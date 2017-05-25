Состав созданных на флотах армейских корпусов

В целях повышения эффективности управления береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано три армейских корпуса: на Северном, Балтийском и Черноморском флотах.

Согласно информации интернет-портала flot.com , глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о создании в составе трех флотов в ходе реорганизации береговых войск армейских корпусов.1 апреля 2016 года в составе Балтийского флота на территории Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус . Как утверждается, в его состав вошли 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк, 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, включающая танковый батальон, дивизион САУ и дивизион ЗРК, 152-я гвардейская ракетная бригада, 244-я гвардейская артиллерийская бригада и 22-й отдельный гвардейский зенитно-ракетный полк.С 1 декабря 2016 года в Крыму начало функционировать управление 32-го армейского корпуса . В его состав могла войти, в частности, 126-я бригада береговой обороны. В советское время корпус являлся объединением Сухопутных войск. В 1992 г он перешел под юрисдикцию Минобороны Украины, а в 2003-м был расформирован.В апреле 2017 года Шойгу на коллегии заявил, что на Кольском полуострове развернуто управление 14-го армейского корпуса. По всей видимости, в его состав включены две дислоцированные на Кольском полуострове отдельные арктические мотострелковые бригады - 80-я (Алакуртти) и 200-я (Печенга). Возможно, что "14-й" номер новому соединению передан "в память" о действовавшей в Заполярье в период Великой Отечественной войны 14-й армии.Армейский корпус - общевойсковое соединение сухопутных войск. Предназначен для решения оперативно-тактических задач. Может включать две-четыре и более дивизий. Численность армейского корпуса может достигать нескольких десятков тысяч военнослужащих.