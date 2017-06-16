16:31 16 июня

ВМС США изучают возможность возврата на службу выведенных в резерв фрегатов

Командование американского флота рассматривает возможность возврата в боевой состав выведенных в резерв фрегатов типа Oliver Hazard Perry, сообщает Flot.com .

ВМС США изучают возможность возврата на службу выведенных в резерв фрегатов


Мы внимательно изучаем фрегаты типа "Оливер Хазард Перри". Есть семь или восемь из них, которые могли бы теоретически вернуться к службе. Но многое изменилось с тех пор, как мы в последний раз модернизировали их. Нужно проанализировать затраты на восстановление боеспособности фрегатов, смогут ли они реально усилить наш флот,
заявил начальник службы военно-морских операций Джон Ричардсон.


Другим способом увеличить численности кораблей ВМС адмирал назвал продление срока службы кораблей, в настоящее время находящихся в строю. В частности, речь идет о ракетных эсминцах класса Arleigh Burke («Арли Бёрк»), которые ввели в эксплуатацию в первой половине 1990-х годов.

По словам Ричардсона «это могло бы на 10-15 лет ускорить сроки достижения заветного количества 355 кораблей в строю».

Вместе с тем он признал, что без масштабной кораблестроительной программы указанные меры не принесут ожидаемого результата.

Ресурс напоминает, что еще осенью 2016 года, в период предвыборной кампании Дональд Трамп озвучил план по доведению количества боевых кораблей ВМС США до 355 единиц. В настоящее время их насчитывается 275.

Справка ресурса: «Корабли класса "Оливер Хазард Перри" разработаны как океанский эскортный фрегат, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп. C 1975 по 2004 года построили 71 фрегат этого типа. Последний из них выведен из состава ВМС США в резерв в 2015 году. Предполагалось, что списанные корабли передадут или продадут странам-союзникам США».

Использованы фотографии: zonwar.ru
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:46
    Что-то не то в несоюзном королевстве.Новое-не в теме,старое-снова под ружьё.Проблемки?Обращайтесь.Поможем. wassat
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 15:52
      Цитата: ВЕРЕСК
      Что-то не то в несоюзном королевстве.Новое-не в теме,старое-снова под ружьё.Проблемки?Обращайтесь.Поможем. wassat


      Доки пустуют. ВПК работает не на полную. Оружейники лоббируют хоть какие-то заказы. Тем более модернизация не мало стоит.
      Так что всё в порядке.
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 16:00
        Ну и что? Украина вон галерный флот возраждает wassat
        Чёрный
    2. cniza Сегодня, 15:53
      Скорее всего будут их втуливать своим союзникам , за немалые деньги , а себе хотят строить новые.
      cniza
    3. просто экспл Сегодня, 15:57
      а зря смеетесь , Оливер Х Перри охрененный корабль .
      в плане живучести . корабли его типа используются в качестве мишени для стрельб флота США , Вы бы знали сколько попаданий БОЕВЫХ боеприпасов он выдерживает , это были и ПКР , бомбы , и блин - ТОРПЕДЫ , ФРЕГАТ выдержал торпеду , тогда когда торпеда крейсер сейчас надвое разламывает
      Поразительную живучесть продемонстрировал старый фрегат ВМС США "Фетч", послуживший мишенью на военно-морских учениях RIMPAC-2016 - в течение 12 часов он сопротивлялся попыткам потопить его, выдержав множество попаданий ракет, бомб, взрыв торпеды.


      просто экспл
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:04
        Хоррошее видео применения безлетального боеприпаса по корпусу.Взрывчатки отродясь небыло.Пробит выше ватерлинии.Подводный взрыв-имитация находа на морскую мину.Ничего "охрененного" нет.Обычная посудина.Как и все.Просто поиздевались над списанным кораблём ради своего интереса.И всё.
        ВЕРЕСК
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:24
          Плюс нужно учесть, с корабля выгрузили боеприпасы, слили топливо, сняли немалого веса вооружение, узлы и агрегаты.
          Капитан Пушкин
        2. Pirogov Сегодня, 16:26
          Цитата: ВЕРЕСК
          Хоррошее видео применения безлетального боеприпаса по корпусу.Взрывчатки отродясь небыло.Пробит выше ватерлинии.Подводный взрыв-имитация находа на морскую мину.Ничего "охрененного" нет.Обычная посудина.Как и все.Просто поиздевались над списанным кораблём ради своего интереса.И всё.

          Поддерживаю ,странноватое видио ,скорей всего точно имитация .
          Pirogov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:06
        Запугать хотят Россию количеством..? Видели мы ваши полигоны хранения..И что..? Давайте go , komon girl // Где мой разговорник то затерялся ..черт возьми..! negative
        ОТДЕЛ
        1. рич Сегодня, 16:27
          за komon girl однозначный + good сразу почему то Богдан Титомир вспомнился и еще кое-что laughing
          рич
      3. Farid05 Сегодня, 16:18
        видео действительно шокирует, но чувствуется сомнение какое то, такое вообще возможно? мож специально послабее для кино сделали..
        Farid05
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:47
    ВМС США что решил количеством взять.В надежде что ПКР у России и Китая не хватит их все посудины потопить? wassat
    Наблюдатель2014
    1. pjastolov Сегодня, 15:52
      Нужно проанализировать затраты на восстановление боеспособности фрегатов, смогут ли они реально усилить наш флот,
      у них что станок сломался? recourse
      pjastolov
    2. Кент0001 Сегодня, 16:07
      Не смешно. Так и есть. И еще представьте возможности 355 штук по перехвату МБР. Че та совсем не сешно. Придется как то их нейтрализовать....,а как?
      Кент0001
  3. НасРать Сегодня, 15:48
    C 1975 по 2004 года построили 71 фрегат этого типа. Последний из них выведен из состава ВМС США в резерв в 2015 году.


    Вывели из состава флота корабль 2004года в 2015г !!!! Расточительно, как то...
    НасРать
  4. APASUS Сегодня, 15:49
    Что то пошло не так с печатным станком.......
    APASUS
    1. iliitchitch Сегодня, 16:13
      Цитата: APASUS
      Что то пошло не так с печатным станком.......


      Точно говорите , керосином пахнет в аэре . Пойду баксы на деньги поменяю . Этот чел начал по сусекам скрести , а там-то ниже ватерлинии ... Бакс опускать ему придёться . Может , и крутанётся , гироскоп рыжий , но ну нафиг .
      Но чуваков в простынях он красиво раздел , уважаю бизнесмена .
      iliitchitch
    2. grm Сегодня, 16:27
      Цитата: APASUS
      Что то пошло не так с печатным станком.......


      В России наконец узнали, что его никогда и не было. Культурный шок...
      grm
  5. Печенег Сегодня, 15:50
    Их ВПК ни как не наестся, все мало.
    Печенег
  6. Love is Сегодня, 15:58
    Переоборудуют подарят Украине 2, Грузии 2, Румынам, Болгарам. Вот и будут при деле. Нам на радость и веселье. 72 фрегата. Мама не горюй!
    Love is
  7. Градиент 3 Сегодня, 16:03
    Новость требующая аналитической проработки.
    В первом приближении...
    Речь идет об изменении тактических и стратегических планов Вашингтона.
    Корабли могут понадобиться для...морской операции...
    Где?
    В правильном определении предполагаемого ТВД.
    Основа для эффективной защиты наших национальных интересов.
    Дело за аналитиками российского ген.штаба...
    Градиент 3
  8. NUR Сегодня, 16:30
    Так и запланированные 350 единиц может наберут.
    NUR
Картина дня