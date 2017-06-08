Российский этап «Военного ралли» пройдет в южных регионах РФ

Это индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники, которые повысят престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех других странах, принимающих участие в соревнованиях,

В состязаниях военных водителей примет участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей,