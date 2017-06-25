Итоги недели. «Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет»

О свободе слова замолвите слово

А у меня другой вопрос - откуда такое .....появляется? Флюгера, приспособленцы, лицемеры, которые за тридцать сребреников готовы мать родную продать, а потом удивляются , когда их уличают в подлости , лицемерии или предательстве? И это не только "всё о ней", таких мерзких персонажей вполне хватает и без неё. То, что она говорит, не удивило, ей именно за это и платят. Но вот интересно, обычно интервью дают именно для того, чтобы его опубликовали, какой смысл в том, чтобы оно осталось засекреченным? А я вот думаю, она и рассчитывала на то, что опубликуют, ей этот скандал нужен был, как отчёт перед хозяевами.

Цитата dauria: «Но если человек ( какой бы он ни был) запретил публиковать, то после публикации журналист уже не журналист, а...»

Да ну?! А почему же когда Москалькова запретила печатать её интервью, вся эта либеральная общественность подняла на щит журналиста, его опубликовавшего, с криком "Никто не может задушить свободу слова, вот он герой журналистики"?

Политика двойных стандартов - это для США, а тут не по Хуану сомбреро.

Редкостная, вы хотели сказать, негодяйка? Не будем стесняться, а будем называть вещи своими именами. Почему западенскую бандеровку с местечковыми корнями называют русской? какое отношение украинка с белорусским гражданством, 17 лет живущая в Европе имеет к России? Обычная русофобская... и приспособленка с раздвоенным сознанием. Омерзительная торговка, продающая самый горячий товар на Западе - русофобию.

О проходимцах и «пьяном мальчике»

При таком промилле мальчик не только гулять с дедушкой, он присесть не смог бы, упал бы сразу. Конечно это подлог, и здесь коллеги отца несчастного мальчика должны его поддержать. Отец в интервью по радио сказал, что ему может понадобиться госохрана. Отдельное дело должно возбудить и против эксперта. Это не врачебная ошибка, это фальсификация.

Удивительно, что у этих уродов не хватило наглости списать всё на дедушку. Типа на детском велосипеде его переехал.

Безусловно, это фальсификация. Вот смысл её не понятен: водитель виноват в любом случае - пьян, не пьян потерпевший - он не водитель и норм алкоголя для него - нет... Разрешенная скорость-20 км/ч, у нее - гораздо больше, это легко устанавливается схемой ДТП (тормозной путь).



Пьяна, скорее всего, была именно водительница.

Да ничего странного в этих экспертизах и в действиях прокуратуры нет. Любые ОПГ без поддержки местных *властей* существовать не могут. Иначе невозможно даже представить, что бы бандиты делили страну на кормовые базы и кормились годами.

Шесть мину-ут, шесть минуууут

Мечты, мечты...



О как Петруха зажигал!

Мол, я, да с Дональдом на ты!

Он мною Путина пугал!

Мы с ним два фраера крутых

Да я к нему, да дверь пинком

Меня обнимет, мы за стол

Там побазарим, все путем

Ведь я ж до Трампа снизошел

Он за меня РФ порвет

Все будет так, как я скажу

И кучу санкций он введет

И перекроет им трубу…

Стоял Петруха и мечтал

Как будет с Дональдом он квасить

На деле ж – в зад поцеловал

И был отправлен восвояси.

За ярлыком к американскому хану.

Напомнило, как Вакула к императрице за черевичками для своей бабы летал....))))

Сидит президент Украины Петр Алексеевич Порошенко в предбаннике Овального кабинета. Ждет. Недолго. Часа 3-4. Через предбанник проходит маргинальный Трамп. Ху из ит? Ай эм Прэзидент Юкрэйн Пьетр. Трамп: Хэлло, Пьетр. Пьетр: Ай лав ю, мистер Трамп. Трамп - Мани ноу. Гуд бай. Украинские СМИ: встреча прошла конструктивно и успешно.

Либо, либо...

Ну вот, остались ли еще у кого то иллюзии насчет старшего поколения наших (братушек) такие же рагули, как и молодые. Этот шакал еще наверняка СССР присягал, а сам фигу в кармане крутил.

Они из турецких джихадподлодки изладят и СУГС))

Интересно, сколько адмиралов в ВМСУ? Наверняка больше чем кораблей и спасательных шлюпок.

ключевая фраза... «Турция передаст»... передаст... ждем реакцию турок... я бы уже дрался минут пятнадцать...

Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля

Я его только не понял... это для НЭНЬКИ много или мало???

