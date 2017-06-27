14:04 27 июня

Крыловский ГНЦ: перспективный авианосец будет оснащен принципиально новым взлетным устройством

У Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) есть полное понимание технического облика взлетного устройства перспективного российского авианосца, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора центра Владимира Никитина.

Крыловский ГНЦ: перспективный авианосец будет оснащен принципиально новым взлетным устройством
Один из макетов перспективного российского авианосца

Элементом взлетного устройства может являться катапульта.


Предлагаемая нами концепция взлетных операций отличается от общепризнанной и уже нашла поддержку среди специалистов авиационной промышленности и командования Морской авиации,
сказал агентству Никитин.

Он отметил, что «ее дальнейшее развитие и доведение до стадии технического проекта по-настоящему возможно только в рамках работ по созданию авианосца».

Это может быть проект на базе концептуальной проработки корабля "Шторм" для инозаказчика или авианосец для отечественного флота, в зависимости от того, какой проект пойдет раньше,
уточнил гендиректор.

Конечно, мы будем продолжать наши разработки и независимо от принятия решений по этим кораблям, создавая научно-технический задел,
добавил он.

Что касается работ по проектированию авианосцев, то, по словам Никитина, «они, конечно, ведутся». «Эти работы – инициативные, финансируются из средств предприятия и выполняются группой специалистов подразделения перспективного проектирования», – сказал он.

По данным агентства, в настоящее время в стадии проработки находится вопрос, какую катапульту устанавливать на перспективном авианосце: паровую или электромагнитную. На единственном в России тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" самолеты стартуют со специального трамплина.

Использованы фотографии: vpk.name
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 13:01
    Сколько про этот авианосец говорится и пишется..дальше макета не сдвинулось..даже наверху решение еще не приняли.да и строить пока негде..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 13:04
      А кого захватывать собираемся? Вроде все уже давно поделили. laughing
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 13:08
        А при чем тут авианосец и агрессия?Это просто инструмент проецирования силы и противовес амерзским АУГ..
        210окв
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:09
        Цитата: сибиралт
        А кого захватывать собираемся? Вроде все уже давно поделили. laughing

        В Америку поплывем братьев индейцев(Чингачгука..) освобождать и дядю Тома из хижины! Мечта всего нашего поколения мужики! Шутка и все же , кто читал книжки тех времен ..
        ОТДЕЛ
        1. сибиралт Сегодня, 13:12
          Вашу идею, да авторам проекта. Глядишь, и запустили бы его. laughing
          Тут Счетная палата Голиковой выявила триллион хищения в здравоохранени, а мы про авианосцы, блин! belay На каие шиши?!
          сибиралт
    2. Mystery12345 Сегодня, 13:08
      Цитата: 210окв
      Сколько про этот авианосец говорится и пишется..дальше макета не сдвинулось..даже наверху решение еще не приняли.да и строить пока негде..

      просто "подогревают" некоторый народ,радующийся каждой фантазии...
      Mystery12345
  2. Serg65 Сегодня, 13:02
    по словам Никитина, «они, конечно, ведутся». «Эти работы – инициативные, финансируются из средств предприятия и выполняются группой специалистов подразделения перспективного проектирования»

    А перспективное проектирование и финансирование кораблей охранения и снабжения для перспективного авианосца ведутся?
    Serg65
    1. Mystery12345 Сегодня, 13:09
      Цитата: Serg65
      А перспективное проектирование и финансирование кораблей охранения и снабжения для перспективного авианосца ведутся?

      да,вся АУГ в "сборе" проектируется,весь эскорт.и порт.
      Mystery12345
      1. Правда Сегодня, 13:29
        Цитата: Mystery12345
        да,вся АУГ в "сборе" проектируется,весь эскорт.и порт.
        ...и палубный вариант звездолета космических сил
        Правда
      2. Serg65 Сегодня, 13:56
        Цитата: Mystery12345
        да,вся АУГ в "сборе" проектируется,весь эскорт.и порт.

        Вот и я говорю, ничего нет а авианосец подавай!
        И к стати, те кто ворует триллионы в случае появления опасности сразу становятся ЧЛЕНАМИ несистемной оппозиции и начинают бороться с коррупцией wink
        Serg65
  3. vovanpain Сегодня, 13:02
    Он отметил, что «ее дальнейшее развитие и доведение до стадии технического проекта по-настоящему возможно только в рамках работ по созданию авианосца».

    А будет ли,нет ...... request
    vovanpain
  4. vpk72 Сегодня, 13:02
    Все большие советские корабли просто сгнили никак ни на что не повлияв.
    Просто сожрали деньги, в отличие, например, от АПЛ.

    Авианосцы нужны только колониальным державам.
    Россия таковой не является
    У России нет никаких задач на применение авианосцев.
    vpk72
    1. 210окв Сегодня, 13:11
      Если не будем ставить задачи на применение АУГ то вообще в ближайшем будущем никаких задач ставить не будем.Некому будет ставить.
      210окв
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:04
    «Эти работы – инициативные, финансируются из средств предприятия и выполняются группой специалистов подразделения перспективного проектирования», – сказал он.


