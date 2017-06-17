"Эльбрус" отправляется на Северный флот
Судно тылового обеспечения ледового класса "Эльбрус" в конце июня совершит межфлотский переход из Санкт- Петербурга к месту базирования - порт Мурманск, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, переход "Эльбруса" на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолетов.
Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогичных ему судов в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку - 18 тысяч мегаватт.
В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров". Его основные характеристики: длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость - 18 узлов, водоизмещение - 9500 тонн, дальность плавания - 5 тысяч морских миль, автономность - 60 суток, экипаж - 55 человек.
В начале июня "Эльбрус" завершил первый этап государственных испытаний в Балтийском море, - сказал генерал в субботу журналистам. - В ходе испытаний были проверены системы, механизмы и соответствие технических характеристик "Эльбруса" требованиям, предъявляемым к данному проекту. В настоящее время судно пополняет запасы на судостроительном заводе "Северная верфь" и в конце месяца совершит межфлотский переход на Северный флот- передает "Интерфакс-АВН" сообщение Булгакова
По его словам, переход "Эльбруса" на Северный флот станет заключительным этапом его госиспытаний. Во время перехода будут проверены мореходные качества судна, состоятся испытания передачи на него грузов с вертолетов.
В середине июля все испытания "Эльбруса" должны быть завершены, и судно предъявлено для приемки министерству обороны России- сказал Д.Булгаков.
Судно тылового обеспечения "Эльбрус" ледового класса проекта 23120 построено на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Аналогичных ему судов в мире не существует. Среди всех судов вспомогательного флота "Эльбрус" имеет самую мощную энергетическую установку - 18 тысяч мегаватт.
В настоящее время на "Северной верфи" продолжается строительство второго судна данного проекта "Всеволод Бобров". Его основные характеристики: длина - 95 м, ширина - 22 м, осадка - 9 м, скорость - 18 узлов, водоизмещение - 9500 тонн, дальность плавания - 5 тысяч морских миль, автономность - 60 суток, экипаж - 55 человек.
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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