Итоги недели. «Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет»

О свободе слова замолвите слово

А у меня другой вопрос - откуда такое .....появляется? Флюгера, приспособленцы, лицемеры, которые за тридцать сребреников готовы мать родную продать, а потом удивляются , когда их уличают в подлости , лицемерии или предательстве? И это не только "всё о ней", таких мерзких персонажей вполне хватает и без неё. То, что она говорит, не удивило, ей именно за это и платят. Но вот интересно, обычно интервью дают именно для того, чтобы его опубликовали, какой смысл в том, чтобы оно осталось засекреченным? А я вот думаю, она и рассчитывала на то, что опубликуют, ей этот скандал нужен был, как отчёт перед хозяевами.

Цитата dauria: «Но если человек ( какой бы он ни был) запретил публиковать, то после публикации журналист уже не журналист, а...»

Да ну?! А почему же когда Москалькова запретила печатать её интервью, вся эта либеральная общественность подняла на щит журналиста, его опубликовавшего, с криком "Никто не может задушить свободу слова, вот он герой журналистики"?

Политика двойных стандартов - это для США, а тут не по Хуану сомбреро.

Редкостная, вы хотели сказать, негодяйка? Не будем стесняться, а будем называть вещи своими именами. Почему западенскую бандеровку с местечковыми корнями называют русской? какое отношение украинка с белорусским гражданством, 17 лет живущая в Европе имеет к России? Обычная русофобская... и приспособленка с раздвоенным сознанием. Омерзительная торговка, продающая самый горячий товар на Западе - русофобию.

О проходимцах и «пьяном мальчике»

При таком промилле мальчик не только гулять с дедушкой, он присесть не смог бы, упал бы сразу. Конечно это подлог, и здесь коллеги отца несчастного мальчика должны его поддержать. Отец в интервью по радио сказал, что ему может понадобиться госохрана. Отдельное дело должно возбудить и против эксперта. Это не врачебная ошибка, это фальсификация.

Удивительно, что у этих уродов не хватило наглости списать всё на дедушку. Типа на детском велосипеде его переехал.

Безусловно, это фальсификация. Вот смысл её не понятен: водитель виноват в любом случае - пьян, не пьян потерпевший - он не водитель и норм алкоголя для него - нет... Разрешенная скорость-20 км/ч, у нее - гораздо больше, это легко устанавливается схемой ДТП (тормозной путь).



Пьяна, скорее всего, была именно водительница.

Да ничего странного в этих экспертизах и в действиях прокуратуры нет. Любые ОПГ без поддержки местных *властей* существовать не могут. Иначе невозможно даже представить, что бы бандиты делили страну на кормовые базы и кормились годами.

Шесть мину-ут, шесть минуууут

Мечты, мечты...



О как Петруха зажигал!

Мол, я, да с Дональдом на ты!

Он мною Путина пугал!

Мы с ним два фраера крутых

Да я к нему, да дверь пинком

Меня обнимет, мы за стол

Там побазарим, все путем

Ведь я ж до Трампа снизошел

Он за меня РФ порвет

Все будет так, как я скажу

И кучу санкций он введет

И перекроет им трубу…

Стоял Петруха и мечтал

Как будет с Дональдом он квасить

На деле ж – в зад поцеловал

И был отправлен восвояси.

За ярлыком к американскому хану.

Напомнило, как Вакула к императрице за черевичками для своей бабы летал....))))

Сидит президент Украины Петр Алексеевич Порошенко в предбаннике Овального кабинета. Ждет. Недолго. Часа 3-4. Через предбанник проходит маргинальный Трамп. Ху из ит? Ай эм Прэзидент Юкрэйн Пьетр. Трамп: Хэлло, Пьетр. Пьетр: Ай лав ю, мистер Трамп. Трамп - Мани ноу. Гуд бай. Украинские СМИ: встреча прошла конструктивно и успешно.

Либо, либо...

Ну вот, остались ли еще у кого то иллюзии насчет старшего поколения наших (братушек) такие же рагули, как и молодые. Этот шакал еще наверняка СССР присягал, а сам фигу в кармане крутил.

Они из турецких джихадподлодки изладят и СУГС))

Интересно, сколько адмиралов в ВМСУ? Наверняка больше чем кораблей и спасательных шлюпок.

ключевая фраза... «Турция передаст»... передаст... ждем реакцию турок... я бы уже дрался минут пятнадцать...

Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля

Я его только не понял... это для НЭНЬКИ много или мало???

Оборонка плюс гражданка

Помнится, Рогозин, оправдывая возросший военный бюджет, торжественно обещал, что оборонка потянет за собой развитие остальной промышленности. Ну и как она потянула, или уже и не собирается?

Весь секрет именно в этом: в США даже самые крупные оборонные компании - частные. И они воюют за госзаказ. А у нас государственные производители в условиях гарантированного финансирования разучились конкурировать и заботиться о качестве. И так вся советская промышленность. Массовый выпуск неконкурентоспособного товара в условиях закрытого рынка (нормальным западным товарам нет пути), твёрдого госзаказа и отложенного спроса (люди годами копили на обычные, в общем-то, товары, и, дорвавшись до них, сметали всё подряд) - это и стало основными экономическими причинами краха СССР. Я вообще подозреваю, что социализм был в принципе нежизнеспособен.

Начнём с того, что ВПК и гражданка - несколько разные вещи чисто по деньгам, например в ВПК США обыкновенная гайка на шесть стоит 50 центов, а на гражданке точно такая же гайка - ДВА цента... И такая зависимость сохраняется во всем спектре номенклатуры товаров. Вот и думайте, чем выгодней (проще) заниматься: гражданский рынок интересен только громадными объемами сбыта и за счет этого можно поднять денюжку, НО это крайне сложно, ибо надо наладить производство, логистику, сбыт и многое другое в громадных объемах, а это и кол-во работников, и площади под производство и т.д. и т.п.. Что, мягко говоря, сложно, особенно у нас, с крайне не стабильной экономикой, бардаком в финансах юридических вопросах и прочим. Проще сделать супердорогую финтифлюшку для военки и не париться (хоть это будет и сложно), спецы для такого круга задач ПОКА есть..Если честно, у нас вообще сложно что-то делать и успешно конкурировать с мировыми заправилами, географическое положение и климат не шибко этому благоволят... Примеры экономических чудес Японии, Сингапура, ЮК, Китая хороши, но есть нюансы, которые все и решают...Как поднялись все эти страны? А все очень просто: пришли буржуи, дали денег и технологии , проследили, чтоб никто не мешал ( никаких майданов, дефолтов и прочих чудес)... с нами такого никогда не будет! Во-первых, менталитет России сегодня ты им зажигалку дал, а завтра они её покрутили и в космос на ней полетели, это опасно прежде всего для самих дающих, ибо не смогут конкурировать завтра и потеряют рынки сбыта, с азиатами такого не будет - они исполнители и не более... А помимо этого мы несколько опоздали к дележу рынков, все поделено давно... Самостоятельно всё делать? а тут вылезает наша гордость, но одновременно и большая трудность , а именно география и климат, строить что-то у нас дорого и долго, ибо холодно и логистика все сожрет (расстояния), поддержка инфраструктуры производства. Вот именно поэтому у нас и более менее развиваются отрасли, где мы можем справиться сами, и есть устойчивый сбыт то энергоносителей и оборонки ( до власти кстати дошло, что без второго отберут первое), остальное производить из гражданки и уверенно конкурировать со всем миром затруднительно... и еще надо не забывать: нас жалкие 140 млн... А задач, стоящих перед нашей страной, на 1,5 млрд...

рс: Конечно, работать надо, и, прежде всего, вкладывать деньги в свою страну, а не в экономику вероятнейшего противника (ау, 100 млрд долл в фантиках США), глядишь что-то и наладиться, пока с этим все очень грустно...

О «Терминаторах» и «Porsche Cayenne»

Не готов к выпуску? А Казахстану тогда что продавали?

Казахстану продали на базе Т-90А, а не готовы к серийному производству на базе Т-72. Кстати в казахстанской армии их все больше и больше.

Шо? БМПТ собираются принять на вооружение? Да, мама не горюй! Отчего такое прозрение?..

ПАК ДП в карандаше

Эскизный рисунок - это абсолютный технический бред. Двигатель над фюзеляжем даже при малых углах атаки оказывается в аэродинамической тени. Такое расположение двигателя имеет и массу других недостатков.

Авионика точно испытывается, от осведомленных людей инфа. Насчет перспектив дальнейших разработок, то это именно будет тяжёлый перехватчик и стелс-беспилотник. Однодвигательного ЛФИ не будет. И вот для 4000 км/час явно грядут изменения в аэродинамике, да и в принципе запуски «Циркона» говорят об успешном решении проблем гиперзвука. Для нашей необъятной страны скорость имеет значение, позволяя сократить количество аэродромов и перехватчиков.

