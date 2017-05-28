19:12 28 мая

«Надежду» защитит от пиратов судно ВМФ «Адмирал Владимирский»

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России «Адмирал Владимирский» эскортирует в Аденском заливе учебный парусник «Надежда», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Надежду» защитит от пиратов судно ВМФ «Адмирал Владимирский»


Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее плановый дальний океанский поход с целью гидрографических исследований Мирового океана, в данный момент эскортирует через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна "Надежда" (порт приписки Владивосток), с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского на борту,
говорится в релизе.


Сообщается, что 27 мая «оба судна завершили прохождение Баб-Эль-Мандебского пролива и двигаются с заданной скоростью в зоне визуальной и радионавигационной видимости, между ОИС "Адмирал Владимирский" и учебным судном "Надежда" происходит регулярный обмен сеансами связи».



Встретились суда 25 мая южной точке Красного моря. На борту «Адмирала Владимирского» находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ. К 30 мая суда должны прибыть к острову Сокотра.

Справка пресс-службы: «"Надежда" – учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "РОСМОРПОРТ".

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Балтийского флота ВМФ России».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. Zibelew Сегодня, 17:12
    Между тем, 28 мая, Босфор. Эскадренный скотовоз Youzarsif-H ВМС Того покидает Чёрное море. https://twitter.com/alperboler/status/86870480413
    4166..(на его счету корабль военно-морской разведки "Лиман" Черноморского флота)

    Zibelew
    1. Partyzan Сегодня, 17:15
      Что то мы не правильно сделали, черное море для него должно было остаться последним negative
      Partyzan
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:18
        Плавают там всякие по Русскому морю без разрешения! am
        Изгоняющий либероидов
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:17
      Это нетот,который нашь разведкорпус утопил?
      ВЕРЕСК
      1. Partyzan Сегодня, 17:20
        он самый, а мы его отпустили
        Partyzan
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:20
      Тагерьян drinks hi -"мы помним, мы не прощаем "! am Ждет его шторм на 9 баллов. am
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:24
        И когда мы "не простили"?Какой шторм.Изгоняйте либероидов.В пацанские темы не лезте.А то и весь амерский флот нечаянно утопите.
        ВЕРЕСК
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:43
          ВЕРЕСК -вот забыл я вас спросить, что да как мне делать! am Не указывайте мне , пожалуйста, что и как делать, заранее спасибо! smile
          Изгоняющий либероидов
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:46
            Да ладно.За "спасибо"-спасибо.И ещё.Извини за грубость.Но-иногда достаёшь.
            ВЕРЕСК
  2. Partyzan Сегодня, 17:13
    Ну всем сообщили, теперь сомалийские пираты не полезут, или были еще кто-то? bully
    Partyzan
  3. 31rus4 Сегодня, 17:15
    Уважаемые,вот и хорошо под присмотром штатной группы анти террора спокойнее будет всем,семь футов под килем
    31rus4
    1. рич Сегодня, 17:50
      «Наде́жда» — учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала «РОСМОРПОРТ». ИМО 8811986, позывной UABA.

      Построено в Польше на Гданьской судоверфи в 1991 году по прототипу парусных судов начала XX века. Флаг Российской Федерации на корабле был поднят 5 июня 1992 года.Название паруснику было дано в честь легендарного шлюпа «Надежда», на борту которого российские моряки под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского впервые в истории отечественного флота совершили кругосветное плавание. В качестве основного движителя, «Надежда» имеет полное парусное вооружение типа «корабль», состоящего из 26 парусов управляющихся исключительно вручную. В качестве вспомогательного движителя имеется один винт регулируемого шага приводимый двумя дизельными двигателями. В основном используется для плавания в штормовых условиях, а также при входе и выходе из порта.
      Основные технические характеристики судна
      Длина наибольшая (с бушпритом) — 108,4 м
      Ширина наибольшая — 14,0 м
      Максимальная осадка — 6,6 м
      Водоизмещение — 2 294 т
      Мощность двигателей — 2×453 кВт
      Высота грот мачты — 49,5 м
      Площадь парусов — 2771 м²
      Экипаж — 43 чел
      Количество мест для практикантов — 122
      Количество мест для руководителей практики — 6
      Спасательных плотов типа ПСН — 30 шт × 20 чел
      Запас пресной воды — 330 т
      Место постройки: Гданьская судоверфь (код проекта — B810/05)
      Главный конструктор: Зигмунд Хорен
      рич
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 17:16
    Ну,пираты пиратами.А вот в оочию -бы данные корабли посмотреть.Лень лазить в инете.Хочется-чтоб обсуждаемая железяка была -бы представлена в фотографии.Хотя-бы.
    ВЕРЕСК
    1. san4es Сегодня, 18:01
      Пароход бывалый, Польской постройки 1975 года
      san4es
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:12
        san4es. рич.-спасибо,ребята. hi
        ВЕРЕСК
  5. DenZ Сегодня, 17:25
    Интересно, чем "Адмирал Владимирский" защитит "Надежду" не имея вооружения (если верить Википедии).
    DenZ
  6. iliitchitch Сегодня, 17:27
    Ну а чего , нормально , времена такие . Исследовательское судно . С морпехами , ах-ха . Если кто из пиратов на моторках не в курсе , а также из террористов на суше - пусть хоть завещание по смс пошлют , успеют , мы ж не звери какие-то . Просто чумазым пиратам головы отрезают и по отдельности с ногами - домой , на разных лодках . И наши суда трогать там перестали почему-то .
    А ты , блин , не лезь в коробку с дядей током и проводами , может , и поживёшь ещё .
    iliitchitch
  7. Masya Masya Сегодня, 17:32
    на море неспокойно, так же как неспокойно в мире... лучше перебдеть, чем не добдеть... и хорошо что, под защитой... удачного похода!!!
    Masya Masya
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