21:31 03 июня

Перспективные разработки кораблей для нужд ВМФ РФ

Согласно информации ТАСС , на полях Петербургского международного экономического форума глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о перспективных разработках для нужд военно-морского флота России.

В настоящее время осуществляются НИОКР, направленные на модернизацию фрегатов проекта 22350 , которые должны составить основу флота. Новый корабль «будет претерпевать серьезные изменения. Он будет больше [по водоизмещению], чем текущий проект 22350. Это будет более мощный корабль с точки зрения объема вооружения и его эффективности». При этом ОСК не намерена «строить очередной испытательный стенд в виде головного корабля, чтобы потом долго мучиться с его сдачей». После тщательной проработки предполагается сразу перейти к постройке "фрегата следующего поколения"

Как считает А. Рахманов, ссылаясь, в частности, на опыт сирийской кампании, в настоящее время за счет повышения ударной эффективности не требуются корабли слишком большого размера. В этом плане себя прекрасно зарекомендовали малые ракетные корабли и корветы проекта 20380 .


При этом есть необходимость в судах океанской зоны. В этой связи планируется продолжить проектирование эсминца «Лидер» , в ходе которого будут вноситься изменения, в том числе с учетом опыта модернизации фрегата 22350 и появлением нового фрегата с более мощной системой вооружений.



Новая госпрограмма вооружений предусматривает строительство универсальных десантных кораблей "Прибой" . Со слов А. Рахманова, «мы начали проработку и подготовку к этому».



Как он полагает, современные условия требуют повышенной автономности подводных лодок. Достичь этого можно либо благодаря переходу на новое поколение батарей увеличенной емкости, либо путем генерации электроэнергии непосредственно в море за счет хранящихся на борту субмарин элементов. В целях отработки обоих вариантов создан береговой стенд, в текущем году начнется финансирование изготовления морского стенда (то есть «головной» подлодки). После проведения испытаний на последнем будет принято конкретное решение.

К 2019 году планируется начать постройку прототипов подводного роботизированного комплекса, призванного охранять морские районы континентального шельфа в Арктике.

Речь идет о нескольких проектах, но подробно рассказать о них я не могу.


В вопросе постройки отечественных атомных авианосцев решение зависит от военного ведомства.

Будет соответствующий заказ — мы готовы приступить к его исполнению, для того чтобы сделать в минимально возможные сроки.


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Комментарии 52

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  1. poquello Сегодня, 19:29
    Как считает А. Рахманов, ссылаясь, в частности, на опыт сирийской кампании, в настоящее время за счет повышения ударной эффективности не требуются корабли слишком большого размера.

    так тож пулять, а для восседания плавбазу надо, или это как раз типа будет УДК?
    poquello
    1. himRa Сегодня, 19:33
      При этом ОСК не намерена «строить очередной испытательный стенд в виде головного корабля, чтобы потом долго мучиться с его сдачей». После тщательной проработки предполагается сразу перейти к постройке "фрегата следующего поколения"

      Радует то что можно сказать словами ВВП
      включили мозги

      Точнее наверно взяли пример с китайцев ,плюс опыт плонирования послевоенного СССР....
      himRa
      1. Владимирец Сегодня, 19:35
        Цитата: himRa
        Точнее наверно взяли пример с китайцев

        Китайцы столько не болтают, мы их превзошли. wink
        Владимирец
        1. himRa Сегодня, 19:44
          Цитата: Владимирец
          Цитата: himRa
          Точнее наверно взяли пример с китайцев

          Китайцы столько не болтают, мы их превзошли. wink

          Что ж поделать,если превосходить во всем,в том числе и в требованиях к себе самим,натура у нас такая good drinks
          himRa
          1. Inok10 Сегодня, 20:00
            Цитата: Владимирец
            Китайцы столько не болтают, мы их превзошли.

