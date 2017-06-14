Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота

В Тартусе работают все категории боевых пловцов: минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей, заканчивая разведкой наиболее удобных мест на побережье, куда могли бы высадиться боевые пловцы противника. Можно сказать, что подразделения ПДСС Черноморского флота получают реальный боевой опыт в условиях Средиземного моря

Это традиционное для наших боевых пловцов направление работы. Со второй половины 1960-х и практически до самого распада СССР с последующим свертыванием зарубежного присутствия наши специалисты действовали в Африке, во Вьетнаме, на Кубе, в других странах Латинской Америки. В их задачи входило противодействие ПДСС (подводным диверсионным силам и средствам), а проще говоря — охрана советских кораблей на рейдах и в портах от возможных атак со стороны вражеских подводных диверсантов