Оборонка плюс гражданка

Помнится, Рогозин, оправдывая возросший военный бюджет, торжественно обещал, что оборонка потянет за собой развитие остальной промышленности. Ну и как она потянула, или уже и не собирается?

Весь секрет именно в этом: в США даже самые крупные оборонные компании - частные. И они воюют за госзаказ. А у нас государственные производители в условиях гарантированного финансирования разучились конкурировать и заботиться о качестве. И так вся советская промышленность. Массовый выпуск неконкурентоспособного товара в условиях закрытого рынка (нормальным западным товарам нет пути), твёрдого госзаказа и отложенного спроса (люди годами копили на обычные, в общем-то, товары, и, дорвавшись до них, сметали всё подряд) - это и стало основными экономическими причинами краха СССР. Я вообще подозреваю, что социализм был в принципе нежизнеспособен.

Начнём с того, что ВПК и гражданка - несколько разные вещи чисто по деньгам, например в ВПК США обыкновенная гайка на шесть стоит 50 центов, а на гражданке точно такая же гайка - ДВА цента... И такая зависимость сохраняется во всем спектре номенклатуры товаров. Вот и думайте, чем выгодней (проще) заниматься: гражданский рынок интересен только громадными объемами сбыта и за счет этого можно поднять денюжку, НО это крайне сложно, ибо надо наладить производство, логистику, сбыт и многое другое в громадных объемах, а это и кол-во работников, и площади под производство и т.д. и т.п.. Что, мягко говоря, сложно, особенно у нас, с крайне не стабильной экономикой, бардаком в финансах юридических вопросах и прочим. Проще сделать супердорогую финтифлюшку для военки и не париться (хоть это будет и сложно), спецы для такого круга задач ПОКА есть..Если честно, у нас вообще сложно что-то делать и успешно конкурировать с мировыми заправилами, географическое положение и климат не шибко этому благоволят... Примеры экономических чудес Японии, Сингапура, ЮК, Китая хороши, но есть нюансы, которые все и решают...Как поднялись все эти страны? А все очень просто: пришли буржуи, дали денег и технологии , проследили, чтоб никто не мешал ( никаких майданов, дефолтов и прочих чудес)... с нами такого никогда не будет! Во-первых, менталитет России сегодня ты им зажигалку дал, а завтра они её покрутили и в космос на ней полетели, это опасно прежде всего для самих дающих, ибо не смогут конкурировать завтра и потеряют рынки сбыта, с азиатами такого не будет - они исполнители и не более... А помимо этого мы несколько опоздали к дележу рынков, все поделено давно... Самостоятельно всё делать? а тут вылезает наша гордость, но одновременно и большая трудность , а именно география и климат, строить что-то у нас дорого и долго, ибо холодно и логистика все сожрет (расстояния), поддержка инфраструктуры производства. Вот именно поэтому у нас и более менее развиваются отрасли, где мы можем справиться сами, и есть устойчивый сбыт то энергоносителей и оборонки ( до власти кстати дошло, что без второго отберут первое), остальное производить из гражданки и уверенно конкурировать со всем миром затруднительно... и еще надо не забывать: нас жалкие 140 млн... А задач, стоящих перед нашей страной, на 1,5 млрд...

рс: Конечно, работать надо, и, прежде всего, вкладывать деньги в свою страну, а не в экономику вероятнейшего противника (ау, 100 млрд долл в фантиках США), глядишь что-то и наладиться, пока с этим все очень грустно...

О «Терминаторах» и «Porsche Cayenne»

Не готов к выпуску? А Казахстану тогда что продавали?

Казахстану продали на базе Т-90А, а не готовы к серийному производству на базе Т-72. Кстати в казахстанской армии их все больше и больше.

Шо? БМПТ собираются принять на вооружение? Да, мама не горюй! Отчего такое прозрение?..

ПАК ДП в карандаше

Эскизный рисунок - это абсолютный технический бред. Двигатель над фюзеляжем даже при малых углах атаки оказывается в аэродинамической тени. Такое расположение двигателя имеет и массу других недостатков.

Авионика точно испытывается, от осведомленных людей инфа. Насчет перспектив дальнейших разработок, то это именно будет тяжёлый перехватчик и стелс-беспилотник. Однодвигательного ЛФИ не будет. И вот для 4000 км/час явно грядут изменения в аэродинамике, да и в принципе запуски «Циркона» говорят об успешном решении проблем гиперзвука. Для нашей необъятной страны скорость имеет значение, позволяя сократить количество аэродромов и перехватчиков.