            ... Жень Привет ! ... еще как и с такой скоростью и громкостью, жуть берет ... hi
            Цитата: himRa
            Что ж поделать,если превосходить во всем,в том числе и в требованиях к себе самим,натура у нас такая

            ... у нас с Китайцами цели ВМФ разные ... у нас по большому счету только на КТОФ простор есть ... да и то условно ... да и строить их надо где то ... Северная верфь, Звезда ... остальные заняты ... Керченский "Залив" может быть ... у нас на "Янтарь" на один стапель до 14 000 т полного ... hi
            Inok10
            1. Владимирец Сегодня, 20:07
              Цитата: Inok10
              еще как и с такой скоростью и громкостью, жуть берет

              Привет, Леш. hi Даже в статье есть ссылка на новость 2015г в ВО по "Прибою": "...строительство планируется начать уже в 2016 году." Скоро 2017-й под горку пойдет, а "Со слов А. Рахманова, «мы начали проработку и подготовку к этому»." request "Проработка" и "подготовка" универсальные временные рамки. yes
              Владимирец
              1. Inok10 Сегодня, 20:16
                Цитата: Владимирец
                Даже в статье есть ссылка на новость 2015г в ВО по "Прибою":

                ... его тогда первый раз показали ... а, сейчас разговор конкретный идет, где строить, и по какому проекту ... в 2015 была только модель и помниться не было искизника даже ... да и не факт что это будет "Прибой" который на картинке ... то что УДК это факт ... hi
                Цитата: Владимирец
                "Проработка" и "подготовка" универсальные временные рамки.

                ... Жень ... "что бы все без звездежу, надо все по чертежу" -:
                1. ТЗ МО РФ
                2. Эскизный проект - стадия П
                3. Рабочий проект - стадия Р, Рабочии чертежи
                4. Определение места строительства
                5. Субподряд на оборудование, машины и механизмы
                ... Жень, это только Сказка быстро сказывается ... hi
                Inok10
                1. Владимирец Сегодня, 20:21
                  Цитата: Inok10
                  это только Сказка быстро сказывается

                  Я то в курсе, большой уже, только эта ситуация больно уж занудная, надоели радужные рассказы и постоянный перенос сроков на всех этапах. recourse
                  Владимирец
                  1. Inok10 Сегодня, 20:22
                    Цитата: Владимирец
                    Я то в курсе, большой уже, только эта ситуация больно уж занудная, надоели радужные рассказы и постоянный перенос сроков на всех этапах.

                    ... ремонт дома вспомни и посмейся ... laughing
                    П.С. .. и еще действительно по взрослому летом 2015 показали макет, а в 17 хотим уже на стапели корабль строить ? ... это нонсенс ... выше разобрал почему ... hi
                    Inok10
                    1. Владимирец Сегодня, 20:29
                      Цитата: Inok10
                      по взрослому летом 2015 показали макет, а в 17 хотим уже на стапели корабль строить ? ... это нонсенс

                      Именно поэтому болтать надо меньше, а делать больше. drinks
                      Владимирец
                      1. Inok10 Сегодня, 20:32
                        Цитата: Владимирец
                        Именно поэтому болтать надо меньше, а делать больше.

                        ... Правильно, почему и заголовок в стать "Перспективные разработки кораблей для нужд ВМФ РФ" - чувствуешь суть ? ... а, у нас тут ор, крик и истерика давай сейчас и сразу и 100500 ... drinks
                        Inok10
        2. Seaman77 Сегодня, 20:08
          Да когда же я всю эту красоту увижу в железе, а не на картинке, а?

          Как считает А. Рахманов, ссылаясь, в частности, на опыт сирийской кампании, в настоящее время за счет повышения ударной эффективности не требуются корабли слишком большого размера. В этом плане себя прекрасно зарекомендовали малые ракетные корабли и корветы проекта 20380


          Охре.....еть. Этот самый А. Рахманов, когда- нибудь в Средиземное море на МРК водоизмещением в 900 тонн выходил, сц...ка, чтоб ссылаться на СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ опыт??? Такое понятие как мореходность, он знает? Сколько было МРК в составе 5 эскадры в СССР???
          Похоже, что с флотом у нас полный........завал. И чем больше читаю, высказывания этих "эффективных менеджеров", тем больше злость берет.
          Зачем нам океанский флот? Построим шаланды с Калибрами и все. Дёшево и сердито!

          К 2019 году планируется начать постройку прототипов подводного роботизированного комплекса, призванного охранять морские районы континентального шельфа в Арктике.

