14:55 08 июня

Российский этап «Военного ралли» пройдет в южных регионах РФ

Российский этап конкурса «Военное ралли» впервые пройдет на юге РФ, передает ТАСС сообщение замминистра Дмитрия Булгакова.

Российский этап «Военного ралли» пройдет в южных регионах РФ


Это индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники, которые повысят престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех других странах, принимающих участие в соревнованиях,
сказал Булгаков.


Он отметил, что «по итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил России для участия в АрМИ-2017». За право войти в состав сборной страны поборются шесть команд от четырех военных округов, Северного флота и ВДВ.

По словам замминистра, «участникам соревнований предстоит преодолеть около 1100 километров по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей». Начало российского этапа, который продлится неделю, запланировано на 12 июня. Старт международному этапу буден дан в Волгограде 30 июля.

В состязаниях военных водителей примет участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей,
рассказал Булгаков.

Соревнования пройдут на пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами.

Агентство напоминает, что в этом году Армейские международные игры пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая с 29 июля по 12 августа.

Использованы фотографии: http://russianpulse.ru
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 14:09
    Да,местность там еще та..Пустыня и степь,с овцами и верблюдами...Короче "Дакар" курит в стороне..
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 14:12
      "Дакар" курит в стороне..

      Так и есть. На кой ехать в Аргентину или Африку? Своего бездорожья навалом.
      tiredwithall
      1. Владимир 38 Сегодня, 14:16
        Цитата: tiredwithall
        Так и есть. На кой ехать в Аргентину или Африку? Своего бездорожья навалом.

        Да по украине промчались бы, как стадо бизонов)) В эвропе резко спрос на памперсы бы вырос)
        Владимир 38
        1. perepilka Сегодня, 14:29
          В СА в прошлом веке "Крыльям с яйцами" сгонять на 1000км, перед дембелем, за как правило было what , а тут, здрасте belay
          perepilka
        2. oleg-gr Сегодня, 14:35
          По Окраине не на автомобильной технике ехать надо. Туда надо бронетехнику пускать. Тогда точно стадом бизонов прикинутся.
          oleg-gr
      2. Владимир 38 Сегодня, 14:35
        Цитата: tiredwithall
        Своего бездорожья навалом.

        Я бы сказал сплошное..)))
        Владимир 38
        1. perepilka Сегодня, 14:44
          Цитата: Владимир 38
          Я бы сказал сплошное..)))

          Да не скажи what Ну, местами проехать можно, иногда. Особливо на "шишиге", аль Урале laughing Где наша не пропадала
          perepilka
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