09:39 29 мая

ВМФ РФ получили два Су-30СМ

Как сообщает блог bmpd , 27 мая 2017 года из Иркутстка в распоряжение авиации Балтийского флота вылетели два многофункциональных истребителя Су-30СМ , произведенных Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут". Самолеты входят в программу поставок 2017 года и стали первой партией, переданной военному ведомству в текущем году.



Указанные машины предназначены для 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота, базирующейся на аэродроме Черняховск Калининградской области. 13 декабря 2016 года сюда прибыл первый Су-30СМ.


Из 15 Су-30СМ, полученных к началу 2017 года Морской авиацией ВМФ России, 12 самолетов вошли в состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка авиации Черноморского флота в Саки (Крым), две машины поступили в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Североморск-3, один – в состав 72-й авиационной базы авиации Балтийского флота на аэродром Черняховск.

Всего с 2012 года минобороны заключило контракты на поставку 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС РФ, 28 - для Морской авиации ВМФ РФ. В рамках данных соглашений ВВС отгружено 66 Су-30СМ (в частности 10 в 2016 году), Морской авиации - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 указанных в 2017 году).

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2632515.html
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Комментарии 7

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Радостная новость, но уже какая то будничная... Работает наш ВПК, наращивает обороты. good
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:43
      всегда приятно на "сушки" глянуть..обещали два десятка морякам...
      андрей юрьевич
      1. supertiger21 Сегодня, 09:15
        Всего с 2012 года минобороны заключило контракты на поставку 116 Су-30СМ, из которых 88 предназначены для ВВС РФ, 28 - для Морской авиации ВМФ РФ. В рамках данных соглашений ВВС отгружено 66 Су-30СМ (в частности 10 в 2016 году), Морской авиации - 17 (в том числе 7 в 2016 году и 2 указанных в 2017 году).


        Просто нет слов, новость шикарная! good Но очень надеюсь, что и МиГ-35 тоже закупят в немалых количествах. hi
        supertiger21
  2. mitrich Сегодня, 08:32
    Рядовое событие, чё об этом статейки тискать? Поиздержался автор на выходных? Ещё опиши про партию новых берцев в энскую часть, и какие шнурки у них кашерные.
    mitrich
  3. AKsvlad047 Сегодня, 08:42
    Хорошо, но хочется почему-то большего! Кажется мне, что такого количества техники для нашей огромной страны маловато будет!
    AKsvlad047
  4. iliitchitch Сегодня, 08:47
    На демонстрации в 70-е 1-го Мая корреспондент спрашивает прохожего :
    - Как вы встречаете Первомай ?
    - Пошёл на ... с утра ...
    Комментарий корреспондента : "Вот так , с шутками-прибаутками советский народ встречает праздник..." .
    Это я к тому , что с шутками-прибаутками , а прирастаем почуток , причём не "окорочками" , бицухи прирастают , да и хорошо . Есть уже кому гадёнышей америкагских шугать . hi
    iliitchitch
  5. gukoyan Сегодня, 08:55
    ВВС РФ?
    Я думал что у нас ВКС РФ, или что-то пропустил?
    gukoyan
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