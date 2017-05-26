12:46 26 мая

Разрушается плавучий причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

Согласно информации интернет-портала flot.com , плавучий причал проекта 16182 для ТАВКР "Адмирал Кузнецов" находится в разукомплектованном состоянии, со слов Владимира Волкова, гендиректора ЦКБ "Монолит", проектировавшего данное сооружение.

Разрушается плавучий причал для ТАВКР "Адмирал Кузнецов"

Архивное фото причала 16182


Он располагается в Ура-губе около Видяево и с начала 2000-х годов не применяется по назначению. Промышленность готова его привести в надлежащий вид, но ВМФ не принимает соответствующее решение.


После обследования специалистами ЦКБ "Монолит" причала, проведенного в январе 2016 года, было сделано заключение, что корпуса понтонов и судовых устройств находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом некоторые элементы отсутствуют, также требует замены привальный металлический брус.



Причал проекта 16182 в Видяево


В отчете указывается:

– Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура, звенья труб. Частично сохранились опоры трубопроводов, опорные устройства шлангов и некоторые трубы систем;

– Судовые системы находятся в некомплектном состоянии;

– Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно;

– Электропитание энергопонтонов... в некомплектном состоянии (высоковольтные распределительные устройства... разукомплектованы – нет приборов, светильников освещения панелей; установки компенсации реактивной мощности разукомплектованы – нет блоков управления и приборов; высоковольтные кабели питания с берега и между вводно-распределительными устройствами и трансформаторами требуют замены).

Пресс-служба Северного флота отказалась отвечать на журналистский запрос о состоянии причала, в связи с чем он был направлен в Минобороны России.

Использованы фотографии: http://flot.com/2017/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%8226/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zivXP Сегодня, 10:29
    Жаль железо не горит и списать не на что.
    zivXP
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:32
      сегодня день "позитивных" новостей... recourse
      андрей юрьевич
      1. НасРать Сегодня, 10:36
        Цитата: андрей юрьевич
        сегодня день "позитивных" новостей... recourse

        Когда то надо и правде в глаза посмотреть, не каждый же день шапки вверх бросать!
        НасРать
        1. iConst Сегодня, 10:41
          Цитата: НасРать
          Цитата: андрей юрьевич
          сегодня день "позитивных" новостей... recourse

          Когда то надо и правде в глаза посмотреть, не каждый же день шапки вверх бросать!

          Боюсь, если посмотреть на всю "правду" — глазки наружу выпрыгнут... laughing

          Или захочется ослепнуть. wassat
          iConst
          1. НасРать Сегодня, 10:44
            Местные комрады не дадут этого сделать! Враз объяснят, что мы впереди планеты всей! bully
            НасРать
            1. Inok10 Сегодня, 11:03
              Цитата: андрей юрьевич
              сегодня день "позитивных" новостей...

              Цитата: iConst
              Боюсь, если посмотреть на всю "правду" — глазки наружу выпрыгнут...

              Цитата: НасРать
              Местные комрады не дадут этого сделать! Враз объяснят, что мы впереди планеты всей!

              ... а, почитать не так как журналист вывернул на изнанку для "убойности" материала, а применив мозг по назначению ? ...
              1. Кто допустил проектировщиков на режимный объект ? - МО РФ
              2. Была личная инициатива проектировщиков ? - заказ МО РФ
              3. Зачем проводилось обследование ? - подготовка МПБ после ремонта и модернизации "Адмирала Кузнецова" - плохо ? - нет
              ... ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» ... нормальная штатная работа ...
              Inok10
              1. iConst Сегодня, 11:15
                Цитата: Inok10
                ... а, почитать не так как журналист вывернул на изнанку для "убойности" материала, а применив мозг по назначению ? ...

                Вы прям добить хотите! laughing
                Боюсь, ежели включить мозг, то либо свихнёшься, либо захочется стать идьётом. Ибо блаженство в неведении.

                Моё мнение — проблемы России глубоко системные. И это только начало. sad
                iConst
                1. Inok10 Сегодня, 11:23
                  Цитата: iConst
                  Моё мнение — проблемы России глубоко системные. И это только начало.

                  ... обсуждаем СПЖТ - 88 пр 16182 ... а, не Ваше мнение о России и ее системных проблемах ... hi
                  Inok10
                  1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
                    а, не Ваше мнение о России и ее системных проблемах ...

