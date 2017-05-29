ВМФ РФ получили два Су-30СМ
Как сообщает блог bmpd , 27 мая 2017 года из Иркутстка в распоряжение авиации Балтийского флота вылетели два многофункциональных истребителя Су-30СМ , произведенных Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут". Самолеты входят в программу поставок 2017 года и стали первой партией, переданной военному ведомству в текущем году.
Указанные машины предназначены для 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота, базирующейся на аэродроме Черняховск Калининградской области. 13 декабря 2016 года сюда прибыл первый Су-30СМ.
Из 15 Су-30СМ, полученных к началу 2017 года Морской авиацией ВМФ России, 12 самолетов вошли в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота в Саки (Крым), две машины поступили в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3, один – в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск.
Всего с 2012 года минобороны заключило контракты на поставку 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС РФ, 28 - для Морской авиации ВМФ РФ. В рамках данных соглашений ВВС отгружено 66 Су-30СМ (в частности 10 в 2016 году), Морской авиации - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 указанных в 2017 году).
Указанные машины предназначены для 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота, базирующейся на аэродроме Черняховск Калининградской области. 13 декабря 2016 года сюда прибыл первый Су-30СМ.
Из 15 Су-30СМ, полученных к началу 2017 года Морской авиацией ВМФ России, 12 самолетов вошли в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота в Саки (Крым), две машины поступили в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3, один – в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск.
Всего с 2012 года минобороны заключило контракты на поставку 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС РФ, 28 - для Морской авиации ВМФ РФ. В рамках данных соглашений ВВС отгружено 66 Су-30СМ (в частности 10 в 2016 году), Морской авиации - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 указанных в 2017 году).
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2632515.html
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