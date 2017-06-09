Корветы ВМФ РФ прошли скандинавские проливы

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стерегущий" приступил к проходу проливов Каттегат и Скагеррак, соединяющих Северную Атлантику и Балтийское море.

Согласно информации интернет-портала flot.com , начальник пресс-службы Балтийского флота капитан I ранга Роман Мартов сообщил о прохождении корветами "Бойкий" и "Стерегущий" скандинавских проливов на пути в Северную Атлантику, где предполагается проведение маневров.В Атлантике планируется совместное маневрирование и учение кораблей по связи в ордере. Боевые расчеты будут осуществлять поиск и обнаружение надводных кораблей и субмарин условного противника. Ожидается, что расположенные на кораблях вертолеты Ка-27ПЛ совершат плановые полеты и противолодочные учения с использованием опускаемых гидроакустических станций.В пути корветы находятся с 4 июня, когда они покинули Балтийск в целях обеспечения регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане."Бойкий" и "Стерегущий" – корветы проекта 20380 , являющиеся многоцелевыми сторожевыми кораблями ближней морской зоны с управляемым ракетным оружием. Они предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.