Думаю, не ошибусь, предположив, что самолет должен будет построен "вокруг радара" - новейшей разработки. Учитывая, что мидель у него будет явно больше ПАК-ФА, соответственно увеличивается диаметр АФАР, отсюда мощность и дальность обнаружения.

Скорость для него - одно из ключевых условий, исходя из длины границ, ну и рубежа перехвата над Арктикой. Так что сначала делаем АФАР, двигатели, а дизайн планера последует за ними.

А то сколько перспективных аэропланов не состоялось из за того, что так и не смогли двигатели довести.

О донбасских сводках

... дело к лету и укрокаклы снова полезут на Донбасс... этой мясорубке не видно конца...

Бросают позиции, отступают без приказа и даже без боя? Так это и хорошо, занимайте эти позиции МОЛЧА, улучшайте тактическую картину, только не надо по этому поводу радоваться ВСЛУХ. Видео прилагать и т.д. Ну не делают такого на войне... Все эти позиции на GPS навигаторах ВСУ "промерены" с точностью до метра. А если начнётся УБИЙСТВЕННО точный обстрел. Хотя ВСУ и точность... Но все таки. Не стоит звонить о тактических успехах в 500 метров. Вот километров 150.

Позиции наверное не просто так оставляют... тем более если су-27-е разлетались... возможно собирают силы для удара в к-нить одном существенном направлении. У ЛДНР средства ПВО есть?

ПВО нет, а "падать сами будут".

У Пауэлла пробирка, у Маккейна — газета

Чем-то напомнило весну — начало лета 1941 года, когда старались не поддаваться на провокации…

А чего они хотели? Чтобы Россия у США в Сирии в "6-ках" ходила?! Американская коалиция в Сирии совсем "берега" потеряла!

И то правда: "нас-то за що?" Завалились в суверенную страну, наставили там своих баз, бомбим правительственные войска и сбиваем их самолёты. И всё! И вот за эту малость нас как цели рассматривать?! Действительно, возмутительное поведение! Весь прогрессивный мир негодует!

Ну заявить ещё не значит сбить))) а щёки надувать мы умеем))) Помнится, удар в спину от туретчины закончился «Турецким потоком». Мстя наша, конечно, ужасна)))

Несмотря на то, что "щёки надули", это было, тем не менее, правильно и дальновидно. Сейчас представить было бы сложно, если бы с турками еще заруб был. Американцев с их ИГИЛ (запрещено в РФ) хватает за глаза. А так турки в союзниках (пока), торговля начала набирать обороты, наши АЭС там строить собрались, С-400 продать (а там не за горами и другое вооружение), трубопровод в обход Украины (что тоже немаловажно, это с их-то постоянными шантажами).

Ну вот как-то так… Хотя, признаюсь, очень хотел, чтобы наши по аэродрому шмальнули, с которого тот истребитель взлетел-сел. И не надо забывать, что была еще одна провокация с нашим дипломатом. Кому-то очень хотелось, чтобы был большой замес на Ближнем Востоке в нашем исполнении, да так, чтобы мы больше не смогли туда вернуться, т. е. настроить против себя абсолютно всех.

Австралия передумала

Ничего не будет. Наши слишком широко надували щеки. Слишком громко топали ногами, но после "помидоров", после "входа-выхода" из "программ обмена и предотвращения" считаться с болтунами никто не будет. Не ответив жестко с первого же раза, сами же создали опаснейший прецедент, по которому де-факто смирились с тем, что Штаты делают в Сирии, и теперь отвечать уже поздно. Только самим же во вред.

Ответить никогда не поздно, и ответ последует, можно не сомневаться. Владимир Владимирович делает все мудро и последовательно, в соответствии с международным правом, в отличие от молокососа Трампа, которому хватило слез Миланки, чтобы провести ракетный удар по другому государству. Сейчас это, конечно, ничего не значит, но с течением времени история всё расставит по своим местам.

Если мы че-нибудь собьем в Сирии, нам партнеры такие санкции вкатают, что есть шанс стране обанкротиться, ну, например, американцы наложат арест на наши бабки в их ценных бумагах. Так что не надейтесь. Так что мы от них зависимы (благодаря нашим правителям и олигархату). Не тешьте себя иллюзиями.

Опасное сближение

Борзеют пернатые партнеры. Но натовские пилоты на порядок понятливее их командования.

«Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался».

Вопрос: А как вы накажете капитана Петрова, совершившего опасный маневр?

