«Иван Хурс» будет передан флоту до конца года
До конца текущего ВМФ России получит новейший разведывательный корабль «Иван Хурс», передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора ПАО СЗ «Северная верфь» Игоря Пономарева.
Ранее в штабе флота сообщили агентству, судно связи нового поколения «Иван Хурс» проекта 18280 будет передано ВМФ в ноябре 2017 года.
Планируется, что судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", находящееся на завершающем этапе достройки на предприятии "Северная верфь", будет передано ВМФ в ноябре 2017 года. До этого времени судно пройдет все необходимые этапы испытаний, уточнил представитель ВИФ Игорь Дыгало.
Напомним, церемония спуска корабля на воду состоялось на «северной верфи» 16 мая. В настоящее время идут достроечные работы.
Как ранее сообщил агентству источник, «прибытие нового судна на Черноморский флот компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море.
СРК ЧФ «Лиман» затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.
Сейчас работаем в оперативном режиме, постоянно давим на поставщиков, чтобы соблюсти заявленные сроки,добавил Пономарев.
Ранее в штабе флота сообщили агентству, судно связи нового поколения «Иван Хурс» проекта 18280 будет передано ВМФ в ноябре 2017 года.
Планируется, что судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", находящееся на завершающем этапе достройки на предприятии "Северная верфь", будет передано ВМФ в ноябре 2017 года. До этого времени судно пройдет все необходимые этапы испытаний, уточнил представитель ВИФ Игорь Дыгало.
Напомним, церемония спуска корабля на воду состоялось на «северной верфи» 16 мая. В настоящее время идут достроечные работы.
Как ранее сообщил агентству источник, «прибытие нового судна на Черноморский флот компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море.
СРК ЧФ «Лиман» затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном в 40 км к западу от пролива Босфор.
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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