Разрушается плавучий причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
Согласно информации интернет-портала flot.com , плавучий причал проекта 16182 для ТАВКР "Адмирал Кузнецов" находится в разукомплектованном состоянии, со слов Владимира Волкова, гендиректора ЦКБ "Монолит", проектировавшего данное сооружение.
Он располагается в Ура-губе около Видяево и с начала 2000-х годов не применяется по назначению. Промышленность готова его привести в надлежащий вид, но ВМФ не принимает соответствующее решение.
После обследования специалистами ЦКБ "Монолит" причала, проведенного в январе 2016 года, было сделано заключение, что корпуса понтонов и судовых устройств находятся в удовлетворительном состоянии.
В отчете указывается:
– Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура, звенья труб. Частично сохранились опоры трубопроводов, опорные устройства шлангов и некоторые трубы систем;
– Судовые системы находятся в некомплектном состоянии;
– Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно;
– Электропитание энергопонтонов... в некомплектном состоянии (высоковольтные распределительные устройства... разукомплектованы – нет приборов, светильников освещения панелей; установки компенсации реактивной мощности разукомплектованы – нет блоков управления и приборов; высоковольтные кабели питания с берега и между вводно-распределительными устройствами и трансформаторами требуют замены).
Пресс-служба Северного флота отказалась отвечать на журналистский запрос о состоянии причала, в связи с чем он был направлен в Минобороны России.
Архивное фото причала 16182
Он располагается в Ура-губе около Видяево и с начала 2000-х годов не применяется по назначению. Промышленность готова его привести в надлежащий вид, но ВМФ не принимает соответствующее решение.
После обследования специалистами ЦКБ "Монолит" причала, проведенного в январе 2016 года, было сделано заключение, что корпуса понтонов и судовых устройств находятся в удовлетворительном состоянии.
При этом некоторые элементы отсутствуют, также требует замены привальный металлический брус.
Причал проекта 16182 в Видяево
В отчете указывается:
– Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура, звенья труб. Частично сохранились опоры трубопроводов, опорные устройства шлангов и некоторые трубы систем;
– Судовые системы находятся в некомплектном состоянии;
– Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно;
– Электропитание энергопонтонов... в некомплектном состоянии (высоковольтные распределительные устройства... разукомплектованы – нет приборов, светильников освещения панелей; установки компенсации реактивной мощности разукомплектованы – нет блоков управления и приборов; высоковольтные кабели питания с берега и между вводно-распределительными устройствами и трансформаторами требуют замены).
Пресс-служба Северного флота отказалась отвечать на журналистский запрос о состоянии причала, в связи с чем он был направлен в Минобороны России.
Использованы фотографии: http://flot.com/2017/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%8226/
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