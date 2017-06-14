15:17 14 июня

ТАРКР "Пётр Великий" отстрелялся по морским и воздушным целям

Выход в ракетную атаку отработал на учениях в Баренцевом море экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Пётр Великий", сообщает в среду штаб Северного флота (СФ).



Данное сообщение приводит "Интерфакс-АВН":


В ходе учений был разыгран эпизод ведения боевых действий одиночным кораблём против надводных и наземных сил условного противника, в рамках которого экипаж ТАРКР "Пётр Великий" отработал выход в ракетную атаку с выполнением электронных ракетных пусков по морским и береговым целям


Также были выполнены практические артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям, проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля, говорится в пресс-релизе.



На ТАРКР "Пётр Великий" в Баренцевом море под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова в среду прошло занятие по методике приема курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море. В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота, офицеры штабов объединений и соединений, командиры кораблей первого и второго ранга.

Использованы фотографии: https://www.voenvideo.ru/
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Комментарии 11

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  1. Zibelew Сегодня, 13:29
    Между тем идет монтаж новой верхней палубы с вырезами для универсальных вертикальных пусковых установок на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», проходящем ремонт и модернизацию на ПО «Севмаш» в Северодвинске. Первая секция палубы уже установлена. Всего мест под 10 модулей УКСК. В каждом модуле по 8 ячеек

    Zibelew
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:40
      Не иначе как для калибров..
      Цитата: Zibelew
      Между тем идет монтаж новой верхней палубы с вырезами для универсальных вертикальных пусковых установок на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», проходящем ремонт и модернизацию на ПО «Севмаш» в Северодвинске. Первая секция палубы уже установлена. Всего мест под 10 модулей УКСК. В каждом модуле по 8 ячеек
      Владимир 38
      1. роман66 Сегодня, 13:54
        ну почему только для "калибров"?. а противокорабельные сверх( гипер) звуковые
        роман66
      2. НЕКСУС Сегодня, 14:16
        Цитата: Владимир 38
        Не иначе как для калибров..

        Не только...ПУ унифицированы ,поэтому и для Калибров,и для Ониксов и для Цирконов...
        НЕКСУС
  2. Комментарий был удален.
  3. МПК105 Сегодня, 13:32
    Один в Море-
    МПК105
  4. kefan Сегодня, 13:36
    Скорей бы уже "Нахимова" передали флоту, а то одному "Пете" скучно.
    kefan
  5. Сумрачный стрелок Сегодня, 14:01
    Если Цирконы и вправду появятся в ближайщие времена, то эскадра состоящая из Пети, Нахимова и 2-3-х модернизированных Антеев станет настоящей грозой американских good АУГов
    Сумрачный стрелок
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:24
      Цитата: Сумрачный стрелок
      Если Цирконы и вправду появятся в ближайщие времена, то эскадра состоящая из Пети, Нахимова и 2-3-х модернизированных Антеев станет настоящей грозой американских good АУГов

      Вы уважаемый больше не смотрите канал Звезда...вредно это. Для того,чтобы противостоять АУГ в открытом океане, потребуется куда больше сил и кораблей. При этом ,прикрытие с воздуха,авиакрылом не меньше чем авиакрыло авианосца,и система целеуказания ,которая бы способна была наводить ПКР в режиме онлайн. Ну и подводная группировка должна состоять не из двух многоцелевиков. И в самом нашем ордере должно быть в достатке эсминцев и фрегатов,дабы прикрывать друг друга от ПЛ и авиации АУГ. При этом,чтоб успешно бороться и топить АУГ ,в ОТКРЫТОМ ОКЕАНЕ, удар должен быть одновременный и с трех разных сторон.
      А теперь,уважаемый,задайтесь вопросом,а у нас такие силы есть?
      НЕКСУС
      1. DenZ Сегодня, 14:38
        Цитата: НЕКСУС
        Для того,чтобы противостоять АУГ в открытом океане, потребуется куда больше сил и кораблей.

        Если смогут пустить цирконы то уже мало что спасет корабли для которых они предназначены так что не все так уж и плохо. А взлетевшим самолетам будет очень проблематично и, возможно даже, не до нашей эскадры. ( из тактики применения авианосцев во 2 мировой войне)
        DenZ
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:01
          Цитата: DenZ
          Если смогут пустить цирконы то уже мало что спасет корабли для которых они предназначены так что не все так уж и плохо.

          Сперва систему целеуказания надо спутниковую создать,и тогда будет нам счастье ....
          Цитата: DenZ
          ( из тактики применения авианосцев во 2 мировой войне)

          Тактика с тех времен очень поменялась...
          НЕКСУС
  6. mvg Сегодня, 14:07
    Цитата: Сумрачный стрелок
    Если Цирконы и вправду появятся в ближайщие времена, то эскадра состоящая из Пети, Нахимова и 2-3-х модернизированных Антеев станет настоящей грозой американских good АУГов

    Точно, еще 2-3 вагона шапок, и полный пушистый зверек супостатам. Все АУГи разбегутся, кто куда, кто к пингвинам, кто к кенгуру, кто в степи Незалежней.
    mvg
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