                    Так из Канады наверное виднее и поучить страсть как охота. А больше всего им хочется лишний раз прокукарекать, что в России все плохо.
                    rotmistr60
                2. Ст.пропорщик Сегодня, 11:58
                  Вы милейший, однако не видите глубочайших системных проблем бретон-вудской системы , а Россию пытаетесь об штото предостеречь. Не разрыв шаблона а ? Под этим флажком как то и не понятно че сказали.
                  Ст.пропорщик
        2. yuriy55 Сегодня, 11:11
          Цитата: НасРать
          Когда то надо и правде в глаза посмотреть, не каждый же день шапки вверх бросать!

          А мы это и делаем. В аккурат перед выборами... yes Смотрим в глаза правде и недостаткам... belay Воспринимаем критику и самокритику... feel Устраняем выявленные недостатки... am
          ...И вместе трое все в него впряглись;
          Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
          Поклажа бы для них казалась и легка:
          Да Лебедь рвется в облака,
          Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
          Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
          Да только воз и ныне там.

          request
          yuriy55
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:37
        Пресс-служба Северного флота отказалась отвечать на журналистский запрос о состоянии причала

        Сами разворовали или не обеспечили необходимую охрану ? what
        bouncyhunter
        1. НасРать Сегодня, 10:39
          Цитата: bouncyhunter
          Пресс-служба Северного флота отказалась отвечать на журналистский запрос о состоянии причала

          Сами разворовали или не обеспечили необходимую охрану ? what

          Ну вот и следователь пришёл! Сейчас "стрелочника посадят"!
          НасРать
        2. yuriy55 Сегодня, 11:13
          Цитата: bouncyhunter
          Сами разворовали или не обеспечили необходимую охрану ?

          lol Сами...не обеспечили... feel
          yuriy55
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:16
            Цитата: yuriy55
            Сами...не обеспечили...

            По принципу : "Сами всё не вынесем , добровольцы - помогайте !" ? wink
            bouncyhunter
        3. Ст.пропорщик Сегодня, 12:02
          Кипеж ни о чем. Тот причал "Кузе" особо и не нужен. Бла - бла и не более того.
          Ст.пропорщик
    2. НасРать Сегодня, 10:32

      – Трубопроводы инженерных сетей разукомплектованы и большей частью демонтированы, отсутствуют межпонтонные и мостовые рукавные соединения, арматура, звенья труб. Частично сохранились опоры трубопроводов, опорные устройства шлангов и некоторые трубы систем;
      – Судовые системы находятся в некомплектном состоянии;
      – Электрооборудование энергопонтонов неработоспособно;
      – Электропитание энергопонтонов... в некомплектном состоянии (высоковольтные распределительные устройства... разукомплектованы – нет приборов, светильников освещения панелей; установки компенсации реактивной мощности разукомплектованы – нет блоков управления и приборов; высоковольтные кабели питания с берега и между вводно-распределительными устройствами и трансформаторами требуют замены).
      Пресс-служба Северного флота отказалась отвечать на журналистский запрос о состоянии причала, в связи с чем он был направлен в Минобороны России.


      Прямо как про промпроизводство России прочитал. Стыдно сказать - в стране, даже напильник китайский!
      НасРать
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:42
        Цитата: НасРать
        Прямо как про промпроизводство России прочитал. Стыдно сказать - в стране, даже напильник китайский!

        нужно во всём видеть позитив: за то опилки-отечественные.
        андрей юрьевич
        1. НасРать Сегодня, 10:46
          Цитата: андрей юрьевич

          за то опилки-отечественные.

          Только по цене импортных!!! wassat
          НасРать
          1. Inok10 Сегодня, 11:09
            Цитата: НасРать
            Прямо как про промпроизводство России прочитал. Стыдно сказать - в стране, даже напильник китайский!

            Цитата: андрей юрьевич
            нужно во всём видеть позитив: за то опилки-отечественные.

            Цитата: НасРать
            Только по цене импортных!!!

            ... когда темы обсуждения загаживать закончим ? ... может что про причал плавучий водоизмещением 5400 т. расскажешь ? ...
            Inok10
            1. НасРать Сегодня, 11:31
              Цитата: Inok10

              ... когда темы обсуждения загаживать закончим ? ...


              Об этом же хотел спросить Вас! Когда темы для обсуждения загаживать закончим? Обсуждаем разрушение причала и не только, что не так то? Борец за чистоту нравов нашёлся тут!
              НасРать
    3. Nick Сегодня, 10:34
      Цитата: zivXP
      Жаль железо не горит и списать не на что.

