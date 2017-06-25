08:56 25 июня

День моряка

Сегодня в «морском» календаре особый праздник. Это День моряка, он же День мореплавателя. Праздник весьма юный – появился он в 2010 году на основании резолюции №19, подписанной на конференции государств-членов Международной морской организации. Организация эта (IMO) структурно входит в ООН.

Таким образом, можно констатировать, что День мореплавателя – это международный праздник – праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий в мире – тех, кто покорял и покоряет просторы Мирового океана, осваивая торговые маршруты, участвуя в научно-исследовательских экспедициях, занимаясь добычей морских ресурсов. – Кто осуществляет деятельность, ведущую цивилизацию по пути развития.

Об учредителе праздника – IMO. Эта, как уже было отмечено, ооновская структура (штаб-квартира в Лондоне) начала функционировать в 1959 году. В её задачи входит контроль судоходства и обсуждение вопросов по повышению надёжности и безопасности морских маршрутов. Из презентационного материала Международной морской организации:
Обеспечивает механизмы для сотрудничества между правительствами в формировании норм и правил, связанных с техническими вопросами, влияющими на международное судоходство, для содействия принятию максимально осуществимых стандартов безопасности и эффективности морского судоходства, а также для охраны морской среды через предотвращение и борьбу с её загрязнением судами.

Более 40 конвенций и соглашений, а также около тысячи кодексов и рекомендаций, разработанных IMO, осуществляются в мировом масштабе.
День моряка


Конвенции конвенциями, соглашения соглашениями, однако за время существования IMO вопросов к безопасности морского судоходства меньше стало не намного. Пиратские наскоки в своё время многим нашим гражданам казались чем-то из серии приключенческих фильмов о давно минувших временах. Сегодня сложно найти человека, который ничего бы не слышал, к примеру, о захватах или попытках захвата судов сомалийскими пиратами. Восточное побережье Африки для судоходства является крайне небезопасным морским регионом. При этом статистика такова, что число пиратских вылазок, например, в Аденском заливе растёт год от года, несмотря на то, что здесь практически постоянно несут боевое дежурство военные корабли, в том числе и корабли ВМФ РФ.

Не будет преувеличением и заявление о том, что пиратами кишит Малаккский пролив. Его 550 морских миль становятся настоящим испытанием для экипажей торговых судов, следующим этим курсом.

Власти Малайзии в 2013 году заявляли о «победе над пиратством в Малаккском проливе». И буквально через пару недель после публикации доклада пираты совершили нападение на один из контейнеровозов. Далее нападения продолжились. Хотя нужно констатировать, что число таких нападений всё же существенно ниже, чем у африканских берегов, как и ниже показателей 80-90 годов прошлого века
Чем ещё занимается IMO? В кругу её задач – повышение квалификации руководителей, преподавателей и других специалистов высшего звена судоходства. Для этих целей в 1983 году в шведском Мальмё был создан Всемирный морской университет. Ещё через шесть лет (в 1989) аналогичное высшее учебное заведение с уклоном в область морского права появилось на Мальте. В том же 1989 году в итальянском Триесте была открыта Международная морская академия. Там реализуются программы по прохождению краткосрочных курсов по дисциплинам судоходства.

В России собственные богатейшие традиции судоходства, мореплавания, как и богатейшая история морской школы. Одним из высших учебных заведений, которое занимается подготовкой будущих моряков, является Морской государственный университет им.Г.И.Невельского (Владивосток).



За годы своего существования (с 1944 года) это учебное заведение подготовило немало специалистов морского дела, среди которых целый ряд известных на флоте личностей. Вот несколько таких фамилий:

Юрий Вольмер – министр морского флота СССР с 1986 по 1991 гг.;
Николай Цах - с 1996 по 1998 годы занимал пост министра транспорта РФ;
Александр Давыденко - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта России 2005-2015 гг.;
Сергей Франк - Министр транспорта России 1998-2004 гг., генеральный директор государственной судоходной компании «Совкомфлот».

В общей сложности в Морском госуниверситете им.Невельского обучаются свыше 7,5 тыс. студентов (курсантов), из которых около 5,4 тыс. – по программам высшего профессионального образования.



