Экологическое подразделение ВВО приступило к очистке острова Врангеля
Вертолет Ми-26 армейской авиации Восточного военного округа доставил на остров Врангеля (Чукотский автономный округ) экологический взвод со всем необходимым имуществом, сообщает пресс-служба ВВО.
«На сегодня 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское (о. Врангеля)», – говорится в релизе.
Сообщается, что «по завершении работ в районе населенного пункта личный состав экологического взвода приступит к очистке от металлолома территории мыса Гаваи (о. Врангеля)».
По данным пресс-службы, до начала октября военнослужащие экологического взвода «планируют собрать, спрессовать, при необходимости разрезать, и отправить на материк около 600 тонн металлолома».
Транспортировкой собранного металлолома на «большую землю» займутся суда вспомогательного флота и сторонних организаций, осуществляющих Северный завоз.
«На сегодня 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское (о. Врангеля)», – говорится в релизе.
Сообщается, что «по завершении работ в районе населенного пункта личный состав экологического взвода приступит к очистке от металлолома территории мыса Гаваи (о. Врангеля)».
По данным пресс-службы, до начала октября военнослужащие экологического взвода «планируют собрать, спрессовать, при необходимости разрезать, и отправить на материк около 600 тонн металлолома».
Транспортировкой собранного металлолома на «большую землю» займутся суда вспомогательного флота и сторонних организаций, осуществляющих Северный завоз.
Использованы фотографии: Сергей Горшков/ defendingrussia.ru
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