Ответ: Майору Петрову будет сделано предупреждение.

Вопрос: А если такое поведение повторится?

Ответ: Тогда подполковнику Петрову будет сделано строгое предупреждение...

В клубе имени Василия Цымбала стало одним больше. Жаль, что только одним, там все должны числиться, и буржуи должны знать, что отмашка дана…

Неужели пилоты самолётов НАТО, выполняющие эти провокации, готовы пожертвовать своей жизнью только ради того, чтобы подставить Россию? Вот что доллар животворящий делает!

И в тесноте, и в обиде

Каждому американскому эсминцу по контейнеровозу!

А нехрен контейнеровозы подрезать на дороге!

Скотовоз круче разведывательного судна, контейнеровоз — эсминца. Плавучий ассенизатор просто обязан топить авианосцы.

Ришелье в Белом доме

Да чего там говорить? "Подмазывается" Трамп к внутренней оппозиции против него в США.

Считаю решение Трампа проявлением его слабости как президента США и психологической сдачей самостоятельных полномочий прежней администрации демократов Обамы и Клинтонов.

А почему не хитрости? Он сложил с себя ответственность за гробы оттуда — это раз, и что-то там газ в Индию тащить собирались через Афган, можно об этом забыть, как я понимаю, — это два, вот вам два зайца одним росчерком пера. А нашим бы пора начинать посылочки снаряжать с оружием да осликов вьючных в те места отправлять, цена будет расти. Но ВВП вырос в культурной столице и на пакости неспособен, значит, остаётся запасаться сигаретами.

Отвечать по закону за всё и во всём всё равно будет действующий президент страны — именно Трамп!

Что-то мне подсказывает: если на его стороне будет армия, то он ложил на всех, перед кем ему придётся отвечать.

Вечные русские танки

Советские танки вообще были созданы, чтобы поражать американцев.

Санта! Если отбросить лозунги, то возможностей для модернизации много. Можно оставить корпус и перетряхнуть всю начинку. Танк ведь состоит из множества систем. Можно менять моторы и башни, а уж про другие системы (известные узкому кругу специалистов) и говорить не приходится. Так что, имея одну шкуру, можно спокойно и недорого менять внутренний мир танка.

«Можно оставить корпус…» Хохлам на заметку: можно оставить корпус и сразу стать командиром танкового корпуса.

Ну так «Абрамсы» всё модифицируются и модифицируются, а чем мы хуже? С новым обвесом и электроникой всё можно и на века вперёд. )))

Подводная война?

Я не понимаю, почему автор решил, что у «Ясеня» большая скорость реакции выхода на атаку при использовании ракетоторпед? Думаю, если 91РЭ1 «Калибр» (по сути, торпеда с твердотопливным ускорителем) стоит на вооружении и надводных кораблей и подлодок, то у нее нет никаких возможностей стреляться с глубины, например, метров 200-300 (т .е. давлении 21-31 атмосфер и больше), а значит, «Ясеню» придется подвсплыть до глубины 10-20 метров и только потом стрелять. Где тут скорость атаки? На больших глубинах в случае атаки один на один им придется применять только торпеды.

М-да! Два сферических морских коня в глубине океана.

Интересно про шумность. Вот этот автор, он какие лучше данные знает: своих или наших ПЛ? Или всё вокруг считается, что так всегда было и так всегда и будет?

Не обращайте внимания на опусы NI, они занимаются тупым сравнением ТТХ (читай: пиписьками меряются) в то время как даже пузатая мелочь в курсе, что на войну в одиночку ходит только киношный Рэмбо… Ну, и из новеньких — тётка с бронированным лифчиком.

Если эти две ПЛ отправятся на войну — значит, их экипажи как минимум зомбировались.

Дело труба

Всё верно. Примерно так мы и планируем. И это правильно. Не бомбить же…

Европе северный сосед несет ЦИВИЛИЗАЦИЮ. В самой России не везде подведен газ (на 1.01.2016 г. уровень газификации в среднем по России 66,2%, на селе — 56%, сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер). А Европа капризничает. Однако…

Все просто. Цены в России на газ и в Европе различаются в несколько раз. Увы, пока население не сможет платить по европейским ценам, газа всем не видать, а если учесть, что инфраструктура газоснабжения в России опять-таки гораздо затратнее, чем в Европе (на расстояния и климат гляньте), то совсем грустно… И действительно, фактор "не будут брать — отключим газ" никто не отменял.

