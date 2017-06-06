08:08 06 июня

Су-27 подняты по боевой тревоге в Крыму

Согласно информации РИА Новости , начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил о взлете по тревоге дежурной пары истребителей Су-27 в Крыму в целях проверки боевой готовности.

Дежурные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, были подняты в воздух по тревоге.


Су-27 подняты по боевой тревоге в Крыму



Боеготовность летчиков истребителей проверил лично командующий войсками ЮВО Александр Дворников в рамках своей рабочей поездки. В первую очередь он изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительной авиационной части на аэродроме Бельбек.

По поручению А. Дворникова к проверке боеготовности привлечено свыше 6,5 тысяч военных и примерно 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Как утверждается, обозначенные подразделения совершили марши комбинированными способами на незнакомые полигоны округа, находящиеся на территории Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и Крыма. На текущий момент личный состав проверяемых подразделений отрабатывает тактические приемы и выполняет контрольные упражнения по огневой подготовке, вождению боевых машин и специальным дисциплинам боевой подготовки.


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Комментарии 5

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  1. FirstNormann Сегодня, 08:01
    готовимся к защите крыма_не забываем уроки крымской войны 19го века_история склонна к повторению
    FirstNormann
    1. cniza Сегодня, 08:04
      Если будем хорошо готовы , повторения не будет. Успехов нашим воинам.
      cniza
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:03
    Думаю истребители Крыма и так всегда в полной боевой готовности , но все равно проверка не будет лишней .
    Spartanez300
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:05
    Представляю, какая паника поднялась в ВСУ ! "Колорады" полетели и поехали !
    Uncle Lee
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:07
    Ну напугали wassat Я уж думал, Украина напала... Дежурную пару подняли в воздух, тоже мне, событие. tongue
    Горный стрелок
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