11:09 25 мая

Состав созданных на флотах армейских корпусов

Согласно информации интернет-портала flot.com , глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о создании в составе трех флотов в ходе реорганизации береговых войск армейских корпусов.

В целях повышения эффективности управления береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано три армейских корпуса: на Северном, Балтийском и Черноморском флотах.


Состав созданных на флотах армейских корпусов



1 апреля 2016 года в составе Балтийского флота на территории Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус . Как утверждается, в его состав вошли 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк, 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, включающая танковый батальон, дивизион САУ и дивизион ЗРК, 152-я гвардейская ракетная бригада, 244-я гвардейская артиллерийская бригада и 22-й отдельный гвардейский зенитно-ракетный полк.

С 1 декабря 2016 года в Крыму начало функционировать управление 32-го армейского корпуса . В его состав могла войти, в частности, 126-я бригада береговой обороны. В советское время корпус являлся объединением Сухопутных войск. В 1992 г он перешел под юрисдикцию Минобороны Украины, а в 2003-м был расформирован.

В апреле 2017 года Шойгу на коллегии заявил, что на Кольском полуострове развернуто управление 14-го армейского корпуса. По всей видимости, в его состав включены две дислоцированные на Кольском полуострове отдельные арктические мотострелковые бригады - 80-я (Алакуртти) и 200-я (Печенга). Возможно, что "14-й" номер новому соединению передан "в память" о действовавшей в Заполярье в период Великой Отечественной войны 14-й армии.

Армейский корпус - общевойсковое соединение сухопутных войск. Предназначен для решения оперативно-тактических задач. Может включать две-четыре и более дивизий. Численность армейского корпуса может достигать нескольких десятков тысяч военнослужащих.


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Комментарии 9

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  1. Елена Захарова Сегодня, 10:16
    Наверно правильное решение.
    Елена Захарова
    1. Чёрный Сегодня, 10:28
      Армейский корпус — оперативно тактическое объединение, предназначаемое для выполнения задач на одном операционном направлении, так что создание таких соединений в составе флотов оправдано. Те. комфлота будет руководить не только морской составляющей , но и частями, которые призванны обеспечивать действия флота - как наступательные, так и оборонительные.
      Чёрный
  2. Alexey-74 Сегодня, 10:22
    Армейские корпуса - хорошая новость, усиливаем береговую линию сухопутными частями.
    Alexey-74
  3. RASKAT Сегодня, 10:28
    1 апреля 2016 года в составе Балтийского флота на территории Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус . Как утверждается, в его состав вошли 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк, 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, включающая танковый батальон, дивизион САУ и дивизион ЗРК, 152-я гвардейская ракетная бригада, 244-я гвардейская артиллерийская бригада и 22-й отдельный гвардейский зенитно-ракетный полк.
    Что то как то непонятно, корпуса флотские а в составе одни мотострелковые (сухопутные) бригады и полки, А как же полки и бригады морской пехоты? или их во что то другое объединят?
    RASKAT
    1. Александр романов Сегодня, 10:31
      Цитата: RASKAT
      А как же полки и бригады морской пехоты?

      Корпуса Армеиские ! Морпехи входят в состав флота.Еще вопросы?
      Александр романов
    2. Чёрный Сегодня, 10:35
      Цитата: RASKAT
      Что то как то непонятно, корпуса флотские а в составе одни мотострелковые (сухопутные) бригады и полки,

      Для охраны и обороны баз и подступов к ним ( эти функции заберут у морпехов)
      А как же полки и бригады морской пехоты?

      Остаются...просто частично освобождаются от функций обороны и охраны баз. Основная задача - специальные операции по захвату и обороне плацдармов для высадки основных сил , а так же захват ВМБ противника
      Чёрный
    3. oborzevatel Сегодня, 10:45
      Цитата: RASKAT
      сформирован 11-й армейский корпус . Как утверждается, в его состав вошли 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк, 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, включающая танковый батальон, дивизион САУ и дивизион ЗРК, 152-я гвардейская ракетная бригада, 244-я гвардейская артиллерийская бригада и 22-й отдельный гвардейский зенитно-ракетный полк

      Досокращались, блин.
      7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк раньше дивизией был, ЕМНИП, Московско-Минской.
      79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада тоже дивизией была, штаб в Гусеве был, да и сейчас там остался.
      Зря снова не развернули в исходное состояние. Мало, очень мало это. Кроме всего перечисленного, нет больше там ничего. Про флот, ВВС и жалкие остатки ВВУЗов не говорю.
      oborzevatel
  4. AlexSam Сегодня, 10:50
    Цитата: Чёрный
    Остаются...просто частично освобождаются от функций обороны и охраны баз. Основная задача - специальные операции по захвату и обороне плацдармов для высадки основных сил , а так же захват ВМБ противника

    тогда я согласен! пусть пацаны действительно занимаются тем, для чего они и предназначены... другое интересно: зачем сюда флот приплели? сухопутные мотострелковые бригады, как стояли на берегу, так и продолжат стоять, на БДК их таскать никто не станет (хотя бы потому, что где столько БДК набраться), командование ими флотам никто не передаст, да и оно флотам и не надо, своих проблем и забот хватает, перевооружиться и укомплектоваться бы... или неистребима тяга громко сказать с высокой трибуны и рисануться перед первым лицом?
    AlexSam
    1. voyaka uh Сегодня, 11:09
      Я думаю, главная идея: создать новые штабы, с новыми должностями
      (и зарплатами). wink
      voyaka uh
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