"Эльбрус" отправляется на Северный флот

В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море, - сказал генерал в субботу журналистам. - В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик "Эльбруса" требованиям, предъявляемым к данному проекту. В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе "Северная верфь" и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот

В середине июля все испытания "Эльбруса" должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки министерству обороны России