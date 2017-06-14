15:12 14 июня

Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота

Базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе патрулируют боевые пловцы Черноморского флота из отряда противодиверсионных сил и средств, сообщил осведомленный источник.

В Тартусе работают все категории боевых пловцов: минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей, заканчивая разведкой наиболее удобных мест на побережье, куда могли бы высадиться боевые пловцы противника. Можно сказать, что подразделения ПДСС Черноморского флота получают реальный боевой опыт в условиях Средиземного моря
— приводит "Лента.RU" слова источника в российских силовых структурах

Сирия: базу ВМФ РФ «Тартус» охраняют боевые пловцы Черноморского флота



Работа российских боевых пловцов в Сирии, охраняющих корабли в порту и на рейде Тартуса, является продолжением принятой в СССР практики использования военно-морского спецназа для защиты отечественного судоходства и боевых кораблей в опасных водах.

Это традиционное для наших боевых пловцов направление работы. Со второй половины 1960-х и практически до самого распада СССР с последующим свертыванием зарубежного присутствия наши специалисты действовали в Африке, во Вьетнаме, на Кубе, в других странах Латинской Америки. В их задачи входило противодействие ПДСС (подводным диверсионным силам и средствам), а проще говоря — охрана советских кораблей на рейдах и в портах от возможных атак со стороны вражеских подводных диверсантов
— отметил собеседник

В настоящее время подразделения боевых пловцов ВМФ России входят в состав отрядов борьбы с ПДСС (13 отрядов на всех четырех флотах) и четырех морских разведывательных пунктов (по одному на каждом флоте).

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 30

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  1. bulvas Сегодня, 13:14
    Вот это хорошо!

    Реальная работа для Морских Чертей тоже нашлась, будет подготовка

    bulvas
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:20
      Привет , Вася ! hi Это уже не подготовка , а работа в боевых условиях . Бесценный опыт . wink
      bouncyhunter
      1. bulvas Сегодня, 13:22
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , Вася ! hi Это уже не подготовка , а работа . wink


        Привет, Паша hi

        Конечно, работа, но реальная работа и есть лучшая подготовка
        bulvas
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:23
          Я чуток свой комент подкорректировал , яснее выразил что ввиду имею .
          bouncyhunter
          1. bulvas Сегодня, 13:24
            я сразу понял, что ты именно это хотел сказать
            bulvas
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
              Я в тебе и не сомневался , но ведь порой попадаются буквоеды . wink
              bouncyhunter
              1. bulvas Сегодня, 13:39
                Цитата: bouncyhunter
                но ведь порой попадаются буквоеды

                - Это точно не я
                hi
                bulvas
        2. vovanpain Сегодня, 13:33
          Цитата: bulvas
          Конечно, работа, но реальная работа и есть лучшая подготовка

          Хорошую Смену оставил,горжусь.Не бывает нас бывших,всегда на посту.
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:38
            Привет , братишка ! hi drinks
            Цитата: vovanpain
            Хорошую Смену оставил,горжусь.

            Есть чем гордиться ! soldier drinks
            bouncyhunter
    2. Венд Сегодня, 13:28
      Цитата: bulvas
      Вот это хорошо!
      Реальная работа для Морских Чертей тоже нашлась, будет подготовка

      За такое обращение можно от этих ребят и по физианомии получить. Не любят они такого сравнения, как черти или дьяволы. Просто имел честь общаться с одним из них.
      Венд
      1. bulvas Сегодня, 13:31
        Цитата: Венд
        Не любят они такого сравнения, как черти или дьяволы.


        Вам виднее ..., а я - на диване, мне не страшно

        Хотя, для врагов они и есть и черти и дьяволы

        а я сразу вспомнил свой первый акваланг, АВМ-1М
        Мы, пацанами в ДОСААФ страшно гордились, когда расшифровывали его название
        - Акваланг Военно-Морской
        bulvas
        1. Венд Сегодня, 14:06
          [quote=bulvas][quote=Венд]Не любят они такого сравнения, как черти или дьяволы. [/quote]
          Вам виднее ..., а я - на диване, мне не страшно
          /quote]
          Дело не в страхе, а в уважении.
          Венд
  2. komrad buh Сегодня, 13:16
    О таких частях как ССН вообще нельзя ничего нигде и никогда писать в настоящем времени
    komrad buh
    1. Копчёный Сегодня, 13:19
      Покажут на днях в третьей части фильма о базе Хмеймим на канале "Звезда". Там и пловцов в воде мельком показали, а сухопутную спецуру во всей красе покажут.
      Копчёный
  3. Рабинович_007 Сегодня, 13:19
    Судя по фото они что плавают с калашом?
    Рабинович_007
    1. bulvas Сегодня, 13:22
      Цитата: Рабинович_007
      Судя по фото они что плавают с калашом?


      Это не калаш, это - двухсредный автомат
      bulvas
      1. Рабинович_007 Сегодня, 13:25
        Спасибо, понятно.
        Показалось что калаш.
        Рабинович_007
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
          Цитата: Рабинович_007
          Показалось что калаш.

          Рабинович hi Это двухсредный автомат АСМ-ДТ :

          Если интересно - вот Вам ссылка , почитайте :
          http://modernfirearms.net/assault/rus/asm-dt-sea-
          lion-r.html
          bouncyhunter
          1. Рабинович_007 Сегодня, 13:48
            Спасибо. Пишут что эксперементальный и не был принят на вооружение.
            Рабинович_007
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:52
              Цитата: Рабинович_007
              Пишут что эксперементальный и не был принят на вооружение.

              Пишут , но у боевого пловца на фото - именно этот автомат в руке .
              bouncyhunter
              1. Рабинович_007 Сегодня, 13:57
                Значит не правильно написали наверное.
                Рабинович_007
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:00
                  Цитата: Рабинович_007
                  Значит не правильно написали наверное.

                  Возможно , что да . А быть может - заведомая дезинформация , с целью запутать вероятного противника . wink
                  bouncyhunter
            2. НасРать Сегодня, 14:21
              Цитата: Рабинович_007
              Спасибо. Пишут что эксперементальный и не был принят на вооружение.

              вот этот автомат, тот что на фото:
              НасРать
              1. Рабинович_007 Сегодня, 14:43
                Прикольная штука.
                Рабинович_007
    2. 210окв Сегодня, 13:28
      Рабинович,Вы вживую АК видели?Ах да,сглупил...Если бы видели,такой вопрос бы не задали..
      Цитата: Рабинович_007
      Судя по фото они что плавают с калашом?
      210окв
      1. Рабинович_007 Сегодня, 13:49
        Мне показалось что похож на калаш.
        Рабинович_007
    3. НасРать Сегодня, 13:37
      Цитата: Рабинович_007
      Судя по фото они что плавают с калашом?

      тяжелый случай... или прикалываетесь?
      НасРать
      1. Рабинович_007 Сегодня, 14:37
        Напрыгнули все на меня вы(
        sad
        Рабинович_007
  4. oleole97 Сегодня, 14:04
    Здесь немножко неправильно. ПДСС - это не боевые пловцы, боевые пловцы - это как раз те четыре морских разведывательных пункта.
    oleole97
  5. oleole97 Сегодня, 14:07
    Хотя добавлю, так было в наше, советское время. Сейчас может структура и поменялась.
    oleole97
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