Поднятие благосостояния граждан РФ до того уровня, чтоб могли оплачивать газ по ценам ЕС, — на порядок более сложная задача, чем терки по поводу строительства всевозможных потоков… И, кстати, строительство этих потоков является одним из инструментов поднятия этого благосостояния.

*«Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет» — фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»

21 июня сего года по инициативе работодателя - газеты «Деловой Петербург» - с формулировкой «по соглашению сторон» был уволен журналист Сергей Гуркин, который интервьюировал Светлану Алексиевич (лауреата Нобелевской премии по литературе). Сергей Гуркин помимо работы в «Деловом Петербурге» занимался сотрудничеством с информационным агентством Regnum.А мы-то думали, о какой свободе слово вопиют демократические демократы, адепты светлейшей демократии. Теперь-то ясно... Как пример такой свободы слова: наговорила гадостей, облила вёдрами, простите, дерьма, а потом в жёсткой форме потребовала эти заявления не обнародовать. Причём у кого требовала? У журналиста! Судя по всему, люди, которые с такими требованиями выступали (и это не только г-жа Алексиевич), на деле не имеют никакого представления ни о журналистском кодексе, ни и о том, что такое настоящая, а не подтасовываемая под каждого «лауреата», свобода слова. Врать и изворачиваться – да, говорить честно и, отвечая за свои слова, - не всегда?..Эту историю успели обсудить на многих федеральных (и нефедеральных) каналах. Обсуждали с приглашением экспертов, очевидцев, сотрудников правоохранительных органов, депутатов. Множество версий, множество точек зрения. Хотя о главном – ноль. А главное в том, что неотвратимость наказания и равенство граждан перед законом превращены в фикцию, и было бы глупо это отрицать.История «пьяного мальчика» - это своеобразная оценка всем: гражданам страны, представителям власти, правоохранительной системе. Сегодня нас подводят к теме обсуждения не покрываемой преступности и реальной коррупции, а того, что шестилетний мальчик, катавшийся во дворе на велосипеде в сопровождении своего деда, мог быть «в дрова пьяным». Мол, это как-то должно привести к переосмыслению нами самого факта преступной халатности водителя того злополучного Хёндэ Солярис, более чем странных действий следствия, не менее странных оценок экспертов лаборатории, сотрудников прокуратуры. Мол, ну если уж дети выходят пьяными на игровые площадки, то «чего от этой страны ждать». А потом вдруг возникает удивление, ну как этому проходимцу Навальному удаётся собирать на митинги тысячи «онижедетей» и прочих несогласных? Ну, чего юлить-то – поводов предостаточно. И надо бороться с их причинами законностью, а не списывать всё на то, какой же этот проходимец всё-таки... проходимец. Если даже слово «проходимец» употребим тысячу раз, вряд ли проблема «рассосётся». А уж как проходимцы всех мастей могут использоваться даже единичные случаи гражданского недовольства – прекрасно известно по одному из соседних государств.Кто ты? – Я – Пётр Алексеевич Порошенко. – Я спрашиваю: кто ты? Кто ты такой, Порошенко?Примерно такой по своей сути "разговор состоялся" в Овальном кабинете Белого дома между президентом США и президентом Украины. Не зря за несколько часов до посещения Белого дома «The Guardian» вышла с материалом, в котором было заявлено, что Порошенко ожидает «унизительный приём».Шесть мину-ут, шесть минууууут...Это много или мало?Говорят, все шесть минутКабинетного ОвалаПорошенко Трампа, плут,«Канифолил» перегаром.Трамп минуту устоял,На второй – чуть пошатнулся,Третью громко проикал,Дальше – в кресло кувыркнулся.Суть политики яснаУкраинского «хэроя»:До и после – «пей до дна»,В остальное – клянчи «зброю».Лупаков:Стратегия перемоги: либо списанные подлодки купить у Турции, либо нанять несколько бригад потомков протоукраинцев и зарыть к такой-то матери Чёрное море, которое превратилось в постоянную зраду, ибо омывает берега аХрессора. Причём вероятности покупки списанных субмарин у Турции и зарывания Чёрного моря в нынешних условиях для Украины примерно одинаковы...Не прошло и месяца с того момента, когда мы опубликовали свою версию развития событий в свете принятия новой Государственной программы вооружения армии до 2025 года. Как это часто случается, заинтересованные стороны заняли выжидательную позицию. Кто-то должен сделать первый шаг. А первым всегда сложнее, чем остальным. Их бьют... Причем все. Даже союзники, в надежде на какие-то льготы в дальнейшем.