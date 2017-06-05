Крымский филиал парка «Патриот» построят на территории 30-й береговой батареи

В Севастополе начинается строительство филиала парка "Патриот". На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка – на 30-й береговой батарее,

Крымский парк «Патриот» разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей Севастополь в годы осады немецко-фашистскими войсками в 1941-1942 годах, передает РИА Новости сказал на аппаратном совещании в правительстве и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.По его словам, для разработки плана создания тематического парка создана рабочая группа, она рассмотрит все организационные и инфраструктурные вопросы реализации проекта.Тридцатая бронебашенная батарея расположена в районе поселка Любимовка. Она защищала северную сторону Севастополя. Строительство фортификационного сооружения началось в 1913 году и было завершено с перерывами к середине 30-х годов. На вооружении батареи находились две 305-мм двухорудийные башенные установки, дальность стрельбы которых превышала 40 км (вес снаряда – 471 кг). Когда к июню 1942 года германскими тяжелыми мортирами "Карл" орудия были повреждены, артиллеристы еще неделю сражались в казематах, затем выбрались для ухода к партизанам, однако были схвачены, командир и его боевые товарищи были расстреляны.