18:59 17 июня

"Эльбрус" отправляется на Северный флот

Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" в конце июня совершит межфлотский переход из Санкт- Петербурга к месту базирования - порт Мурманск, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море, - сказал генерал в субботу журналистам. - В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик "Эльбруса" требованиям, предъявляемым к данному проекту. В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе "Северная верфь" и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот
- передает "Интерфакс-АВН" сообщение Булгакова

"Эльбрус" отправляется на Северный флот



По его словам, переход "Эльбруса" на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолетов.

В середине июля все испытания "Эльбруса" должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки министерству обороны России
- сказал Д.Булгаков.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогичных ему судов в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку - 18 тысяч мегаватт.

В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров". Его основные характеристики: длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость - 18 узлов, водоизмещение - 9500 тонн, дальность плавания - 5 тысяч морских миль, автономность - 60 суток, экипаж - 55 человек.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 25

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  1. Чёрный Сегодня, 17:51
    Теперь во время перкхода скотовоз бы не встретить и ладно....
    Чёрный
    1. san4es Сегодня, 17:55
      Цитата: Чёрный
      Теперь во время перкхода скотовоз бы не встретить и ладно....

      ...С северными оленями?
      san4es
      1. Чёрный Сегодня, 17:59
        С правосеками laughing ...у них там могучий флот wassat
        Чёрный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 18:05
          Там флот остался , как у сомалийских пиратов, остальное порезали и поп***или.
          Соломон Кейн
        2. bouncyhunter Сегодня, 18:33
          Нечего там всякой дровося ...ой , извините - правосятине делать ! laughing
          bouncyhunter
      2. san4es Сегодня, 18:13
        ...Ну, как говорится, с Богом
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:33
          Благочестиво сказано ! good
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 18:42
            Привет Паша hi !...Футбол смотришь? по МатчТВ. Там недосборная России, сборной Н.Зеландии, целый гол забила fellow
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:45
              Нет , Саня ! hi Я не фанат этого вида спорта . Личку читал ? wink
              bouncyhunter
              1. san4es Сегодня, 18:51
                ...Да я и сам не фанею (по сборной), . Личку читал yes ...Спасибо good ! за спасибо fellow
                san4es
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
                  Скоро жди ещё в личке и от меня , и от Серёги Svarog51 . wink
                  bouncyhunter
    2. katalonec2014 Сегодня, 17:56
      Да будет Вам,ещё не известна полная история со скотовозом,тут небоскрёбы завалили не поморщясь,а скотовоз тем более никому не жаль,лишь бы Россию укусить.Что касаемо самого судна,то судно для флота очень нужное,особенно в свете его старения.
      katalonec2014
    3. Владимирец Сегодня, 17:57
      Цитата: Чёрный
      Теперь во время перкхода скотовоз бы не встретить и ладно..

      Ну не только мы "скотовозы" встречаем.

      http://www.vesti.ru/doc.html?id=2899995
      Владимирец
      1. katalonec2014 Сегодня, 18:10
        Цитата: Владимирец
        Ну не только мы "скотовозы" встречаем.

        Здесь на лицо обычное разгильдяйство,поверьте я в молодости много ходил в моря.На иностранных гражданских судах зачастую отсутствует вообще кто либо на мостике во время движения судна в открытом море,понимаю что это звучит дико,НО Я НЕОДНОКРАТНО ЭТО ВИДЕЛ ЛИЧНО,что на наших судах невозможно в принципе.Возможно здесь не обошлось без этого.Американцы наверняка криком кричали в рацию ( как неоднократно было у нас ) да что толку,если мостик пуст.
        katalonec2014
        1. Владимирец Сегодня, 18:20
          Цитата: katalonec2014
          Здесь на лицо обычное разгильдяйство

          Охотно верю, разгильдяйство не только наша национальная черта.
          Владимирец
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:49
            Жень , если в слове "разгильдяйство" букву "г" заменить на "п" , а букву "л" на "з" - получим слово , характеризующее исключительно нас . wink lol
            bouncyhunter
            1. Владимирец Сегодня, 18:51
              Цитата: bouncyhunter
              если в слове "разгильдяйство" букву "г" заменить на "п" , а букву "л" на "з" - получим слово , характеризующее исключительно нас .

              Экий Вы, Павел, филолог. laughing
              Владимирец
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:57
                Да нет , что Вы , обычный разгильдяй (с исправлениями) . feel
                bouncyhunter
  2. Игорь В Сегодня, 18:00
    Ледовый класс здесь означает, что шпангоуты усиленные и чаще поставлены и корпус из более прочной стали.
    Игорь В
    1. domnich Сегодня, 18:14
      Наверное не более того, поскольку форштевень не похож на ледокольный
      domnich
    2. san4es Сегодня, 18:38
      Смешанный набор корпуса
      san4es
  3. Баракуда Сегодня, 18:12
    Я был на Эльбрусе и на Казбеке, отец "затащил" - чемпион СССР ВС 72-го года по альпинизму. Красота неописуемая.
    Фото медальки могу приложить. И номер значка "спасателя ".
    Баракуда
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:25
    А пусковых с "калибрами" на нем нет? wassat А жаль. Все таки военное судно. Во времена ВОВ у нас и на ледоколах, и на сухогрузах артиллерию ставили...
    Горный стрелок
    1. san4es Сегодня, 18:59
      ...Нет, но можно загрузить (если что) . Грузовая палуба позволяет fellow
      san4es
  5. Veteran Сегодня, 18:58
    Суда проекта 23120 до 2013 г. классифицировались как морские суда тылового обеспечения, но после этого переведены в категорию морские буксиры. Но под этим скрывается удивительная функциональная универсальность судна - это морской буксир, а также сухогруз, рефрижератор, спасатель, плавмастерская, и всё это в ледовом классе Arc4. Но строительство 3-го корпуса ("Капитан Шевченко") заморожено.
    А вот с мощностью ГЭУ в статье загнули ("18 тыс. мегаватт"). У судна два ЭД мощностью по 8160 л.с., что суммарно в переводе на МВт составляет 12 МВатт.
    Судно никакого вооружения не несёт.
    Veteran
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