих войск должна достичь 50 тысяч человек.

Согласно документу, в течение нескольких лет на территории всех польских воеводств будут созданы 17 бригад территориальной обороны. Предполагается, что военнослужащие будут «взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер».

Ранее Бюро национальной безопасности Польши представило концепцию морской безопасности страны с учетом «угроз», исходящих со стороны России.

Авторы стратегии рекомендуют создать в Польше ВМФ средней численности, «способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами». Отмечается, что ВМС должны быть современными, отвечающими требованиям союзников по НАТО.

«Предлагаемая модель флота требует, в том числе, получения многоцелевых фрегатов, способных обеспечить противовоздушную оборону, изменения структуры и активизации флота в союзнических операциях. Только так Польша способна нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие, в том числе, от России, а также продемонстрировать союзническую солидарность», – говорится в документе.

В числе основных угроз в регионе Балтийского моря в документе указываются «милитаризация, связанная прежде всего с развитием российского военного потенциала, в частности, возможность сдерживания (А2/AD) в Калининградской области, что приводит к росту значимости вооруженных сил как инструмента, используемого в международных отношениях в регионе».

Стратегия также включает в себя сценарий вероятного конфликта в регионе Балтики с участием РФ.

«В условиях конфликта в связи с невыгодными для нее географическими условиями на Балтике, РФ попытается использовать, прежде всего, возможности нападения с воздуха для воздействия на страны НАТО, а также Швецию и Финляндию – без необходимости использования в первую очередь сил ВМФ и проведения десантной операции» – предполагают авторы концепции.

По их мнению, в случае такого конфликта со стратегической точки зрения большую роль играют выходы из российских портов, которые находятся в северо-восточной части Балтики.

«В случае сотрудничества с силами НАТО, или, по крайней мере, с финским и шведскими, эти выходы могут быть легко перекрыты ВМФ РФ в содействии с воздушными силами, способными уничтожать корабли», – подчеркивается в документе.

В качестве ответа «стратеги» рекомендуют добиваться «локального преимущества на море в четырех областях: в воздухе, на поверхности моря, на глубине и в сфере кибербезопасности». Отмечается, что «вероятность конфликта с высокой интенсивностью на Балтике исключить нельзя», поэтому Польша должна получить «морские платформы, которые наилучшим образом подходят для содействия ВМС (в том числе ракетных единиц) с компонентами ВВС».

Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 11:27
    За мной крича и воя бежала паранойя..Вот и вся польская доктрина..
    210окв
    1. василий50 Сегодня, 12:16

      В прошлом веке поляки *удачно* отхватили *восточные кресы* с рабами, потом попытались захватить Германию, и в результате Польшу собирали по кусочкам в благодарность за Войско Польское, которое помогало брать Берлин.
      Урок не *пошёл в прок*, сегодня Польша снова в тесном сотрудничестве с теми кто их *кинул* в 1939 году, и снова пытаются возглавить *дранх* на РОССИЮ. Отсюда и все эти судорожные попытки поднять боеготовность и главное громкие заявления.
      василий50
  2. сибиралт Сегодня, 11:30
    Для "оборонной концепции" необходим враг-потенциальный агрессор. Ясень пень, что им назначат Россию. Да только не понятно, как польский среднестатистический Бзденек, даже из крутого "ружья", достанет из Варшавы до Камчатки. bully
    сибиралт
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 11:30
    50 тысяч человек. Они реально хотят с нами воевать?Чего-то я уже бояться начинаю.Когда жена рычит по поводу моего зависания на ВО.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 11:35
      Но это только одни "партизаны"...Главные претенденты быть тем самым "мясом"..
      Цитата: ВЕРЕСК
      50 тысяч человек. Они реально хотят с нами воевать?Чего-то я уже бояться начинаю.Когда жена рычит по поводу моего зависания на ВО.
      210окв
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:37
        Но это только одни "партизаны". Валю на дачу.Там никто не помешает.Окромя комаров.
        ВЕРЕСК
  4. Подрезчик Сегодня, 11:30
    Ну вот очередная гоночка вооружений и нагнетание обстановки на пятаке Балтики!
    Подрезчик
  5. Altona Сегодня, 11:31
    Самое лучшее убежище для поляка-это английский ватерклозет. И это на все времена.
    Altona
  6. pjastolov Сегодня, 11:40
    а также продемонстрировать союзническую солидарность»,
    подводные лодки в степях украины будут героически сражаться с невидимыми танками Путина winked
    pjastolov
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:42
    Короче, российский ГШ примет к сведению появление "территориалов" в Польше, ну и все. Боевая ценность таких частей условна. wassat
    Горный стрелок
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