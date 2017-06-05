Новая экспедиция на Курилах изучает возможность базирования там военных кораблей

Продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. В настоящее время силы флота участвуют во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая продлится до сентября 2017 года,

Представители ВМФ РФ в ходе новой экспедиции изучают возможность базирования кораблей на острове Матуа Курильской гряды, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ТОФ.говорится в релизе.В 2016 году Минобороны сообщало о планах создать на острове Матуа пункт базирования Тихоокеанского флота и восстановить там военный аэродром.Осенью прошлого года сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".«Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир», – писала газета ТОФ «Боевая вахта».Кроме того, на Курилах разворачивается новая дивизия, на вооружение которой поступают современные образцы вооружения и техники. На островах продолжается развитие военной инфраструктуры.