      Однако активно ржавеет. А где же "Кузя" будет швартоваться? На рейде моторесурс доедать что ли?
      Nick
      1. Partyzan Сегодня, 10:57
        надо быстрее в металлолом сдавать, а то поржавеет, и вообще ничего не будет crying
        Partyzan
        1. Serg65 Сегодня, 11:31
          Цитата: Partyzan
          надо быстрее в металлолом сдавать, а то поржавеет, и вообще ничего не будет

          к сожалению бетон в чермет не принимают.
          Serg65
      2. Serg65 Сегодня, 11:30
        Цитата: НасРать
        Когда то надо и правде в глаза посмотреть, не каждый же день шапки вверх бросать!

        Цитата: андрей юрьевич
        сегодня день "позитивных" новостей...

        Цитата: bouncyhunter
        Сами разворовали или не обеспечили необходимую охрану ?

        И тут неожиданно...
        Цитата: Nick
        А где же "Кузя" будет швартоваться? На рейде моторесурс доедать что ли?

        Имя "Кузнецов" сегодня для многих как красная тряпка для быка! А хотя бы узнать что к чему...а зачем? Главное же Нас рать или Обас рать ! А то, что при постройке в 1991-м году описуемого причала не были учтены наличие приливоотливных течений, близость банки Ваенга, трудностей логистического обслуживания как то стороной. главное то потрендеть! Причалом №7 уже давно не пользуются. ТАВКР базируется на причал 35-го СРЗ! Удачи вам hi
        Serg65
        1. Nick Сегодня, 12:00
          Цитата: Serg65
          Причалом №7 уже давно не пользуются. ТАВКР базируется на причал 35-го СРЗ! Удачи вам

          Вот спасибо! Нашелся компетентный, прояснил ситуацию. А какую цель автор статьи то преследовал? Заказ на негатив отрабатывает скорее всего. Кстати, подобные статьи, как я заметил, не имеют автора.
          Nick
          1. Serg65 Сегодня, 12:12
            Цитата: Nick
            Заказ на негатив отрабатывает скорее всего

            Надо же американцам как то помочь своим протеже-борцам с коррупцией!
            Serg65
      3. Alexey RA Сегодня, 11:50
        Цитата: Nick
        А где же "Кузя" будет швартоваться? На рейде моторесурс доедать что ли?

        "Кузнецов" практически всю свою жизнь базировался на 35 СРЗ. Что, с учётом вечных проблем с его ГЭУ, вполне логично. smile
        Alexey RA
  2. Taran 75 Сегодня, 10:39
    Вот жизнь летит ...от этого причала в 1996 в море выходил ....
    Taran 75
  3. Алсеерз Сегодня, 10:40
    Опять промышленность решила схитропопить. Сначала сделать работу которую им никто не заказывал и на на настоящий момент не нужную. Потом запросить за это овердофига денег. Понятно же что Кузя в урагубе стоять не будет никогда. Кроме пирса для поддержания техготовности ему ещё целый 35 СРЗ нужен. А тут вроде и видна забота о боеготовности и денег можно запросить и отчитываться не придется, потому как пирс этот не нужен. Лучше бы свою энергию в нужное русло направили. Вон в Полярном тральщики до сих пор у деревянной пристани 37 года постройки стоят.
    Алсеерз
  4. Бензорез Сегодня, 11:05
    А вот это уже гораздо более насущный и интересный вопрос, чем одноклассники в Украине. И возгорания на Николаевском заводе.
    Бензорез
  5. romandostalo Сегодня, 11:31
    Птенцы гнезда Сердюкова... Дело его процветает и благовоняет...
    romandostalo
    1. Бензорез Сегодня, 11:38
      А причем тут т. Сердюков?! Между строк же написано- растянул народ оборудование на цветмет. Сделали дефектовку-ревизию, а там- большой привет!
      Стихами уже шпарить стал...
      Бензорез
    2. Alexey RA Сегодня, 11:52
      Цитата: romandostalo
      Птенцы гнезда Сердюкова... Дело его процветает и благовоняет...

      Угу... причалом не пользуются с начала 2000-х, но виноват, конечно же, Сердюков. smile
      Ещё пару лет - и Сердюков будет виноват в поражениях РККА в начале ВОВ.
      Alexey RA
      1. Serg65 Сегодня, 12:07
        Цитата: Alexey RA
        Угу... причалом не пользуются с начала 2000-х,

        hi Приветствуем Алексей! Если конкретно о 7-м причале, то он заказан МО СССР и "Кузнецов" им пользовался по моему лет шесть начиная с 21 декабря 91-го года,.Сердюкову в ту пору было 29 лет и о министерком портфеле он в ту пору и не мечтал.
        Serg65
Картина дня