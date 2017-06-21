14:41 21 июня

Экологическое подразделение ВВО приступило к очистке острова Врангеля

Вертолет Ми-26 армейской авиации Восточного военного округа доставил на остров Врангеля (Чукотский автономный округ) экологический взвод со всем необходимым имуществом, сообщает пресс-служба ВВО.



«На сегодня 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское (о. Врангеля)», – говорится в релизе.


Сообщается, что «по завершении работ в районе населенного пункта личный состав экологического взвода приступит к очистке от металлолома территории мыса Гаваи (о. Врангеля)».

По данным пресс-службы, до начала октября военнослужащие экологического взвода «планируют собрать, спрессовать, при необходимости разрезать, и отправить на материк около 600 тонн металлолома».

Транспортировкой собранного металлолома на «большую землю» займутся суда вспомогательного флота и сторонних организаций, осуществляющих Северный завоз.

Использованы фотографии: Сергей Горшков/ defendingrussia.ru
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Комментарии 20

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  1. vch Сегодня, 13:22
    Сколько же у нас на севере (да и не только на севере) добра разбросано!!!
    vch
    1. 210окв Сегодня, 13:25
      Цыган туда бы лучше забросили..Вывезли бы всё подчистую..
      210окв
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:28
        Цыган туда бы лучше забросили..Вывезли бы всё подчистую..


        белых медведей подсадят на героин и начнется новая беда. упоротые медведи

        а уборкой эти, которым "западло" работать, врятли будут заниматься, если на них не наставить утес или корд

        бесполезный народец. просыпается во мне шовинизм wassat

        с-т Petrov
        1. 210окв Сегодня, 13:30
          Вот пусть одни упоротые других упоротых гоняют по острову..Может побирушек и торговцев наркотой меньше станет..Извините что не в тему. hi
          210окв
      2. Geisenberg Сегодня, 13:46
        Цитата: 210окв
        Цыган туда бы лучше забросили..Вывезли бы всё подчистую..


        Давай во двор к тебе цыган забросим )
        Geisenberg
        1. 210окв Сегодня, 13:48
          Не надо мне "давай"...Они и так недалеко пасутся от меня..Культура так и прет.
          Цитата: Geisenberg
          Цитата: 210окв
          Цыган туда бы лучше забросили..Вывезли бы всё подчистую..

          Давай во двор к тебе цыган забросим )
          210окв
      3. сибиралт Сегодня, 14:11
        А где вы видели чтобы цыгане занимались физическим трудом? laughing
        сибиралт
    2. nik-karata Сегодня, 13:35
      Но почему хаос-то такой??? Неужели нельзя было (ну даже хоть) бочки аккуратно складировать? Парадокс.... request
      nik-karata
      1. 210окв Сегодня, 13:38
        Да не парадокс.Хозяина не было,да и с тех пор как эти бочки пустые валяются там климатическими катаклизмами чего хошь разбросает..
        210окв
        1. nik-karata Сегодня, 13:46
          Однако, согласитесь, что раньше не было такого "бардака" с погодой, как в последние годы. Зима была зимой, лето - летом и т.д. Всё таки, думаю, климатическим оружием "балуется" кто-то... recourse
          nik-karata
          1. 210окв Сегодня, 13:51
            Послушайте Вильфанда,у него там всё разложено..Только как то не так-говорит климат теплеет а становится холоднее.Даже у нас на Кубани весна была холодной..
            210окв
      2. VALERIK_097 Сегодня, 13:46
        Да нет парадокса.
        Вы на Севере когда нибудь бывали?
        Ветер-он самый неутомимый работник.
        VALERIK_097
  2. МПК105 Сегодня, 13:22
    Ой,да там...Век разгребать,не разгребёшь...В населённых местах помойки кругом,а там очистить,ну не знаю...
    МПК105
  3. san4es Сегодня, 13:24
    600 тонн / 30 чел = 20 тонн на каждого belay Видать штрафники...
    san4es
    1. cniza Сегодня, 13:27
      hi Это совсем не много , если бы в день тогда более менее.
      cniza
      1. san4es Сегодня, 13:35
        Цитата: cniza
        hi Это совсем не много , если бы в день тогда более менее.

        wink
        san4es
        1. cniza Сегодня, 13:49
          У него такая пасть,
          В ней легко навек пропасть.
          У него такая лапа,
          Что боится даже папа.
          У него клыки такие,
          Будто твёрже, чем стальные.
          У него такая грива –
          И пугает, и красива.
          У него такие взгляды,
          Точно молнии разряды.
          Он рычит, на тумбу сев,
          Цирковой, но всё же лев.

          lol
          cniza
    2. сибиралт Сегодня, 14:18
      Вы еще не видели, как солдатики разгружают эшелон со снарядами. 6 человек на вагон (60 тонн) влегкую до обеда.
      сибиралт
  4. Дамир Сегодня, 13:47
    теперь новость глазами "неполживой" и примкнувшей к ним прессы - "Российская армия оккупировала Гаваи", "Новое преступление преступного режима, оккупированы Гаваи", "Когда и где закончится агрессия Путина???? Гаваи уже оккупированы!!!"....
    Дамир
  5. кедр Сегодня, 14:00
    Цитата: Дамир
    теперь новость глазами "неполживой" и примкнувшей к ним прессы - "Российская армия оккупировала Гаваи", "Новое преступление преступного режима, оккупированы Гаваи", "Когда и где закончится агрессия Путина???? Гаваи уже оккупированы!!!"....


    Да. И начался грабёж и вывоз награбленного...
    кедр
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