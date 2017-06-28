13:06 28 июня

Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ будут заложены в конце июля

«Адмиралтейские верфи» в ближайшее время приступят к строительству серии из 6-ти подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, передает Интерфакс-АВН сообщение главы предприятия Александра Бузакова.

Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ будут заложены в конце июля


Закладка двух первых подводных лодок – "Можайск" и "Волхов" – для Тихоокеанского флота будет приурочена ко Дню Военно-морского флота и намечена на 28 июля 2017 года,
сказал Бузаков.


По его словам, «сегодня первый заказ серии готовится к гидравлическим испытаниям блоков, для второго полным ходом идет изготовление секций».

По условиям контракта, первый корабль будет передан заказчику в 2019 году, второй в 2020-м, строительство всей серии из шести лодок планируется завершить в 2022 году,
добавил Бузаков.

Агентство напоминает, что з последние годы «Адмиралтейские верфи» (входят в ОСК) построили 14 подводных лодок проектов 636.1 и 636.3 для ВМС Вьетнама, другого иностранного заказчика и Черноморского флота России.

ДЭПЛ проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 7

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  1. К-50 Сегодня, 11:48
    Даже десятка таких лодок маловато будет. sad
    К-50
    1. PROXOR Сегодня, 11:54
      Не все сразу. Для начала 10к. Все флоты хотя бы по 10ку напхают дальше можно насыщать. Бюджет чай не бездонный.
      PROXOR
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:50
    Я честно не понимаю, а почему серия из 6 а не 10 субмарин? Ведь больше лодок -лучше и флоту, и корабелам good
    Изгоняющий либероидов
    1. Bronevick Сегодня, 12:07
      Где денег то взять? Можно и 100 штук построить.
      Bronevick
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:17
        Чинушам яйца придавить, с их коллекциями золотых ручек, часов, картин, хватит на то, чтобы флот с нуля построить.
        Изгоняющий либероидов
        1. Bronevick Сегодня, 12:18
          Хватит не только на флот наверно.
          Bronevick
  3. wku Сегодня, 12:22
    с ДЭПЛ пора завязывать! в США от них давно отказались, их автономность очень не велика! тем более для ТОФа, единственное им место в Чёрном Море! нужно сосредотачиваться на ЯПЛ, как стратегических, так и многоцелевых. ДЭПЛ удел стран не имеющих ядерных технологий
    wku
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