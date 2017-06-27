Крыловский ГНЦ: перспективный авианосец будет оснащен принципиально новым взлетным устройством

Предлагаемая нами концепция взлетных операций отличается от общепризнанной и уже нашла поддержку среди специалистов авиационной промышленности и командования Морской авиации,

Это может быть проект на базе концептуальной проработки корабля "Шторм" для инозаказчика или авианосец для отечественного флота, в зависимости от того, какой проект пойдет раньше,

Конечно, мы будем продолжать наши разработки и независимо от принятия решений по этим кораблям, создавая научно-технический задел,