          Ну да, самое главное, чтоб нефть не сперли, чтоб было что продать.
          Seaman77
          1. Inok10 Сегодня, 20:30
            Цитата: Seaman77
            Да когда же я всю эту красоту увижу в железе, а не на картинке, а?

            ... тогда когда своими руками построите хотя бы шестивесельный Ял-6 ... могу прованговать у Вас на это уйдет лет 5ть ... и то результат будет отвратный, а поорать то все мастера ... laughing
            Inok10
            1. Владимирец Сегодня, 20:39
              Цитата: Inok10
              могу прованговать у Вас на это уйдет лет 5ть

              no Да ладно, берется десятивесельный ял и снимаются две пары вёсел, шестивесельный ял готов. yes
              Владимирец
              1. Inok10 Сегодня, 20:45
                Цитата: Владимирец
                Да ладно, берется десятивесельный ял и снимаются две пары вёсел, шестивесельный ял готов.

                ... Жаромыжник ... сказано построить а, не скомуниздить и ремодернизировать ... laughing
                Inok10
            2. Seaman77 Сегодня, 20:40
              Цитата: Inok10
              Цитата: Seaman77
              Да когда же я всю эту красоту увижу в железе, а не на картинке, а?

              ... тогда когда своими руками построите хотя бы шестивесельный Ял-6 ... могу прованговать у Вас на это уйдет лет 5ть ... и то результат будет отвратный, а поорать то все мастера ... laughing

              Я должен строить флот своими руками? Я судоводитель, а не судостроитель. И зачем мне тогда правительство, ОСК и тд???
              А во вторых, могу прованговать, что Вы лучше меня ял-6 тоже не построите. hi
              Seaman77
              1. Inok10 Сегодня, 20:50
                Цитата: Seaman77
                Я должен строить флот своими руками?

                ... ну Вам же хочется сейчас и здесь и сразу - вот и стройте сами ... логично
                Цитата: Seaman77
                Я судоводитель, а не судостроитель.

                ... опана .. вот судоводите, а не указывайте ... laughing
                Цитата: Seaman77
                И зачем мне тогда правительство, ОСК и тд???

                ... чтобы Вы занимались своим судовождением, а ОСК строила корабли и Правительство занималось своим делом, а коль судоводитель будет рулить Правительством и ОСК - то ответ уже известен про Пирожника и Сапожника ... laughing
                Цитата: Seaman77
                А во вторых, могу прованговать, что Вы лучше меня ял-6 тоже не построите.

                ... с тремя такими же как и сам 6 месяцев в свободное от работы время, без учета сушки материала и выгибки ... hi
                Inok10
                1. Seaman77 Сегодня, 21:20
                  Цитата: Inok10
                  вот судоводите, а не указывайте ..

                  Я имею опыт эксплуатации данных плавсредств. Соответственно могу этим опытом делиться.
                  А Вы имеете таковой опыт?
                  ... с тремя такими же как и сам 6 месяцев в свободное от работы время, без учета сушки материала и выгибки ... hi

                  Бог в помощь. Построите, напишите. Проведу ходовые испытания.
                  Seaman77
          2. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:50
            Цитата: Seaman77
            Сколько было МРК в составе 5 эскадры в СССР???

            Будете смеяться, но... были. Т.е. даже тогда, когда у нас 5 ОПЭСК состояла из десятков вымпелов, МРК все равно приходилось таскать в средиземку.
            А сейчас....
            Цитата: Seaman77
            Похоже, что с флотом у нас полный........завал.

            ВО-первых, не похоже, а так и есть, а во-вторых, не завал, а п... полная хана, в общем
            Андрей из Челябинска
            1. Alex777 Сегодня, 21:10
              Как Вам фото 11356 в статье? Я долго со смеха катался... laughing
              Alex777
              1. Андрей из Челябинска Сегодня, 21:28
                Цитата: Alex777
                Как Вам фото 11356 в статье?

