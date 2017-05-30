Авария ретроистребителя Sea Vixen
Согласно информации новостного портала lenta.ru , авиационный журналист Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist сообщил об аварийной посадке истребителя Sea Vixen . Ранее он числился в составе морской авиации Королевского флота.
Авария была вызвана отказом гидросистемы и невыходом шасси. Происшествие произошло в ходе авиашоу в Йовилтоне на юго-западе Великобритании. Пилот при этом не пострадал.
Потерпевшая аварию машина является единственным сохранившимся самолетом своего типа. De Havilland DH.110 Sea Vixen выпускались для нужд авиации Королевского флота в конце 1950-х — начале 1960-х годов и оставались на вооружении до 1972 года.
Ретроистребитель Sea-Vixen XP924 G-CVIX Foxy Lady находится в собственности общества Fly Navy Heritage Trust Navy Wings. Он был построен в 1963 году и служил в 899 эскадрилье авиации флота (899 RNAS), базировавшейся в Йовилтоне. В 1971 году самолет был выведен на хранение. В марте 2007 года машина была отреставрирована с возвращением окраски и эмблемы 899 RNAS.
Авария была вызвана отказом гидросистемы и невыходом шасси. Происшествие произошло в ходе авиашоу в Йовилтоне на юго-западе Великобритании. Пилот при этом не пострадал.
Потерпевшая аварию машина является единственным сохранившимся самолетом своего типа. De Havilland DH.110 Sea Vixen выпускались для нужд авиации Королевского флота в конце 1950-х — начале 1960-х годов и оставались на вооружении до 1972 года.
Ретроистребитель Sea-Vixen XP924 G-CVIX Foxy Lady находится в собственности общества Fly Navy Heritage Trust Navy Wings. Он был построен в 1963 году и служил в 899 эскадрилье авиации флота (899 RNAS), базировавшейся в Йовилтоне. В 1971 году самолет был выведен на хранение. В марте 2007 года машина была отреставрирована с возвращением окраски и эмблемы 899 RNAS.
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