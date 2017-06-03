Перспективные разработки кораблей для нужд ВМФ РФ
Согласно информации ТАСС , на полях Петербургского международного экономического форума глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о перспективных разработках для нужд военно-морского флота России.
В настоящее время осуществляются НИОКР, направленные на модернизацию фрегатов проекта 22350 , которые должны составить основу флота. Новый корабль «будет претерпевать серьезные изменения. Он будет больше [по водоизмещению], чем текущий проект 22350. Это будет более мощный корабль с точки зрения объема вооружения и его эффективности». При этом ОСК не намерена «строить очередной испытательный стенд в виде головного корабля, чтобы потом долго мучиться с его сдачей». После тщательной проработки предполагается сразу перейти к постройке "фрегата следующего поколения"
Как считает А. Рахманов, ссылаясь, в частности, на опыт сирийской кампании, в настоящее время за счет повышения ударной эффективности не требуются корабли слишком большого размера. В этом плане себя прекрасно зарекомендовали малые ракетные корабли и корветы проекта 20380 .
При этом есть необходимость в судах океанской зоны. В этой связи планируется продолжить проектирование эсминца «Лидер» , в ходе которого будут вноситься изменения, в том числе с учетом опыта модернизации фрегата 22350 и появлением нового фрегата с более мощной системой вооружений.
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство универсальных десантных кораблей "Прибой" . Со слов А. Рахманова, «мы начали проработку и подготовку к этому».
Как он полагает, современные условия требуют повышенной автономности подводных лодок. Достичь этого можно либо благодаря переходу на новое поколение батарей увеличенной емкости, либо путем генерации электроэнергии непосредственно в море за счет хранящихся на борту субмарин элементов. В целях отработки обоих вариантов создан береговой стенд, в текущем году начнется финансирование изготовления морского стенда (то есть «головной» подлодки). После проведения испытаний на последнем будет принято конкретное решение.
К 2019 году планируется начать постройку прототипов подводного роботизированного комплекса, призванного охранять морские районы континентального шельфа в Арктике.
В вопросе постройки отечественных атомных авианосцев решение зависит от военного ведомства.
В настоящее время осуществляются НИОКР, направленные на модернизацию фрегатов проекта 22350 , которые должны составить основу флота. Новый корабль «будет претерпевать серьезные изменения. Он будет больше [по водоизмещению], чем текущий проект 22350. Это будет более мощный корабль с точки зрения объема вооружения и его эффективности». При этом ОСК не намерена «строить очередной испытательный стенд в виде головного корабля, чтобы потом долго мучиться с его сдачей». После тщательной проработки предполагается сразу перейти к постройке "фрегата следующего поколения"
Как считает А. Рахманов, ссылаясь, в частности, на опыт сирийской кампании, в настоящее время за счет повышения ударной эффективности не требуются корабли слишком большого размера. В этом плане себя прекрасно зарекомендовали малые ракетные корабли и корветы проекта 20380 .
При этом есть необходимость в судах океанской зоны. В этой связи планируется продолжить проектирование эсминца «Лидер» , в ходе которого будут вноситься изменения, в том числе с учетом опыта модернизации фрегата 22350 и появлением нового фрегата с более мощной системой вооружений.
Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство универсальных десантных кораблей "Прибой" . Со слов А. Рахманова, «мы начали проработку и подготовку к этому».
Как он полагает, современные условия требуют повышенной автономности подводных лодок. Достичь этого можно либо благодаря переходу на новое поколение батарей увеличенной емкости, либо путем генерации электроэнергии непосредственно в море за счет хранящихся на борту субмарин элементов. В целях отработки обоих вариантов создан береговой стенд, в текущем году начнется финансирование изготовления морского стенда (то есть «головной» подлодки). После проведения испытаний на последнем будет принято конкретное решение.
К 2019 году планируется начать постройку прототипов подводного роботизированного комплекса, призванного охранять морские районы континентального шельфа в Арктике.
Речь идет о нескольких проектах, но подробно рассказать о них я не могу.
В вопросе постройки отечественных атомных авианосцев решение зависит от военного ведомства.
Будет соответствующий заказ — мы готовы приступить к его исполнению, для того чтобы сделать в минимально возможные сроки.
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