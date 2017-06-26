На остров Матуа отправлено дополнительное оборудование

На КИЛ-168 находится 5 единиц техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности экспедиционной группы,

По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие,