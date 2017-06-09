«Вице-адмирал Кулаков» вышел в море для отработки взаимодействия с вертолетчиками
Большой противолодочный корабль (БПК) СФ «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для выполнения ряда курсовых задач, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Северного флота.
В тренировках задействованы экипажи вертолётов Ка-27.
Сообщается, что в течение суток, вертолетчики отработают взлеты и посадки на палубу движущегося корабля. Также будут проведены «облеты БПК для проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией».
«Полеты пройдут по установленному маршруту над акваторией морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полетов экипажи вертолетов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок», – рассказали в пресс-службе.
Вчера в акватории Кольского залива экипажи корабельных вертолётов Ка-27 отработали посадки на вертолётную площадку «Вице-адмирала Кулакова» "на стопе" – когда корабль находился в месте якорной стоянки.
В первую очередь экипажу БПК предстоит отработка взаимодействия с палубными летчиками, которым предстоит выполнить посадки на вертолетную площадку корабля на ходу,говорится в релизе.
В тренировках задействованы экипажи вертолётов Ка-27.
Сообщается, что в течение суток, вертолетчики отработают взлеты и посадки на палубу движущегося корабля. Также будут проведены «облеты БПК для проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией».
«Полеты пройдут по установленному маршруту над акваторией морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полетов экипажи вертолетов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок», – рассказали в пресс-службе.
Вчера в акватории Кольского залива экипажи корабельных вертолётов Ка-27 отработали посадки на вертолётную площадку «Вице-адмирала Кулакова» "на стопе" – когда корабль находился в месте якорной стоянки.
Использованы фотографии: пресс-служба ЗВО по СФ
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