    Мечты ...мечты...где деньги то брать на его постройку...это надо ограбить какого нибудь олигарха средней руки...миллиард зеленных как минимум надо.
    Катапульта вещь нужная как и сам авианосец...но сейчас наша страна это не потянет.
    Тот же ЛЕХА
    1. Zaurbek Сегодня, 13:09
      Тут помимо катапульты , только на картинке куча вопросов. Самолет ДРЛО например...К моменту начала строительства даже МиГ-35 будет анахронизмом.
      Zaurbek
    2. Mystery12345 Сегодня, 13:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Мечты ...мечты...где деньги то брать на его постройку.

      Mystery12345
    3. CentDo Сегодня, 13:36
      Военный бюджет на 2017 г. составляет около 45-50 млрд долларов (если память меня не подводит).
      Мне кажется, что деньги на постройку нашли бы. Другой вопрос, что содержание этой махины выльется в сумму, которую Россиия себе позволить пока не может. Плюс строить негде, да и летать с него особо некому.
      CentDo
  6. Koteg Сегодня, 13:06
    игрушечный авианосец можно чем угодно оснастить_даже машиной времени_перенесем его в прошлое и победим чингисхана
    Koteg
  7. perepilka Сегодня, 13:12
    будет оснащен принципиально новым взлетным устройством

    в настоящее время в стадии проработки находится вопрос, какую катапульту устанавливать на перспективном авианосце: паровую или электромагнитную. ... "Адмирал Кузнецов" самолеты стартуют со специального трамплина.

    belay what fool
    perepilka
    1. faridg7 Сегодня, 13:41
      Вот и я на название клюнул, а прочитав разочаровался. Как всегда, забор и зазаборье
      faridg7
  8. Zaurbek Сегодня, 13:13
    Нужность авианосца вопрос очень спорный. Он нужен именно для региональных войн , именно с противником не имеющим ПКР и современной авиации. Мало ли где придется поддерживать наши экспедиционные силы? Возьмите пример Сирии и защиту с морского направления нашей группировки... защиту от КР с моря, контроль морских поставок...
    Как минимум одна АУГ нужна, но что бы к ней придти нужны и эсминцы и корабли снабжения и корабли ПВО.
    Zaurbek
  9. ver_ Сегодня, 13:15
    Цитата: 210окв
    Сколько про этот авианосец говорится и пишется..дальше макета не сдвинулось..даже наверху решение еще не приняли.да и строить пока негде..

    ...курочка ещё в яйце , а яйцо в ... , а шуму выше крыши..
    ver_
  10. Стойкость Сегодня, 13:15
    Вот когда на СМП начнут строить батапорт длинной 80 метров, - считай дело сдинулось.
    Стойкость
  11. ver_ Сегодня, 13:17
    Цитата: Koteg
    игрушечный авианосец можно чем угодно оснастить_даже машиной времени_перенесем его в прошлое и победим чингисхана

    ..а Георгий Победоносец то чем Вам помешал?..
    ver_
    1. Koteg Сегодня, 13:22
      атомный авианосец ВМФ РФ "Георгий Победоносец"?
      Koteg
      1. ver_ Сегодня, 13:58
        ..о каком Чингисхане Вы гутарите, ежели Монголия появилась только в 1920 году стараниями Ульянова =Ленина =Бланка .. Хоть бы посмотрели год основания Монголии... Хоть что-нибудь знаете о Бароне Унгерне и Сухэ Батора-национального героя Монголии.. Объединение племени Халков и Айров и образование Монголии произошло в 1920 году... Всякое упоминание Монголов ранее этой даты - фейк.. Начитанный Вы наш..
        ver_
  12. НЕКСУС Сегодня, 13:20
    Элементом взлетного устройства может являться катапульта.

    Капитан очевидность 80 уровня. Только вот вопрос,а мы ее способны разработать и какую именно-паровую или электромагнитную? И это хороший вопрос по одной причине,-в северных широтах,паровая катапульта малоэффективна. А у нас бубновый интерес как раз в тех широтах и особенно ,что касаемо Арктики.
    НЕКСУС
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:21
    Странно, нигде нет сокральной фразы -"не имеет аналогов в мире "-а без этой фразы и строить опасно lol Может быть наши прапрпвнуки доживут до закладки в ломбард, lol ой, на верфях Российского авианосца crying lol
    Изгоняющий либероидов
  14. Deadушка Сегодня, 13:25
    авианосец будет оснащен принципиально новым взлетным устройством

    Главное Рогозина не подпускать близко, а то 100% известно какое устройство - батут.
    Deadушка
  15. kaschey Сегодня, 13:45
    в настоящее время в стадии проработки находится вопрос, какую катапульту устанавливать на перспективном авианосце: паровую или электромагнитную. На единственном в России тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" самолеты стартуют со специального трамплина.
    Оооо, сильно продвинулись если еще думают какую катапульту установить.
    Предлагаю вьючную, с переносом усилия через мультипликатор - это будущее авианосного флота laughing . А с левой стороны по курсу это потенциальные жертвы аварийной посадки выстроились в ряд...? good
    kaschey
Картина дня