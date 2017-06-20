08:58 20 июня

Прошло проверку спасательное снаряжение подводника "ССП-М"

Согласно информации РИА Новости , представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по военно-морскому флоту Игорь Дыгало сообщил об успешном окончании первого в реальных условиях испытания новейшего спасательного снаряжения подводника "ССП-М" .

Как указывается, тестирование проводилось в акватории Новороссийской военно-морской базы. Экспериментальная группа в составе шести человек отработала элемент выхода через торпедный аппарат условно аварийной подводной лодки с использованием "ССП-М".

Прошло проверку спасательное снаряжение подводника "ССП-М"



Предполагается, что данное снаряжение поступит в распоряжение экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения. Рассматриваемое изделие предназначается как для самостоятельного спасения личного состава в случае аварии субмарины, так и проведения поисковых и аварийно-спасательных работ на глубине до 220 метров.

Заявляется, что отличительной особенностью "ССП-М" является наличие герметичного "капюшона", который позволяет обходиться без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки. Изделие не располагает парашютной системой, которая раньше обеспечивала торможение при всплытии и имела внушительные габариты. "ССП-М" представляет собой полностью отечественный продукт.

Использованы фотографии: https://ria.ru/arms/20170620/1496871142.html
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    Предполагается, что данное снаряжение поступит в распоряжение экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок 4-го поколения.

    ... аТТХ костюмчика? самому погуглить?...
    a.s.zzz888
    1. АВП 518 Сегодня, 07:19
      Цитата: a.s.zzz888
      ... аТТХ костюмчика? самому погуглить?...


      Придется правда фото увеличивать
      АВП 518
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
        АВП 518 Сегодня, 07:19 ↑ Новый

        ... премного yes , но ведь это мог и аХтор сделать, чтобы читалось, а не думалось где добыть остальное, ещё раз благодарю hi
        a.s.zzz888
      2. annodomene Сегодня, 07:28
        Судя по описанию - действительно новое слово в спасательном снаряжении, особенно капюшон. Вот только поисковые и аварийно-спасательные работы на глубине до 220 метров? Скорее всего - выход с глубин до 220 метров, ну и, само-собой, неплохо бы вернуть возможность ЛВР за бортом до глубины 20 метров. См. http://foto-i-mir.ru/submariner-ssp-m/
        annodomene
        1. Комментарий был удален.
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:33
    То есть вероятность получить кесонную болезнь высока. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. АВП 518 Сегодня, 07:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      То есть вероятность получить кесонную болезнь высока. ..

      Если не соблюдать режим декомпрессии при выходе с глубины
      АВП 518
      1. annodomene Сегодня, 08:35
        Или превысить время нахождения под избыточным давлением.
        annodomene
Картина дня