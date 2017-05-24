Новый катер связи проекта 21270 в скором времени передадут Балтфлоту
Согласно информации интернет-портала FlotProm , главный инженер "Окской судоверфи" Олег Сасин сообщил о скором завершении постройки третьего рейдового разъездного катера (катера связи) проекта 21270, предназначенного для Балтийского флота. Ожидается поставка и монтаж двигателей. Катер был заложен 15 апреля 2016 года.
Как указывается, судно будет эксплуатировать 907-й объединенный учебный центр ВМФ Ленинградской военно-морской базы. Оно станет третьим представителем проекта, дислоцирующимся на Балтике. Один из катеров находится в Балтийске, второй в Кронштадте.
Силовая установка представлена двумя дизелями ДРА-473 производства "Звезды", являющимися 12-цилиндровыми V-образными четырехтактными дизель-редукторными агрегатами, базой для создания которых послужили двигатели третьего поколения типа М470М.
На верфи ожидают, что «Звезда» качественно справится с возложенной на неё задачей. У подобного катера "Сапсан" Черноморского флота возникли проблемы с редуктором правого борта.
Катер связи проекта 21270 спроектирован ЦМКБ "Алмаз". Суда используются как адмиральские катера, служат для разъездов командования ВМФ и сопровождающих лиц, принятия парадов, а также для доставки высшего комсостава на корабли, стоящие на рейде. При длине 27,4 метра и ширине 6,5 метра катер обладает водоизмещением около 110 тонн. Максимальная скорость – 22 узла. Вместимость – до 20 человек.
На текущий момент ВМФ переданы 5 катеров данного типа. Первые четыре из них построили на "Северной верфи", еще один – на "Окской судоверфи".
Два катера проекта 21270 находятся в составе Балтийского флота, по одному судну располагают СФ, ЧФ и КВФ. На ТОФ-е для принятия парадов и служебных разъездов командующего используют катер связи проекта 02065 "Ураган", построенный на Владивостокском ССЗ. Он строился под нужды Ирака, но из-за войны и санкций остался в России, где подвергся переоборудованию.
Как указывается, судно будет эксплуатировать 907-й объединенный учебный центр ВМФ Ленинградской военно-морской базы. Оно станет третьим представителем проекта, дислоцирующимся на Балтике. Один из катеров находится в Балтийске, второй в Кронштадте.
Силовая установка представлена двумя дизелями ДРА-473 производства "Звезды", являющимися 12-цилиндровыми V-образными четырехтактными дизель-редукторными агрегатами, базой для создания которых послужили двигатели третьего поколения типа М470М.
На верфи ожидают, что «Звезда» качественно справится с возложенной на неё задачей. У подобного катера "Сапсан" Черноморского флота возникли проблемы с редуктором правого борта.
Специалисты "Звезды" устраняли недостатки на месте, в Севастополе.
Катер связи проекта 21270 спроектирован ЦМКБ "Алмаз". Суда используются как адмиральские катера, служат для разъездов командования ВМФ и сопровождающих лиц, принятия парадов, а также для доставки высшего комсостава на корабли, стоящие на рейде. При длине 27,4 метра и ширине 6,5 метра катер обладает водоизмещением около 110 тонн. Максимальная скорость – 22 узла. Вместимость – до 20 человек.
На текущий момент ВМФ переданы 5 катеров данного типа. Первые четыре из них построили на "Северной верфи", еще один – на "Окской судоверфи".
Два катера проекта 21270 находятся в составе Балтийского флота, по одному судну располагают СФ, ЧФ и КВФ. На ТОФ-е для принятия парадов и служебных разъездов командующего используют катер связи проекта 02065 "Ураган", построенный на Владивостокском ССЗ. Он строился под нужды Ирака, но из-за войны и санкций остался в России, где подвергся переоборудованию.
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