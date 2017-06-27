10:42 27 июня

В США предложили создать Космический корпус

Согласно информации « Российской газеты », интернет-портал Spacenews сообщает о том, что в США предложили создать новый род войск – Космический корпус.

Утверждается, что его роль будет аналогичной Корпусу морской пехоты на американском флоте, то есть сравнительно автономной структуры, действующей под эгидой военно-морских сил. Авторы предложения указывают на необходимость скорейшего выделения Космического корпуса, который предполагается оставить при этом под контролем ВВС страны. По их мнению, при проведении своевременной реорганизации новый род войск может начать функционировать уже до 1 января 2019 года.

В США предложили создать Космический корпус



Мы должны действовать сейчас ради национальной безопасности и заложить основу для защиты космического пространства как ее важнейшего элемента. Поэтому потребуется создание под командованием ВВС нового Космического корпуса в качестве отдельной военной структуры, отвечающей за космические программы национальной безопасности, за которые сегодня отвечает ВВС. Мы рассматриваем это как первый, но важный шаг к обеспечению национальной безопасности в космосе.

- поясняют представители республиканской и демократической партий Майк Роджерс и Джим Купер.



Как можно предположить, речь идет о создании аналога российских Космических войск, предназначенных для обеспечения безопасности страны в космической сфере и входящих в состав ВКС РФ в качестве самостоятельного рода войск.

При этом руководство ВВС возражает против создания Космического корпуса. Как полагает начальник штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфейна данная реорганизация лишь вызовет путаницу.


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Комментарии 43

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 09:03
    На вооружение космического корпуса будут приняты новейшие батуты.
    Стройбат запаса
    1. хрыч Сегодня, 09:08
      Цитата: Стройбат запаса
      новейшие батуты

      Да ладно, есть у них АСАТ и пр. Другое дело, что обезьянничают с наших ВКС laughing
      хрыч
      1. Александр романов Сегодня, 09:54
        Цитата: хрыч
        . Другое дело, что обезьянничают с наших ВКС

        Да успкоитесь,пока американцы будут строить ,мы уже построили базу на Марсе winked
        Google Space обнаружил базу Русских на Марсе
        Александр романов
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 10:34
          Google Space обнаружил базу Русских на Марсе

          Пфф, с 1992 года как наши базы есть там:
          Ушлый_башкорт
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:08
      В России уже давно созданы Военно Космические Силы (ВКС) ! Мы идем на опережение господа..И это не просто название, будьте уверены.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. andranick Сегодня, 09:14
        Цитата: ОТДЕЛ
        И это не просто название, будьте уверены..
        Заинтриговал. Знаешь больше других - поделись.
        andranick
    3. майор Юрик Сегодня, 09:10
      Тесно янкесам на нашей планете,распространение демократии по странам дает сбои. Даёшь свободный космос,там они еще не гадили по-полной! Вперед светочи помойки сияющей на холме! am
      майор Юрик
      1. sabakina Сегодня, 09:23
        Это будет мстя за то, что их с Луны выгнали! laughing
        sabakina
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:32
          Это будет мстя за то, что их с Луны выгнали!Кто?Неужели?А я думал,что мы в космосе уже не те. wassat drinks
          ВЕРЕСК
          1. sabakina Сегодня, 09:37
            А ты как думал? Просто с инопланетянами надо поговорить по душам, не пихать сразу в глаз ствол М-16.... wink
            sabakina
        2. pjastolov Сегодня, 09:36
          и мстя будет жестокой laughing drinks
          pjastolov
      2. К-50 Сегодня, 09:29
        Цитата: майор Юрик
        Тесно янкесам на нашей планете

        Будут на Луне на углы инопланетных строений мочиться. belay laughing
        К-50
    4. vovanpain Сегодня, 09:17
      данная реорганизация лишь вызовет путаницу.

      Обезьянничают,грамотеи fellow
      vovanpain
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:46
        Цитата: vovanpain
        Обезьянничают,грамотеи

        Приветствую ,Владимир! hi
        Не так...а вот так. wassat
        НЕКСУС
    5. Венд Сегодня, 10:05
      Цитата: Стройбат запаса
      На вооружение космического корпуса будут приняты новейшие батуты.