При учёте того, что Россия – это полноценная морская держава с огромной протяжённостью морских границ (почти 38 тыс. км), морское дело – стратегически важная отрасль в развитии страны. Подготовка специалистов в области морского дела, способных защищать интересы России на море в разных аспектах такого рода деятельности, - важнейшее звено системы образования. Ведь в своё время и территориями Россия прирастала, мягко говоря, не без участия выдающихся отечественных мореплавателей, имена которых навсегда вписаны в историю государства Российского: Семён Дежнёв, Степан Макаров, Георгий Седов и многие, многие другие.

Несмотря на то, что День моряка не считается военным праздником, «Военное обозрение» не может себе позволить не поздравить с ним всех тех, кто причастен к покорению морской стихии.

Использованы фотографии: http://www.msun.ru, Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:09
    С Праздником всех моряков и семь футов под килем !!! drinks good hi soldier
    Spartanez300
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:26
      Об учредителе праздника – IMO. Эта, как уже было отмечено, ооновская структура (штаб-квартира в Лондоне)
      "импортные праздники" прививаются? а что, "хелоуин" и "валентин" уже вовсю...скоро нерабочими сделают... день рождения нато ещё отметим...? побольше праздников ! "хлеба и зрелищ"...!
      андрей юрьевич
      1. tanit Сегодня, 06:14
        Откройте производственный календарь, в СССР такой был - и удивитесь. НАТО там нет - но каждый день - праздник. laughing
        tanit
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:15
          Цитата: tanit
          Откройте производственный календарь, в СССР такой был - и удивитесь. НАТО там нет - но каждый день - праздник. laughing

          а теперь по 3 на каждый день.
          андрей юрьевич
          1. Тралл Сегодня, 06:16
            Праздничный салют будет? smile
            Тралл
            1. МПК105 Сегодня, 06:29
              С Праздником всех Моряков!!!
              И тех,кто просто грезит Морем...
              МПК105
            2. Svarog51 Сегодня, 06:35
              Конечно! Праздник же! Мои поздравления морякам!
              Svarog51
              1. tanit Сегодня, 06:45
                Самое главное -Отставить макать капитана! drinks laughing
                tanit
          2. tanit Сегодня, 06:37
            Не открывали, значит... Там и по пять на дню выходило wink
            tanit
          3. pv1005 Сегодня, 06:48
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: tanit
            Откройте производственный календарь, в СССР такой был - и удивитесь. НАТО там нет - но каждый день - праздник. laughing

            а теперь по 3 на каждый день.

            Что печень не выдерживает? laughing
            pv1005
            1. tanit Сегодня, 06:51
              Скорее - желчь переполняет. laughing И не по-разуму, а лишь бы против. Бывает. laughing Даже у Александра Юрьевича. laughing
              tanit
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:06
          tanit
          Откройте производственный календарь, в СССР такой был -


          Всех моряков с праздником!
          Наблюдатель2014
          1. tanit Сегодня, 07:10
            А Вы- то помните этот день? laughing Кстати - а чем не повод. Жаль, только долго ждать wink
            tanit
        3. Orionvit Сегодня, 07:17
          Цитата: tanit
          Откройте производственный календарь, в СССР такой был - и удивитесь. НАТО там нет - но каждый день - праздник

