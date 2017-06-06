14:35 06 июня

ВМФ России не будет сокращать ударные возможности постоянного оперативного соединения в Средиземноморье

Главное командование ВМФ России не планирует в ближайшее время сокращать ударные возможности постоянного оперативного соединения в Средиземноморье, передает "Интерфакс-АВН" сообщение источника, знакомого с ситуацией

Основу ударной мощи соединения составляют фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота (ЧФ) - носители крылатых ракет "Калибр-НК/ПЛ". Их прибытие в ближайшее время в главную военно-морскую базу ЧФ - Севастополь не планируется
- отметил он.




Ранее сообщалось, что 31 мая фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" нанесли удар 4 ракетами "Калибр" по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии.

Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа
- отметили тогда в официальном сообщении Минобороны РФ.

По данным открытой печати, два фрегата проекта 11356 постройки Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и подлодка проекта 636.3 постройки "Адмиралтейских верфей" (оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию) способны одним залпом крылатых ракет поразить примерно до 35 целей.

Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в начале апреля, "Адмирал Эссен" - в конце того же месяца. Он совершал межфлотский переход с Балтики на Черноморский флот. Известно, что по меньшей мере один из них пополнял запасы в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Подлодка "Краснодар", также совершавшая межфлотский переход, вошла в состав соединения в середине мая.

Использованы фотографии: https://liganews.net/
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Комментарии 6

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  1. Zibelew Сегодня, 14:18
    Ждем подъема флага на "Адмирале Макарове". 11356 видимо будут рабочими лошадками Черноморского флота в Средиземном море. Без них никак. В отсутствие сторожевиков проекта 11356 янкесы засадили 59 томагавков по Шайрату.
    Zibelew
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:23
      Дело нужное, вот еще бы возле берегов США такую группировку на дежурство послать..! Наглеют янки!
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 14:30
        там несут дежурство подводники
        рич
        1. cniza Сегодня, 14:34
          Цитата: рич
          там несут дежурство подводники


          Причем с двух сторон. wink
          cniza
  2. Подрезчик Сегодня, 14:22
    Может еще и увеличить ударные возможности, если есть чем!
    Подрезчик
  3. roskot Сегодня, 14:35
    Не для того зашли, чтобы уходить. Работы в Сирии хватает, да и бармалеев тоже.
    roskot
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