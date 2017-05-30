11:59 30 мая

Авария ретроистребителя Sea Vixen

Согласно информации новостного портала lenta.ru , авиационный журналист Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist сообщил об аварийной посадке истребителя Sea Vixen . Ранее он числился в составе морской авиации Королевского флота.



Авария была вызвана отказом гидросистемы и невыходом шасси. Происшествие произошло в ходе авиашоу в Йовилтоне на юго-западе Великобритании. Пилот при этом не пострадал.


Потерпевшая аварию машина является единственным сохранившимся самолетом своего типа. De Havilland DH.110 Sea Vixen выпускались для нужд авиации Королевского флота в конце 1950-х — начале 1960-х годов и оставались на вооружении до 1972 года.

Ретроистребитель Sea-Vixen XP924 G-CVIX Foxy Lady находится в собственности общества Fly Navy Heritage Trust Navy Wings. Он был построен в 1963 году и служил в 899 эскадрилье авиации флота (899 RNAS), базировавшейся в Йовилтоне. В 1971 году самолет был выведен на хранение. В марте 2007 года машина была отреставрирована с возвращением окраски и эмблемы 899 RNAS.



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Комментарии 7

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:20
    Пилот молодец. hi Чётко посадил аварийную машину.
    Наблюдатель2014
    1. Сергей уи Сегодня, 08:24
      Опыт не пропьешь, и сохранил ценный экспонат.
      Сергей уи
  2. Стройбат запаса Сегодня, 08:29
    Будем надеяться, самолет восстановят. Посажен мягко. Пилот молодец, а самолет красивый. Жалко будет, если в металлолом отправят или оставят нелетающим.
    Стройбат запаса
  3. san4es Сегодня, 08:32
    ...Перегрузками...Выпускай шасси...Перегрузками...(к/ф В. Чкалов)
    san4es
  4. ArikKhab Сегодня, 10:04
    пилот молодец, хорошо что машину сохранил.
    а насчет самолета - вечно у островитян какие то фантазии с дизайном - то кабина асимметричная, то еще что...
    ArikKhab
  5. Макаров Сегодня, 10:12
    у меня моделька такая в детстве была...)
    Макаров
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