Думаю, не ошибусь, предположив, что самолет должен будет построен "вокруг радара" - новейшей разработки. Учитывая, что мидель у него будет явно больше ПАК-ФА, соответственно увеличивается диаметр АФАР, отсюда мощность и дальность обнаружения.

Скорость для него - одно из ключевых условий, исходя из длины границ, ну и рубежа перехвата над Арктикой. Так что сначала делаем АФАР, двигатели, а дизайн планера последует за ними.

А то сколько перспективных аэропланов не состоялось из за того, что так и не смогли двигатели довести.

О донбасских сводках

... дело к лету и укрокаклы снова полезут на Донбасс... этой мясорубке не видно конца...

Бросают позиции, отступают без приказа и даже без боя? Так это и хорошо, занимайте эти позиции МОЛЧА, улучшайте тактическую картину, только не надо по этому поводу радоваться ВСЛУХ. Видео прилагать и т.д. Ну не делают такого на войне... Все эти позиции на GPS навигаторах ВСУ "промерены" с точностью до метра. А если начнётся УБИЙСТВЕННО точный обстрел. Хотя ВСУ и точность... Но все таки. Не стоит звонить о тактических успехах в 500 метров. Вот километров 150.

Позиции наверное не просто так оставляют... тем более если су-27-е разлетались... возможно собирают силы для удара в к-нить одном существенном направлении. У ЛДНР средства ПВО есть?

ПВО нет, а "падать сами будут".

У Пауэлла пробирка, у Маккейна — газета

Чем-то напомнило весну — начало лета 1941 года, когда старались не поддаваться на провокации…

А чего они хотели? Чтобы Россия у США в Сирии в "6-ках" ходила?! Американская коалиция в Сирии совсем "берега" потеряла!

И то правда: "нас-то за що?" Завалились в суверенную страну, наставили там своих баз, бомбим правительственные войска и сбиваем их самолёты. И всё! И вот за эту малость нас как цели рассматривать?! Действительно, возмутительное поведение! Весь прогрессивный мир негодует!

Ну заявить ещё не значит сбить))) а щёки надувать мы умеем))) Помнится, удар в спину от туретчины закончился «Турецким потоком». Мстя наша, конечно, ужасна)))

Несмотря на то, что "щёки надули", это было, тем не менее, правильно и дальновидно. Сейчас представить было бы сложно, если бы с турками еще заруб был. Американцев с их ИГИЛ (запрещено в РФ) хватает за глаза. А так турки в союзниках (пока), торговля начала набирать обороты, наши АЭС там строить собрались, С-400 продать (а там не за горами и другое вооружение), трубопровод в обход Украины (что тоже немаловажно, это с их-то постоянными шантажами).

Ну вот как-то так… Хотя, признаюсь, очень хотел, чтобы наши по аэродрому шмальнули, с которого тот истребитель взлетел-сел. И не надо забывать, что была еще одна провокация с нашим дипломатом. Кому-то очень хотелось, чтобы был большой замес на Ближнем Востоке в нашем исполнении, да так, чтобы мы больше не смогли туда вернуться, т. е. настроить против себя абсолютно всех.

Австралия передумала

Ничего не будет. Наши слишком широко надували щеки. Слишком громко топали ногами, но после "помидоров", после "входа-выхода" из "программ обмена и предотвращения" считаться с болтунами никто не будет. Не ответив жестко с первого же раза, сами же создали опаснейший прецедент, по которому де-факто смирились с тем, что Штаты делают в Сирии, и теперь отвечать уже поздно. Только самим же во вред.

Ответить никогда не поздно, и ответ последует, можно не сомневаться. Владимир Владимирович делает все мудро и последовательно, в соответствии с международным правом, в отличие от молокососа Трампа, которому хватило слез Миланки, чтобы провести ракетный удар по другому государству. Сейчас это, конечно, ничего не значит, но с течением времени история всё расставит по своим местам.

Если мы че-нибудь собьем в Сирии, нам партнеры такие санкции вкатают, что есть шанс стране обанкротиться, ну, например, американцы наложат арест на наши бабки в их ценных бумагах. Так что не надейтесь. Так что мы от них зависимы (благодаря нашим правителям и олигархату). Не тешьте себя иллюзиями.

Опасное сближение

Борзеют пернатые партнеры. Но натовские пилоты на порядок понятливее их командования.

«Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался».

Вопрос: А как вы накажете капитана Петрова, совершившего опасный маневр?

Ответ: Майору Петрову будет сделано предупреждение.

Вопрос: А если такое поведение повторится?

Ответ: Тогда подполковнику Петрову будет сделано строгое предупреждение...