                Нууу, с учетом того, что я сам с альтернативхистори.... вроде как и ничего особого....
                Я ржал впокат, когда моя фантазия на тему русского авианосца (просто нарисовал, каким бы мне хотелось его видеть) вдруг обнаружилась в англоязычном источнике по теме "РУССКИЕ ПРОЕКТИРУЮТ НОВЫЙ АВИАНОСЕЦ"!
                Андрей из Челябинска
            2. Seaman77 Сегодня, 21:13
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Будете смеяться, но... были.

              Андрей, hi , если мне не изменяет память, там были РК, которые занимали свою нишу, и не считались панацеей от всех болезней.
              Seaman77
              1. Андрей из Челябинска Сегодня, 21:25
                Цитата: Seaman77
                если мне не изменяет память, там были РК, которые занимали свою нишу, и не считались панацеей от всех болезней.

                Истинно так! drinks
                И более того - МРК вынуждены были гонять именно потому, что ДЕСЯТКОВ вымпелов считалось недостаточно для решения всех, стоящих перед 5 ОПЭСК задач
                Да, американцы к нашим МРК относились довольно серьезно. Но это был паллиатив в чистом виде, с большим риском для экипажей...
                А сейчас французские дворяне Де Биллы рассказывают нам восхитительные истории, как полтора "Буяна" распугают 6-ой флот...
                Андрей из Челябинска
      2. poquello Сегодня, 19:42
        Цитата: himRa
        Точнее наверно взяли пример с китайцев

        у китайцев свои задачи, их ракеты до штатов не долетают, соответственно направление видно
        poquello
    2. Офицер запаса Сегодня, 19:50
      Ну по поводу размера кораблей и эффективности вопрос очень спорный. Хрущев тоже в свое время считал, что стратегическая авиация не нужна, раз есть ракеты, способные доставить "посылку" в любую точку мира.
      Офицер запаса
      1. Басарев Сегодня, 21:06
        Прежде чем заниматься боевыми кораблями, нужно решить вопрос их обеспечения. Русскому флоту нужны плавучие базы, огромные суда, способные заменить традиционные базы в Балтийске или Севастополе. Иначе так и будем заперты в лужах. Зарубежные страны всё равно не дадут нам добро на строительство военно-морских баз. Им западло мараться о Россию.
        Басарев
  2. ваняватный Сегодня, 19:33
    ,,В вопросе постройки отечественных атомных авианосцев решение зависит от военного ведомства.,,- ага , от него родного ... дайте тогда Шойгу С . К. полномочия арестовывать ментовских генералов , уж если у полковника изъяли столько , что корпус можно было до ватерлинии сформировать ...
    ваняватный
    1. himRa Сегодня, 19:40
      айте тогда Шойгу С . К. полномочия арестовывать ментовских генералов

      Кадровые вопросы решаются выше...сколько уже публиковали отчетов Степашина а воз и ныне там,
      я тоже считаю что эфективнее социалистической системы в госудастве пока еще НЕТ
      himRa
      1. ваняватный Сегодня, 19:45
        вместо него давно Голикова ,если вы о счетной палате , она , кстати тоже выносит на свет такое , что волосы дыбом
        ваняватный
        1. himRa Сегодня, 20:09
          Цитата: ваняватный
          вместо него давно Голикова ,если вы о счетной палате , она , кстати тоже выносит на свет такое , что волосы дыбом

          Да об этом.
          И это к сожалению можно расценивать как ответ президента на "розовые" мечты граждан...
          himRa
    2. poquello Сегодня, 19:45
      Цитата: ваняватный
      у полковника изъяли столько , что корпус можно было до ватерлинии сформировать ...

      да фиг Вам, в войне олигархов с народом неожиданно ))) победили олигархи, народ будут щипать для пополнения казны
      poquello
  3. akribos Сегодня, 19:50
    Очередной бред. За это время , либо ишак умрёт, либо падишах, либо Ходжа Насредин., С уважением.
    akribos
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:55
    Все что связано с будущим флота, нужно публиковать в рубрике "научная фантастика "! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 20:03
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Все что связано с будущим флота, нужно публиковать в рубрике "научная фантастика "! fool

      Сказки на ночь... lol ненаучная, даже не фантастика, а фантазия... wink
      Masya Masya
      1. Inok10 Сегодня, 20:09
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Все что связано с будущим флота, нужно публиковать в рубрике "научная фантастика "!

