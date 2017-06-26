На остров Матуа отправлено дополнительное оборудование
На остров Матуа (Курилы) с Камчатки вышло килекторное судно Тихоокеанского флота КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны РФ и Российского географического общества для доставки дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба Восточного округа.
В округе напомнили, что «в настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина». Специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.
Сообщается, что «силами Тихоокеанского флота на берег уже доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше 200 тонн грузов».
Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года.
На КИЛ-168 находится 5 единиц техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности экспедиционной группы,говорится в релизе.
В округе напомнили, что «в настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина». Специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.
Сообщается, что «силами Тихоокеанского флота на берег уже доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше 200 тонн грузов».
Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года.
По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие,рассказали в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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