      Думаю, что в названии корпуса одна буква лишняя и это первая буква С. "Комический корпус" будет правильней laughing
      Венд
  2. Ушлый_башкорт Сегодня, 09:04
    От Ирана и Северной Кореи космос защищать будут как всегда?=)
    Ушлый_башкорт
  3. ИмПерц Сегодня, 09:08
    И звезду смерти пусть начнут строить.
    Обязательно.
    Какой же это корпус без звезды смерти?
    ИмПерц
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 09:12
      Они джыдаи же, это мы - Империя. Ну и звезду смерти строим уже:
      Ушлый_башкорт
    2. pjastolov Сегодня, 09:14
      а черный лорд - кто будет? laughing
      pjastolov
      1. К-50 Сегодня, 09:30
        Цитата: pjastolov
        а черный лорд - кто будет? laughing

        Бабамку вернут. feel yes laughing
        К-50
        1. pjastolov Сегодня, 09:37
          Эт че? трампункт развалят? laughing
          pjastolov
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:37
          Бабамку вернутИ это правильно.Подпаливать не надо .Уже!Главное,чтоб перья выщипать.Остальное-обычная бензиновая горелка.Чуть в большем масштабе.
          ВЕРЕСК
      2. роман66 Сегодня, 09:31
        уже был, теперь рыжий.
        роман66
      3. НЕКСУС Сегодня, 09:55
        Цитата: pjastolov
        а черный лорд - кто будет? laughing

        НЕКСУС
  4. Logall Сегодня, 09:09
    Прям "Звёздный дисант". Они по фильмам строют свою философию ведения войны.
    У нас, во всех видах войск, имеется свой спецназ. А не отдельный вид войск.
    И громкое название придумали для выкачивания из конгресса денег...
    Logall
    1. роман66 Сегодня, 09:31
      как не стараюсь - все получается " комический"
      роман66
  5. Atlant-1164 Сегодня, 09:11
    2 межгалактические дивизии,будут намного эффективнее. плюс полк джедаев.
    Atlant-1164
  6. san4es Сегодня, 09:12
    ...Главком уже есть
    san4es
    1. pjastolov Сегодня, 09:38
      Привет, Александр, hi а я думал ты - джедай laughing
      pjastolov
      1. san4es Сегодня, 09:40
        hi Привет Володя!...Не...я только учусь smile
        san4es
  7. Баракуда Сегодня, 09:16
    При этом руководство ВВС возражает против создания Космического корпуса

    Конечно будут возражать. Мы же там в шапках-ушанках в космосе и медведя доедаем , с матрешками в шахматы не доиграли на обратной стороне Луне. smile
    Баракуда
  8. Altona Сегодня, 09:18
    Цитата: Logall
    И громкое название придумали для выкачивания из конгресса денег...

    ---------------------
    Вообще, у них должен быть Астронавтический корпус..
    Altona
  9. sabakina Сегодня, 09:21
    Как можно предположить, речь идет о создании аналога российских Космических войск

    Навряд ли. Вспоминая их СОИ, на ум приходит только "Звёздный десант". Фалькон у них есть, Ф-35 есть, лазерное оружие есть, осталось набрать мяса в Космический корпус...
    sabakina
    1. роман66 Сегодня, 09:32
      где же им столько насекомых набрать?
      роман66
  10. 3officer Сегодня, 09:22
    Галактика будет свободной!!! Меркурианцы держитесь! скоро тирания падет!! Звездно полосатая армада "Демократия" греет протонные движки и смазывает плазменные орудия wassat
    3officer
    1. К-50 Сегодня, 09:32
      Цитата: 3officer
      Меркурианцы держитесь! скоро тирания падет!!

      Не, вы что. Они же дерьмократию только распостраняют!! laughing
      К-50
    2. роман66 Сегодня, 09:33
      главное - на венере поаккуратнее, мало ли что!
      роман66
      1. Вежливый Лось Сегодня, 09:48
        Цитата: роман66
        главное - на венере поаккуратнее, мало ли что!

        Да. Бицилин нонче дорог...
        Вежливый Лось
        1. роман66 Сегодня, 10:01
          а марганцовку не продают в аптеках( и не совсем приличную болезнь лечили незаконно марганцовкой)
          роман66
  11. К-50 Сегодня, 09:27
    США предложили создать новый род войск – Космический корпус. Утверждается, что его роль будет аналогичной Корпусу морской пехоты на американском флоте

    Они что на батутах будут прыгать? belay
    Это к укробандерам, они опытом в прыжках поделятся. yes laughing
    К-50
  12. cniza Сегодня, 09:33
    Цитата: vovanpain
    данная реорганизация лишь вызовет путаницу.

    Обезьянничают,грамотеи fellow


    Это предполагает , что деньги в космических объемах уйдут от таких , которые сидят в классе и стоят у доски.
    cniza
  13. Koteg Сегодня, 09:42
    не надо размениваться по мелочам_звездный десант это сила
    Koteg
  14. Комментарий был удален.
  15. Толстоевский Сегодня, 09:49
    на батутиках летать изволят?
    Толстоевский
  16. Комментарий был удален.
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