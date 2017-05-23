16:28 23 мая

Черноморцы отработали действия по спасению экипажа подлодки

На Черноморском флоте прошло плановое учение по поиску и спасению экипажа подлодки, лежащей на грунте, сообщает пресс-служба ЧФ.

Черноморцы отработали действия по спасению экипажа подлодки


«В рамках учения аварийную субмарину имитировала дизельная ПЛ "Старый Оскол". После отработки совместных задач с противолодочными кораблями флота, субмарина в заданном районе легла на грунт», – говорится в релизе.


Сообщается, что «для выполнения задач поиска и спасения в район предполагаемого нахождения ПЛ были направлены дежурные силы отряда спасательных судов ЧФ». В учении был также задействован малый противолодочный корабль «Суздалец».

После обнаружения "Старого Оскола" с борта спасательного судна "Коммуна" был спущен обитаемый поисково-спасательный аппарат АС-28, который осуществил успешную стыковку с подводной лодкой. Также "аварийную" ПЛ обследовали с помощью глубоководного телеуправляемого подводного аппарата "Тайгер",
рассказали в пресс-службе.

Согласно информации, наряду с "Коммуной" в тренировках приняли участие еще несколько спасательных судов, а также большой гидрографический катер, недавно пополнивший состав Черноморского флота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир 38 Сегодня, 14:57
    Молодцы! Что еще можно сказать о данной новости)
    Владимир 38
    1. 210окв Сегодня, 15:33
      "Коммуна"..Этому кораблю столетие стукнуло!Вот строили..во время Второй Отечественной(Первой мировой..)
      Цитата: Владимир 38
      Молодцы! Что еще можно сказать о данной новости)
      210окв
  3. Teberii Сегодня, 15:08
    Служба на флоте интересна но и сложна помощь в спасении подводников необходима.
    Teberii
    1. Подрезчик Сегодня, 15:49
      Дай бог, чтобы эти навыки ребятам не пригодились!
      Подрезчик
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