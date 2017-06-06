11:31 06 июня

США вспомнили о субмаринах «Лира»

Согласно информации интернет-портала « ИноТВ », The National Interest обратил внимание на субмарину проекта 705 «Лира» , которая расценивалась Западом в качестве серьёзной угрозы для его морского господства, превосходя по своим характеристикам подводные лодки других классов.

В начале холодной войны наблюдалось отставание СССР от США в подводных технологиях. Строившиеся Советами субмарины серьезно уступали в малозаметности и надёжности. В связи с этим было решено создать комбинацию из «грубой силы и крайне рискованных высоких технологий». В результате появился на свет проект 705 «Лира» (прозвище – «Золотая рыбка»). Подлодки данного типа были призваны изменить характер войны на море в Северной Атлантике и Арктике. На них намеревались опробовать инновации, предназначавшиеся для перспективных типов подводных лодок.

США вспомнили о субмаринах «Лира»



Другие классы субмарин уступали «Лирам», которые достигали подводной скорости в 41 узел, имели глубину погружения до 700 м. Благодаря этим возможностям «Лиры» были способны уклоняться от торпед, состоявших на вооружении стран НАТО. У неё были небольшие размеры и, в связи с этим, ограниченное количество вооружений, которое, тем не менее, «позволяло нанести серьёзный ущерб морской группировке НАТО».

В качестве ответной меры ВМС США и Королевский военно-морской флот Великобритании начали в срочном порядке разрабатывать датчики, способные обнаруживать «Лиры» и оружие, которое могло бы их уничтожить.

Недостатком «Лир» являлась сложность и высокая стоимость постройки и обслуживания, ненадёжность в эксплуатации. По этой причине к середине 1990-х годов все субмарины данного класса были выведены из состава флота и утилизированы. В целях повышения надежности на более поздних советских подлодках, таких как «Барракуда» и «Щука», характеристики были снижены до того уровня, который делал работы по ремонту и обслуживанию более простыми.


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Комментарии 26

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:22
    Мне кажется лучше некоторое количество сложных и дорогих но с большей эффективностью , чем много простых .
    Spartanez300
    1. роман66 Сегодня, 08:24
      войну-то простые и многочисленные т-34 выиграли hi
      роман66
      1. cniza Сегодня, 08:29
        Недостатком «Лир» являлась сложность и высокая стоимость постройки и обслуживания, ненадёжность в эксплуатации.


        Титановый корпус и баснословная стоимость , поэтому и "золотая рыбка".
        cniza
        1. Удав КАА Сегодня, 09:19
          Цитата: cniza
          Титановый корпус и баснословная стоимость , поэтому и "золотая рыбка".

          Автор статьи ошибся. "Золотой рыбкой " называлась "К-222" проекта 661 "Анчар".
          К-222 — советская атомная подводная лодка второго поколения, вооружённая крылатыми ракетами П-70 «Аметист», единственный корабль, построенный по проекту 661 «Анчар». Самая быстрая в мире подводная лодка, достигавшая в подводном положении скорости свыше 82 км/ч (44 узла). За дороговизну постройки лодку прозвали «Золотая рыбка».

          hi
          Удав КАА
          1. cniza Сегодня, 09:27
            Автор статьи ошибся. "Золотой рыбкой " называлась "К-222" проекта 661 "Анчар".


            Признаю , и я поторопился. hi
            cniza
        2. НЕКСУС Сегодня, 09:47
          Цитата: cniza
          Титановый корпус и баснословная стоимость , поэтому и "золотая рыбка".

          С каких это пор Лира(проект 705) стал проектом 661 Анчар(Золотая рыбка)? Лиры были весьма скоростными ,в штатном режиме разгонялись до 41 узла,но были случаи ,когда и все 43 узла выдавали...при этом очень маневренный Охотник был. К тому же впервые был использован атомный реактор на жидком металле,поэтому ее не "глушили" никогда...
          Что до того,что загубили этот проект,который действительно мог попортить много крови супостату...считаю это преступлением. И как много раз до этого уверен,что с учетом новых технологий,нам надо реанимировать производство этих замечательных Охотников,которые не в пример Варшавянкам,способны догнать любую корабельную группировку.
          НЕКСУС
      2. МПК105 Сегодня, 08:31
        Блин...Вот не знаю...И с Виктором,и с Романом согласен здесь...-
        МПК105
      3. mishaia_23 Сегодня, 11:02
        А сколько нужно было положить Т-34, чтобы уничтожить один немецкий танк "Тигр-I"?
        Правда он(тигр) сложен и дорог в эксплуатации (многие танки в сложных климатических условиях Советского Союза своим ходом не доходили до линии соприкосновения),
        Но по мощности 88-мм пушки не сравним с Т-34 с пушкой 76-мм.
        mishaia_23
    2. Самаритянин Сегодня, 08:55
      Похоже Пентагон читает ВО и НЕКСУСа в частности laughing
      Самаритянин
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:48
        Цитата: Самаритянин
        Похоже Пентагон читает ВО и НЕКСУСа в частности laughing

