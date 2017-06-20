Корвет «Совершенный» в ходе испытаний поразил крылатую ракету

Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ. Назначенная цель была взята на сопровождение и с входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнём корвета,

Новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный на Амурском заводе для Тихоокеанского флота, во время выхода в море в рамках проведения госиспытаний успешно поразил из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190 крылатую ракету условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Как заявили представители государственной комиссии и члены экипажа, «все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме».Сообщается, что «в ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля».Корвет «Совершенный» – четвёртый серийный корабль проекта 20380, разработанного в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"».«Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ», – уточнили в пресс-службе.