Оборонная промышленность – вариант локомотива для экономики. С этим вряд ли уместно спорить. Однако этим локомотивом всё же нужно научиться эффективно управлять, или хотя бы вовремя переводить стрелки (в прямом смысле слова) для его движения в правильном направлении. А то получается, что оборонную отрасль продолжают варить в её собственном соку, что в условиях современных экономических реалий вряд ли можно назвать правильным. Продукция оборонных предприятий для «гражданки» (слава богу, не тотальная конверсия, конечно) по определению способна держать на плаву сами предприятия. Не всегда получается. Так нужно подумать и поднастроить, чтобы получилось.Нижнетагильский "Уралвагонзавод" ведёт подготовку к налаживанию серийного производства боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор".Сама формулировка, которая ранее озвучивалась Минобороны применительно к «Терминатору», как договорится, доставляет... «От закупок отказались, но и интерес проявляют». Выглядит это как отношение рядового слесаря завода к автомобилю Porsche Cayenne: интерес проявляю, но купить не могу. В Минобороны вряд ли положение дел в формате «купить не могу». Дело в том, что отказ от закупок был озвучен в 2010-м. А потом, как известно, появилась программа перевооружения армии. Вооооот... Так значит, теперь-то купят?.. Главное, чтобы у Минфина для «Терминаторов» на нужды ВС РФ нашлось больше средств, чем на «Порше Кайенны» для собственного личного состава...В настоящее время российская авиационная промышленность занимается модернизацией самолетов-перехватчиков МиГ-31 по новому проекту МиГ-31БМ. Предлагаемая замена комплектующих, узлов и агрегатов позволяет повысить характеристики техники, а также продлить сроки ее службы. Тем не менее, уже сейчас авиастроители занимаются проработкой облика перспективной машины, которая в будущем заменит существующие самолеты. Этот проект известен под названием «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» (ПАК ДП. Кроме того, неоднократно упоминалось возможное название серийных перехватчиков – МиГ-41).ПАК ДП? Нет, ну тут можно было бы порассуждать предметно, если бы программы ПАК ФА и ПАК ДА уже входили в итоговую фазу реализации - с началом поставок в ВКС РФ. А если весь разговор идёт в режиме обсуждения карандашных набросков, то с конструктивностью такого обсуждения будут проблемы. Хотя... С другой стороны, всё лучше, чем постоянно обсуждать то, как у очередного лётчика ВВС США возникли претензии к «мягкости кресла» и «эргономичности рельефа штурвала» в кабине F-35.Председатель правительства Украины Владимир Гройсман заявил о том, что для реинтеграции Донбасса необходимо использовать «опыт Хорватии в борьбе за независимость». Обсуждение выдалось горячим.В Киеве созрел очередной план реинтеграции Донбасса. Мирный план... А какой же ещё? Там с некоторых пор всё исключительно мирно. Мирная переброска танков и САУ. Мирные, гуманитарные обстрелы. Вот и инициатива номер «хрен знает, какая по счёту» тоже сугубо мирная. А между тем и после объявления так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе продолжают гибнуть люди. Сводки о жертвах практически ежедневно. И конца этим сводкам, откровенно, не видно. Там, наверху, конечно, виднее, но всё же один маленький вопрос: ладно Киев с Вашингтоном, но Москву-то как всё это устраивает?..Министерство обороны России с 19 июня прекратило взаимодействие с Соединёнными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом сообщается в заявлении военного ведомства, поступившем в распоряжение «RT».В Минобороны отметили, что действия авиации США против официального Дамаска являются грубейшим нарушением международного права, а также военной агрессией по отношению к Сирии.Позднее стало известно, что ведущие западные СМИ представили заявление военного ведомства РФ об атаке США на самолёт ВВС Сирии в качестве серьезной угрозы эскалации конфликта.«Россия — Америке: «Самолёты и беспилотники международной коалиции будут рассматриваться как воздушные цели в небе над Сирией», — информировал телезрителей корреспондент CNN Джим Шутто.«Российское Минобороны предупреждает США, что будет сбивать все самолеты «к западу от Евфрата». Если это так, то, по сути, это означает полномасштабную войну, — сделал для публики вывод репортёр NBC Ханс Николс.К провокационным сообщениям западных СМИ подключились и политические деятели вроде Джона Маккейна. Сенатор назвал заявление Москвы «возмутительным» и призвал «принять необходимые шаги для защиты военнослужащих и партнёров». Почти как Пауэлл пробиркой, мистер Маккейн потрясал газетой «The New York Times» с заголовком: «Россия угрожает взять на прицел военные самолёты США в небе над Сирией».