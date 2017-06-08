Российский этап «Военного ралли» пройдет в южных регионах РФ
Российский этап конкурса «Военное ралли» впервые пройдет на юге РФ, передает ТАСС сообщение замминистра Дмитрия Булгакова.
Он отметил, что «по итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил России для участия в АрМИ-2017». За право войти в состав сборной страны поборются шесть команд от четырех военных округов, Северного флота и ВДВ.
По словам замминистра, «участникам соревнований предстоит преодолеть около 1100 километров по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей». Начало российского этапа, который продлится неделю, запланировано на 12 июня. Старт международному этапу буден дан в Волгограде 30 июля.
Соревнования пройдут на пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами.
Агентство напоминает, что в этом году Армейские международные игры пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая с 29 июля по 12 августа.
Это индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники, которые повысят престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех других странах, принимающих участие в соревнованиях,сказал Булгаков.
Он отметил, что «по итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил России для участия в АрМИ-2017». За право войти в состав сборной страны поборются шесть команд от четырех военных округов, Северного флота и ВДВ.
По словам замминистра, «участникам соревнований предстоит преодолеть около 1100 километров по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей». Начало российского этапа, который продлится неделю, запланировано на 12 июня. Старт международному этапу буден дан в Волгограде 30 июля.
В состязаниях военных водителей примет участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей,рассказал Булгаков.
Соревнования пройдут на пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами.
Агентство напоминает, что в этом году Армейские международные игры пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая с 29 июля по 12 августа.
Использованы фотографии: http://russianpulse.ru
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