12:13 09 июня

Корветы ВМФ РФ прошли скандинавские проливы

Согласно информации интернет-портала flot.com , начальник пресс-службы Балтийского флота капитан I ранга Роман Мартов сообщил о прохождении корветами "Бойкий" и "Стерегущий" скандинавских проливов на пути в Северную Атлантику, где предполагается проведение маневров.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стерегущий" приступил к проходу проливов Каттегат и Скагеррак, соединяющих Северную Атлантику и Балтийское море.






В Атлантике планируется совместное маневрирование и учение кораблей по связи в ордере. Боевые расчеты будут осуществлять поиск и обнаружение надводных кораблей и субмарин условного противника. Ожидается, что расположенные на кораблях вертолеты Ка-27ПЛ совершат плановые полеты и противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций.
В пути корветы находятся с 4 июня, когда они покинули Балтийск в целях обеспечения регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

"Бойкий" и "Стерегущий" – корветы проекта 20380 , являющиеся многоцелевыми сторожевыми кораблями ближней морской зоны с управляемым ракетным оружием. Они предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.



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Комментарии 14

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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:43
    Пусть ребятки порезьвятся на трассах вероятного противника.
    Mavrikiy
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:50
      Цитата: Mavrikiy
      Пусть ребятки порезьвятся на трассах вероятного противника.

      А вероятный противник "партнер" не заставит себя долго ждать..! Удачи морячки , мы в вас верим..Покажите им там..!
      ОТДЕЛ
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:51
      На чем? на корвете? Не тот класс кораблей, что бы резвиться в океане.
      DIVAN SOLDIER
      1. bulvas Сегодня, 11:36
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        На чем? на корвете? Не тот класс кораблей, что бы резвиться в океане.


        Морякам нужна подготовка в океане, среди НАТОвских кораблей и авиации

        Когда будут корабли покрупнее - будет из кого команды собирать

        Крупные корабли будут в любом случае, тогда и смех закончится, как уже не раз было
        bulvas
  2. rudolff Сегодня, 10:47
    Уже второй выход этих корветов в Северное. Похвально. Я уж думал их так и будут до списания на Балтике мариновать.
    rudolff
    1. Serg65 Сегодня, 11:13
      hi Ну вот товарищ гидромайор, не всё так плохо в Датском королевстве wink
      Serg65
  3. roskot Сегодня, 10:48
    Чешите репу, господа из НАТО. Русские идут.
    roskot
    1. Метроном Сегодня, 10:54
      Страшно до жути. Целых два корвета. Главное по пути не встретить скотовоз. laughing
      Метроном
      1. Околоточный Сегодня, 10:59
        Ну да, или Су-24 tongue
        Околоточный
      2. Сакмагон Сегодня, 11:05
        Цитата: Метроном
        Главное по пути не встретить скотовоз.

        Американское судно, что ли? laughing
        Сакмагон
      3. venik Сегодня, 11:28
        Цитата: Метроном
        Страшно до жути. Целых два корвета. Главное по пути не встретить скотовоз. laughing

        ========
        Ну да!! Представляете себе, что будет если "скотовоз" дружно ОБГАДИТСЯ??? До самого Норфолка "пятно" пойдет!!
        venik
      4. Чаронда Сегодня, 12:10
        Главное,чтобы на капитанском мостике,в нужный момент,оказался офицер,а не тряпка,который своевременно отдаст команду открыть огонь на поражение,по идущему на умышленный таран кораблю противника. А в целом новость хорошая. Дальние походы корветов 20380 говорят о том,что проблемы с двигателями на этих кораблях преодолены.
        Чаронда
    2. donavi49 Сегодня, 10:55
      Да ладно, у НАТО там дофига союзного флота + Орионы.

      У Бойкого кстати ЗРК через Пуму. Фактически ЗРК реально рабочий только на Стерегущем.
      donavi49
  4. ИмПерц Сегодня, 12:09
    Тоже неплохо. Почему бы не заставить понервничать натовцев? Не всё им покатушки у наших берегов устраивать soldier
    ИмПерц
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