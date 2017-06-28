Первые две ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ будут заложены в конце июля
«Адмиралтейские верфи» в ближайшее время приступят к строительству серии из 6-ти подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, передает Интерфакс-АВН сообщение главы предприятия Александра Бузакова.
По его словам, «сегодня первый заказ серии готовится к гидравлическим испытаниям блоков, для второго полным ходом идет изготовление секций».
Агентство напоминает, что з последние годы «Адмиралтейские верфи» (входят в ОСК) построили 14 подводных лодок проектов 636.1 и 636.3 для ВМС Вьетнама, другого иностранного заказчика и Черноморского флота России.
ДЭПЛ проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877.
Закладка двух первых подводных лодок – "Можайск" и "Волхов" – для Тихоокеанского флота будет приурочена ко Дню Военно-морского флота и намечена на 28 июля 2017 года,сказал Бузаков.
По его словам, «сегодня первый заказ серии готовится к гидравлическим испытаниям блоков, для второго полным ходом идет изготовление секций».
По условиям контракта, первый корабль будет передан заказчику в 2019 году, второй в 2020-м, строительство всей серии из шести лодок планируется завершить в 2022 году,добавил Бузаков.
Агентство напоминает, что з последние годы «Адмиралтейские верфи» (входят в ОСК) построили 14 подводных лодок проектов 636.1 и 636.3 для ВМС Вьетнама, другого иностранного заказчика и Черноморского флота России.
ДЭПЛ проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877.
Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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