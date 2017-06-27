Крыловский ГНЦ: перспективный авианосец будет оснащен принципиально новым взлетным устройством
У Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) есть полное понимание технического облика взлетного устройства перспективного российского авианосца, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора центра Владимира Никитина.
Один из макетов перспективного российского авианосца
Элементом взлетного устройства может являться катапульта.
Он отметил, что «ее дальнейшее развитие и доведение до стадии технического проекта по-настоящему возможно только в рамках работ по созданию авианосца».
Что касается работ по проектированию авианосцев, то, по словам Никитина, «они, конечно, ведутся». «Эти работы – инициативные, финансируются из средств предприятия и выполняются группой специалистов подразделения перспективного проектирования», – сказал он.
По данным агентства, в настоящее время в стадии проработки находится вопрос, какую катапульту устанавливать на перспективном авианосце: паровую или электромагнитную. На единственном в России тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" самолеты стартуют со специального трамплина.
Элементом взлетного устройства может являться катапульта.
Предлагаемая нами концепция взлетных операций отличается от общепризнанной и уже нашла поддержку среди специалистов авиационной промышленности и командования Морской авиации,сказал агентству Никитин.
Он отметил, что «ее дальнейшее развитие и доведение до стадии технического проекта по-настоящему возможно только в рамках работ по созданию авианосца».
Это может быть проект на базе концептуальной проработки корабля "Шторм" для инозаказчика или авианосец для отечественного флота, в зависимости от того, какой проект пойдет раньше,уточнил гендиректор.
Конечно, мы будем продолжать наши разработки и независимо от принятия решений по этим кораблям, создавая научно-технический задел,добавил он.
Что касается работ по проектированию авианосцев, то, по словам Никитина, «они, конечно, ведутся». «Эти работы – инициативные, финансируются из средств предприятия и выполняются группой специалистов подразделения перспективного проектирования», – сказал он.
По данным агентства, в настоящее время в стадии проработки находится вопрос, какую катапульту устанавливать на перспективном авианосце: паровую или электромагнитную. На единственном в России тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" самолеты стартуют со специального трамплина.
Использованы фотографии: vpk.name
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