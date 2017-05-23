В Средиземноморье проходит учение с кораблями Черноморского флота

В настоящее время отрабатывается проведение конвойной операции, в ходе которой новейшие фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и сторожевой корабль "Сметливый" эскортируют отряд в составе трёх больших десантных кораблей,

В Средиземном море под руководством заместителя командующего ЧФ Валерия Куликова проходит плановое зачетное тактическое учение (ЗТУ) с соединением надводных кораблей и силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.говорится в релизе.Сообщается, что «силы, привлеченные к ЗТУ, в течение ближайших суток проведут также тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника и поиску его подводной лодки, выполнят совместное маневрирование, отработают вопросы, связанные с борьбой за живучесть, организацией связи».В ходе выполнения поставленных задач будут задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ с российских боевых кораблей.Агентство отмечает, что оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море насчитывает около 10 кораблей и судов.