          Зато, профессиональный праздник кого либо, это законное право быть на работе с запахом.
          Orionvit
          1. tanit Сегодня, 07:24
            Правда? Вот не знал. laughing Хм... завтра -отпишитесь, поделитесь опытом. laughing
            tanit
      2. сибиралт Сегодня, 06:45
        Блин, а сколько дней моряка в одном году, и разве можно столько выпить? belay
        сибиралт
        1. tanit Сегодня, 06:52
          Ну, у многих здоровье не выдерживает, поэтому и злятся, и НАТО приплетают laughing
          tanit
        2. МПК105 Сегодня, 06:54
          Сколько нуно,стока и мона wink
          МПК105
          1. Svarog51 Сегодня, 07:01
            Лёха, hi С праздником тебя! Вот это я понимаю, что значит морская закалка. good drinks
            Svarog51
            1. МПК105 Сегодня, 07:08
              Привет!!! hi Вот это я понимаю-не успел проснуться,бац...Праздник... laughing drinks Почему меня,ВСЕХ с Праздником-каждый в детстве грезил Морем... drinks drinks drinks
              МПК105
              1. Svarog51 Сегодня, 07:11
                Всех я уже выше поздравил, а тут тебя персонально поздравляю. wink drinks drinks drinks
                Svarog51
          2. tanit Сегодня, 07:05
            Иногда "скока нуна" превышает "скока мона" drinks
            tanit
      3. Seaman77 Сегодня, 06:59
        Цитата: андрей юрьевич
        "импортные праздники" прививаются? а что, "хелоуин" и "валентин" уже вовсю...скоро нерабочими сделают... день рождения нато ещё отметим...? побольше праздников ! "хлеба и зрелищ"...!

        День работника Морского и Речного флота. Празднуется с 80-х годов прошлого века. Первое воскресенье июля.
        Всех коллег с праздником!
        Seaman77
        1. tanit Сегодня, 07:12
          Цитата: Seaman77
          День работника Морского и Речного флота. Празднуется с 80-х годов прошлого века. Первое воскресенье июля.

          Ну имейте жалость - дайте побурчать. laughing
          tanit
      4. Orionvit Сегодня, 07:11
        От оно как, получается так, что раз подписывали резолюцию по созданию ООН, то обязаны и все праздники соблюдать? По моему в России (в наследство от Союза), есть праздники и для военных моряков, и для гражданских. И для речных, и для морских. И по моему, до этого никто обделённым не был, и ни на что не жаловался.
        Orionvit
        1. tanit Сегодня, 07:25
          Все верно, так и было и есть. При чем тут ООН? laughing
          tanit
          1. Orionvit Сегодня, 07:29
            Цитата: tanit
            Все верно, так и было и есть. При чем тут ООН? laughing

            Может моряки Монголии, или Уганды заявили в ООН протест? Им то же праздник нужен. laughing
            Orionvit
            1. tanit Сегодня, 07:49
              Вот ведь -нехорошие люди. laughing Особенно -монголы. laughing
              tanit
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:25
    Я просто присоединюсь к редакции, и поздравляю с Праздником! hi drinks hi Пожелаю в первый очередь здоровья -будет здоровье, будет и все остальное! good drinks
    Изгоняющий либероидов
    1. tanit Сегодня, 06:39
      Изгоняющий, а ведь здоровье мало совместимо с drinks .Хотя Вы, как и большинстве случаев -снова правы. drinks winked
      tanit
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:00
        Зависит от того что вы пьете drinks , ибо хорошая водка и пьется хорошо drinks good hi
        Изгоняющий либероидов
        1. tanit Сегодня, 07:16
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Зависит от того что вы пьете drinks , ибо хорошая водка и пьется хорошо drinks good hi

          Но - завтра понедельник. laughing И многим придется снова идти(не плавать) laughing
          tanit
  3. Банный Сегодня, 07:32
    эх гуляй Рассея день муряка настал надо ишо день золотаря назначить без этой профессии кстати никто не обойдется
    Банный
    1. tanit Сегодня, 07:45
      А Вам здоровье не позволяет, или за золотарей сильно обидно? wink Жаль, что Вашего дня - нет? wink
      tanit
      1. Банный Сегодня, 08:01
        скорее нет генетической предрасположенности к питию спиртного)))ну а вам благополучно повысить тканевый иммунитет
        Банный
  4. лысова Сегодня, 07:47
    19 Марта - день моряка подводника, первое воскресения июля - день речного и морского флота, 30 (31) июля день ВМФ России, а все праздники, связанные с морем - их 20-ть. Сегодня - день моряка ! --- " Праздник посвящен именно морякам торгового флота, у которых, в отличие от военных моряков, своего праздника до сих пор не было - дня работников морского и речного флота отмечались в основном людьми, которые не имеют непосредственного отношения к работе в море." - короче под запутали малость. К поздравлению присоединяюсь !!! Удачи, Вам !!!
    лысова
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