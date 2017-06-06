Су-27 подняты по боевой тревоге в Крыму

Дежурные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, были подняты в воздух по тревоге.

Согласно информации РИА Новости , начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил о взлете по тревоге дежурной пары истребителей Су-27 в Крыму в целях проверки боевой готовности.Боеготовность летчиков истребителей проверил лично командующий войсками ЮВО Александр Дворников в рамках своей рабочей поездки. В первую очередь он изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительной авиационной части на аэродроме Бельбек.По поручению А. Дворникова к проверке боеготовности привлечено свыше 6,5 тысяч военных и примерно 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.Как утверждается, обозначенные подразделения совершили марши комбинированными способами на незнакомые полигоны округа, находящиеся на территории Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и Крыма. На текущий момент личный состав проверяемых подразделений отрабатывает тактические приемы и выполняет контрольные упражнения по огневой подготовке, вождению боевых машин и специальным дисциплинам боевой подготовки.