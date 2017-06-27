14:04 27 июня

У Севастопольского морзавода появился собственный слоган

Ведомственная комиссия подвела итоги конкурса на рекламный слоган для Севастопольского морского завода, объявленного в начале 2017 года, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.

У Севастопольского морзавода появился собственный слоган


«Из множества вариантов рекламных фраз, присланных на конкурс за минувшие месяцы, представители руководства, профсоюзного комитета, общественных организаций и коллектива предприятия выбрали следующую: "Севморзавод. Севастополю. Флоту. Отечеству". Она наиболее полно отражает суть деятельности и славную историю одной из старейших российских верфей, её настоящее и будущее», – говорится в релизе.


Именно этот слоган «в дальнейшем будет использоваться для развития бренда трижды орденоносного завода, позиционирования его на рынке, проведения имиджевых мероприятий, рекламно-выставочной деятельности», отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Севморзавод основан в 1783 году и является ровесником города. «Верфь трижды практически полностью разрушалась в ходе Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн, но всякий раз восстанавливалась севастопольскими корабелами», – напомнили на предприятии.

«Основные направления деятельности предприятия – судостроение, судоремонт, производство судового и общепромышленного оборудования, машиностроение и изготовление металлоконструкций. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия завод являлся крупнейшим, градообразующим предприятием Севастополя, где трудились более 15 тысяч специалистов. Он был основным партнером Черноморского флота по части судоремонта и лидером в отрасли по плавкраностроению», – рассказали в пресс-службе.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией завод интегрировался в Объединенную судостроительную корпорацию и поэтапно восстанавливает компетенции по основным специализациям. «К сегодняшнему дню на заводе выполнен ремонт более 20 кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа, завершается строительство плавсистемы, необходимой для возведения Крымского моста, ведётся подготовка производства к закладке плавкрана грузоподъемностью 400 тонн. Началось техническое перевооружение верфи на современной элементной базе, до 2020 года завод ждёт масштабная реконструкция стоимостью более семи млрд. рублей», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://sudostroenie.info
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Комментарии 16

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  1. Serg65 Сегодня, 12:32
    Именно этот слоган «в дальнейшем будет использоваться для развития бренда трижды орденоносного завода, позиционирования его на рынке, проведения имиджевых мероприятий, рекламно-выставочной деятельности», отметили в пресс-службе.

    recourse Чем бы дитя не тешилось!!!!
    Serg65
    1. 210окв Сегодня, 12:39
      А портфель заказов на заводе уже не столь важен..Как слоган..
      210окв
      1. Владимир 38 Сегодня, 12:42
        У нас да, теперь в почете слоганы)))...
        Владимир 38
        1. Владимир16 Сегодня, 13:36
          Самое трудоемкую задачу решили. Слоган выср..., извините, родили! Теперь жизнь наладится. Как у Печкина после получения велосипеда. wassat

          Великая мать моржиха!, забери к себе этих манагеров слоганы сотворяющих. Избавь землю русскую от тунеядцев и бездельников. Ну или на кол их всех? am
          Владимир16
      2. DenZ Сегодня, 12:43
        Да вроде как все в порядке у них с заказами.
        DenZ
        1. Serg65 Сегодня, 12:47
          Цитата: DenZ
          Да вроде как все в порядке у них с заказами.

          На сколько я знаю, большую часть ремонтов кораблей Чф 13-й завод делает или я не прав?
          Serg65
      3. Serg65 Сегодня, 12:44
        Цитата: 210окв
        А портфель заказов на заводе уже не столь важен..Как слоган..

        Портфель заказов, друг мой, не от слогана зависит, а от качества и своевременности - чем Севморзавод им. Орджоникидзе и при Союзе похвастаться не мог hi
        Serg65
      4. Самаритянин Сегодня, 12:55
        Цитата: 210окв
        А портфель заказов на заводе уже не столь важен..Как слоган..

        У нас да, теперь в почете слоганы)))...

        Вот чего Вы такие душные... если правда интересно, так возьмите и почитайте, а не гоните на завод.
        Касательно темы строительства:
        «Залив» например, ведёт строительство 17 кораблей и судов!
        https://sdelanounas.ru/blogs/95217/
        2 патрульных корабля проекта 22160 «Павел Державин» и «Сергей Котов».
        2 кабельных судна проекта 15310 «Волга» и «Вятка».
        2 морских танкера проекта 23131 (заводские номера 301 и 302).
        2 поисково-спасательных судна проекта А163 (заводские номера 112 и 113).
        5 малых гидрографических судов проекта 19910 (заводские номера 801, 802, 803, 804 и 805).
        3 пассажирских судна проекта А145 (СПМ-150, заводские номера 701, 702 и 703)
        1 многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV07 (заводской 01500).
        Итого получается 17 кораблей и судов 7 разных проектов, плюс металлоконструкции для строящегося Крымского моста!
        Самаритянин
        1. Serg65 Сегодня, 12:57
          Цитата: Самаритянин
          «Залив» ведёт строительство 17 кораблей и судов!

          Ну так Керчь и Севастополь разные города, уверяю вас!!!
          Serg65
          1. Самаритянин Сегодня, 13:16
            Ну так я и пишу
            например
            чтобы мыслительный процесс заработал... честно, достали эти профанации. . .
            Тут вопрос и к ВО, как к специалистам, могли бы написать и вкладку с завода сделать....
            Можно тут посмотреть:
            Самаритянин
    2. barclay Сегодня, 12:43
      Ну, вот! Слоган есть, реконструкция к 20 году будет. Осталось только флот построить.
      Долго как то запрягаем.
      barclay
    3. Spartanez300 Сегодня, 12:55
      Главное что люди и завод вновь при деле , слоган тут не столь важен .
      Spartanez300
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:32
    Ну не знаю...А у нас думаю сейчас один слоган (два..) "Наше дело правое, Победа будет за нами!" и "Вставай страна огромная...!" И ВСЕ!
    ОТДЕЛ
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:43
      Цитата: ОТДЕЛ
      Ну не знаю...А у нас думаю сейчас один слоган (два..) "Наше дело правое, Победа будет за нами!" и "Вставай страна огромная...!" И ВСЕ!

      Что то маловато будет))
      Владимир 38
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:15
        Сейчас, как-то более актуальнее:


        ....и суетиться надо соответственно.
        Соломон Кейн
  3. литератор Сегодня, 12:55
    Чем старый был плох? "Сладкий знак качества" ТМ "Rochen"

    Не судите строго.
    литератор
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