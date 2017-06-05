18:21 05 июня

Крымский филиал парка «Патриот» построят на территории 30-й береговой батареи

Крымский парк «Патриот» разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей Севастополь в годы осады немецко-фашистскими войсками в 1941-1942 годах, передает РИА Новости .



В Севастополе начинается строительство филиала парка "Патриот". На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка – на 30-й береговой батарее,
сказал на аппаратном совещании в правительстве и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.


По его словам, для разработки плана создания тематического парка создана рабочая группа, она рассмотрит все организационные и инфраструктурные вопросы реализации проекта.

Тридцатая бронебашенная батарея расположена в районе поселка Любимовка. Она защищала северную сторону Севастополя. Строительство фортификационного сооружения началось в 1913 году и было завершено с перерывами к середине 30-х годов. На вооружении батареи находились две 305-мм двухорудийные башенные установки, дальность стрельбы которых превышала 40 км (вес снаряда – 471 кг). Когда к июню 1942 года германскими тяжелыми мортирами "Карл" орудия были повреждены, артиллеристы еще неделю сражались в казематах, затем выбрались для ухода к партизанам, однако были схвачены, командир и его боевые товарищи были расстреляны.

Использованы фотографии: http://sevastopol.baertv.ru
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Комментарии 16

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  1. Breard Сегодня, 15:10
    хм...да! паЦреотов за оклад или разовые выплаты сейчас хоть отбавляй....
    Breard
    1. 210окв Сегодня, 16:50
      Да ладно Вам язвить..Не уместно ли вспомнить командира батареи Александера и его бойцов-героев?! hi
      Цитата: Breard
      хм...да! паЦреотов за оклад или разовые выплаты сейчас хоть отбавляй....
      210окв
  2. Alexey RA Сегодня, 15:18
    На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка – на 30-й береговой батарее

    Стрельба из 12"/52 в список предоставляемых парком услуг включена будет? На 30-й батарее до сих пор две относительно живые башни с "Полтавы-Фрунзе" стоят.
    Alexey RA
    1. Тралл Сегодня, 15:21
      Только при наличии в зоне поражения НАТОвских кораблей smile
      Тралл
    2. Alex_59 Сегодня, 15:37
      Цитата: Alexey RA
      На 30-й батарее до сих пор две относительно живые башни с "Полтавы-Фрунзе" стоят.

      Они вроде как не "относительно", а вполне реально живые. Удивительное дело - не закрыли и не разграбили. Я все хотел туда слазить, но охраняется. Типа объект на консервации.
      Вообще круто если там музей сделают. Всяко лучше чем у горы Гасфорта. Батарея уникальная и сохранилась не тронутой удивительным (даже чудесным) образом. Где на такое посмотреть? Вторая подобная во Владике только. В Севастополь нам явно ближе и дешевле.
      Alex_59
      1. DenZ Сегодня, 15:45
        Цитата: Alex_59
        сохранилась не тронутой удивительным (даже чудесным) образом

        Восстановили после войны и орудия вроде как не те же самые но такие же.
        DenZ
        1. Alex_59 Сегодня, 15:56
          Цитата: DenZ
          Восстановили после войны и орудия вроде как не те же самые но такие же.

          Я про 90-е. То что восстановили - это понятно. До 70-х годов она была очень даже опасной для противника. Чудо - что в отличии от десятков других объектов (которые имеют и культурное значение, а не только военное) батарею не разграбили в 90-е и 00-е. Как например разграбили базу в Балаклаве, срезав весь металл на брошенной и не охраняемой территории и т.д. Как бы Балаклавская база ПЛ сейчас смотрелась, если бы все ее оборудование сохранилось не тронутым? Это был-бы просто огонь! Сказка!
          Alex_59
          1. Alexey RA Сегодня, 16:52
            Цитата: Alex_59
            Как например разграбили базу в Балаклаве, срезав весь металл на брошенной и не охраняемой территории и т.д.

