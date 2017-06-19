772-й ремонтный завод средств связи выполнил Гособоронзаказ-2016 в полном объеме
Более 700 единиц техники связи восстановил в прошлом году 772-й ремонтный завод (РЗСС, филиал «Воентелекома»), расположенный в Калининграде, передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.
«В 2016 году на кораблях и судах Балтийского флота было отремонтировано более 30 антенно-фидерных устройств и около 20 линий громкоговорящей связи. Всего на территории области восстановлено свыше 700 единиц техники связи», – говорится в релизе.
В этом году выполнение оборонзаказа проконтролировал генеральный директор компании «Воентелеком» Александр Давыдов, который побывал на предприятии с рабочей поездкой.
Сообщается, что «в целях оптимизации производственных ресурсов Калининградский завод, как и вся филиальная сеть, в 2014 году был привлечен к выполнению контрактов по цифровизации объектов связи Вооруженных сил РФ, сервисному и эксплуатационно-техническому обслуживанию». Ежегодно с запланированными объёмами работ завод справлялся успешно.
Согласно информации, «в рамках комплексного оснащения узлов связи филиал провёл в прошлом году проектно-изыскательские, монтажные, пуско-наладочные работы более чем на 10 объектах, свыше 70 организаций заводчане обеспечивают услугами по централизованному сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры».
Под постоянным контролем специалистов находятся более 10 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования. Сотрудники филиала обслуживают также около 1,4 тыс. километров кабельных линий связи.
На Калининградском заводе в 2016 году прибыль составила около 44,5 млн. руб.
«В 2016 году на кораблях и судах Балтийского флота было отремонтировано более 30 антенно-фидерных устройств и около 20 линий громкоговорящей связи. Всего на территории области восстановлено свыше 700 единиц техники связи», – говорится в релизе.
В этом году выполнение оборонзаказа проконтролировал генеральный директор компании «Воентелеком» Александр Давыдов, который побывал на предприятии с рабочей поездкой.
Сообщается, что «в целях оптимизации производственных ресурсов Калининградский завод, как и вся филиальная сеть, в 2014 году был привлечен к выполнению контрактов по цифровизации объектов связи Вооруженных сил РФ, сервисному и эксплуатационно-техническому обслуживанию». Ежегодно с запланированными объёмами работ завод справлялся успешно.
Согласно информации, «в рамках комплексного оснащения узлов связи филиал провёл в прошлом году проектно-изыскательские, монтажные, пуско-наладочные работы более чем на 10 объектах, свыше 70 организаций заводчане обеспечивают услугами по централизованному сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры».
Под постоянным контролем специалистов находятся более 10 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования. Сотрудники филиала обслуживают также около 1,4 тыс. километров кабельных линий связи.
На Калининградском заводе в 2016 году прибыль составила около 44,5 млн. руб.
Использованы фотографии: http://voentelecom.ru
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