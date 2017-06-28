Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ будут заложены в конце июля

Закладка двух первых подводных лодок – "Можайск" и "Волхов" – для Тихоокеанского флота будет приурочена ко Дню Военно-морского флота и намечена на 28 июля 2017 года,

По условиям контракта, первый корабль будет передан заказчику в 2019 году, второй в 2020-м, строительство всей серии из шести лодок планируется завершить в 2022 году,