        Цитата: Masya Masya
        Сказки на ночь...

        ... да ? ... тогда вопрос Знатокам Судостроения ... пр.23550 два заложены на Адмиралтейских верфях ... полное 6800 т. ... это что ? ... может Вы еще ледоколы 33500 т водоизмещением резинкой сотрете ? ... "Арктика" ... накинуть на вентилятор у Вас не получилось, сами забрызгались ... lol
        Inok10
        1. Masya Masya Сегодня, 20:32
          извините конечно, я не знаток Судостроения... но, во первых, это ещё только разработки, хотя и перспективные... разработать сначала надо...во вторых, мы с Вами прекрасно знаем, как у нас сроки сдвигаются и сдвигаются... а про вентилятор, клише не надоело ещё?
          Masya Masya
          1. Inok10 Сегодня, 20:40
            Цитата: Masya Masya
            но, во первых, это ещё только разработки, хотя и перспективные... разработать сначала надо..

            ... ух ты, читать оказывается умеем ...
            Цитата: Masya Masya
            во вторых, мы с Вами прекрасно знаем, как у нас сроки сдвигаются и сдвигаются...

            1. ТЗ МО РФ
            2. Эскизный проект - стадия П, принятие Заказчиком
            3. Рабочий проект - стадия Р, Рабочии чертежи, Принятие Заказчиком
            4. Определение места строительства, начало Финансирования
            5. Субподряд на оборудование, машины и механизмы
            ... это так для понимания процесса ... и по поводу сроков которые сдвигают может быть масса объективных причин, например погода - Вам Уважаемая знакомо такое понятие как Технологическая карта процесса ? ... например может случиться ветер и Вы не сможете работать на высоте при окраске корабля на лесах ... и задержка может выходить в недели суммарно ... это не борщь на теплой кухне варить ... hi
            Inok10
            1. Masya Masya Сегодня, 20:55
              ... ух ты, читать оказывается умеем ...

              а, то! wink
              все остальное хотите в форс-мажор перевести? так у нас он всегда! нарисовался не сотрешь... неужели Технологическая карта процесса не учитывается?
              это не борщь на теплой кухне варить ..

              и без борща, на голодный желудок, как то не очень на леса лезть... и так, к сведению, борщ- мужского рода, пишется без мягкого знака...
              Masya Masya
              1. Inok10 Сегодня, 21:02
                Цитата: Masya Masya
                все остальное хотите в форс-мажор перевести? так у нас он всегда! нарисовался не сотрешь... неужели Технологическая карта процесса не учитывается?

                ... это не форс мажор ... это просто ... не допускается установка надстройки корабля размером с трехэтажный дом весом более 150 т. с точность до 0,5 см. в ветренную погоду при скорости ветра более 5 м/с ... причем тут форс-мажор ? ... думать нужно ... прежде чем писать ... tongue
                Inok10
                1. Masya Masya Сегодня, 21:11
                  А... понятно... расчеты учитывают только полный штиль... от сюда и не стыковки со сроками...
                  Masya Masya
                  1. Inok10 Сегодня, 21:14
                    Цитата: Masya Masya
                    А... понятно... расчеты учитывают только полный штиль... от сюда и не стыковки со сроками...

                    ... а, следом идет сдвиг по монтажу внутреннего оборудования, прокладки кабельтрасс, трубопроводов, отделки, зашивки, окраски и все поехало в право ...
                    Inok10
                    1. Masya Masya Сегодня, 21:22
                      и все поехало в право ...

                      ну, слава богу, что не влево wink
                      Masya Masya
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:45
          Инок10 -я по Русски -хорошо быть урапатрриотом, а вот сложно быть прогматиком -вы ведать слабовидищий -не видите что у нас уже в порядке вещей сдвигать сроки вправо -до каких пор, это будет продолжаться? ??Кадры отмирают, молодежь не стремится к станку -строить кто будет? ??Снимите пожалуйста розовые очки, и посмотрите на наш бардак трезвым взглядом -только буксир строим всрок. ...
          Изгоняющий либероидов
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:48
            У нас в Ростове на Дону объявления с судостроительных заводов"требуються специалисты "-нам флот китайцы строить видать будут, ибо своих спецов все меньше и меньше. ...
            Изгоняющий либероидов
            1. Inok10 Сегодня, 21:10
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Инок10 -я по Русски -хорошо быть урапатрриотом

              ... за это обычно сразу нажимаю кнопку "Жалоба" за связку Ура и Патриот ...
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              а вот сложно быть прогматиком -вы ведать слабовидищий -не видите что у нас уже в порядке вещей сдвигать сроки вправо -до каких пор, это будет продолжаться?

