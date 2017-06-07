05:03 07 июня

США ударили по ИГИЛ

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба военно-морских сил США сообщила о нанесении серии ударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) с кораблей, расположенных в восточной части Средиземного моря.

Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш" возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья.


USS George H.W. Bush (CVN 77) – один из 11 американских атомных авианосцев класса Nimitz. Корабль был принят на вооружение флотом США в 2009 году. Водоизмещение — 110 000 тонн, длинна — 332.8 м, имеет два атомных реактора, развивает скорость до 60км/ч. Корабль перевозит 90 самолётов, вертолётов и истребителей, обслуживается командой в 3,200 человек. Способен находиться в плавании до 20 лет без дозаправки.




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Комментарии 2

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  1. Котище Сегодня, 04:43
    Прочитал статью и вспомнился мне старый анекдот "с бородой" о выступлении Л.И. Брежнева и "БУРНЫХ АПЛОДИСМЕНТАХ"!
    Если честно есть у меня потаенное желание, чтобы автора статьи волей сдучая занесло на "Буша" и в море на 20 лет, без права ступить на берег. И чтоб все 3 500 тысячи коллег знали из-за кого сей эксперемент проводится. Так проверить завленную автономность!
    Еще умилил чисто морской термин скорость в 60км/ч!
    Котище
  2. Logall Сегодня, 04:46
    Вот честно, после вчерашнего, такая злость. Надо им сорозмерно отвечать. Бомбить проамериканские силы, где только увидели. Из-за действия их правительства всех америкосов ненавидеть стал!
    Logall
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