Командование ВВС Австралии отменило своё собственное решение о приостановке «на неопределённый срок» нанесения авиаударов по Сирии.Напомним, решение о приостановке нанесения ударов было принято после того, как Россия резко отреагировала на удар по самолёту Су-22 ВВС Сирии, сбитому так называемой коалицией.Самолёты ВВС Австралии на основании пакета договорённостей размещаются в Объединённых Арабских Эмиратах. Ранее официальная Канберра заявляла, что отправляет военные самолёты на Ближний Восток с той целью, чтобы «вести борьбу с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая в России).Как видно, «неопределённый срок» у Австралии продлился около двух суток, и самолёты этой страны готовы снова наносить удары по Сирии, причём чаще именно по сирийским правительственным силам.Напомним, после нанесения удара самолётами коалиции по Су-22 сирийских ВВС российское командование заявило о том, что теперь все самолёты коалиции во главе с США будут сопровождаться в виде целей.Интересная реакция поступила из Бельгии: тамошнее военное командование полагает, что Россия «задрала нос» и «может явно переоценивать возможности своей ПВО, дислоцированной в Сирии». При этом было добавлено, что коалиция «изучит возможности ПВО РФ в САР».И вот теперь Австралия возвращается к нанесению ударов. Вероятно, кое-кто уже «изучил» возможности ПВО России?Самолёты натовской миссии в странах Балтии осуществили попытку приближения к самолёту, в котором в тот момент находился министр обороны Сергей Шойгу. Самолёт с главой оборонного ведомства России направлялся в Калининградскую область. Один из натовских самолётов попытался приблизиться к лайнеру, однако этого ему не позволил сделать истребитель морской авиации Су-27, который в составе звена сопровождал самолёт министра обороны.Ранее американский телеканал "Fox News" со ссылкой на источники в командовании ВВС США сообщил, что российский истребитель Су-27 «с вооружениями на борту» приблизился к самолёту американской радиоэлектронной разведки над Балтийским морем на расстояние не более двух метров. Речь идёт о самолёте RC-135 ВВС США. В других американских СМИ говорится: "…не более метра".Расценивая перехват американского самолёта RC-135 как «непредсказуемый и опасный», американские военные специалисты забыли оценить подлёт натовских истребителей к самолёту с министром обороны России. Это не только опасно, но и провокационно.В японских территориальных водах контейнеровоз «Crystal» врезался в американский эсминец «Fitzgerald». Контейнеровоз протаранил носовой частью правый борт американского эсминца, создав пробоину как выше, так и ниже ватерлинии. У «Fitzgerald» было повреждено машинное отделение, а также каюты экипажа. Стало известно, что в затопленных каютах погибли семеро американских моряков. Несколько человек, в том числе и капитан эсминца Брайс Бенсон, получили ранения различной степени тяжести. Командование 7-го флота США подтвердило гибель американских моряков эсминца USS Fitzgerald.Командование ВВС США отмечает, что столкновение двух кораблей «могло произойти по причине интенсивного движения в этом районе». По статистике, в районе столкновения кораблей ежесуточно проходят до 500 судов.Получается, что тесновато становится не только в небе (см. предыдущий эпизод «Итогов»), но и на море. А ведь Организация Объединённых Наций пообещала, что к 2050 году на Земле будет жить почти 10 миллионов человек. На морях к тому времени придётся ставить светофоры, иначе заторов не избежать…Министр обороны США Джеймс Мэттис, известный в военных и политических кругах под прозвищем Бешеный пёс, очень доволен новым решением Дональда Трампа. Президент США разрешил Пентагону самому определять, сколько войск следует отправить в Афганистан. «Это просто развязывает нам руки», — сообщил довольный Мэттис.Кстати, мистер Мэттис ловко сыграл на эмоциональности мистера Трампа.Накануне министр обороны заявил перед членами комитета по вооружённым силам сената, что США «не выиграли» войну в Афганистане. И уже спустя несколько часов Дональд Трамп предоставил Пентагону все полномочия по определению численности военного контингента в Афганистане.Д. Мэттис тут же похвастался перед сенатским подкомитетом по вопросам обороны, что президент делегировал ему полную власть над количеством войск — точно так же, как раньше он разрешил это в отношении конфликтов в Сирии и Ираке.Пока Т-14 не займёт надлежащего места в российской армии, основная часть бронетанковых сил РФ будет состоять из машин, разработанных ещё в советские годы, пишет «The National Interest». «При надлежащем техническом обслуживании и модернизации эти старые танки будут служить войскам России ещё не одно десятилетие», — считает журнал.