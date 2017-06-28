13:06 28 июня

«Иван Хурс» будет передан флоту до конца года

До конца текущего ВМФ России получит новейший разведывательный корабль «Иван Хурс», передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора ПАО СЗ «Северная верфь» Игоря Пономарева.

«Иван Хурс» будет передан флоту до конца года


Сейчас работаем в оперативном режиме, постоянно давим на поставщиков, чтобы соблюсти заявленные сроки,
добавил Пономарев.


Ранее в штабе флота сообщили агентству, судно связи нового поколения «Иван Хурс» проекта 18280 будет передано ВМФ в ноябре 2017 года.

Планируется, что судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", находящееся на завершающем этапе достройки на предприятии "Северная верфь", будет передано ВМФ в ноябре 2017 года. До этого времени судно пройдет все необходимые этапы испытаний, уточнил представитель ВИФ Игорь Дыгало.

Напомним, церемония спуска корабля на воду состоялось на «северной верфи» 16 мая. В настоящее время идут достроечные работы.

Как ранее сообщил агентству источник, «прибытие нового судна на Черноморский флот компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море.

СРК ЧФ «Лиман» затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 11:30
    А когда Иван Грен флоту реально передадут, а постоянно сдвигают сроки, вроде как до сих пор на испытаниях? И будут ли строить БПК такого тима и дальше, или новый проект разработают. Но если это правда то тогда отлично, нам нужны БДК пополнить группировку мотаться в Сирию.
    RASKAT
    1. Воронок Сегодня, 11:34
      Как связаны БД К и "разведчики"?
      Воронок
    2. 210окв Сегодня, 11:40
      У нас столько не закрытых дыр в сфере строительства флота что уже про долгострой и спрашивать не хочется.Кстати у нас есть "Урал",что с ним?
      210окв
    3. Aleksandr_2 Сегодня, 11:50
      бдк типа грена и моргунова больше строить не будут.......это последние.....году этак к 2025 спроектируют нечто типа прибоя
      Aleksandr_2
    4. Стирбьорн Сегодня, 11:50
      Цитата: RASKAT
      Но если это правда то тогда отлично, нам нужны БДК пополнить группировку мотаться в Сирию.

      вообще у них другие функции - не проще военных транспортов настроить?!
      Стирбьорн
  2. Torkvat Torkvat Сегодня, 11:33
    А таран для него в проекте не предусмотрен???)))
    Torkvat Torkvat
    1. Taran 75 Сегодня, 12:02
      Цитата: Torkvat Torkvat
      А таран для него в проекте не предусмотрен???)))

      а где бабуля wink я за нее laughing
      Taran 75
  3. дьяк-феофан Сегодня, 11:45
    Цитата: 210окв
    Кстати у нас есть "Урал",что с ним?

    Его уже распилили давно
    дьяк-феофан
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:54
    Вот именно, главная наша беда что нужно на кого-то давить , чтобы дело двигалось.
    Изгоняющий либероидов
Картина дня