Прошло проверку спасательное снаряжение подводника "ССП-М"
Согласно информации РИА Новости , представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало сообщил об успешном окончании первого в реальных условиях испытания новейшего спасательного снаряжения подводника "ССП-М" .
Как указывается, тестирование проводилось в акватории Новороссийской военно-морской базы. Экспериментальная группа в составе шести человек отработала элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки с использованием "ССП-М".
Предполагается, что данное снаряжение поступит в распоряжение экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения. Рассматриваемое изделие предназначается как для самостоятельного спасения личного состава в случае аварии субмарины, так и проведения поисковых и аварийно-спасательных работ на глубине до 220 метров.
Заявляется, что отличительной особенностью "ССП-М" является наличие герметичного "капюшона", который позволяет обходиться без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки. Изделие не располагает парашютной системой, которая раньше обеспечивала торможение при всплытии и имела внушительные габариты. "ССП-М" представляет собой полностью отечественный продукт.
Как указывается, тестирование проводилось в акватории Новороссийской военно-морской базы. Экспериментальная группа в составе шести человек отработала элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки с использованием "ССП-М".
Предполагается, что данное снаряжение поступит в распоряжение экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения. Рассматриваемое изделие предназначается как для самостоятельного спасения личного состава в случае аварии субмарины, так и проведения поисковых и аварийно-спасательных работ на глубине до 220 метров.
Заявляется, что отличительной особенностью "ССП-М" является наличие герметичного "капюшона", который позволяет обходиться без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки. Изделие не располагает парашютной системой, которая раньше обеспечивала торможение при всплытии и имела внушительные габариты. "ССП-М" представляет собой полностью отечественный продукт.
Использованы фотографии: https://ria.ru/arms/20170620/1496871142.html
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