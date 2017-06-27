В США предложили создать Космический корпус

Мы должны действовать сейчас ради национальной безопасности и заложить основу для защиты космического пространства как ее важнейшего элемента. Поэтому потребуется создание под командованием ВВС нового Космического корпуса в качестве отдельной военной структуры, отвечающей за космические программы национальной безопасности, за которые сегодня отвечает ВВС. Мы рассматриваем это как первый, но важный шаг к обеспечению национальной безопасности в космосе.

Согласно информации « Российской газеты », интернет-портал Spacenews сообщает о том, что в США предложили создать новый род войск – Космический корпус.Утверждается, что его роль будет аналогичной Корпусу морской пехоты на американском флоте, то есть сравнительно автономной структуры, действующей под эгидой военно-морских сил. Авторы предложения указывают на необходимость скорейшего выделения Космического корпуса, который предполагается оставить при этом под контролем ВВС страны. По их мнению, при проведении своевременной реорганизации новый род войск может начать функционировать уже до 1 января 2019 года.- поясняют представители республиканской и демократической партий Майк Роджерс и Джим Купер.Как можно предположить, речь идет о создании аналога российских Космических войск, предназначенных для обеспечения безопасности страны в космической сфере и входящих в состав ВКС РФ в качестве самостоятельного рода войск.При этом руководство ВВС возражает против создания Космического корпуса. Как полагает начальник штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфейна данная реорганизация лишь вызовет путаницу.