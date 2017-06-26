14:40 26 июня

На остров Матуа отправлено дополнительное оборудование

На остров Матуа (Курилы) с Камчатки вышло килекторное судно Тихоокеанского флота КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны РФ и Российского географического общества для доставки дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба Восточного округа.

На остров Матуа отправлено дополнительное оборудование


На КИЛ-168 находится 5 единиц техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности экспедиционной группы,
говорится в релизе.


В округе напомнили, что «в настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина». Специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.

Сообщается, что «силами Тихоокеанского флота на берег уже доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше 200 тонн грузов».

Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года.

По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие,
рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Воронок Сегодня, 13:01
    Серьезно взялись. Точно базу решили делать.
    Воронок
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
    ...ждём интересного материала, в том числе и видео-фото...
    a.s.zzz888
  3. Monster_Fat Сегодня, 13:09
    Все "интересное" уже засекречено и вряд-ли будет обнародовано. То, что снова везут новое оборудование, скорее всего горнопроходческое, говорит о том, что уже найдено "что-то интересное".....
    Monster_Fat
  4. Сергей-svs Сегодня, 13:23
    Пора уже начинать строить там нашу базу, очень уж расположение Матуа под эти цели подходит! yes Не зря же у японцев там была база, да и америкосы после войны слюни на него пускали, мечтая построить там свою военно-морскую базу.
    Сергей-svs
  5. seregatara1969 Сегодня, 14:33
    и тоннель надо разведать и очистить от мусора всякого . вдруг потом сгодиться
    seregatara1969
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