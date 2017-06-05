12:08 05 июня

Новая экспедиция на Курилах изучает возможность базирования там военных кораблей

Представители ВМФ РФ в ходе новой экспедиции изучают возможность базирования кораблей на острове Матуа Курильской гряды, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ТОФ.

Новая экспедиция на Курилах изучает возможность базирования там военных кораблей


Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. В настоящее время силы флота участвуют во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая продлится до сентября 2017 года,
говорится в релизе.


В 2016 году Минобороны сообщало о планах создать на острове Матуа пункт базирования Тихоокеанского флота и восстановить там военный аэродром.

Осенью прошлого года сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

«Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир», – писала газета ТОФ «Боевая вахта».

Кроме того, на Курилах разворачивается новая дивизия, на вооружение которой поступают современные образцы вооружения и техники. На островах продолжается развитие военной инфраструктуры.

Использованы фотографии: eurasian-defence.ru
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Комментарии 19

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:40
    Была же такая статья пару лет..? Это ведь Северный морской путь и его охранять нужно ..Деньги окупятся по любому !
    ОТДЕЛ
    1. Александр романов Сегодня, 12:06
      Цитата: ОТДЕЛ
      Это ведь Северный морской путь

      Михан,а не пора бы тебе в школу
      Александр романов
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:41
    ... ипенцы уже в шоке задёргались, напьются сегодня сакэ до беспамятства... laughing
    a.s.zzz888
  3. pjastolov Сегодня, 11:41
    Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. В настоящее время силы флота участвуют во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая продлится до сентября 2017 года,
    Правильно - япона мать не пройдет
    pjastolov
    1. Рабинович_007 Сегодня, 11:49
      Уже пригласили японцев.
      http://svpressa.ru/politic/article/165396/
      Рабинович_007
      1. pjastolov Сегодня, 11:53
        Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил мнение, что совместная с Россией хозяйственная деятельность на Южных Курилах принесет выгоду для заключения мирного договора между государствами, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
        так все правильно по д чутким присмотром морпехов и ВМФ пусть работают laughing
        pjastolov
        1. Рабинович_007 Сегодня, 11:58
          Цитата: pjastolov
          присмотром морпехов и ВМФ пусть работают

          smile
          Рабинович_007
  4. 210окв Сегодня, 11:41
    Экспедиция"РГО".Читай МО заинтересовалось объектами..Молодцы конечно.
    210окв
  5. Uncle Lee Сегодня, 11:49
    На Матуа нет удобных бухт. Больше подходит Симушир и там уже была наша база !
    Uncle Lee
    1. kefan Сегодня, 11:51
      Думаю, что Хоккайдо наверно подойдет. wink
      kefan
  6. svp67 Сегодня, 11:49
    Если японцы могли там держать свои большие боевые корабли, то что мешает нам это делать? Такая оперативная база в том районе явно лишней не окажется, как и аэродром.
    svp67
    1. Alex_59 Сегодня, 12:02
      Цитата: svp67
      Если японцы могли там держать свои большие боевые корабли, то что мешает нам это делать? Такая оперативная база в том районе явно лишней не окажется, как и аэродром.

      Разве на Матуа японцы держали боевые корабли? Там остров без бухт. На рейде держали? Это проблематично.
      Alex_59
    2. DenZ Сегодня, 12:02
      А японцы держали на Матуа корабли, да еще и большие? На Матуа вроде как удобных бухт для разгрузки нет совсем. Японцы там корабли не держали, корабли стояли на рейде и то в основном транспортные.
      Если наши там ищут возможность для причала значит уже готовы к действиям по созданию базы. И это хорошо, "мал золотник да дорог".
      DenZ
  7. kefan Сегодня, 11:50
    Давно пора надо было все это сделать, а то япы там уже какими то своими мечтами уже бредят.
    kefan
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:51
    изучают возможность базирования кораблей на острове Матуа Курильской гряды

    Понятно, что для японцев очередной шок. А дергаться больше и громче всех будут американцы. Но это их проблемы. Мы на своей территории и обязаны думать о национальной безопасности.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
      Геннадий , приветствую ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А дергаться больше и громче всех будут американцы.

      А как же ! Это ведь их база там должна защищать "дерьмократию" .
      Цитата: rotmistr60
      Мы на своей территории и обязаны думать о национальной безопасности.

      А потому на матрасно-яповкий вой нам "плювать слюнями" . yes
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:06
        Павел, приветствую hi Про базу ты прав. Не зря же американцы в свое время настойчиво "уговорили" Японию и договор не подписывать и не идти на сделку с Хрущевым, а добиваться возвращения всех островов. Сегодня нам действительно "плювать".
        rotmistr60
  9. Ken71 Сегодня, 11:58
    Вбил кол. Привязал на веревочку. Какие еще корабли нужны на курила и зачем. Только погранцы браконьеров гонять.
    Ken71
  10. Utlan Сегодня, 12:00
    Не все значит на Матуа раскопали еще, остров для военно-морской базы мало чем подходит. Что-то ищу раз столько средств вкладываютю Думаю нас еще ждет череда интересных открытий на этом острове.
    Utlan
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