Собственно говоря, в признании российских танков почти вечными нет ничего необычного. Нефть дешевеет, денег на обновление техники всё меньше и меньше, а посему программы сокращаются и урезаются. Аналитики обтекаемо пишут об «объективных причинах», из-за которых «финансовые возможности России не позволяют быстро и в полной мере получить желаемое количество бронемашин новых моделей». В итоге боеспособность бронетанковых войск в стране придётся поддерживать при помощи ремонта и модернизации имеющейся техники старых моделей. Один из подобных проектов (обновление Т-72 до состояния «Б3») уже стартовал. Второй проект планируется запустить в этом году.14 июня известное американское издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz очередную статью за авторством военного эксперта Кайла Мизоками. Публикация традиционно получила громкий и броский заголовок, раскрывающий ее суть: «Russia vs. America Underwater: What if the World's Two Best Submarines Went to War?» («Российские и американские подводные силы: что, если две лучшие субмарины мира отправятся на войну?»). Нетрудно догадаться, что темой статьи стало сравнение лучших многоцелевых атомных подводных лодок России и Соединённых Штатов.Автор заявляет, что подлодки типа Virginia отличаются от «Ясеней» меньшей шумностью и наличием более совершенного гидроакустического комплекса. В условиях подводной войны такое сочетание характеристик является решающим. Благодаря преимуществам в этой сфере американская лодка способна скрытно передвигаться и находить российского противника раньше, чем тот сможет обнаружить ее. В то же время К. Мизоками отмечает, что за «Северодвинском» остается преимущество в виде большей скорости реакции. При внезапном обнаружении цели он сможет быстрее атаковать ее с использованием сверхзвуковых противолодочных ракет.Несмотря на ряд допущенных неточностей, Мизоками прав: проекты многоцелевых атомных субмарин 885 «Ясень» и Virginia Block III действительно являются вершиной развития подводного флота двух стран.Таким образом, Вашингтон вновь начинает рассматривать возможность полномасштабного вооружённого конфликта между противниками по холодной войне, в том числе с использованием подводных сил.Научный сотрудник программы «Энергетика, экономка и безопасность» Центра новой американской безопасности (г. Вашингтон) Эдуардо Саравалле в журнале «Politico» поведал о том, насколько опасны могут быть русские с их газом и трубами.Во-первых, «Северный поток – 2» позволит России заполучить больше рычагов влияния на Германию и другие европейские страны. С такой значительной долей рынка природного газа Германия окажется попросту заложницей поставок газа из России, особенно если Россия решит поднять цену или в крайнем случае сократить поставки. Это «большой рычаг» для президента России Владимира Путина, и США и Германии не следует думать, что Россия никогда не решится его использовать.Во-вторых, Nord Stream 2 позволит России обойти Украину при поставках газа в Европейский союз. Иными словами, если Москва пожелает обрезать поставки газа Украине, она сможет это сделать без нарушения обязательств перед Германией и другими сильными западноевропейскими государствами.В-третьих, новый газопровод может усилить разногласия между государствами ЕС и ослабить их решимость в отношении санкций против Москвы, введённых за присоединение Крыма. Укрепляя связи между энергетическими рынками ЕС и Россией, Nord Stream 2 будет выдавливать других поставщиков и втягивать европейские страны в сложные экономические отношения с Российской Федерацией. Это создаёт риск для сохранения санкций в отношении России: европейские страны с сильными экономическими связями с Россией отвергнут эти санкции. В конечном счёте новый трубопровод усугубит существующий раскол между европейцами, обеспокоенными ростом силы России и противостоящими её доминированию на рынке, и теми европейцами, которые приветствуют дешёвую российскую энергию и вообще сотрудничество с Россией.Посыл эксперта очевиден: специалист по «безопасности» убеждён, что русские вместе с газом транспортируют в Европу идеи «политического вмешательства» и готовятся манипулировать странами Евросоюза с целью дальнейшего их раскола и отказа Брюсселя от санкций. Такая стратегия, разумеется, «создаёт угрозу интересам США», потому что именно США, по мнению эксперта, «поддерживают в Европе стабильность после Второй мировой войны».О независимости Европы от США этот эксперт ничего не пишет. Также не пишет он о том, почему Соединённые Штаты предпочитают решать вопросы газовой конкуренции политическим путём.