            Так "тридцатка", ЕМНИП, была в ведении ЧФ РФ (267-й взвод консервации Береговых войск ЧФ). А Балаклава и "сотка" - ВМСУ.
            Впрочем, к чести ВМСУ стоит отметить, что второй дивизион "сотки" они сохранили.
            Alexey RA
        2. Alexey RA Сегодня, 16:43
          Цитата: DenZ
          Восстановили после войны и орудия вроде как не те же самые но такие же.

          Орудия не совсем те же.
          До войны на 30-й батарее стояли проектные армейские двухорудийные башни с орудиями "СА". Правда, фактически батарея умудрилась получить одно орудие-мутант: камора - как у МА, а маркировка - "СА".
          На вооружении батареи находились четыре 305-мм пушки в 52 калибра длиной. Из них три (№142, 145 и 158) имели удлиненную камору Военного ведомства (марка орудия «СА»). Четвертая пушка (№149), несмотря на маркировку «СА», имела укороченную на 220 мм камору, как у орудий Морского ведомства (марки «МА»). Последнее недоразумение выявилось только при испытательных стрельбах в 1934 г. Ввиду того, что разнотипность орудий особого влияния на рассеивание при залповой стрельбе не оказала, комиссия по приемке батареи решила оставить пушку на месте, но использовать для нее специально подобранные по весу заряды.

          После войны на 30-й батарее установили доработанные флотские трёхорудийные башни от ЛК "Полтава-Фрунзе" с орудиями "МА".
          Да, у нас была та же петрушка, что и у янки - орудия казалось бы одного типа для флота и армии различались по конструкции - армейские орудия имели больший объём каморы и свою систему сна­рядов и боеприпасов. smile
          Alexey RA
      2. Alexey RA Сегодня, 16:12
        Цитата: Alex_59
        Они вроде как не "относительно", а вполне реально живые.

        ЕМНИП, индивидуально башни живые. А вот от КДП батареи осталось только чучело.
        Цитата: Alex_59
        Батарея уникальная и сохранилась не тронутой удивительным (даже чудесным) образом. Где на такое посмотреть? Вторая подобная во Владике только.

        Ага... самый длинный в мире линкор - две башни в Севастополе, две башни - во Владивостоке. smile
        Alexey RA
    3. avt Сегодня, 15:43
      Цитата: Alexey RA
      Стрельба из 12"/52 в список предоставляемых парком услуг включена будет?

      Из приносимого с собой огнеприпаса. Но походу кто то весовой принял таки решение по тому , что в горе Гасфорда ещё в СССР нарыли и разогнал на разные хутора.всех
      Цитата: Breard
      паЦреотов

      и ,,волков"бабла поднять пытавшихся на ,,парке". bully Ну и славно.
      avt
      1. Alexey RA Сегодня, 16:46
        Цитата: avt
        Из приносимого с собой огнеприпаса.

        Ну нельзя же так - я тут же представил себе эту картину: идёт экскурсия и тянет за собой 132-кг заряд. А ВИП-экскурсанты - ещё и 470,9 кг снаряд обр. 1911 года. lol
        Alexey RA
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:28
    С укроиной согласовано wassat ?А то ведь они санкции могут наложить wassat Или накласть -себе в штаны wassat
    Изгоняющий либероидов
  4. SOF Сегодня, 15:55
    батарея Александе'ра?
    которая танки испаряла и ...когда кончились боеприпасы жгла наступающую пехоту противника пороховыми газами без снарядов?
    Там не только Карлы отметились, там еще и Дора наследила.
    Были люди...
    SOF
    1. Роман 11 Сегодня, 17:16
      Цитата: SOF
      Там не только Карлы отметились, там еще и Дора наследила.

      А где были бомбардировщики люфтвафе? Башенная батарея - цель неподвижная, следовательно приковывала интерес воздушных тяжеловесов..... странно, что немцы свои сверхпушки задействовали, да ещё с малым эффектом.
      Роман 11
  5. Роман 11 Сегодня, 17:06
    А что за батарея на заглавном фото? Ещё до революции? 2-х орудийные башни были на Балтике?
    Роман 11
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