У Севастопольского морзавода появился собственный слоган
Ведомственная комиссия подвела итоги конкурса на рекламный слоган для Севастопольского морского завода, объявленного в начале 2017 года, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.
«Из множества вариантов рекламных фраз, присланных на конкурс за минувшие месяцы, представители руководства, профсоюзного комитета, общественных организаций и коллектива предприятия выбрали следующую: "Севморзавод. Севастополю. Флоту. Отечеству". Она наиболее полно отражает суть деятельности и славную историю одной из старейших российских верфей, её настоящее и будущее», – говорится в релизе.
Именно этот слоган «в дальнейшем будет использоваться для развития бренда трижды орденоносного завода, позиционирования его на рынке, проведения имиджевых мероприятий, рекламно-выставочной деятельности», отметили в пресс-службе.
Сообщается, что Севморзавод основан в 1783 году и является ровесником города. «Верфь трижды практически полностью разрушалась в ходе Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн, но всякий раз восстанавливалась севастопольскими корабелами», – напомнили на предприятии.
«Основные направления деятельности предприятия – судостроение, судоремонт, производство судового и общепромышленного оборудования, машиностроение и изготовление металлоконструкций. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия завод являлся крупнейшим, градообразующим предприятием Севастополя, где трудились более 15 тысяч специалистов. Он был основным партнером Черноморского флота по части судоремонта и лидером в отрасли по плавкраностроению», – рассказали в пресс-службе.
После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией завод интегрировался в Объединенную судостроительную корпорацию и поэтапно восстанавливает компетенции по основным специализациям. «К сегодняшнему дню на заводе выполнен ремонт более 20 кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа, завершается строительство плавсистемы, необходимой для возведения Крымского моста, ведётся подготовка производства к закладке плавкрана грузоподъемностью 400 тонн. Началось техническое перевооружение верфи на современной элементной базе, до 2020 года завод ждёт масштабная реконструкция стоимостью более семи млрд. рублей», – говорится в сообщении.
«Из множества вариантов рекламных фраз, присланных на конкурс за минувшие месяцы, представители руководства, профсоюзного комитета, общественных организаций и коллектива предприятия выбрали следующую: "Севморзавод. Севастополю. Флоту. Отечеству". Она наиболее полно отражает суть деятельности и славную историю одной из старейших российских верфей, её настоящее и будущее», – говорится в релизе.
Именно этот слоган «в дальнейшем будет использоваться для развития бренда трижды орденоносного завода, позиционирования его на рынке, проведения имиджевых мероприятий, рекламно-выставочной деятельности», отметили в пресс-службе.
Сообщается, что Севморзавод основан в 1783 году и является ровесником города. «Верфь трижды практически полностью разрушалась в ходе Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн, но всякий раз восстанавливалась севастопольскими корабелами», – напомнили на предприятии.
«Основные направления деятельности предприятия – судостроение, судоремонт, производство судового и общепромышленного оборудования, машиностроение и изготовление металлоконструкций. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия завод являлся крупнейшим, градообразующим предприятием Севастополя, где трудились более 15 тысяч специалистов. Он был основным партнером Черноморского флота по части судоремонта и лидером в отрасли по плавкраностроению», – рассказали в пресс-службе.
После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией завод интегрировался в Объединенную судостроительную корпорацию и поэтапно восстанавливает компетенции по основным специализациям. «К сегодняшнему дню на заводе выполнен ремонт более 20 кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа, завершается строительство плавсистемы, необходимой для возведения Крымского моста, ведётся подготовка производства к закладке плавкрана грузоподъемностью 400 тонн. Началось техническое перевооружение верфи на современной элементной базе, до 2020 года завод ждёт масштабная реконструкция стоимостью более семи млрд. рублей», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://sudostroenie.info
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