              ... уже выше описал установку надстройки или как пример окраску корпуса и это тоже причины сдвига сроков ... и это только два примера ... а, их десятки ...
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Кадры отмирают, молодежь не стремится к станку -строить кто будет? ??

              ... на "Янтарь" сейчас коллектив в 4,5 тыс., до индиского заказа был 1500 ч. в СССР было 9 тыс. ... 11356 в достройку в следующем году ... народ уже шевелиться ...
              Цитата: Изгоняющий либероидов
              Снимите пожалуйста розовые очки, и посмотрите на наш бардак трезвым взглядом -только буксир строим всрок. ...

              ... бардак разводите людям в голове Вы и Вым подобные , я предметно отвечаю и привожу факты ... Вы льете воду и кричите лозунги ... hi
              Inok10
        3. Seaman77 Сегодня, 20:51
          Цитата: Inok10
          тогда вопрос Знатокам Судостроения ... пр.23550 два заложены на Адмиралтейских верфях ... полное 6800 т. ... это что ? .


          Сегодня был в Ульсане (Ю. Корея). Знаете сколько там таких картинок?
          Seaman77
          1. Inok10 Сегодня, 21:12
            Цитата: Seaman77
            Сегодня был в Ульсане (Ю. Корея). Знаете сколько там таких картинок?

            ... и сколько там атомных ледоколов заложено в 33500 т. водоизмещения ? ... laughing
            Inok10
            1. Seaman77 Сегодня, 21:31
              Цитата: Inok10
              Цитата: Seaman77
              Сегодня был в Ульсане (Ю. Корея). Знаете сколько там таких картинок?

              ... и сколько там атомных ледоколов заложено в 33500 т. водоизмещения ? ... laughing

              Столько же сколько у нас танкеров, газовозов, балкеров, контейнеровозов, автомобилевозов, кабелеукадчиков, буровых платформ.

              не допускается установка надстройки корабля размером с трехэтажный дом весом более 150 т. с точность до 0,5 см. в ветренную погоду при скорости ветра более 5 м/с ... причем тут форс-мажор ? ... думать нужно ... прежде чем писать ..

              " Неправильные " корейские судостроители, несмотря на приведеные вами сложные условия, каким то образом умудряются строить танкер - химовоз за 6 месяцев. angry

              Рахманова на них нет. А то бы был "сдвиг вправо".
              Seaman77
  5. kefan Сегодня, 19:59
    Пока что только они мечтания и больше ничего, впрочем, как и всегда, очень жаль, но не денег нет, а вы держитесь.
    kefan
    1. Офицер запаса Сегодня, 20:12
      Деньги есть, только направляются невесть куда. Ремонт авианесущего крейсера - 50 млрд руб., строительство футбольного стадиона на Крестовском - те же 50 млрд. руб. На ремонт боевого корабля нет, а на стадион - пожалуйста.
      Офицер запаса
      1. kefan Сегодня, 20:45
        Согласен с Вами полностью, можно еще добавить, что если бы еще не списывало в чистую наше руководство внешние долги перед Россией по 750 млн $ денег было бы больше.
        kefan
        1. Офицер запаса Сегодня, 21:08
          Небольшая поправочка. За последние 10 лет Россия списала 88 млрд. долларов долгов. Если верить СМИ - http://znatokdeneg.ru/pro-dolgi/skolko-dolgov-pro
          stila-rossiya-drugim-stranam.html
          Правительство дружит со всеми - кроме собственного народа. Я в 53 года был вынужден в Питере взять ипотеку на однокомнатную квартиру под 16% годовых. Плачу до сих пор. Может, мне долг списать?
          Офицер запаса
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