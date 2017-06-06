ВМФ России не будет сокращать ударные возможности постоянного оперативного соединения в Средиземноморье

Основу ударной мощи соединения составляют фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота (ЧФ) - носители крылатых ракет "Калибр-НК/ПЛ". Их прибытие в ближайшее время в главную военно-морскую базу ЧФ - Севастополь не планируется

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