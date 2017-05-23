Черноморцы отработали действия по спасению экипажа подлодки

После обнаружения "Старого Оскола" с борта спасательного судна "Коммуна" был спущен обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, который осуществил успешную стыковку с подводной лодкой. Также "аварийную" ПЛ обследовали с помощью глубоководного телеуправляемого подводного аппарата "Тайгер",

На Черноморском флоте прошло плановое учение по поиску и спасению экипажа подлодки, лежащей на грунте, сообщает пресс-служба ЧФ.«В рамках учения аварийную субмарину имитировала дизельная ПЛ "Старый Оскол". После отработки совместных задач с противолодочными кораблями флота, субмарина в заданном районе легла на грунт», – говорится в релизе.Сообщается, что «для выполнения задач поиска и спасения в район предполагаемого нахождения ПЛ были направлены дежурные силы отряда спасательных судов ЧФ». В учении был также задействован малый противолодочный корабль «Суздалец».рассказали в пресс-службе.Согласно информации, наряду с "Коммуной" в тренировках приняли участие еще несколько спасательных судов, а также большой гидрографический катер, недавно пополнивший состав Черноморского флота.