США вспомнили о субмаринах «Лира»
Согласно информации интернет-портала « ИноТВ », The National Interest обратил внимание на субмарину проекта 705 «Лира» , которая расценивалась Западом в качестве серьёзной угрозы для его морского господства, превосходя по своим характеристикам подводные лодки других классов.
В начале холодной войны наблюдалось отставание СССР от США в подводных технологиях. Строившиеся Советами субмарины серьезно уступали в малозаметности и надёжности. В связи с этим было решено создать комбинацию из «грубой силы и крайне рискованных высоких технологий». В результате появился на свет проект 705 «Лира» (прозвище – «Золотая рыбка»). Подлодки данного типа были призваны изменить характер войны на море в Северной Атлантике и Арктике. На них намеревались опробовать инновации, предназначавшиеся для перспективных типов подводных лодок.
Другие классы субмарин уступали «Лирам», которые достигали подводной скорости в 41 узел, имели глубину погружения до 700 м. Благодаря этим возможностям «Лиры» были способны уклоняться от торпед, состоявших на вооружении стран НАТО. У неё были небольшие размеры и, в связи с этим, ограниченное количество вооружений, которое, тем не менее, «позволяло нанести серьёзный ущерб морской группировке НАТО».
В качестве ответной меры ВМС США и Королевский военно-морской флот Великобритании начали в срочном порядке разрабатывать датчики, способные обнаруживать «Лиры» и оружие, которое могло бы их уничтожить.
Недостатком «Лир» являлась сложность и высокая стоимость постройки и обслуживания, ненадёжность в эксплуатации. По этой причине к середине 1990-х годов все субмарины данного класса были выведены из состава флота и утилизированы. В целях повышения надежности на более поздних советских подлодках, таких как «Барракуда» и «Щука», характеристики были снижены до того уровня, который делал работы по ремонту и обслуживанию более простыми.
В начале холодной войны наблюдалось отставание СССР от США в подводных технологиях. Строившиеся Советами субмарины серьезно уступали в малозаметности и надёжности. В связи с этим было решено создать комбинацию из «грубой силы и крайне рискованных высоких технологий». В результате появился на свет проект 705 «Лира» (прозвище – «Золотая рыбка»). Подлодки данного типа были призваны изменить характер войны на море в Северной Атлантике и Арктике. На них намеревались опробовать инновации, предназначавшиеся для перспективных типов подводных лодок.
Другие классы субмарин уступали «Лирам», которые достигали подводной скорости в 41 узел, имели глубину погружения до 700 м. Благодаря этим возможностям «Лиры» были способны уклоняться от торпед, состоявших на вооружении стран НАТО. У неё были небольшие размеры и, в связи с этим, ограниченное количество вооружений, которое, тем не менее, «позволяло нанести серьёзный ущерб морской группировке НАТО».
В качестве ответной меры ВМС США и Королевский военно-морской флот Великобритании начали в срочном порядке разрабатывать датчики, способные обнаруживать «Лиры» и оружие, которое могло бы их уничтожить.
Недостатком «Лир» являлась сложность и высокая стоимость постройки и обслуживания, ненадёжность в эксплуатации. По этой причине к середине 1990-х годов все субмарины данного класса были выведены из состава флота и утилизированы. В целях повышения надежности на более поздних советских подлодках, таких как «Барракуда» и «Щука», характеристики были снижены до того уровня, который делал работы по ремонту и обслуживанию более простыми.
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