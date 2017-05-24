12:07 24 мая

Новый катер связи проекта 21270 в скором времени передадут Балтфлоту

Согласно информации интернет-портала FlotProm , главный инженер "Окской судоверфи" Олег Сасин сообщил о скором завершении постройки третьего рейдового разъездного катера (катера связи) проекта 21270, предназначенного для Балтийского флота. Ожидается поставка и монтаж двигателей. Катер был заложен 15 апреля 2016 года.

Как указывается, судно будет эксплуатировать 907-й объединенный учебный центр ВМФ Ленинградской военно-морской базы. Оно станет третьим представителем проекта, дислоцирующимся на Балтике. Один из катеров находится в Балтийске, второй в Кронштадте.




Силовая установка представлена двумя дизелями ДРА-473 производства "Звезды", являющимися 12-цилиндровыми V-образными четырехтактными дизель-редукторными агрегатами, базой для создания которых послужили двигатели третьего поколения типа М470М.

На верфи ожидают, что «Звезда» качественно справится с возложенной на неё задачей. У подобного катера "Сапсан" Черноморского флота возникли проблемы с редуктором правого борта.

Специалисты "Звезды" устраняли недостатки на месте, в Севастополе.


Катер связи проекта 21270 спроектирован ЦМКБ "Алмаз". Суда используются как адмиральские катера, служат для разъездов командования ВМФ и сопровождающих лиц, принятия парадов, а также для доставки высшего комсостава на корабли, стоящие на рейде. При длине 27,4 метра и ширине 6,5 метра катер обладает водоизмещением около 110 тонн. Максимальная скорость – 22 узла. Вместимость – до 20 человек.

На текущий момент ВМФ переданы 5 катеров данного типа. Первые четыре из них построили на "Северной верфи", еще один – на "Окской судоверфи".

Два катера проекта 21270 находятся в составе Балтийского флота, по одному судну располагают СФ, ЧФ и КВФ. На ТОФ-е для принятия парадов и служебных разъездов командующего используют катер связи проекта 02065 "Ураган", построенный на Владивостокском ССЗ. Он строился под нужды Ирака, но из-за войны и санкций остался в России, где подвергся переоборудованию.


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Комментарии 15

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  1. МПК105 Сегодня, 10:04
    Наконец-то....Вот теперь ни одна собака натовская не посмеет сунуться на Балтику...Когда ожидать в составе Флота-
    Тогда сможем в контрнаступление перейти....И всех победим...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
      Кому - что , а Лёхе - побурчать . wink Привет , нефтяник ! hi drinks
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 10:11
        Здрасти...Щас-то чё не так-позитивом просто распирает-И ВСЕХ ПОБЕДИМ!!!!!!!!Где тут упаднический дух нашёл,дядь Паш...?Привет!!! hi drinks
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
          Да это я тебя подкалываю . wink
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 10:22
            Братан-я уже почти пару тыщщщщ комментов здесь написал,и что-все такие грустные-ответь,как на духу мне,только честно....... wink
            МПК105
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
              Да нет , конечно . Твой здоровый скептицизм уравновешивает таких оптимистов как я . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:00
                Вот пора на этот катер и с ветерком подышать морским воздухом.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
                  Это точно не помешало бы - уже девять лет на море не был ...
                  bouncyhunter
    2. TIT Сегодня, 10:28
      ну а чё по капцовски обвешать броне плитами под динще пару трпед и в атаку на "тикондероги" и зумвальты ,
      TIT
  2. Стройбат запаса Сегодня, 10:14
    А где УКСК с "Калибрами"? Фсёпрапало!!! Катерам не ставят "Калибры! В зоопарке тигру не докладывают мяса!!! (с) laughing
    Стройбат запаса
    1. TIT Сегодня, 10:29
      вам смешно , а тигры со львами реально голодают crying
      TIT
  3. san4es Сегодня, 10:30
    "...Вместимость до 20 чел."
    ... Это что, в положении лёжа? По фото видно, человек 100 возмёт

    ...с комфортом
    san4es
    1. МойВрач Сегодня, 10:56
      Цитата: san4es
      "...Вместимость до 20 чел."
      ... Это что, в положении лёжа? По фото видно, человек 100 возмёт

      ...с комфортом

      адмирала с матросом не путайте. wassat
      МойВрач
  4. Комментарий был удален.
  5. faiver Сегодня, 11:24
    что то этот катер связи больше напоминает прогулочную адмиральскую яхту... angry
    faiver
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:33
      Цитата: faiver
      напоминает прогулочную адмиральскую яхту...

      Дык,это и есть "адмиральский". На каждом флоте, плюс Каспий имеются. Так же может использоваться как связной... только может.
      Paranoid50
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