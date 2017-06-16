ВМС США изучают возможность возврата на службу выведенных в резерв фрегатов

Мы внимательно изучаем фрегаты типа "Оливер Хазард Перри". Есть семь или восемь из них, которые могли бы теоретически вернуться к службе. Но многое изменилось с тех пор, как мы в последний раз модернизировали их. Нужно проанализировать затраты на восстановление боеспособности фрегатов, смогут ли они реально усилить наш флот,

Командование американского флота рассматривает возможность возврата в боевой состав выведенных в резерв фрегатов типа Oliver Hazard Perry, сообщает Flot.com заявил начальник службы военно-морских операций Джон Ричардсон.Другим способом увеличить численности кораблей ВМС адмирал назвал продление срока службы кораблей, в настоящее время находящихся в строю. В частности, речь идет о ракетных эсминцах класса Arleigh Burke («Арли Бёрк»), которые ввели в эксплуатацию в первой половине 1990-х годов.По словам Ричардсона «это могло бы на 10-15 лет ускорить сроки достижения заветного количества 355 кораблей в строю».Вместе с тем он признал, что без масштабной кораблестроительной программы указанные меры не принесут ожидаемого результата.Ресурс напоминает, что еще осенью 2016 года, в период предвыборной кампании Дональд Трамп озвучил план по доведению количества боевых кораблей ВМС США до 355 единиц. В настоящее время их насчитывается 275.Справка ресурса: «Корабли класса "Оливер Хазард Перри" разработаны как океанский эскортный фрегат, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. C 1975 по 2004 года построили 71 фрегат этого типа. Последний из них выведен из состава ВМС США в резерв в 2015 году. Предполагалось, что списанные корабли передадут или продадут странам-союзникам США».