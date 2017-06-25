Сегодня в «морском» календаре особый праздник. Это День моряка, он же День мореплавателя. Праздник весьма юный – появился он в 2010 году на основании резолюции №19, подписанной на конференции государств-членов Международной морской организации. Организация эта (IMO) структурно входит в ООН.Таким образом, можно констатировать, что День мореплавателя – это международный праздник – праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий в мире – тех, кто покорял и покоряет просторы Мирового океана, осваивая торговые маршруты, участвуя в научно-исследовательских экспедициях, занимаясь добычей морских ресурсов. – Кто осуществляет деятельность, ведущую цивилизацию по пути развития.Об учредителе праздника – IMO. Эта, как уже было отмечено, ооновская структура (штаб-квартира в Лондоне) начала функционировать в 1959 году. В её задачи входит контроль судоходства и обсуждение вопросов по повышению надёжности и безопасности морских маршрутов. Из презентационного материала Международной морской организации:Конвенции конвенциями, соглашения соглашениями, однако за время существования IMO вопросов к безопасности морского судоходства меньше стало не намного. Пиратские наскоки в своё время многим нашим гражданам казались чем-то из серии приключенческих фильмов о давно минувших временах. Сегодня сложно найти человека, который ничего бы не слышал, к примеру, о захватах или попытках захвата судов сомалийскими пиратами. Восточное побережье Африки для судоходства является крайне небезопасным морским регионом. При этом статистика такова, что число пиратских вылазок, например, в Аденском заливе растёт год от года, несмотря на то, что здесь практически постоянно несут боевое дежурство военные корабли, в том числе и корабли ВМФ РФ.Не будет преувеличением и заявление о том, что пиратами кишит Малаккский пролив. Его 550 морских миль становятся настоящим испытанием для экипажей торговых судов, следующим этим курсом.Власти Малайзии в 2013 году заявляли о «победе над пиратством в Малаккском проливе». И буквально через пару недель после публикации доклада пираты совершили нападение на один из контейнеровозов. Далее нападения продолжились. Хотя нужно констатировать, что число таких нападений всё же существенно ниже, чем у африканских берегов, как и ниже показателей 80-90 годов прошлого векаЧем ещё занимается IMO? В кругу её задач – повышение квалификации руководителей, преподавателей и других специалистов высшего звена судоходства. Для этих целей в 1983 году в шведском Мальмё был создан Всемирный морской университет. Ещё через шесть лет (в 1989) аналогичное высшее учебное заведение с уклоном в область морского права появилось на Мальте. В том же 1989 году в итальянском Триесте была открыта Международная морская академия. Там реализуются программы по прохождению краткосрочных курсов по дисциплинам судоходства.В России собственные богатейшие традиции судоходства, мореплавания, как и богатейшая история морской школы. Одним из высших учебных заведений, которое занимается подготовкой будущих моряков, является Морской государственный университет им.Г.И.Невельского (Владивосток).За годы своего существования (с 1944 года) это учебное заведение подготовило немало специалистов морского дела, среди которых целый ряд известных на флоте личностей. Вот несколько таких фамилий:– министр морского флота СССР с 1986 по 1991 гг.;- с 1996 по 1998 годы занимал пост министра транспорта РФ;- руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта России 2005-2015 гг.;- Министр транспорта России 1998-2004 гг., генеральный директор государственной судоходной компании «Совкомфлот».В общей сложности в Морском госуниверситете им.Невельского обучаются свыше 7,5 тыс. студентов (курсантов), из которых около 5,4 тыс. – по программам высшего профессионального образования.При учёте того, что Россия – это полноценная морская держава с огромной протяжённостью морских границ (почти 38 тыс. км), морское дело – стратегически важная отрасль в развитии страны. Подготовка специалистов в области морского дела, способных защищать интересы России на море в разных аспектах такого рода деятельности, - важнейшее звено системы образования. Ведь в своё время и территориями Россия прирастала, мягко говоря, не без участия выдающихся отечественных мореплавателей, имена которых навсегда вписаны в историю государства Российского:и многие, многие другие.