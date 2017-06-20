14:27 20 июня

Корвет «Совершенный» в ходе испытаний поразил крылатую ракету

Новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный на Амурском заводе для Тихоокеанского флота, во время выхода в море в рамках проведения госиспытаний успешно поразил из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190 крылатую ракету условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

Корвет «Совершенный» в ходе испытаний поразил крылатую ракету
Корвет проекта 20380

Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ. Назначенная цель была взята на сопровождение и с входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнём корвета,
говорится в релизе.


Как заявили представители государственной комиссии и члены экипажа, «все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме».

Сообщается, что «в ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля».

Корвет «Совершенный» – четвёртый серийный корабль проекта 20380, разработанного в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"».

«Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ», – уточнили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 11

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 14:04
    Это, простите, по ПКР попали из 100-мм орудия? Я, честно говоря, думал, что такие задачи решаются только чем-то типа АК-630
    Стройбат запаса
    1. роман66 Сегодня, 14:06
      сам офигеваю! belay невозможное возможно! good
      роман66
    2. Alexey RA Сегодня, 14:18
      Цитата: Стройбат запаса
      Это, простите, по ПКР попали из 100-мм орудия? Я, честно говоря, думал, что такие задачи решаются только чем-то типа АК-630

      Дык... у нас после ВОВ флот прочно запал на универсальные АУ. Все корабельные АУ среднего калибра должны быть универсальными - это требование, кстати, в своё время поставило крест на разработке нового 152-мм орудия для флота.
      Нормальная СУАО, радиолокационный взрыватель, автоматическая стрельба - и получается средство обороны от авиации и ПКР на дистанциях 5-15 км.

      Тем более, что стреляли. судя по всему, по древнему "Термиту". Потому как Р-79 относится к "домоскитному" проекту 12411Т.
      Alexey RA
      1. Стройбат запаса Сегодня, 14:21
        Про универсальность я в курсе. Просто восхищает точность наведения и, кстати, скорость наведения орудия. Это же не автомат, там сколько тонн надо быстро поворачивать.
        Стройбат запаса
  2. voyaka uh Сегодня, 14:05
    Офигеть! good А как наводили? По радару или оптическому прицелу?
    voyaka uh
    1. Deadушка Сегодня, 14:18
      Цитата: voyaka uh
      А как наводили?

      А это уже военная тайна laughing
      Deadушка
    2. НасРать Сегодня, 14:22
      Цитата: voyaka uh
      Офигеть! good А как наводили? По радару или оптическому прицелу?

      через ствол орудия! wassat

      П.С. Странно, что на ВО задаются вопросом: - как это может быть?
      НасРать
  3. _Ugene_ Сегодня, 14:17
    Ну теоретически вполне возможно, скорость у КР не большая. Но что-то я раньше не слышал чтобы из артиллерийской установки КР сбивали.
    _Ugene_
  4. kefan Сегодня, 14:20
    Господи, как же долго мурыжат этот корабль, его уже давно должны были передать флоту.
    kefan
  5. Deadушка Сегодня, 14:21
    Интересно, новые снаряды с дистанционным подрывом использовали?
    Deadушка
  6. cariperpaint Сегодня, 14:22
    Корабельная артиллерийская установка А190 использует выстрелы унитарного заряжания с осколочно-фугасным (с ударным взрывателем) и зенитным (с дистанционным взрывателем) снарядами.Корабельная артиллерийская установка А190 имеет автоматизированный режим боевой работы с использованием основных и резервных способов управления в условиях применения противником всех видов и типов помех. Время реакции при отражении атаки средств воздушного нападения 2-5 секунд. Корабельная артиллерийская установка А190 имеет минимальные мертвые зоны при стрельбе по различным целям и возможность быстрого переноса огня при отражении нескольких целей.
    cariperpaint
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