        Они у меня консультируются. wassat
        НЕКСУС
    3. serg4657 Сегодня, 09:12
      Японские истребители Зеро значительно превосходили по своим характеристикам американские. Однако их (зеро) оказалось мало... слишком мало что бы выиграть войну с США
      serg4657
  2. Маз Сегодня, 08:25
    Видать наши решили усовершенствованные "Лиры" построить, или уже построили. Там такой чудный реактор был на жидком металле в охлаждающей системе, что она "заводилась с полоборота", но зато когда стояла проблем было много. Но летала как птичка, после установки рекорда скорости вернулась сверкающая как зеркало - все швы вода, от такой скорости обтекания, зализала напрочь. Корпус сиял как золотой в отраженных лучах. Резины не было ишшо. Ну, нехай будет, супостатам на горе и страх, а нам на радость, гордость и спокойствие под нефтяными вышками и носится по океанам. Авианосец "Форрестол" в гробу переворачивается небось, вспоминая как она его гнала перепуганного по Атлантике к берегам Америки. ей бы таран ,шоб если шо и патроны закончились ... laughing wink
    Маз
    1. sir_obs Сегодня, 08:45
      "Золотая рыбка' не лира, лира проект 705, а золотая рыбка и она же "облезла " на испытаниях-проект 661, построенный в единственном экземпляре.
      sir_obs
    2. venik Сегодня, 08:55
      Цитата: Маз
      Но летала как птичка, после установки рекорда скорости вернулась сверкающая как зеркало - все швы вода оттакой скорости обтекания зализала напрочь. Резины не было ишшо.

      ======
      А вот тут то вы и "рамсы попутали" уважаемый! Данный инцидент произошел с АПЛ К-222 (проект 661 "Анчар"), построенной в единственном экземпляре - это действительно была САМАЯ скоростная в мире АПЛ установившая абсолютный (и не превышенный до сих пор!) рекорд - в подводном положении лодка развила скорость лишь чуть-чуть не дотянувшую до 45 узлов 44.7уз. (по другим данным - 44.85 уз. Вот ее - точно "прошлифовало" до "зеркального блеска!!
      А на "Лирах" уже стояла "резиновая обшивка" (см.фото в статье!!!)
      venik
    3. Удав КАА Сегодня, 09:27
      Цитата: Маз
      Видать наши решили усовершенствованные "Лиры" построить, или уже построили.

      В СМИ циркулирует инфа, что "Калины" будут на ЖМТ бегать. Поэтому решили вспомнить про предшественницу.
      Удав КАА
    4. НЕКСУС Сегодня, 09:49
      Цитата: Маз
      Там такой чудный реактор был на жидком металле в охлаждающей системе, что она "заводилась с полоборота"

      Она не "заводилась",а как включили в начале,так и не выключали весь цикл службы ПЛ...иначе металл бы просто затвердел.
      НЕКСУС
  3. kolkulon Сегодня, 08:30
    Слишком уж революционной для своего времени была.Но шустрая до ужаса.
    kolkulon
  4. venik Сегодня, 08:40
    Главная проблема "Лир" - литиевый реактор. Его нельзя было "заглушить" на стоянке. Результат - как его запускали, так он и работал до истечения срока службы!! Проблема - ОЧЕНЬ большая! А про стоимость эксплуатации уже и не говорю... Да еще - очень низкая надежность - "Лиры" при всех их ВЫДАЮЩИХСЯ и действительно НЕ ИМЕВШИХ АНАЛОГОВ боевых х-ках, слыли на флоте лодками "опасными" прежде всего для экипажа... Резюме - эти действительно выдающиеся машины сильно опередили свое время!!
    venik
    1. sir_obs Сегодня, 08:54
      Главная проблемы была в отсутствии лишних денег и обустроенности пунктов базирования. Реактор модно было и глушить, но в жтом случае нужно было полдерживать температуру теплоносителя первого контура с берега. А соответствующая инфраструктоура отсутствовала.
      Поэтому и приходилось гонять реактор, чтобы первый контур не "замерз" в итоге ресурьше времени выбили.
      Корабль был отличный, да , были сложности с автоматикой, но вот что ее опсной считали на флоте, этого я вот не слышал. Напротив, желающих служить на 705 было более чем.
      sir_obs
    2. serg4657 Сегодня, 09:07
      Она не опасная была ,просто в экипаже матросов не было одни офицеры и мичманы! Гонять не кого было!
      serg4657
  5. Чаронда Сегодня, 08:42
    На Лирах не было ни одной аварии с человеческими жертвами,так что статейка так себе,поверхностная ....Золотой рыбкой называли не Лиры,а единственную подлодку проекта 661 К-222
    Чаронда
    1. venik Сегодня, 09:07
      Цитата: Чаронда
      На Лирах не было ни одной аварии с человеческими жертвами

      ======
      Это точно - ЖЕРТВ - не было!!! А вот поломок - хватало!!!
      venik
  6. Machete Сегодня, 09:57
    Срочно просить у властей ещё 100 ярдов на противодействие Лирам.
    Machete
  7. ASDik37 Сегодня, 10:19
    Американские США

    wassat
    Я что-то пропустил? Есть еще какие-то США?
    ASDik37
  8. Банный Сегодня, 10:21
    Альфа хорошим шилом была в мягком месте НАТО много баблища стоило их списать Франция отдувалась по бабосам)))зато теперь это история
    Банный
  9. opus Сегодня, 11:06
    Давайте петицию подпишем: ЧТО БЫ NI БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕПЕЧАТЫВАЛИ!
    ?
    Чего полудурков поддерживать и перепечатывать?
    Дэвиды мурджамуры и роблины гоблины...
    Военные игсперды с левыми дипломами бакалавров искуств
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