Городецкая ССК передаст флоту 6 плавучих причалов
Городецкая «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская обл.) в текущем году передаст ВМФ шесть плавучих причалов, седьмой причал, который строят на судоверфи, получит крымский филиал погранслужбы ФСБ, сообщает FlotProm со ссылкой на годовой отчет предприятия.
По данным ресурса, «из шести объектов для ВМФ два плавучих тяжелых железобетонных причала ПЖТ-86 проекта 16181 предназначены Северному флоту – один из них уже передан заказчику, другой отправят к середине июня».
До конца года будут сданы «два плавучих металлических причала-энергопонтона проекта 15163». Такими изделиями, в частности, оснащают комплекс базирования стратегических подводных ракетоносцев «Борей» в Вилючинске.
Кроме того, судоверфь передаст флоту «плавучий полутяжелый железобетонный причал ПЖ-61М проекта 824М и плавучий металлический причал проекта ПМ61М1».
Близкий по конструкции аналог – ПМ61М – передадут погрануправлению ФСБ по Крыму.
Согласно сообщению, стоимость одного причала – около 600 млн. рублей, а причал-энергопонтон обойдется заказчику в 1 млрд. рублей.
По словам главного конструктора ЦКБ "Монолит" Сергея Клепикова, «фактический срок службы железобетонных причалов составляет более полувека», что гораздо больше установленного регламентом срока (30 лет). Он отметил также, что при грамотном обслуживании сооружения могут прослужить и больше.
По данным ресурса, «из шести объектов для ВМФ два плавучих тяжелых железобетонных причала ПЖТ-86 проекта 16181 предназначены Северному флоту – один из них уже передан заказчику, другой отправят к середине июня».
До конца года будут сданы «два плавучих металлических причала-энергопонтона проекта 15163». Такими изделиями, в частности, оснащают комплекс базирования стратегических подводных ракетоносцев «Борей» в Вилючинске.
Кроме того, судоверфь передаст флоту «плавучий полутяжелый железобетонный причал ПЖ-61М проекта 824М и плавучий металлический причал проекта ПМ61М1».
Близкий по конструкции аналог – ПМ61М – передадут погрануправлению ФСБ по Крыму.
Согласно сообщению, стоимость одного причала – около 600 млн. рублей, а причал-энергопонтон обойдется заказчику в 1 млрд. рублей.
По словам главного конструктора ЦКБ "Монолит" Сергея Клепикова, «фактический срок службы железобетонных причалов составляет более полувека», что гораздо больше установленного регламентом срока (30 лет). Он отметил также, что при грамотном обслуживании сооружения могут прослужить и больше.
Использованы фотографии: АО "Судоремонтно-судостроительная корпорация"
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