В клубе имени Василия Цымбала стало одним больше. Жаль, что только одним, там все должны числиться, и буржуи должны знать, что отмашка дана…

Неужели пилоты самолётов НАТО, выполняющие эти провокации, готовы пожертвовать своей жизнью только ради того, чтобы подставить Россию? Вот что доллар животворящий делает!

И в тесноте, и в обиде

Каждому американскому эсминцу по контейнеровозу!

А нехрен контейнеровозы подрезать на дороге!

Скотовоз круче разведывательного судна, контейнеровоз — эсминца. Плавучий ассенизатор просто обязан топить авианосцы.

Ришелье в Белом доме

Да чего там говорить? "Подмазывается" Трамп к внутренней оппозиции против него в США.

Считаю решение Трампа проявлением его слабости как президента США и психологической сдачей самостоятельных полномочий прежней администрации демократов Обамы и Клинтонов.

А почему не хитрости? Он сложил с себя ответственность за гробы оттуда — это раз, и что-то там газ в Индию тащить собирались через Афган, можно об этом забыть, как я понимаю, — это два, вот вам два зайца одним росчерком пера. А нашим бы пора начинать посылочки снаряжать с оружием да осликов вьючных в те места отправлять, цена будет расти. Но ВВП вырос в культурной столице и на пакости неспособен, значит, остаётся запасаться сигаретами.

Отвечать по закону за всё и во всём всё равно будет действующий президент страны — именно Трамп!

Что-то мне подсказывает: если на его стороне будет армия, то он ложил на всех, перед кем ему придётся отвечать.

Вечные русские танки

Советские танки вообще были созданы, чтобы поражать американцев.

Санта! Если отбросить лозунги, то возможностей для модернизации много. Можно оставить корпус и перетряхнуть всю начинку. Танк ведь состоит из множества систем. Можно менять моторы и башни, а уж про другие системы (известные узкому кругу специалистов) и говорить не приходится. Так что, имея одну шкуру, можно спокойно и недорого менять внутренний мир танка.

«Можно оставить корпус…» Хохлам на заметку: можно оставить корпус и сразу стать командиром танкового корпуса.

Ну так «Абрамсы» всё модифицируются и модифицируются, а чем мы хуже? С новым обвесом и электроникой всё можно и на века вперёд. )))

Подводная война?

Я не понимаю, почему автор решил, что у «Ясеня» большая скорость реакции выхода на атаку при использовании ракетоторпед? Думаю, если 91РЭ1 «Калибр» (по сути, торпеда с твердотопливным ускорителем) стоит на вооружении и надводных кораблей и подлодок, то у нее нет никаких возможностей стреляться с глубины, например, метров 200-300 (т .е. давлении 21-31 атмосфер и больше), а значит, «Ясеню» придется подвсплыть до глубины 10-20 метров и только потом стрелять. Где тут скорость атаки? На больших глубинах в случае атаки один на один им придется применять только торпеды.

М-да! Два сферических морских коня в глубине океана.

Интересно про шумность. Вот этот автор, он какие лучше данные знает: своих или наших ПЛ? Или всё вокруг считается, что так всегда было и так всегда и будет?

Не обращайте внимания на опусы NI, они занимаются тупым сравнением ТТХ (читай: пиписьками меряются) в то время как даже пузатая мелочь в курсе, что на войну в одиночку ходит только киношный Рэмбо… Ну, и из новеньких — тётка с бронированным лифчиком.

Если эти две ПЛ отправятся на войну — значит, их экипажи как минимум зомбировались.

Дело труба

Всё верно. Примерно так мы и планируем. И это правильно. Не бомбить же…

Европе северный сосед несет ЦИВИЛИЗАЦИЮ. В самой России не везде подведен газ (на 1.01.2016 г. уровень газификации в среднем по России 66,2%, на селе — 56%, сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер). А Европа капризничает. Однако…

Все просто. Цены в России на газ и в Европе различаются в несколько раз. Увы, пока население не сможет платить по европейским ценам, газа всем не видать, а если учесть, что инфраструктура газоснабжения в России опять-таки гораздо затратнее, чем в Европе (на расстояния и климат гляньте), то совсем грустно… И действительно, фактор "не будут брать — отключим газ" никто не отменял.

Поднятие благосостояния граждан РФ до того уровня, чтоб могли оплачивать газ по ценам ЕС, — на порядок более сложная задача, чем терки по поводу строительства всевозможных потоков… И, кстати, строительство этих потоков является одним из инструментов поднятия этого благосостояния.

*«Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет» — фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»