ВМФ России не будет сокращать ударные возможности постоянного оперативного соединения в Средиземноморье
Главное командование ВМФ России не планирует в ближайшее время сокращать ударные возможности постоянного оперативного соединения в Средиземноморье, передает "Интерфакс-АВН" сообщение источника, знакомого с ситуацией
Ранее сообщалось, что 31 мая фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" нанесли удар 4 ракетами "Калибр" по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии.
По данным открытой печати, два фрегата проекта 11356 постройки Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и подлодка проекта 636.3 постройки "Адмиралтейских верфей" (оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию) способны одним залпом крылатых ракет поразить примерно до 35 целей.
Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в начале апреля, "Адмирал Эссен" - в конце того же месяца. Он совершал межфлотский переход с Балтики на Черноморский флот. Известно, что по меньшей мере один из них пополнял запасы в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Подлодка "Краснодар", также совершавшая межфлотский переход, вошла в состав соединения в середине мая.
Основу ударной мощи соединения составляют фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота (ЧФ) - носители крылатых ракет "Калибр-НК/ПЛ". Их прибытие в ближайшее время в главную военно-морскую базу ЧФ - Севастополь не планируется- отметил он.
Ранее сообщалось, что 31 мая фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" нанесли удар 4 ракетами "Калибр" по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии.
Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа- отметили тогда в официальном сообщении Минобороны РФ.
По данным открытой печати, два фрегата проекта 11356 постройки Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и подлодка проекта 636.3 постройки "Адмиралтейских верфей" (оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию) способны одним залпом крылатых ракет поразить примерно до 35 целей.
Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море в начале апреля, "Адмирал Эссен" - в конце того же месяца. Он совершал межфлотский переход с Балтики на Черноморский флот. Известно, что по меньшей мере один из них пополнял запасы в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Подлодка "Краснодар", также совершавшая межфлотский переход, вошла в состав соединения в середине мая.
Использованы фотографии: https://liganews.net/
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