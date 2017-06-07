США ударили по ИГИЛ
Согласно информации РИА Новости , пресс-служба военно-морских сил США сообщила о нанесении серии ударов по целям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) с кораблей, расположенных в восточной части Средиземного моря.
USS George H.W. Bush (CVN 77) – один из 11 американских атомных авианосцев класса Nimitz. Корабль был принят на вооружение флотом США в 2009 году. Водоизмещение — 110 000 тонн, длинна — 332.8 м, имеет два атомных реактора, развивает скорость до 60км/ч. Корабль перевозит 90 самолётов, вертолётов и истребителей, обслуживается командой в 3,200 человек. Способен находиться в плавании до 20 лет без дозаправки.
Шестого июня ударная группа во главе с авианосцем "Джордж Буш" возобновила удары в рамках операции "Непоколебимая решимость" из восточного Средиземноморья.
USS George H.W. Bush (CVN 77) – один из 11 американских атомных авианосцев класса Nimitz. Корабль был принят на вооружение флотом США в 2009 году. Водоизмещение — 110 000 тонн, длинна — 332.8 м, имеет два атомных реактора, развивает скорость до 60км/ч. Корабль перевозит 90 самолётов, вертолётов и истребителей, обслуживается командой в 3,200 человек. Способен находиться в плавании до 20 лет без дозаправки.
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